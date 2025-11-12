”Makaveli” și-a depus candidatura pentru Primăria București: ”Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături”
Aktual24, 12 noiembrie 2025 19:20
Alexandru Zidaru, cunoscut ca ”Makaveli”, și-a depus candidatura pentru Primăria București, miercuri, la Biroul Electoral pentru Capitală. ”Mi-am depus candidatura, așa cum am anunțat încă din luna mai. Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături. Am stat vreo 10 zile împreună cu voluntarii, de dimineața până seara, a fost o muncă asiduă, dar am […]
• • •
Acum 5 minute
19:50
Presshub: O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara ofensează cetățenii pe Facebook dar se dă victimă # Aktual24
Încleștarea pe viață și pe moarte dintre magistrați, cu autorități ale statului precum și cu societatea civilă pentru prezervarea pensiilor speciale, a ajuns într-o faza absurdă: CSM o trimite pe Oana Gheorghiu, vicepremier, în cercetare penală la Parchet, pentru o afirmație complet acoperită de realitate, că pensiile exagerate ale magistraților consumă bugetul în criză al […]
Acum 15 minute
19:40
ANALIZĂ Cu rafinăriile decimate de dronele ucrainene, Putin i-ar putea cere lui Trump un armistițiu pe acest sector # Aktual24
Nu mai este un secret că dronele ucrainene fac ravagii în sectorul energetic al Rusiei. Loviturile la distanță pe teritoriul rus asupra unor obiective energetice, în special rafinării, au creat mari probleme Kremlinului. Am văzut deja penurii de combustibil în unele zone ale Rusiei, creșteri de prețuri pentru populație, iar în unele zone oprirea totală […]
19:40
Alexandrescu are șanse să câștige? Mesaj criptic al șefului INSCOP: ”La București a început să bată un vânt rece. Și deja bate cam tare” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă într-o postare că partidele pro-europene se iluzionează cu ”cifre cosmetizate” în legătură cu alegerile din București și realitatea ar fi cu totul alta. ”Eu doar zic, dar la București a început să bată un vânt rece. Și deja bate cam tare. Cocktailuri hipnotice din cifre cosmetizate nu țin de cald […]
Acum o oră
19:20
Ana Birchall: ”Lia Savonea trebuie revocată de urgență, știu cât e de toxică”. Birchall va merge la protest în fața CSM # Aktual24
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, anunță că va participa vineri la un protest în fața CSM prin care se solicită debarcarea Liei Savonea, ”apărătoare corupților”, din fruntea ICCJ. ”Eu vineri voi merge la protest: d-na Lia Savonea trebuie revocată de urgență și este mai mult decât regretabil că factori decizionali importanți din statul român, […]
19:20
19:00
Cum explică Sorin Grindeanu explică pierderea electoratului PSD: „Noi lipsim din social media, nu e vorba de corupție” # Aktual24
Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu televizat că partidul a pierdut o parte din electorat nu din cauza nemulțumirilor legate de corupție sau de ineficiența administrației, ci pentru că nu a știut să comunice eficient cu generațiile tinere, mai active pe rețelele sociale. „Asta e o chestiune care, în acest moment, cred că […]
Acum 2 ore
18:20
Băluță a furat discursul lui Nicușor Dan: ”Avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă” # Aktual24
O nouă mostră de discurs halucinant al candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Acesta a început și el să acuze ”rechinii imobiliari”, la fel cum făcea Nicușor Dan la alegerile locale/ Însă atunci, Dan era batjocorit de liderii PSD, care susțineau că nu există ”rechini imobiliari”. ”Avem procese de zeci de milioane de euro […]
18:10
Realitatea Plus, amenzi grele de la CNA pentru promovarea isterică a Ancăi Alexandrescu și falsificarea unui discurs al ministrului Apărării. Reprezentanții PSD au votat împotrivă # Aktual24
CNA a amendat miercuri Realitatea Plus cu 100.000 de lei pentru promovarea Ancăi Alexandrescu, fiind prima sancțiune din perioada de precampanie electorală. Realitatea Plus a fost amendat cu 100.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro) pentru difuzarea, timp de două zile, a unor emisiuni care au promovat-o isteric pe Anca Alexandrescu. Monitorizările CNA au arătat […]
18:00
Bolojan, la întâlnirea cu ambasadorii statelor UE: ”Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului, miercuri, la reuniunea cu şefii de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, organizată în contextul exercitării de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE (semestrul II 2025). Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a adresat felicitări Preşedinţiei daneze a […]
Acum 4 ore
17:50
Emiratele Arabe Unite au înconjurat Sudanul cu un „inel de foc”. Cel mai sângeros joc de putere prin interpuși din Africa – Investigație The Times # Aktual24
O investigație publicată de The Times dezvăluie cum Emiratele Arabe Unite (EAU) ar fi construit o rețea militară secretă care alimentează conflictul civil din Sudan, furnizând armament și sprijin logistic forțelor paramilitare Rapid Support Forces (RSF), responsabile de masacrul din orașul El Fasher luna trecută. Un „inel de foc” în jurul Sudanului Potrivit unui raport […]
17:40
„Independența solidară” din Strategia de Apărare a României: Un termen curios, răspuns la propaganda „suveranistă” # Aktual24
„Strategia de față este, așadar, a românilor și ilustrează felul în care, într-o regiune cu provocări specifice, într-o vecinătate europeană complexă, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-și interesele naționale, în deplină solidaritate cu partenerii și aliații. În sensul celor de mai sus, acest document avansează conceptul de independență solidară, ca exigență strategică […]
17:20
Lovitură majoră pentru Trump în cazul Epstein. Democrații publică e-mailuri în care Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trump știa: „Bineînțeles că știa despre fete” # Aktual24
Democrații din Congresul american au făcut publice miercuri o serie de e-mailuri în care Jeffrey Epstein, controversatul finanțator acuzat de trafic sexual, susține că fostul președinte Donald Trump era conștient de abuzurile sale asupra minorilor și că „știa despre fete”. Într-un mesaj datat 31 ianuarie 2019 și trimis scriitorului Michael Wolff, Epstein ar fi scris: […]
17:10
Investigație: Vladimir Putin folosește cel puțin trei birouri ”clonă” pentru a se ascunde de dronele Ucrainei # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, operează din cel puțin trei birouri aproape identice amplasate în diferite regiuni ale țării, pentru a ascunde locul unde se află cu adevărat, potrivit unei anchete publicate pe 12 noiembrie de publicația Sistema, în colaborare cu Radio Free Europe/Radio Liberty și Current Time. Cele trei birouri, denumite informal „camerele bej”, se […]
17:00
Scandalul de corupție din Ucraina, noi detalii. Niciodată până acum în mandatul lui Volodimir Zelenski nu s-a înregistrat un caz atât de grav # Aktual24
Ucraina este zguduită de cel mai amplu scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski, după ce agențiile anticorupție au dezvăluit luni o rețea care ar fi deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al statului. Printre suspecți se află foști și actuali miniștri, oameni de afaceri influenți și colaboratori apropiați […]
16:40
Președintele Dan nu o uită și nu o iartă pe Renate Weber: „A apărat poporul dezvoltatorilor imobiliari, nu pe cel al cetățenilor” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat miercuri critici dure la adresa actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, acuzând-o că, în timpul mandatului său, instituția pe care o conduce a apărat interesele dezvoltatorilor imobiliari, nu ale cetățenilor. „Ce am văzut, din păcate, la doamna Renate Weber, n-a prea fost al poporului. A existat inclusiv o sesizare […]
16:10
Nu pot fi folosite dronele. Trupele lui Putin profită de vremea rea pentru a forța retragerea Kievului din mai multe localități – VIDEO # Aktual24
Forțele ucrainene s-au retras din mai multe poziții din regiunea Zaporijia de sud, pe fondul luptelor intense și al vremii nefavorabile. Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud ale Ucrainei, a declarat pentru postul public de televiziune Suspilne că trupele s-au „retras complet” din satele Uspenivka și Novomikolaivka, relatează publicația britanică […]
16:00
Ponta vrea înapoi în PSD: ”M-au dat afară de două ori”. Cere ca USR să fie dată afară de la guvernare # Aktual24
Deputatul Victor Ponta a afimat miercuri că nu a plecat niciodată din PSD, ci a fost dat afară de două ori, dar dacă se va întoarce în partid, le va spune social-democraţilor să nu mai stea la guvernare cu USR. „Eu nu am plecat niciodată din PSD, am fost dat afară că l-am susţinut pe […]
Acum 6 ore
15:40
O nouă axă europeană de putere, Germania devine din nou principala putere militară a Europei. Franța și Polonia se confruntă cu o nouă realitate politică # Aktual24
După decenii în care echilibrul de putere din Uniunea Europeană s-a bazat pe o înțelegere tacită, Germania gestiona economia, iar Franța apăra continentul, lucrurile se schimbă radical. Pe fondul războiului din Ucraina și al retragerii treptate a Statelor Unite din Europa, Berlinul se afirmă rapid ca noua superputere militară a continentului, iar acest proces provoacă […]
15:40
Corupție în magistratură, Nicuşor Dan anunță reluarea luptei: „Nu se poate ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscături” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să deschidă o discuţie amplă despre funcţionarea sistemului de justiţie din România, după încheierea dezbaterilor privind pensiile speciale ale magistraţilor. El a afirmat că este surprins de faptul că nu mai există anchete care să vizeze magistraţi, subliniind că este imposibil ca […]
15:10
Călătorie anunțată în Rusia: „Domnul Rothfuß nu pleacă nicăieri”. Partidul german de extremă dreapta AfD încearcă să scape de eticheta de cal troian al Moscovei # Aktual24
Doi membri ai parlamentului AfD plănuiesc o călătorie la Soci. Ei au justificat că este timpul să „intensifice” contactele cu Rusia. Unul dintre ei este Rainer Rothfuß, membru al parlamentului din Bavaria, care a atras mânia conducerii partidului. Aceștia sunt atât de indignați de comportamentul lui Rothfuß încât la întâlnire se discută interzicerea tuturor viitoarelor […]
15:00
Președintele include în Strategia de Apărare campaniile toxice de pe online: ”Vedem radicalizare și o creștere a tendințelor anti-democratice care sunt inclusiv întreținute de actori statali” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a atras atenţia, la prezentarea conceptelor din cadrul Strategiei Naţionale de Apărare, asupra riscului reprezentat de acţiunile de manipulare şi dezinformare, în contextul fenomenului global de digitalizare şi al interacţiunii de pe reţelele sociale. ”Vedem o creștere a acțiunilor de sabotaj și de perturbare a infrastructurii critice mai mult decât o vedeam în […]
14:50
Venituri suplimentare scutite de impozit. Experții se așteaptă ca zeci de mii de pensionari activi să intre pe piața muncii din Germania # Aktual24
Guvernul speră că schema de pensii active va atenua deficitul de lucrători calificați. Conform unui studiu, acest lucru s-ar putea dovedi a fi un succes. Cu toate acestea, este discutabil dacă va fi rentabilă din punct de vedere financiar pentru stat. Conform calculelor, schema de pensii active planificată, care va începe la începutul anului viitor, […]
14:20
Strategia naţională de apărare pune anticorupția pe loc fruntaș. Nicuşor Dan: „E greu să vrei să aperi un stat corupt. Corupţia slăbeşte coeziunea socială şi afectează economia” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că strategia naţională de apărare va fi pusă în dezbatere publică, subliniind că documentul este centrat pe protejarea cetăţeanului şi include, pentru prima dată, un capitol distinct dedicat combaterii corupţiei. „Vrem să apărăm cetăţeanul care trăieşte în acest stat, nu statul în sine. Întrebarea care se […]
14:20
Agenția Internațională pentru Energie avertizează: Cererea de petrol și gaze ar putea crește până în 2050, iar obiectivele climatice nu vor putea fi atinse # Aktual24
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat miercuri că cererea globală de petrol și gaze ar putea continua să crească până în 2050, o inversare a proiecțiilor sale anterioare privind un atingerea în scurt timp a unui vârf. Această schimbare sugerează că este puțin probabil ca lumea să își îndeplinească obiectivele climatice, chiar dacă presiunea […]
14:10
Nicuşor Dan, despre donațiile din campanie: ”AEP-ul mi-a restituit 60 de milioane, deci cu un milion de lei mai puţin” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă miercuri că va contesta în instanţă decizia Autorităţii Electorale Permanente de a nu-i restitui un milion de lei cheltuiţi în campania electorală. El a menţionat că a cheltuit în cele două tururi ale campaniei electorale pentru prezidenţiale 61 de milioane de lei, iar AEP i-a restituit doar 60 de milioane de […]
14:00
Președintele SUA, Donald Trump, și-a recunoscut eșecul în încercarea de a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina. Casa Albă consideră că eforturile SUA de a forța cele două părți să găsească compromisuri au fost fără rezultat din cauza refuzului Ucrainei de a ceda teritorii și a „ambițiilor” maximaliste ale Rusiei. Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea […]
14:00
Președintele Dan: ”M-am văzut şi eu beştelit de nişte domni magistraţi zilele trecute, fără să am nicio vină” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, întrebat despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), că nu a apucat să vadă documentul, făcut public cu puţin timp înaintea conferinţei sale de presă, însă, „în principiu, orice dialog este binevenit”. Şeful statului a afirmat că este de acord […]
Acum 8 ore
13:40
Marine Le Pen anunță că va renunța la candidatura pentru prezidențialele din 2027 dacă și Curtea de Apel o găsește vinovată de deturnare de fonduri ale Parlamentului European # Aktual24
Lidera franceză de extremă dreapta, Marine Le Pen, a declarat că nu va candida la președinția Franței în 2027, cu excepția cazului în care Curtea de Apel îi anulează actuala interdicție de a candida la alegeri. Le Pen, care a candidat de trei ori la președinție, se va întoarce în instanță pe 13 ianuarie, după […]
13:10
Cine să-l mai înțeleagă: După ce a pus o taxă de 100.000 de dolari la vizele pentru „creierele” care vor să lucreze în companii de top din SUA, Trump spune că vizele H-1B sunt necesare pentru a atrage „anumite talente” de care spune că SUA nu dispune # Aktual24
Președintele Donald Trump a apărat vizele H-1B, pentru care trebuie achitată o taxă de 100.000 de dolari, într-un interviu difuzat marți seară de Fox News, argumentând că forța de muncă străină este necesară uneori, deoarece lucrătorii americani nu au „anumite talente”. Când a fost întrebat dacă administrația sa va acorda prioritate vizelor costisitoare care permit […]
12:40
UE va oferi noi ajutoare Greciei, Ciprului, Spaniei și Italiei pentru a combate presiunea migrației # Aktual24
Mai multe țări europene vor primi sprijin suplimentar din partea UE pentru a depăși povara tot mai mare a migrației. Noul mecanism va deveni operațional după intrarea în vigoare a Pactului UE privind migrația și azilul, la mijlocul anului 2026. Grecia, Cipru, Spania și Italia vor avea dreptul la sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene […]
12:30
A reapărut Lavrov după 2 săptămâni. Statele baltice și Marea Britanie, acuzate că vor să bage Rusia în război cu SUA # Aktual24
După două săptămâni fără apariții publice, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acordat marți un interviu în care a acuzat Marea Britanie și statele baltice că încearcă să provoace un război între Rusia și NATO – reiterând totodată că Rusia este gata să reia pregătirile pentru o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și […]
12:20
Ministrul ucrainean al Justiției, Halușcenko, suspendat din funcție după ce a fost acuzat de corupție # Aktual24
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei l-a suspendat pe Herman Halușcenko din funcția de ministru al Justiției, a anunțat miercuri, 12 noiembrie, prim-ministrul Iulia Sviridenko. Ea a scris pe Telegram că decizia a fost luată în timpul unei ședințe guvernamentale neprogramate, care a avut loc în această dimineață, relatează Kyiv Post. „Astăzi a avut loc o […]
12:10
Totul, până la calcule: Nicușor Dan va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, solicitând rambursarea a aproape un milion de lei din cheltuielile de campanie # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a decis să dea în judecată Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după ce instituția a refuzat să îi ramburseze suma de 930.000 de lei din fondurile cheltuite în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Potrivit unui răspuns transmis de Administrația Prezidențială la solicitarea HotNews, decizia AEP va fi contestată în instanță: „Decizia de […]
Acum 12 ore
11:50
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, după o luptă grea cu boala. El se afla internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș”, unde fusese intubat în ultimele zile de viață. Surse medicale au confirmat că starea lui Horia Moculescu s-a deteriorat rapid în ultimele zile, artistul intrând în comă […]
11:40
China își pregătește propria „flotă fantomă” pentru a importa gaze rusești, ocolind sancțiunile americane # Aktual24
China își accelerează eforturile de a importa gaze rusești supuse sancțiunilor americane, pregătind în același timp dezvoltarea unei „flote fantomă” de nave capabile să transporte gaz lichefiat (LNG) și să ocolească restricțiile internaționale. Această strategie va permite Beijingului să-și diversifice sursele de energie și să consolideze relațiile economice cu Rusia, care caută cumpărători pentru LNG-ul […]
11:30
Premierul britanic ar putea fi dat jos chiar de colegii de partid. Sondajele arată că este cel mai impopular prim-ministru din istorie # Aktual24
Susținătorii prim-ministrului britanic se tem că acesta ar putea fi debarcat, însă apropiații lui Starmer au anunțat că acesta lupta împotriva oricărei tentative parlamentarilor laburiști de a-l înlocui. Cei loiali lui Keir Starmer se tem că postul său este amenințat, poate chiar la scurt timp după dezbaterea proiectului de buget, peste două săptămâni, relatează BBC. […]
11:20
Studiu național privind adicțiile în rândul copiilor. Drogurile, jocurile de noroc și dependența digitală fac ravagii # Aktual24
Un studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) arată că aproape un sfert dintre elevii din România sunt expuși la comportamente adictive grave. Cele mai mari pericole sunt consumul de droguri, jocurile de noroc și dependența de tehnologie, care afectează deja sănătatea mintală și performanța școlară a tinerilor. În 2024, 20,6% dintre tinerii români […]
11:10
Valuri masive de plasmă se îndreaptă către Pământ, după cea mai puternică furtună solară din 2025 # Aktual24
Trei ejectări masive de plasmă solară se îndreaptă către Pământ, iar experții avertizează că acestea ar putea genera aurore vizibile în emisfera nordică pe 12 și 13 noiembrie, informează Live Science. Cea mai puternică dintre aceste ejectări, un val de plasmă solară (CME) declanșat de o erupție solară X5.1, a avut loc marți dimineață și […]
10:40
Președintele chinez Xi Jinping a declanșat o amplă epurare a armatei, pe fondul tot mai numeroaselor acuzații de corupție la nivel înalt # Aktual24
China se află într-un moment de transformare profundă a armatei sale, sub conducerea președintelui Xi Jinping, ale cărui epurări în rândul ofițerilor de rang înalt au scos la iveală corupție extinsă și au ridicat îndoieli asupra capacității armatei de a gestiona în mod eficient arsenalul nuclear în expansiune. Aceste evenimente coincid cu reforme militare majore […]
10:40
Deputatul cu BMW ”visul meu” este trimis în judecată de DNA. Minciuni penibile după ce a fost prins de radar # Aktual24
DNA a anunțat, miercuri, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Ciortea Răzvan Iulian, la data faptelor subprefect al județului Cluj. El este acuzat de: participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, […]
10:20
Sondaj INSCOP: AUR, partidul preferat al românilor cu cel mult 8 clase – peste jumătate dintre aceștia vor vota cu formațiunea lui George Simion # Aktual24
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research în cadrul Barometrului Informat.ro – ediția a V-a, desfășurat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025, arată că nivelul de educație influențează semnificativ preferințele politice ale românilor. Sondajul relevă o polarizare clară între segmentele cu educație primară, medie și superioară în ceea ce privește opțiunile de vot pentru […]
10:10
Sondaj Avangarde (Pieleanu): Daniel Băluță ar fi votat de 24% dintre bucureșteni, urmat de Ciprian Ciucu (21%) și Cătălin Drulă (20%). „Doamna Marș TV” este abia pe locul patru # Aktual24
Un nou sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025 indică o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), în poziția de favorit. Potrivit cercetării, Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului privind câștigătorul probabil al alegerilor programate pentru 7 decembrie. La întrebarea „Cu […]
09:40
Imagini impresionante: 300 de ofițeri cadeți francezi cântă „Marsilieza” în osuarul de la Douaumont, unde sunt depuși 130.000 de soldați morți în Primul Război Mondial – VIDEO # Aktual24
Sute de tineri ofițeri cadeți ai École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC) s au adunat în interiorul Osuarului de Douaumont, loc de reculegere și amintire a sacrificiului celor aproximativ 130 000 de militari francezi morți în Primul Război Mondial. Într-un moment de tăcere și simbolism, vocile tinerilor cadeți au răsunat sub bolta mormântului colectiv prin […]
09:10
Emoții pentru Donald Trump: democrata Adelita Grijalva ca depune jurământul în Camera Reprezentanților, votul ei fiind decisiv pentru publicarea dosarelor Epstein # Aktual24
Miercuri, democrata Adelita Grijalva urmează să depună jurământul în Camera Reprezentanților din SUA, într-un moment extrem de tensionat care ar putea influența soarta dosarelor legate de Jeffrey Epstein. Aleasa din Arizona a fost nevoită să aștepte peste o lună și jumătate pentru a fi oficial investită, întârziere care a stârnit acuzații politice și a amânat […]
08:50
Tragedie aviatică: Un avion militar turcesc s-a prăbușit în Georgia, toți cei 20 de militari aflați la bord pierzându-și viața # Aktual24
Un avion militar turcesc de transport, model C 130 Hercules, s-a prăbușit marți seara în estul Georgiei, aproape de granița cu Azerbaidjan, provocând moartea tuturor celor 20 de militari aflați la bord. Incidentul a avut loc în apropierea municipiului Sighnaghi, într-o zonă izolată din regiunea Kakheti, conform informațiilor comunicate de Ministerul Apărării al Turciei și […]
08:40
Sindicaliștii BNS protestează din nou în Piața Victoriei, sub sloganul: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!” # Aktual24
Centrului Capitalei devine din nou scena protestelor sindicale. Miercuri, 12 noiembrie, mii de membri ai Blocului Național Sindical (BNS) se vor aduna în Piața Victoriei pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile economice ale Guvernului. Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, sindicaliștii acuză autoritățile că prin măsurile de austeritate, liberalizarea prețurilor […]
08:20
„S-a îmbătat și el!” Moment penibil la prezentarea oficială a primului robot umanoid din Rusia: prototipul s-a împleticit pe scenă și a căzut – VIDEO # Aktual24
Rusia a prezentat recent, la Moscova, primul său robot umanoid, denumit AIdol, însă evenimentul s-a transformat într-un moment stânjenitor după ce robotul a căzut pe scenă în timpul demonstrației oficiale. Incidentul, relatat de presa rusă și preluat de agenția UNN, a stârnit reacții ironice pe rețelele sociale, în timp ce dezvoltatorii au încercat să minimizeze […]
08:10
Statele Unite plănuiesc construirea, în apropiere de Gaza, a unei baze militare pentru 10.000 de militari americani # Aktual24
Statele Unite intenționează să construiască o bază militară de mari dimensiuni în regiunea israeliană Otef-Azza, aflată în imediata vecinătate a Fâșiei Gaza. Potrivit unui articol publicat de Bloomberg, noul complex ar urma să găzduiască până la 10.000 de militari și să servească drept centru logistic pentru o forță internațională de stabilizare, destinată supravegherii armistițiului fragil […]
07:50
Halucinant: după ce în 2024 l-a făcut albie de porci pe actualul președinte, Daniel Băluță se laudă acum că „împreună cu Nicușor Dan am învins sistemul” # Aktual24
Cu doar 11 zile înainte de startul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidatul PSD pentru București, a oferit un interviu despre realizările sale, despre relația cu primarul general Nicușor Dan și despre viziunea pe care o are pentru viitorul orașului. „Sunt 99% Daniel Băluță și […]
07:40
Viktor Orban insistă: „Summitul ruso-american de la Budapesta este amânat, dar va avea loc mai târziu” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat că summitul ruso-american planificat să aibă loc la Budapesta a fost amânat din cauza unor „probleme teritoriale”, dar a insistat că reuniunea „va avea loc mai târziu”. Declarațiile sale, făcute pentru postul ungar ATV, vin pe fondul tensiunilor persistente dintre Moscova și Washington și al rolului tot mai activ […]
