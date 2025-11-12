Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!”
Sport.ro, 12 noiembrie 2025 20:50
Universitatea Craiova l-a prezentat marți seară în funcția de antrenor principal pe portughezul Filipe Coelho.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
21:20
FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 20 de puncte.
Acum o oră
20:50
Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!” # Sport.ro
Universitatea Craiova l-a prezentat marți seară în funcția de antrenor principal pe portughezul Filipe Coelho.
20:50
Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho # Sport.ro
Jose Mourinho (62 de ani) și-a încheiat prematur mandatul de antrenor la Fenerbahce, după rezultatele slabe pe care le-a avut în Turcia. Acum, portughezul s-a întors în țara sa natală și o antrenează pe Benfica Lisabona.
20:40
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta” # Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova marți.
Acum 2 ore
20:10
Dinamovistul i-a dat un sfat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l vândă pe Politic: ”Îl cunosc!” # Sport.ro
FCSB și Dinamo au făcut o afacere interesantă în vară.
20:10
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Unviersitatea Craiova. Eșecul din ultima etapă, 1-2 cu UTA Arad, l-a determinat pe antrenor să renunțe la postul său, chiar dacă reacția sa de la flash-interviu nu a arătat o frustrare legată de situația actuală a echipei.
20:10
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: ”Are nevoie de asta” # Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) este un star la FC Barcelona.
20:00
A revenit ”acasă”! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al României: ”Cât mai multe realizări!” # Sport.ro
Dinamo a anunțat un ”transfer” în această pauză competițională. Un fost campion al României cu ”roș-albii” a revenit la club și va ocupa funcția de antrenor la Centrul de Copii și Juniori.
19:30
Anul trecut era în Superliga, acum a fost exclusă din toate competițiile: ”Hotărârea este irevocabilă!” # Sport.ro
Un club care sezonul trecut evolua pe prima scenă a fotbalului românesc, Superliga României, a fost exclus din toate competițiile.
Acum 4 ore
19:10
Gigi Becali ar fi rezolvat deja o mutare spectaculoasă la FCSB. Florin Cernat (45 de ani) ar urma să fie noul director sportiv al echipei.
19:10
Miercuri după-amiază a avut loc meciul României U19 cu Andorra U19 din calificările pentru Campionatul European U19.
19:00
600.000 de euro este cota acestuia pe piața transferurilor.
18:40
Clubul FC Metaloglobus a reacționat oficial cu privire la scandalul pariurilor.
18:30
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Kylian Mbappe: ”Unul dintre cei mai buni din lume în acest sezon” # Sport.ro
Kylian Mbappe (26 de ani) a lăudat un coleg de la echipa națională.
18:10
Universitatea Cluj a anunțat oficial că a ”transferat” un om important pentru istoria recentă a lui CFR Cluj.
18:00
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren după o absență de peste 10 luni! Tottenham l-a aruncat în joc într-un meci amical disputat miercuri.
18:00
Doar doi jucători de la Universitatea Craiova au reacționat la mesajul de despărțire al lui Mirel Rădoi: ”The best!” # Sport.ro
Mirel Rădoi a decis să își dea demisia de la Universitatea Craiova după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2, iar două zile mai târziu a fost prezentat înlocuitorul său, portughezul Filipe Coelho.
18:00
Victor Angelescu anunță după ce Rapidul a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Fac un apel chiar acum” # Sport.ro
Giuleștenii sunt pe val în noul sezon.
17:40
Gigi Becali nu mai suportă indisciplina la FCSB.
17:40
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
17:30
Clubul Chelsea şi-a exprimat sprijinul pentru brazilianul Oscar, mijlocaş la echipa braziliană Sao Paulo, care a fost spitalizat marţi după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină la centrul de antrenament al clubului sud-american.
Acum 6 ore
17:20
Două meciuri mai are naționala României de disputat în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
17:20
Ciprian Marica (40 de ani) a fost întrebat direct despre FCSB, cu care Farul Constanța se luptă pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
17:10
România va înfrunta Bosnia la Zenica în etapa a șaptea din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
16:50
Cele două echipe s-au întâlnit duminică, în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.
16:40
Stadionul fostei campioane Unirea Urziceni oferă, astăzi, condiții decente, mai ales după anul 2016, când a fost înființată FC Urziceni, echipa care duce mai departe amintirea fostei campioane a României.
16:30
Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!” # Sport.ro
Gigi Becali a recunoscut că fotbalistul în care avea mare încredere că va ”rupe norii” la FCSB l-a dezamăgit profund.
16:00
Momente de teroare trăite de Kylian Mbappe în Franța: „Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!” # Sport.ro
Kylian Mbappe, amintiri despre infernul pe care l-a trăit în Franța: „Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!”
15:30
De ce spune selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, că ”meciul cu Moldova este mai important decât cel cu Norvegia” # Sport.ro
Ne îndreptăm spre finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
15:30
Ajuns la 77 de ani, fostul mare internațional traversează o perioadă grea. Atât din punct de vedere mental, cât și fizic.
Acum 8 ore
15:00
Parcursul foarte bun al fostului lider FC Botoșani se explică și prin prestațiile excelente ale unui jucător al moldovenilor.
15:00
Spectacol! David Popovici ia startul la Sprint With The Stars. Când are loc și care e formatul competiției # Sport.ro
David Popovici participă la un eveniment de clasă.
15:00
Joan Laporta, reacție fermă cu privire la întoarcerea lui Lionel Messi la Barcelona: „Lucrurile nu s-au terminat” # Sport.ro
Joan Laporta a spus care sunt șansele ca Lionel Messi să revină la Barcelona.
14:30
„Executantul“ lui Becali, alături de Coelho, la Craiova: stafful portughezului are un nume-surpriză # Sport.ro
În decurs de doar câteva zile, oltenii au schimbat componența băncii tehnice, după ce Mirel Rădoi a abandonat proiectul, brusc, peste noapte.
14:30
Fotbalistul cu peste 200 de meciuri în Liga 1, verdict despre lupta pentru titlu: „Cea mai în formă echipă”. Ce a spus despre FCSB # Sport.ro
Lupta pentru titlu, analizată în exclusivitate pentru Sport.ro de un fotbalist experimentat.
14:00
Fostul golgheter al Ligii 1 a fost omis de la convocări și crede că merita o șansă: "Măcar un meci" # Sport.ro
A jucat într-o perioadă în care primul eșalon de la noi avea atacanți de top. Alți 'nouari' de clasă evoluau în străinătate.
14:00
Probleme medicale destul de serioase pentru fotbalistul lui Șucu.
13:50
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au împărțit egal titlurile de mare șlem puse în joc în 2025.
13:40
Florin Tănase, „sifonul” lui Gigi Becali la FCSB? Patronul roș-albaștrilor a intervenit la TV # Sport.ro
Gigi Becali, reacție referitoare la scandalul Florin Tănase - Giovanni Becali. Ce a spus patronul celor de la FCSB.
13:40
Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant într-o ligă cu doar nouă echipe # Sport.ro
Dezastru sportiv aproape pe linie la clubul din Ghencea.
Acum 12 ore
13:20
Ionuț Andrei Radu, titular în La Liga, ne asigură: ”Sunt sută la sută convins că ne vom califica la Mondiale” # Sport.ro
România mai are de disputat două meciuri în preliminarii, în deplasare cu Bosnia și acasă cu San Marino.
13:10
Născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică, britanica de 22 de ani a dispărut din circuitul WTA. Încă o dată! Așa că are mult timp liber la dispoziție.
12:40
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova înainte să semneze cu oltenii: „Mi-am făcut temele” # Sport.ro
Filipe Coelho este prezentat acum de către Universitatea Craiova. Ce știa antrenorul înainte să ajungă în Bănie.
12:30
Nemții joacă ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026 în deplasare cu Luxemburg și acasă cu Slovacia.
12:10
A murit Horia Moculescu! Marele maestru al muzicii era fanul înfocat al unei echipe din Superligă: „Una e iubirea, alta e rivalitatea!” # Sport.ro
A murit Horia Moculescu! Cu ce echipă ținea marele maestru al șlagărelor românești.
12:00
HC Buzău a trecut de CSM Vaslui cu 35-34, într-un meci transmis pe Pro Arena și VOYO.
11:50
„Zeița de la Montreal“, o figură emblematică a sportului mondial, continuă să promoveze România, la nivel internațional.
11:30
Seară groaznică în handbalul românesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor în European League # Sport.ro
Minaur Baia Mare a fost surclasată de Skanderborg Aarhus, iar Potaissa Turda a fost și ea învinsă clar de Flensburg.
11:20
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani # Sport.ro
Fostul conducător al roș-albaștrilor a dispărut de ani buni din viața publică, având în vedere vârsta sa înaintată.
11:00
România - Andorra, cu Alexandru Stoian și Mihai Toma de la FCSB, astăzi în preliminariile EURO U-19! # Sport.ro
Naționala condusă de Adrian Dulcea începe campania de calificare la turneul final continental.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.