Noua husă iPhone stârneşte un val de reacţii negative pentru Apple
Bursa, 12 noiembrie 2025 20:50
Apple are parte de un val de reacţii negative în urma anunţului referitor la lansarea unei noi huse pentru iPhone, conform sursei BBC.
Acum 30 minute
21:00
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat miercuri că miliardarul Andrej Babis, învingător în alegerile parlamentare din 3-4 octombrie, trebuie să explice public cum va evita conflictul de interese cu afacerile sale înainte de a fi desemnat prim-ministru, potrivit Reuters.
Acum o oră
20:50
20:50
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat miercuri, cu 255 de voturi pentru şi 146 împotrivă, suspendarea reformei pensiilor adoptate în 2023, una dintre măsurile simbol ale celui de-al doilea mandat al preşedintelui Emmanuel Macron, potrivit AFP.
20:40
20:30
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunţat, miercuri, că îşi exercită dreptul de veto împotriva numirii a 46 de noi judecători, acuzând guvernul condus de liberalul Donald Tusk că promovează magistraţi care and #8222;contestă ordinea constituţională şi legală a Poloniei and #8221;, relatează presa internaţională.
Acum 2 ore
20:20
Democraţii au lansat recent noi documente care au stârnit suspiciuni în legătură cu relaţia dintre preşedintele Donald Trump şi prădătorul sexual Jeffrey Epstein, conform sursei Reuters.
20:10
Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat Chişinăul că încearcă să submineze autonomia Găgăuziei şi să instaleze politicieni loiali în regiune înaintea alegerilor locale din 2026, a declarat Aleksei Polisciuk, şeful departamentului pentru relaţiile cu CSI din cadrul MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS, potrivit NewsMaker.
20:00
Norvegia respinge propunerea ca fondul său suveran să garanteze eventualele pierderi juridice rezultate din utilizarea activelor ruse îngheţate pentru finanţarea Ucrainei, a declarat ministrul norvegian al Finanţelor, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.
19:40
Ministrul Energiei şi Ministrul Justiţiei, din Ucraina, au demisionat din posturile lor în mijlocul unui scandal de corupţie major, conform sursei BBC. Preşedintele Zelenski a cerut investigarea faptelor şi înlăturarea acestora.
19:30
Kremlinul a îndemnat miercuri Statele Unite şi ţările europene să acorde atenţie cazurilor de corupţie din cadrul autorităţilor ucrainene, după ce la Kiev a fost dezvăluită o presupusă schemă de percepere de comisioane, potrivit agenţiilor EFE.
19:30
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, aşa-numita and #8222;Lege Nordis and #8221;, care limitează procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorii imobiliari îl pot solicita ca avans, în funcţie de stadiul lucrărilor, potrivit raportului comisiei de specialitate.
Acum 4 ore
19:10
Avangard Gold, lider pe piaţa aurului de investiţii din România, a înregistrat vânzări record de 3 milioane de lei în campania Black Friday 2025 pe platforma eMAG, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cifra reprezintă echivalentul a 5 kilograme de aur - lingouri şi monede - vândute într-o singură zi.
19:10
Grupul Eximprod a inaugurat oficial Centrala Electrică Eoliană Cudalbi 2, cu o capacitate instalată de 38,4 MW, una dintre cele mai moderne investiţii în energie regenerabilă din sud-estul României, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
19:00
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2025, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Totodată, banca centrală a păstrat dobânda la facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% şi dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%, menţinând neschimbate şi nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit.
19:00
Fabrica de bere Heineken, din Craiova, a aniversat 55 de ani de la lansarea sa, conform comunicatului de presă remis redacţiei. În această perioadă, capacitatea de producţie a crescut de peste cinci ori, de la 400.000 de hl/an la 2.000.000 de hl/an în 2025, datorită investiţiilor continue în tehnologii, sustenabilitate şi oameni.
18:50
Electromontaj va retehnologiza staţiile de pompare energetică Petrimanu, Jidoaia şi Lotru-Aval # Bursa
Electromontaj, companie românească de referinţă pe piaţa energetică, parte a Grupului EM, va derula un proiect strategic de retehnologizare a staţiilor de pompare energetică Petrimanu, Jidoaia şi Lotru-Aval, parte a UHE and #8222;Dorin Pavel and #8221; (Lotru-Ciunget), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:50
Alstom semnează un contract de 1,6 miliarde de euro cu PKP Intercity pentru 42 de trenuri Coradia Max fabricate în Polonia # Bursa
Alstom, lider mondial în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a semnat un acord istoric cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Contractul, în valoare de 6,9 miliarde de zloţi (aproximativ 1,6 miliarde de euro), include şi 30 de ani de servicii complete de mentenanţă, precum şi o opţiune pentru achiziţia a încă 30 de unităţi.
18:40
Preşedintele SUA i-a cerut preşedintelui Israelului, printr-o scrisoare, graţierea Prim Ministrului Benjamin Netanyahu, conform CNN.
18:40
Premierul Ilie Bolojan: România susţine extinderea UE şi modernizarea industriei naţionale de apărare # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a participat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene, organizată sub egida Preşedinţiei daneze a Consiliului UE, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:40
BRD şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare lansează două programe de garantare pentru autorităţi locale şi IMM-uri # Bursa
BRD Groupe Societe Generale, în parteneriat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare a României (BID), a semnat două convenţii de garantare menite să susţină tranziţia către o economie durabilă, în linie cu obiectivele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:40
Monsson şi Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1.070 MWh de baterii produse în România # Bursa
Monsson şi Prime Batteries au semnat un memorandum de cooperare pentru furnizarea a 1.070 MWh de baterii, care vor fi produse în fabrica Prime din Cernica şi utilizate de Monsson în proiecte energetice din România şi Europa, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:40
Full Season, companie germană parte din Media Broadcast Satellite (MBS) - unul dintre principalii furnizori de servicii media şi tech la nivel european - a deschis primul său birou în România, în clădirea Globalworth BOC din nordul Capitalei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Griffes.
18:30
Autorităţile din Ucraina se grăbesc să evacueze civilii aflaţi pe frontul din partea de sud-est a ţării, conform sursei Reuters. Situaţia securităţii s-a deteriorat ca urmare a avansării recente a trupelor ruseşti.
18:00
MK Kredit IFN SA, instituţie financiară nebancară cu o prezenţă consolidată pe segmentul finanţării afacerilor şi al proiectelor din domeniul agricol, cunoscută anterior sub denumirea Mikro Kapital, anunţă deschiderea celei de-a 13-a agenţii din România, în Baia Mare.
Acum 6 ore
17:10
JTI România ocupă primul loc în topul angajatorilor din industria bunurilor de larg consum (FMCG) pentru perioada octombrie 2024-2025, potrivit clasamentului realizat de platforma Undelucram.ro, transmis redacţiei. În topul general and #8222;Top 100 cei mai apreciaţi angajatori din România and #8221;, compania se situează pe locul 6.
17:10
Lion and #39;s Head Investments, parte a grupului AG Capital, a demarat oficial, pe data de 12 noiembrie, lucrările de construcţie pentru Lion and #39;s Head Logistics Park, primul proiect logistic al companiei în ţara noastră, conform comunicatului de presă emis redacţiei. Dezvoltarea va acoperi o suprafaţă de peste 85.000 mp, şi presupune o investiţie totală de 65 de milioane de euro.
17:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor fi păstrate, dar că trebuie realizate mai bine şi că a dat instrucţiuni în acest sens
16:40
Studiu de McKinsey and Company: Europa poate deveni and #8222;fabrica de deep tech and #8221; a lumii, cu potenţial de 1 trilion de dolari şi un milion de locuri de muncă până în 2030 # Bursa
Europa ar putea genera o valoare de business de 1 trilion de dolari şi peste un milion de locuri de muncă până în 2030 dacă va investi strategic în inteligenţă artificială, robotică şi tehnologie pentru apărare, potrivit unui studiu realizat de McKinsey and Company, transmis redacţiei.
16:40
Piaţa asigurărilor din ţara noastră a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025, conform comunicatului de presă remis redacţiei. Volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la 12,3 miliarde de lei, în creştere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi reflectă dinamica puternică a asigurărilor de viaţă, precum şi rezilienţa segmentului auto. Societăţile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au consemnat o majorare a primelor brute subscrise de 10%, confirmând rolul lor esenţial în consolidarea pieţei
16:30
Ultimul jucător care şi-a asigurat biletul pentru Turneul Campionilor, italianul Lorenzo Musetti, l-a învins marţi seară pe australianul Alex De Minaur (7-5, 3-6, 7-5), în două ore şi 49 de minute
16:30
Fundaţia Comunitară Bucureşti: Capitala are nevoie urgentă de o strategie de rezilienţă climatică # Bursa
Platforma de mediu pentru Bucureşti, programul strategic dezvoltat de Fundaţia Comunitară Bucureşti, susţine dezvoltarea unei strategii de rezilienţă climatică a Capitalei şi investeşte 500.000 de lei, în parteneriat cu Orange Romania, într-o nouă rundă de finanţare pentru proiecte care creează soluţii reale la provocările legate de schimbările climatice, conform comunicatului de presă remis redacţiei. Până acum, prin rundele şi iniţiativele speciale de finanţare, programul a susţinut în total 58 de proiecte de mediu cu aproape 15 milioane de lei.
16:30
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 107.869.179,90 de lei pentru 106 investiţii realizate prin componentele C5 (Valul renovării) şi C11 (Turism şi cultură), din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila într-un comunicat de presă remis redacţiei.
16:20
Campioana CSM Oradea a pierdut al doilea meci din grupa C, în faţa propriilor fani, marţi seară, scor 11-16, cu formaţia AN Brescia
16:20
Contakt încheie un parteneriat strategic cu Mobilfox şi deschide perioada de subscriere pentru listarea pe AeRO # Bursa
Contakt, liderul reţelelor româneşti de retail pentru accesorii de telefoane mobile, anunţă semnarea unui parteneriat strategic cu Mobilfox, cel mai mare magazin online de huse personalizate din Sud-Estul Europei, cu fabrică proprie în Ungaria, potrivit unui comunicat al companiei.
16:00
Compania Schneider Electric a avut parte de rezultate favorabile în al treilea trimestru al anului, în domeniul sustenabilităţii, raportând un scor de 8,52 din 10, ceea ce reprezintă o aliniere puternică cu obiectul de final de an de 8,80, conform comunicatului de presă transmis redacţiei.
16:00
Târgul de Turism al României revine la ROMEXPO cu oferte exclusive şi experienţe imersiveROMEXPO anunţă că ediţia de toamnă 2025 a Târgului de Turism al României se va desfăşura între 20 şi 23 noiembrie, în Pavilionul B2, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul reuneşte agenţii de turism, touroperatori, hoteluri, platforme de rezervări, companii de transport şi destinaţii turistice din ţară şi din străinătate, într-un format dedicat atât publicului larg, cât şi profesioniştilor din industrie.Organizatorii promit oferte exclusive, pachete early booking şi propuneri de circuite tematice pentru vacanţele din 2025-2026. Vizitatorii pot discuta direct cu agenţii şi touroperatorii, pot compara oferte şi ajusta bugete în funcţie de nevoile personale.Printre noutăţile ediţiei se numără and #8222;Herculane Stories and #8221;, primul muzeu virtual din România dedicat unei staţiuni turistice. Proiectul îmbină patrimoniul balnear al staţiunii Băile Herculane cu tehnologiile digitale, oferind o experienţă interactivă şi imersivă prin imagini de arhivă, interviuri şi reconstrucţii 3D.Pentru profesionişti, Scena de Networking rămâne punctul central al discuţiilor despre tendinţele din turism, digitalizare, sustenabilitate şi comportamentul de consum. Vor avea loc workshopuri aplicate, prezentări şi întâlniri B2B. and #8222;Târgul de Turism al României este mai mult decât un loc în care se prezintă oferte - este un spaţiu în care se construiesc relaţii, se testează idei şi se ia pulsul pieţei. Ne dorim ca vizitatorii să plece de la ROMEXPO cu claritate în alegeri şi încredere în partenerii cu care călătoresc and #8221;, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.Ediţia de toamnă a TTR 2025 îşi propune să ofere o experienţă completă pentru vizitatori - de la informaţii şi inspiraţie până la posibilitatea de a accesa sute de oferte într-un singur loc, într-un format care combină interacţiunea umană cu avantajele digitale.
15:50
Adrian Axinia (AUR/ECR) cere Comisiei Europene clarificări privind statutul Carpatica Feroviar după lichidarea CFR Marfă # Bursa
Liderul delegaţiei AUR din Parlamentul European, Adrian Axinia, a solicitat Comisiei Europene să clarifice de urgenţă statutul noii societăţi Carpatica Feroviar, înfiinţată după lichidarea CFR Marfă S.A., potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:50
Fermierii români adoptă soluţii biologice pentru o productivitate mai mare şi o cultură de cartofi mai rezilientă # Bursa
Corteva Agriscience transmite că tot mai mulţi fermieri din România adoptă soluţii biologice pentru a creşte eficienţa utilizării nutrienţilor şi rezilienţa culturilor, pe fondul schimbărilor climatice şi al creşterii costurilor agricole, potrivit unui comunicat al companiei.
15:50
Evolution România îşi extinde echipa şi devine unul dintre principalii angajatori pentru tineri în Capitală # Bursa
15:40
Radu Miruţă: and #8222;Procedura de selecţie a conducerii ROMARM a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet şi DNA and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a prezentat miercuri, 12 noiembrie, concluziile controlului efectuat la C.N ROMARM S.A şi măsurile dispuse în urma acestuia, în cadrul unei conferinţe de presă, conform comunicatului remis redacţiei.
15:40
Domeniul calculatoarelor cuantice a devenit unul dintre cele mai dinamice segmente de interes pentru investitori, generând randamente spectaculoase în ultimele luni potrivit unei analize semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector, a crescut cu 34,9% de la începutul anului şi cu 68,2% în ultimele 12 luni, semnalând potenţialul tot mai vizibil al acestei tehnologii.
15:40
Huawei Digital Power, în parteneriat cu Huawei Connect Europe, a organizat la Madrid evenimentul FusionSolar Partner Summit Europe 2025, care a reunit parteneri, clienţi şi experţi din întreaga lume pentru a accelera tranziţia Europei către sustenabilitate, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Acum 8 ore
15:20
Milioane de persoane se află în pragul foametei în mai multe zone de criză din jurul planetei, printre acestea numărându-se Sudan şi Gaza, conform Reuters. Agenţiile UE au făcut cereri de fonduri pentru a oferi ajutor internaţional.
15:20
Ministrul taiwanez de externe, Lin Chia-lung, a declarat miercuri că Taiwanul poate deveni un partener strategic al Uniunii Europene, sprijinind statele membre în procesele de reindustrializare şi reînarmare, în contextul intensificării tensiunilor cu Beijingul, conform EFE.
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că situaţia companiei Lukoil se află în atenţia autorităţilor, existând un grup de lucru la nivelul Guvernului care monitorizează evoluţia acesteia. Şeful statului a dat asigurări că nu există riscul ca rafinăria şi reţeaua de benzinării Lukoil din România să fie preluate de o firmă paravan a Rusiei, subliniind că tranzacţiile strategice sunt evaluate de o comisie guvernamentală cu drept de veto.
15:10
One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de în primele nouă luni din 2025 # Bursa
One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi un profit brut de 426 de milioane de lei, cu 21% mai mare decât în 2024. Profitul net s-a ridicat la 353,2 milioane de lei, marcând o creştere de 18% comparativ cu perioada similară din anul anterior, potrivit unui raport al companiei.
15:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că îi mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump pentru and #8222;cuvintele foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român and #8221;, potrivit unei declaraţii de presă.
14:50
Nicuşor Dan: Nu e normal ca magistraţii să aibă pensii atât de mari sau să se retragă la 48 de ani # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că nu s-a poziţionat de partea magistraţilor în dezbaterea privind pensiile speciale şi că nu consideră normal nivelul actual al acestora sau vârsta mică de pensionare.
14:40
Investiţiile în construcţia de clădiri de birouri se află din nou pe un trend ascendent, proiecte totalizând aproximativ 170.000 de metri pătraţi urmând să fie livrate în perioada 2026-2027 în Bucureşti, potrivit raportului Bucharest Office Marketbeat Q3 2025 realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman and Wakefield Echinox.
14:40
tbi bank a atras cu succes 60 de milioane de euro printr-o emisiune publică de obligaţiuni eligibile MREL, cu maturitate de trei ani şi opţiune de răscumpărare după doi ani, potrivit unui comunicat al băncii. Tranzacţia, lansată săptămâna trecută, a generat o cerere ridicată din partea investitorilor, depăşind intervalul ţintă iniţial de 30-40 de milioane de euro.
