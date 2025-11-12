Cum îl apară Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au publicat e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein: „O narațiune falsă”

19:20

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu are motive să creadă că această coaliţie nu va rezista până la finalul mandatului şi a precizat că, deşi de multe ori se vorbeşte în contradictoriu, el vede acest lucru ca pe o normalitate. „Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie”, a adăugat el.