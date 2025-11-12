Orez cremos cu creveți și porumb. Rețeta delicioasă a lui Chef Horia Manea
SpyNews, 12 noiembrie 2025 19:20
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, rondele crocante de zucchini, un fel principal, orez cremos cu creveţi şi porumb, și un desert, prăjitură cu foi de plăcintă şi afine.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
19:30
Moartea lui Horia Moculescu a înnegrit Internetul! Mihai Morar va face tablou dintr-o poză cu regretatul compozitor: "A venit ziua aceea..." # SpyNews
Mihai Morar, gest inedit în semn de respect pentru marele compozitor Horia Moculescu. A sosit ziua în care prezentatorul va transforma o fotografie într-un tablou care să îi amintească mereu de maestrul care a încetat din viață miercuri, 12 noiembrie 2025.
Acum o oră
19:20
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, rondele crocante de zucchini, un fel principal, orez cremos cu creveţi şi porumb, și un desert, prăjitură cu foi de plăcintă şi afine.
19:10
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante, la un an de la moartea afaceristului. Cei doi au avut o relație aproape zece ani: „Până în ultima clipă...” # SpyNews
Astăzi s-a împlinit un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Afaceristul era împreună cu partenera lui de aproape un deceniu. Mihaela Botezatu a făcut declarații emoționante, la un an de când el s-a stins.
Acum 2 ore
18:50
Oana Roman, mesaj sfâșietor, după moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult: „Sper să te întâlnești...“ # SpyNews
Oana Roman a transmis un mesaj sfâșietor după ce a aflat despre moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult pe marele compozitor și a fost îndurerată să afle vestea tragică.
18:20
Greșeala care i-ar putut fi fatală! Medicii i-au scos unei paciente diagnosticate cu cancer o parte din plămân, dar, de fapt, avea o altă boală # SpyNews
Scene halucinante s-au petrecut într-un spital, după ce unei paciente i-a fost scoasă o parte din plămân. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar medicii și-au dat seama ulterior că suferea, de fapt, de o altă boală.
18:10
Cristina și Denis Ștefan, dublă sărbătoare în familia lor. Pe cine au sărbătorit actorul și soția lui: „Ești echilibrul meu” # SpyNews
Ieri a fost o zi specială pentru Cristina și Denis Ștefan. Actorul și soția lui și-au sărbătorit două dintre cele mai dragi persoane din familia lor. Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant.
18:00
Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în vacanță! În ce destinație luxoasă a ales vedeta să își ducă fetițele # SpyNews
Andreea Bălan și Victor Cornea au schimbat aerul de București! Ce doi îndrăgostiți au ales o destinație de vacanță luxoasă, însă nu au plecat singuri. Artista a dezvăluit totul pe rețelele de socializare!
Acum 4 ore
17:50
Andreea Marin, un ultim gând pentru regretatul Horia Moculescu. Prezentatoarea a transmis un mesaj emoționant, după aflarea veștii tragice # SpyNews
Moartea maestrului Horia Moculescu a întristat toată România! Marele compozitor a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după aproximativ o săptămâna în care a stat internat la secția de Terapie Intensivă. Andreea Marin a scris un mesaj emoționant dedicat regretatului Horia Moculescu.
17:40
Sânziana Negru, mesaj pentru Ștefan Floroaica, înainte de finala Asia Express. Cum s-a schimbat relația lor, după experiența de pe Drumul Eroilor # SpyNews
Sânziana Negru i-a transmis un mesaj iubitului ei, înaintea de marea finală din această seară, de la Asia Express. Influencerița a câștigat America Express 2023, alături de Laura Giurcanu și consideră că experiența pe care a trăit-o atât ea, cât și actorul, i-a apropiat și mai mult.
17:20
Marilu Dobrescu a dezvăluit ce intervenție chirurgicală își va face! Influencerița va ajunge curând pe masa de operație # SpyNews
Marilu Dobrescu a anunțat în urmă cu ceva timp în mediul online faptul că își dorește o nouă schimbare. Așadar, acum a explicat și la ce intervenție chirurgicală vă apela. Influencerița a dat un indiciu care a spus totul!
17:10
O casă moștenită, mărul discordiei între rude, în Hunedoara. Problema cu care s-ar confrunta Ileana din cauza verișoarei: „Toți vecinii au văzut” # SpyNews
Ileana și verișoara ei locuiesc în Vulcan, Hunedoara. Cele două sunt vecine în prezent, după ce verișoara ei s-ar fi mutat în casa moștenită de la bunici. Ileana susține că femeia i-ar fi blocat calea de acces și deși ar fi trecut ceva timp de la acel moment, nimic nu s-ar fi rezolvat.
16:50
Mirabela Dauer, un ultim omagiu pentru Horia Moculescu. Ce mesaj de adio a transmis artista # SpyNews
Marile valori ale României, copleșite de durere după ce o veste tristă a fost transmisă în această dimineață. Compozitorul Horia Moculescu a încetat din viață, după multe zile petrecute în secția de Terapie Intensivă. Iată ce ultim omagiu i-a adus Mirabela Dauer maestrului!
16:50
Un român a încercat să-i dea foc soției sale: „Vrei să vezi copiii în seara asta?”. O urmărea și prin GPS # SpyNews
Un român, în vârstă de 46 de ani, din Italia a fost arestat preventiv, după ce a încercat să îi dea foc soției sale. Acesta își urmărea partenera prin GPS, iar situația din căsnicia lor ar fi fost una foarte tumultuoasă.
16:40
Cornel Dinu, prima reacție după ce a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență. Cu ce probleme se confruntă și care este starea lui # SpyNews
Cornel Dinu a ajuns de curând la spital. Fostul antrenor a fost internat la Spitalul Universitar sâmbătă, iar în prezent se află pe secția de cardiologie. Fostul sportiv s-a mai confruntat și în urmă cu un an cu probleme de sănătate.
16:30
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și semnificații pentru credincioși # SpyNews
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare importantă pentru credincioși. Are loc pe data de 21 noimembrie în fiecare an și este una dintre zilele importante din Postul Crăciunului. Iată ce tradiții și obiceiuri au loc cu această ocazie.
Acum 6 ore
15:40
Nicoleta Nucă a schimbat registrul! Artista „a renunțat” la viața haotică de artist și s-a așezat „la casa ei”. Mai nou, vedeta are alte preocupări decât cele pe care, în mod obișnuit, le-ar avea un artist de vârsta ei.
15:40
A trecut un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce declarații a făcut Adriana Bahmuțeanu # SpyNews
A trecut un an de la dispariția lui Silviu Prigoană. Invitată în platoul Viața fără filtru, emisiune prezentată de Natalia Mateuț, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre fostul ei soț. Vedeta a făcut unele declarații emoționante.
15:30
Tatăl criminalului din Teleorman a fost reținut! Socrul Mihaelei o suspecta că îl inșală pe cel care a și ucis-o # SpyNews
Ies la iveală detalii șocante după moartea Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț în fața unei biserici, în satul Beciu din județul Teleorman. Socrul Mihaelei a fost reținut, miercuri dimineață, și este acuzat că a amenințat cu moartea un bărbat pe care îl suspecta că este amantul Mihaelei.
15:00
Cucu, mesaj sfâșietor la un an de la moartea tatălui său! Cum i-a schimbat această pierdere viața # SpyNews
Cucu își omagiază tatăl astăzi! Pe data de 12 noiembrie 2025 se împlinește un an de când tatăl artistului s-a stins din viață, ocazie cu care a transmis un mesaj dureros, în care a exprimat cum s-a schimbat viața lui după această pierdere.
15:00
O tânără de 19 ani din Prahova a fost la un pas de moarte după ce a născut acasă. O vecină a intervenit la timp și i-a salvat viața # SpyNews
O tânără de 19 ani din Prahova a fost la un pas de moarte după ce a decis să nască acasă. Din fericire, o vecină curajoasă a intervenit imediat și i-a salvat viața. Tânăra a supraviețuit și i-au fost acordate îngrijirile medicale necesare.
14:50
Experiență inedită pentru Marilu Dobrescu, în Australia! A mâncat carne de cangur și de crocodil # SpyNews
Marilu Dobrescu a avut parte de o experiență inedită, în Australia. De câteva luni bune, influencerița s-a mutat pe alt continent și pare că viața de acolo îi priește. Recent, aceasta a făcut dezvăluiri impresionante despre cea mai nouă „aventură culinară” pe care a trăit-o.
14:40
Ucigașul care și-a omorât soția româncă și pe fiica acesteia a primit pedeapsa maximă! Italianul își va petrece restul vieții după gratii # SpyNews
Detalii noi au ieșit la iveală în cazul celor două românce, mamă și fiică, ucise în Italia, în 2022. Gabriela Trandafir și fiica acesteia, Renata, s-au stins din viață după ce soțul Gabrielei, un italian în vârstă de 70 de ani, le-a împușcat.
14:30
Încă un incident șocant la Spitalul de Urgență Ploiești. Un alt pacient a căzut de pe o targă defectă # SpyNews
Un nou incident șocant a avut loc la Spitalul de Urgență Ploiești. Un bărbat a căzut de pe targa defectă, cu ajutorul căreia era transportat. Evenimentul este cu atât mai grav, deoarece nu este pentru prima dată când o astfel de întâmplare are loc în incinta instituției medicale.
14:20
Bucurie imensă pentru Francisca și TJ Miles! Cei doi au aflat sexul bebelușului lor, în cadrul unei petreceri superbe. Influencerii au împărtășit vestea cea mare și cu fanii de pe rețelele de socializare.
Acum 8 ore
13:50
Ce probleme de sănătate avea Horia Moculescu. Regretatul compozitor și-a trăit ultimele clipe de viață în spital # SpyNews
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, miercuri dimineață. Regretatul artist s-a confruntat cu probleme de sănătate timp de mulți ani. Și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital, unde în cele din urmă s-a stins.
13:50
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea din Asia Express. Ce spune despre experiența trăită: "Am plâns..." # SpyNews
După eliminarea din competiția Asia Express, Olga Barcari a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Eroilor. Fosta concurentă a mărturisit că s-a simțit copleșită de emoții și că nu a putut să-și ascundă lacrimile în multe momente trăite departe de casă.
13:40
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI # SpyNews
Avem imaginile momentului, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cu una dintre cele mai frumoase și admirate românce pe tot globul pământesc! Mai mult decât atât, vă prezentăm în exclusivitate și primele declarații ale Mădălinei Ghenea de când s-a reîntors în țară. Un lucru este cert: fiecare apariție a ei confirmă că are o eleganță aparte, cu care atrage privirile tuturor!
13:10
Primele declarații ale Nidiei, după moartea lui Horia Moculescu! Fiica compozitorului este copleșită de durere # SpyNews
Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Moartea celebrului compozitor a lăsat un gol imens în sufletul fanilor, dar mai ales în cazul familiei sale. Fiica regretatului artist, Nidia Moculescu, a transmis un mesaj sureros.
13:10
Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: ”Am știut de la 13 ani că îmi doresc să devin bucătar” # SpyNews
Mai sunt doar patru zile până la premiera noului sezon Chefi la cuțite: duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei patru jurați se aliniază la startul bătăliei pentru cea dintâi amuletă a sezonului și, totodată, deschid porțile audițiilor pe nevăzute, pregătiți să evalueze cele mai diverse farfurii și să întâlnească noi concurenți, cu povești fascinante. Unul dintre cei care intră în platoul audițiilor este Darius Ticmenov, concurentul de 26 de ani care lucrează ca Chef în echipa Formulei 1. ”Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, spune el.
13:10
Marina Almășan, reacție emoționantă după moartea lui Horia Moculescu. Ce a transmis prezentatoarea TV: ”Tu vei fi o salcie la mal, iar eu, poate...” # SpyNews
Marina Almășan a fost profund marcată de decesul lui Horia Moculescu, marele compozitor care i-a fost prieten. Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant în care a subliniat pierderea imensă pe care o resimte. Ce a transmis.
13:10
Irina Fodor a dezvăluit problema de sănătate pe care o are și despre care nu mulți știau: „Am ditamai...” # SpyNews
Irina Fodor a făcut dezvăluiri incendiare! Prezentatoarea „Asia Express” a povestit cu ce problemă medicală se confruntă și nu multe sunt persoanele care știau despre acest lucru.
12:40
Viața sentimentală a lui Horia Moculescu. Marele compozitor a fost căsătorit de patru ori. Cine sunt fostele lui soții # SpyNews
Horia Moculescu, una dintre cele mai mari figuri ale muzicii românești, a avut o viață personală plină de evenimente. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori. Cine sunt fostele lui soții.
12:40
Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30, la Antena 1. Show-ul a fost din nou lider de audiență! # SpyNews
Marți seara, Irina Fodor a pus în joc celebrele cutii, iar tensiunea a atins cote maxime în semifinala Asia Express. Două dintre cutii au ajuns la fete – Carmen și Olga, iar una la băieți – actorii Alex Ion și Ștefan Floroaica. După o cursă extrem de intensă, care s-a încheiat spectaculos pe rooftop-ul unei cafenele din Seul, Asia Express și-a desemnat finaliștii: Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Alex Ion și Ștefan Floroaica. Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență.
12:30
Gheboasă, primele declarații după ce și-a declarat mașina pierdută, deși a uitat unde a parcat-o. Reacția oficială a poliției # SpyNews
Gheboasă a avut parte de un incident ieșit din comun. Trapperul a uitat unde și-a parcat mașina și a declarat-o pierdută. Gheboasă a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat. Iată și reacția oficială a poliției.
12:10
O intervenție contracronometru are loc, în aceste momente, în localitatea Gherghița, din județul Prahova. Două persoane sunt blocate sub un mal de pământ, iar autoritățile încearcă să soluționeze cazul cât mai rapid.
Acum 12 ore
11:50
Doliu uriaș în România! Horia Moculescu a murit! Marele compozitor s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, din cauza unor probleme grave de sănătate. Horia Moculescu și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital, unde starea lui s-a agravat din ce în ce mai mult.
11:40
Ce se știe despre iubitul Alexandrei Ungureanu! Adrian Gagea a participat la „Chefi la cuțite” și este originar din Harghita # SpyNews
Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu, a devenit cunoscut nu doar prin prisma relației lui cu celebra cântăreață, ci prin participarea sa la show-ul culinar „Chefi la cuțite”. Tânărul este originar din Harghita.
11:30
Anastasia Soare, apariție fabuloasă la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner! Românca a sărbătorit alături de nume mari de la Hollywood # SpyNews
Anastasia Soare a participat, alături de fiica ei, Norvina, la petrecerea aniversară de ziua de naștere a lui Kris Jenner! Românca a strălucit la eveniment și a sărbătorit alături de persoane importante de la Hollywood.
11:30
Încă un incident șocant la Spitalul de Urgență Ploiești. Un nou pacient a căzut de pe o targă defectă # SpyNews
Un nou incident șocant a avut loc la Spitalul de Urgență Ploiești. Un bărbat a căzut de pe targa defectă, cu ajutorul căreia era transportat. Evenimentul este cu atât mai grav, deoarece nu este pentru prima dată când o astfel de întâmplare are loc în incinta instituției medicale.
11:00
Mama gravidei moarte în urma exploziei din Rahova, reacție sfâșietoare! Femeia își plânge fiica: "Nu mai pot" # SpyNews
Mama gravidei care s-a stins din viață în urma exploziei devastatoare din Rahova trăiește o durere cumplită. Într-un mesaj sfâșietor, femeia și-a strigat durerea și dorul de copilul ei.
10:50
Cum arată noua casă a Andrei Volos și a lui Robert Lele! Cei doi urmează să se mute cu fetița lor # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele și-au cumpărat o nouă casă, unde urmează să se mute în curând, alături de fiica lor. Influencerița a făcut turul locuinței și este nerăbdătoare să vadă și acest proiect finalizat.
10:10
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, ar fi fost găsiți acasă la ei, de fapt, după condamnare! Răsturnare de situație în cazul presupușilor fugari # SpyNews
Răsturnare de situațieb în cazul prinderii lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando! Cei doi nu ar fi fugit, de fapt, de poliție după ce au fost condamnați la închisoare cu executare. S-a aflat abia acum ce s-ar fi întâmplat după presupusa dispariție a celor doi.
09:40
Nadia Comăneci împlinește 64 de ani! Cum s-a filmat „Zeiţa de la Montreal” de ziua ei de naștere | VIDEO # SpyNews
Astăzi, 12 noiembrie, Nadia Comăneci împlinește 64 de ani! Într-un moment special, legendara gimnastă a împărtășit cu fanii ei câteva imagini din ziua de naștere, într-un video emoționant. Cum s-a filmat „Zeița de la Montreal”.
09:30
20 de persoane au murit în accidentul aviatic din Georgia. Avionul s-a dezintegrat la prăbușire # SpyNews
La o zi după tragedia tulburătoare din Georgia, autoritățile au făcut public numărul victimelor de la bord. 20 de militari turci au murit, ieri, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit. Aeronava s-a dezintegrat, iar incidentul a fost filmat.
09:10
Ramona Gabor a surprins recent cu o apariție fără machiaj și fără filtre, demonstrând că frumusețea naturală nu are nevoie de artificii. Vedeta a ales să se afișeze pe rețelele sociale fără vreo editare. Cum arată sora fostei soții a lui Irinel Columbeanu.
08:50
Gabriela Oțil, probleme de sănătate! Soția lui Dani Oțil a trecut printr-o perioadă dificilă: ”Nu am energie” # SpyNews
Gabriela Oțil a trecut printr-o perioadă dificilă, din cauza unor probleme de sănătate care i-au pus planurile pe pauză. Soția lui Dani Oțil a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare, iar acum a dezvăluit cum se simte.
Acum 24 ore
00:30
Concurenții de la Asia Express au aflat cine trece în marea finală a sezonului 8. Doar două echipe au reușit să se califice în etapa din Seoul. Cursa din semifinală a fost foarte strânsă, iar acum concurenții urmează să se întreacă în cursa finală, pe Drumul Eroilor spre trofeu.
11 noiembrie 2025
23:50
Oana Lis a avut prima lecție de... balet! Soția lui Viorel Lis își dorește mai mult ca niciodată să slăbească # SpyNews
Oana Lis se luptă din greu cu kilogramele în plus! Soția lui Viorel Lis își dorește să slăbească, așa că acceptă orice provocare ce o ajută în acest sens. Ei bine, de la bellydance, Oana Lis a ajuns la balet! Oana Lis a explicat pentru Un show păcătos cum a decurs prima lecție.
23:40
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Olga Barcari, clipe dificile înainte de ultima etapă: ”Îmi era frică să mai pun gura” # SpyNews
Olga Barcari a trecut prin momente dificile în timpul ultimei probe din semifinala sezonului 8, la Asia Express! Concurenta a fost la un pas să cedeze, dar din dorința de a ajunge în Seoul, a încercat să ducă proba până la final.
23:20
Un bărbat și-a înscenat înmormântarea dintr-un motiv surprinzător. Cum au aflat participanții că este viu # SpyNews
Povestea unui bărbat a devenit virală. Acesta și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv la care puțini s-ar fi gândit. În timpul ceremoniei, acesta le-a dezvăluit tuturor participanților că este viu într-un mod la fel de șocant.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.