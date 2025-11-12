Caz șocant în Italia: Un român a încercat să-i dea foc soţiei sale, apoi s-a predat carabinierilor

14:15

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat, despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ÎCCJ, că nu a văzut propunerile instituţiei, făcute publice cu puţin timp înainte ca şeful statului să susţină o conferinţă de presă, dar că, în principiu, orice dialog este binevenit.