Adunarea Naţională a Franţei a votat suspendarea reformei pensiilor până în 2028

20:40

*ACTUALIZARE - Istvan Sarkany: and #8221;Trebuie să ajungem la o înţelegere cu reprezentanţii statului and #8221;---*ACTUALIZARE - Florian Munteanu: and #8221;FP este la o răscruce de drumuri; are mare potenţial, dar există şi multe riscuri and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise: Trebuie să continuăm să facem ce este necesar ca să nu mai fie probleme la Fondul Proprietatea şi banii acţionarilor să fie reprezentaţi pentru ei şi nu pentru alte persoane care profită.---*ACTUALIZARE - Alin Andrieş: 'E foartă importantă conlucrarea dintre toţi acţionarii'E foartă importantă conlucrarea dintre toţi acţionarii. Fără Ministerul de Finanţe e greu să stăbileşti o strategie care să fie respectată şi aplicată pe termen lung. Fondul Proprietatea este un fond viu, într-o dinamică atractivă pentru investitorii de retail şi a devenit, din păcate, mai puţin atractiv pentru investitorii investiţionali care dau predictibilitate. De aceea, viitorul management trebuie să aibă o strategie de atragere de noi investitori, în special investiţionali.---*ACTUALIZARE - Alin Andrieş: 'Acţionarii ar trebui să decidă strategia privind Fondul Proprietatea and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise, candidat la funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor: 'Prima măsură pe care o vom lua: tăierea indemnizaţiilor membrilor acestui comitet and #8221;---*ACTUALIZARE - Alin Marius Andrieş, profesor universitar: 'Nu cred că este optimă politica de vânzare de până acum a celor de la Franklin Templeton and #8221;---*ACTUALIZARE - Matej Rigelnik: and #8221;La FP am întâlnit un sistem asemănător unei caste, nu guvernanţă corporativă and #8221;---*ACTUALIZARE - Alin Marius Andrieş, profesor universitar: 'Fondul Proprietatea trebuie să revină în matca sa, adică să fie un exemplu de guvernanţă corporativă and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise, candidat la funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor: 'Fondul Proprietatea aparţine acţionarilor, care au nevoie de transparenţă cu privire la activiatea acestuia and #8221;---Alegerile pentru patru dintre cele cinci locuri ale Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea (FP) vor avea loc săptămâna viitoare, în data de 20 noiembrie, context în care ziarul BURSA organizează, astăzi, dezbaterea and #8221;Fondul Proprietatea, încotro? and #8221;, în care unii dintre candidaţi îşi vor prezenta viziunea privind viitorul fondului.