„Petrecea ore întregi la mine acasă”. Noi probe publicate de democrați sugerează că Trump ar fi știut despre activitățile lui Epstein

Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu.