Democrații „inventează povești” despre Trump și Epstein – acuză Casa Albă, după noile dezvăluiri din corespondența privată a infractorului sexual
HotNews.ro, 12 noiembrie 2025 19:20
Casa Albă a acuzat miercuri opoziția că a fabricat „narațiune falsă”, după ce congresmenii democraţi au făcut public un e-mail din 2019 în care infractorul sexual Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trump „știa despre fete”,…
Acum 30 minute
19:30
Decoperire rară în Germania: Forma sălbatică a poliomielitei, depistată într-o probă de apă uzată # HotNews.ro
Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita a fost detectată într-o probă de apă uzată din Germania, a transmis miercuri pentru Reuters principalul organism de sănătate publică al țării, descoperirea reprezentând un pas înapoi în…
19:30
FOTO/VIDEO Imaginile zilei la „Jocurile Olimpice” ale tehnologiei. Robotul încălțat cu teniși chinezești. Poate fi cumpărat pentru acasă # HotNews.ro
Peste 70.000 de oameni participă în aceste zile la Lisabona, Portugalia, la Web Summit 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie din lume. Alături de ei, aici sunt și câțiva roboți. Din China.…
19:30
Realitatea Plus primește o amendă consistentă de la CNA pentru publicitate electorală în afara campaniei # HotNews.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat, miercuri, postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri în care au fost încălcate dispoziţii din Codul audiovizual. România TV şi Naşul TV…
Acum o oră
19:20
19:00
Ciucu îi transmite lui Drulă să renunțe că „devine irelevantă candidatura”. Dar cum rămâne cu ideile? # HotNews.ro
Cel mai bun antidot pentru populism este experimentarea populismului. Pe 1 noiembrie, Ciprian Ciucu și-a lansat campania în forță. A avertizat că nu se retrage și că tot ce se discuta pe această temă era…
19:00
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru Pro TV, că relația sa cu Ilie Bolojan poate fi îmbunătățită prin contribuția amândurora, el afirmând că nu este o relație în care unul să fie…
Acum 2 ore
18:30
Autorităţile siriene au deschis o anchetă după un furt de antichităţi, printre care statuete ale zeiţei Venus, de la Muzeul Naţional din Damasc, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil apropiat conducerii muzeului, transmite Agerpres.…
18:30
Ucrainenii din apropierea liniei de contact de pe frontul sud-estic au început să fugă, luptele se întețesc / Generalul Sîrskîi recunoaște că situația s-a înrăutățit semnificativ # HotNews.ro
Echipele de salvare ucrainene se grăbesc să-i scoată pe civilii care încă nu au fugit în afara liniei de schimb de foc aflată de-a lungul unei porțiuni a frontului sudic din regiunea Zaporojie, după ce…
18:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi tineri publicitari au lansat„Prinde-mă-n cadru”, afacerea care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală # HotNews.ro
Doi tineri pasionați de comunicare și publicitate au transformat nostalgia anilor ’90 într-un business creativ. Daniel Mîndru și Ramona Tătaru au fondat „Prinde-mă-n cadru”, un serviciu de închiriere de aparate foto pe film pentru evenimente,…
18:20
Rusia vrea să reia negocierile cu Ucraina. Un oficial rus susţine că în Alaska Trump a acceptat condiţiile maximaliste ale Moscovei: „Americanii ne-au dat de înţeles că vor convinge Kievul” # HotNews.ro
Rusia e gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un oficial al Ministerului rus de Externe, într-un interviu pentru agenţia de ştiri TASS, în care mai susţine că la…
18:10
Noi informații despre campania prezidențială a lui Nicușor Dan: AEP i-a confiscat peste 210.000 de lei și i-a aplicat cinci amenzi. „Plăți pentru campania electorală din alte conturi bancare decât cele notificate la AEP” # HotNews.ro
Pe lângă suma confiscată și amenzi, AEP nu i-a rambursat actualului președinte 930.000 de lei. Motivele sunt „că au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale. Au fost difuzate materiale de…
18:10
Noile tarife de referință RCA, în creștere medie cu 5,4%. Ce șoferi vor plăti mai mult și care mai puțin. Diferențe uriașe între București/Ilfov și restul țării # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat miercuri noile tarife de referință RCA, un reper în piață pentru următoarele 6 luni, care indică o creștere medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele…
18:00
Daniel David: Profesorii poartă cea mai mare responsabilitate pentru analfabetismul funcțional / Noua programă de liceu din 2026 va urmări reducerea fenomenului, spune ministrul # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, într-un podcast Salvați Copiii România, că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice”. Ulterior, el a anunțat că, dacă lucrurile decurg…
18:00
Sorin Grindeanu pledează pentru comasarea comunelor: „Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru ProTV, că ar vrea ca actuala coaliție de guvernământ să facă o reformă reală a administrației în urma căreia să fie comasate județe și comune, social-democratul…
Acum 4 ore
17:40
SuperLiga: Sancţiuni date de FRF după incidente şi eliminări la meciurile din ultimele etape # HotNews.ro
Clubul FC Rapid a fost sancționat, miercuri, de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o penalitate sportivă în valoare de 16.875 lei în urma incidentelor provocate de suporterii săi la meciul…
17:40
Legea pentru confiscarea rafinăriei deținute de ruși, respinsă de președintele Bulgariei. „Domeniul de aplicare a fost extins nejustificat și periculos” # HotNews.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins miercuri modificările legislative care ar fi permis guvernului de la Sofia să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă pentru a proteja fabrica…
17:40
SuperLiga: Cu ce amendă s-a ales FC Rapid, după incidentele provocate de fanii giuleștenilor la Craiova # HotNews.ro
Clubul FC Rapid a fost sancționat miercuri de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) cu o penalitate sportivă în valoare de 16.875 lei în urma incidentelor provocate de suporterii săi…
17:10
Acuzație de viol în mediul academic. Cadru universitar din Iași care predă Etică și integritate academică, destituit după ce a abuzat o studentă # HotNews.ro
Un cadru universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții din Iași (USV) a fost destituit după ce Comisia de Etică a stabilit că a violat o studentă, scrie Ziarul de…
17:10
Șeful celei mai mari bănci din SUA, JP Morgan, și directorii de pe Wall Street, chemați la o cină privată la Casa Albă # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump este așteptat să găzduiască miercuri o cină privată la Casa Albă cu mai mulți directori executivi de top, printre care Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, a declarat un oficial al administrației…
17:10
Kremlinul îndeamnă SUA și UE să fie atente la corupția din Ucraina. „Banii lor sunt furați de regimul de la Kiev” # HotNews.ro
Kremlinul a făcut miercuri apel către Statele Unite și către țările europene să acorde atenție corupției autorităților ucrainene după ce o presupusă schemă de percepere de comisioane a fost dezvăluită luni de anchetatori la Kiev.…
17:10
World Class România este singura rețea de health & fitness din țară certificată FitCert® Level 4 – cel mai înalt standard european de calitate și siguranță # HotNews.ro
World Class România, cea mai mare rețea de health, fitness și înot din țară, își reafirmă angajamentul față de excelență, rămânând singura rețea din România certificată FitCert® Level 4 – cel mai înalt standard european…
17:00
[P] Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru! # HotNews.ro
O nouă cercetare Herbalife dezvăluie schimbarea atitudinilor față de auto-îmbunătățire, odată cu lansarea The Performance Principles, un ghid despre perfomnațe de top, cu participarea lui Cristiano Ronaldo. Cel puțin patru din cinci români (82%) se…
17:00
PwC Talks about Finance Transformation: Avantajele și provocările localizării ERP în România # HotNews.ro
Atunci când discutăm despre activitatea unei companii, despre accesul la informații în timp real pentru diverse funcții organizaționale, la raportări, tranzacții, decizii de business ne referim la un sistem ERP, adică un software integrat folosit…
17:00
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit miercuri într-un mesaj postat pe Twitter președintelui american Donald Trump pentru că, în urmă cu cinci zile, a spus că relația SUA – România este „foarte bună” și că „românii…
16:50
EXCLUSIV ANAF lansează controlul la mai mulți maneliști. „Investigațiile nu sunt ușoare. Au cesionat drepturi de proprietate intelectuală prin Luxemburg” # HotNews.ro
ANAF are în prezent în lucru verificări care vizează un număr semnificativ de cântăreți de muzică de petrecere, dar și alți artiști, pentru a stabili dacă aceștia își achită taxele în mod corect, au declarat…
16:50
[P] Fundația Bog’Art lansează programul „Micii visători” și le oferă cadourile mult visate copiilor cu rezultate bune la școală # HotNews.ro
Fundația Bog’Art lansează un nou program, intitulat „Micii visători”, o inițiativă prin care își propune să descopere copii cu rezultate bune la învățătură, din clasele I–IV, sau aptitudini speciale în diverse domenii, și să le…
16:50
Portughezul Filipe Coelho (45 ani) este noul antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat clubul din Bănie, pe pagina sa de Facebook. „Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul…
16:40
Sicriul ultimului domnitor al Moldovei, depus la Iași, în „patria care i-a fost atât de dragă”. „Gestul necesar pentru a ne împăca cu istoria noastră” # HotNews.ro
Sicriul cu rămășițele domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghyka (1807-1857) a fost adus miercuri la Iași, după aproape 170 de ani de când acesta a părăsit principatul, fiind depus pe un catafalc special amenajat în holul…
16:40
„Desigur că știa despre fete”. Infractorul sexual Epstein l-a menționat pe Trump repetat în mesaje private abia acum dezvăluite/ Ce a spus despre președinte # HotNews.ro
Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat care s-a sinucis în închisoare, l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu o apropiată și un publicist, potrivit unor e-mailuri…
16:40
Un bărbat de 34 de ani a spus familiei că fotografiile pe care le face urșilor polari nu sunt periculoase. Apoi a fost atacat fatal # HotNews.ro
Un bărbat de 34 de ani a fost ucis de doi urși polari pe o insulă izolată din Canada, după ce a ieșit afară pentru a face fotografii, relatează revista People. Cu puțin timp înainte…
16:30
Fraudă cu fonduri europene. Parchetul european (EPPO) a trimis în judecată un funcționar de la APIA # HotNews.ro
Parchetul European din Bucureşti a trimis în judecată un funcţionar public din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), acuzat că şi-ar fi folosit funcţia pentru a convinge doi fermieri să intre într-o…
16:30
Cum a ajuns o consilieră de la Cotroceni, acum judecătoare la CCR, să primească locuință de protocol după ce și-a donat apartamentul # HotNews.ro
Cu o lună înainte să primească o locuință de protocol de la stat, judecătoarea Mihaela Ciochină de la Curtea Constituțională și-a donat singurul apartament din București. Actul de donație a fost încheiat în decembrie 2015,…
16:00
Coaliția de guvernare se pregătește să facă noi numiri la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la Societatea Română de Radiodifuziune (radioul public) și la Televiziunea Română. În cazul ultimelor două, mandatele actualelor conduceri expiră în 15…
16:00
„Dreptatea trebuie apărată împotriva magistraților înșiși”. Un important intelectual vorbește despre un „denunț calomnios al CSM” împotriva Oanei Gheorghiu # HotNews.ro
Demersul penal fără precedent al CSM împotriva Oanei Gorghiu a produs, pe lângă amenințarea vicepremierului, un alt rău, la fel de mare: el a batjocorit semnificația termenilor de bază ai actului de justiție. Acuzarea cuvintelor…
16:00
Demisie în bloc a personalului dintr-o secție de psihiatrie. Angajații denunță „un abuz mediatic” în urma dezvăluirilor privind modul în care sunt tratați pacienții # HotNews.ro
Personalul din secţiile de Psihiatrie ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni a demisionat în bloc, acuzând „un abuz” mediatic, în urma vizitei reprezentanţilor Centrului de Resurse Juridice (CRJ) şi ai Consiliului de Monitorizare…
Acum 6 ore
15:50
Un mesaj pentru întreaga țară. Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român: „Sportul paralimpic trebuie integrat, nu separat” # HotNews.ro
Prezent la competiție, Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român, a vorbit despre emoția acestui moment și despre pașii necesari pentru dezvoltarea reală a mișcării paralimpice din România. Domnule Novak, ce simțiți când vedeți aceast eveniment…
15:50
Norvegia respinge folosirea fondului său suveran pentru a garanta planul UE de deblocare a activelor rusești înghețate. Anunțul făcut de Jens Stoltenberg # HotNews.ro
Jens Stoltenberg, ministrul norvegian al finanțelor, a declarat miercuri că țara sa ar putea sprijini un plan al Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate în beneficiul Ucrainei, dar că nu va folosi fondul…
15:40
Banca Națională a României a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%, semn că preferă prudența într-un moment în care inflația rămâne încă ridicată – aproape 10% – chiar dacă a început ușor să scadă. Pe…
15:30
Rusia emite obligațiuni denominate în yuani. O măsură pentru acoperirea deficitului bugetar # HotNews.ro
Rusia va vinde în 8 decembrie primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani, cu scadenţa variind de la trei la şapte ani, a anunţat joi Ministerul de Finanţe, cererea fiind aşteptată în principal din…
15:30
Vaticanul afirmă că Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, „cu toate consecințele care decurg din această constatare” # HotNews.ro
Iisus poate răspunde rugăciunilor, dar nu a apărit într-un mic oraș din nordul Franței, a anunțat Vaticanul miercuri, citat de Reuters. Într-o nouă instrucțiune aprobată de Papa Leon, principalul birou doctrinar al Vaticanului a declarat…
15:10
[P] Cum alegi anvelopele potrivite pentru siguranță și performanță pe drumurile de iarnă # HotNews.ro
Siguranța pe drumurile de iarnă depinde în mare măsură de calitatea anvelopelor. Temperaturile scăzute, zăpada și gheața transformă fiecare deplasare într-o provocare, iar alegerea corectă a anvelopelor este esențială pentru a evita riscurile. În acest context,…
15:00
Strategia Națională de Apărare: „Cetățeanul are un rol cheie în securitatea națională” / Cum ar trebui să ajute românii și societatea civilă # HotNews.ro
„Cetățeanul are un rol cheie în edificarea securității naționale”, se spune în Strategia Națională de Apărare a Țării, care are un subcapitol intitulat „Implicarea cetățeanului și a societății civile în realizarea securității naționale”. „Documentul de…
15:00
Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări, riscuri și vulnerabilități, de la acțiunile ostile ale Rusiei la corupție și „politicile fiscale inadecvate” # HotNews.ro
Strategia Națională de Apărare, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan, prezintă o serie amplă de amenințări la adresa României, precum acțiunile ostile ale Rusiei, spionajul sau „demersurile unor actori (non)statali care afectează și subminează statul…
14:50
Nicușor Dan a prezentat noua Strategie de Apărare a Țării. „O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, una dintre amenințările din document # HotNews.ro
Continuarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina și anexarea de noi teritorii de către Rusia sporesc considerabil riscurile și amenințările la adresa României, se spune în Strategia Națională de Apărare prezentată miercuri de președintele Nicușor…
14:50
Ce rol primește SRI în combaterea corupției după ce Nicușor Dan a introdus lupta anticorupție în Strategia națională de apărare # HotNews.ro
Serviciile de informații trebuie să se implice în colectarea datelor privind posibile fapte de corupție, dar fără să intervină în cercetarea penală sau în procesul de justiție, scrie în documentul prezentat de Administrația Prezidențială. Corupția…
14:40
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Ce îi reproșează lui Bogdan Ivan # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion a depus, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan. AUR îl acuză, printre altele, că a înrăutățit „criza fără precedent din sectorul…
14:40
Partidele și președintele se consultă cu magistrații. Judecătorii și procurorii plusează, dar ce propune coaliția? / „Dacă cineva crede că poate să pună presiune pe clasa politică permanent, se înșeală” # HotNews.ro
De la ora 16:00, președintele Nicușor Dan, liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc cu șefii magistraților pentru a discuta despre legea care le va crește vârsta de pensionare. Procurorii și judecătorii cer ca…
14:30
România poate scăpa de Curtea de Justiție a UE: S-a adoptat legea prin care păgubiții unui asigurător RCA în faliment pot primi despăgubiri de peste 500.000 de lei # HotNews.ro
Plenul Camerei Deputaților, for decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care se elimină pragul de 500.000 de lei, suma maximă de bani pe care o putea plăti Fondul de Garantare a Asiguraților păgubiților…
14:20
Nicușor Dan anunță că va da în judecată AEP pentru că nu i-a restituit integral banii din campanie: „O să fie un proces” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă, că va contesta în instanță decizia Autorității Electorale Permanente de a-i reține 930.000 de lei din suma cheltuită în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din mai…
14:20
Ce i-a spus o judecătoare lui Nicușor Dan, când a sunat-o după ce a aflat că vrea să se pensioneze # HotNews.ro
Președintele a relatat, miercuri, discuția cu o judecătoare pe care a sunat-o după ce aceasta s-a hotărât să se pensioneze brusc, pentru că urma să fie modificat sistemul de pensii ale magistraților. Nicușor Dan a…
