Covasna Media, 12 noiembrie 2025 17:50
Acum o oră
17:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Acum 4 ore
14:50
Doliu în muzica românească: a murit Horia Moculescu
Acum 6 ore
14:20
Howard Weaver expune la Covasna: artistul din spatele decorurilor pentru „Star Wars”, „Game of... # Covasna Media
Howard Weaver expune la Covasna: artistul din spatele decorurilor pentru „Star Wars”, „Game of...
13:40
Tinerii din județul Covasna, încurajați să vorbească despre sănătatea sexuală și alegeri... # Covasna Media
Tinerii din județul Covasna, încurajați să vorbească despre sănătatea sexuală și alegeri...
13:30
Aproape 22.000 de închirieri ale bicicletelor Sepsi Bike în acest an
Acum 8 ore
10:50
Polițiștii rutieri și elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe fac... # Covasna Media
Polițiștii rutieri și elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe fac...
Acum 12 ore
10:20
Au început înscrierile pentru Bursele Sfântu Gheorghe
06:50
Dan Mihalcea: „Cum respiră pământul”, expoziție de artă fotografică la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Dan Mihalcea: „Cum respiră pământul”, expoziție de artă fotografică la Sfântu Gheorghe
06:40
06:40
Horoscop miercuri, 12 noiembrie 2025
06:30
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Acum 24 ore
18:50
18:30
Teatrul „Tamási Áron” intră în renovare; lucrările durează trei ani şi costă 57 de... # Covasna Media
Teatrul „Tamási Áron” intră în renovare; lucrările durează trei ani şi costă 57 de...
Ieri
17:10
Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe organizează o colectă de hăinuțe pentru nou-născuți,... # Covasna Media
Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe organizează o colectă de hăinuțe pentru nou-născuți,...
14:40
Ghidfalău: trei ordine de protecție emise, după amenințări cu moartea prin mesaje
12:40
06:50
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
06:30
Horoscop marți, 11 noiembrie 2025
10 noiembrie 2025
18:50
Accident la Moacșa, provocat de oboseală: o femeie și o fetiță de 3 ani, rănite ușor # Covasna Media
Accident la Moacșa, provocat de oboseală: o femeie și o fetiță de 3 ani, rănite ușor
18:40
Șofer prins băut și fără permis la Sfântu Gheorghe; 1,13 mg/l alcool în aerul expirat # Covasna Media
Șofer prins băut și fără permis la Sfântu Gheorghe; 1,13 mg/l alcool în aerul expirat
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Întorsura Buzăului: tânăr de 19 ani, prins băut și fără permis după ce a provocat un... # Covasna Media
Întorsura Buzăului: tânăr de 19 ani, prins băut și fără permis după ce a provocat un...
17:50
Violență în familie la Sfântu Gheorghe. O mamă a fost agresată de propria fiică
14:30
Tiberius Festival 2025
12:10
Peste 30 de vârstnici au primit „Ceasul Assisto” în cadrul Zilei Porților Deschise
12:00
Conferința Națională „Provocări ale profesiei didactice: flexibilitatea profesorului și... # Covasna Media
Conferința Națională „Provocări ale profesiei didactice: flexibilitatea profesorului și...
11:40
Instituțiile din Covasna participă la exercițiul de mobilizare pentru apărare „MOBEX CV-25” # Covasna Media
Instituțiile din Covasna participă la exercițiul de mobilizare pentru apărare „MOBEX CV-25”
07:00
Kulcsár-Terza József György: „Dacă vreodată cineva va trebui să plece din Ardeal, nu noi vom fi aceia” # Covasna Media
Kulcsár-Terza József György: „Dacă vreodată cineva va trebui să plece din Ardeal, nu noi vom fi aceia”
06:50
Garda de Mediu Covasna: peste 520 de inspecții și amenzi de peste 1,6 milioane de lei în primele zece luni ale anului # Covasna Media
Garda de Mediu Covasna: peste 520 de inspecții și amenzi de peste 1,6 milioane de lei în primele zece luni ale anului
06:40
Horoscop luni, 10 noiembrie 2025
8 noiembrie 2025
11:00
Doi polițiștii din Sfântu Gheorghe au reținut un bărbat urmărit național
07:00
Horoscop de weekend: 8-9 noiembrie 2025
7 noiembrie 2025
20:20
Bărbat înjunghiat mortal în Micfalău
20:00
Amplă acțiune a polițiștilor pentru siguranță în școli
17:40
Fondurile europene directe, tot mai accesibile: forum la Sfântu Gheorghe despre proiecte finanțate... # Covasna Media
Fondurile europene directe, tot mai accesibile: forum la Sfântu Gheorghe despre proiecte finanțate...
16:00
Lemn și camion confiscate la Valea Seacă după un transport ilegal
15:50
Șofer cu peste 1 mg/l alcool în aerul expirat, oprit în Sântionlunca
14:10
Șofer de 34 de ani din Târgu Secuiesc, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive # Covasna Media
Șofer de 34 de ani din Târgu Secuiesc, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive
13:00
OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România (P) # Covasna Media
OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România (P)
11:30
Amenzi de 7.000 de lei în urma controalelor ITM Covasna la sălile de jocuri și pariuri # Covasna Media
Amenzi de 7.000 de lei în urma controalelor ITM Covasna la sălile de jocuri și pariuri
10:40
TEGA: mai puține deșeuri voluminoase și electrocasnice în 2025
09:10
O persoană a fost reţinută într-un dosar privind comercializarea ilegală de autoturisme... # Covasna Media
O persoană a fost reţinută într-un dosar privind comercializarea ilegală de autoturisme...
07:00
Camerele de la noile semafoare din Sfântu Gheorghe nu „spionează” pe nimeni, ci urmăresc traficul # Covasna Media
Camerele de la noile semafoare din Sfântu Gheorghe nu „spionează” pe nimeni, ci urmăresc traficul
07:00
Sepsidrum aduce din nou tobele la Sfântu Gheorghe
06:50
Târguri, teatru și Parada Cârnaților: avem cu ce umple zilele!
06:50
János Benedek Huszár, omul care a dat televizorul pe poezie și agricultură
06:40
Horoscop vineri, 7 noiembrie 2025
6 noiembrie 2025
17:20
IPJ Covasna: Cum să nu-ți pierzi banii la reducerile de Black Friday
16:30
Bazinul didactic de înot din Întorsura Buzăului, inaugurat la finele acestei săptămâni # Covasna Media
Bazinul didactic de înot din Întorsura Buzăului, inaugurat la finele acestei săptămâni
14:20
După ce un câine a atacat patru persoane în Piața Libertății din Sfântu Gheorghe, Urban... # Covasna Media
După ce un câine a atacat patru persoane în Piața Libertății din Sfântu Gheorghe, Urban...
