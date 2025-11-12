Orez cremos cu creveți și porumb. Rețeta delicioasă a lui Chef Horia Manea

13:10

Mai sunt doar patru zile până la premiera noului sezon Chefi la cuțite: duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei patru jurați se aliniază la startul bătăliei pentru cea dintâi amuletă a sezonului și, totodată, deschid porțile audițiilor pe nevăzute, pregătiți să evalueze cele mai diverse farfurii și să întâlnească noi concurenți, cu povești fascinante. Unul dintre cei care intră în platoul audițiilor este Darius Ticmenov, concurentul de 26 de ani care lucrează ca Chef în echipa Formulei 1. ”Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, spune el.