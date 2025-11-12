Prahova: Dosar penal în urma morţii celor doi muncitori prinşi sub pământ în timp ce săpau o reţea de canalizare
News.ro, 12 noiembrie 2025 20:50
Poliţia din Prahova anunţă că a deschis dosar penal în urma morţii celor doi muncitori care miercuri au fost prinşi sub pământ în timp ce făceau săpături pentru realizarea unei reţele de canalizare, în localitatea Gheorghiţa.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
21:20
Un senator liberal, despre adoptarea OUG 59/2025: Asistăm la o schimbare de paradigmă, întrucât comunele şi oraşele îşi vor putea gestiona singure resursele energetice # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu susţine că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă 59/2025, România face pasul către independenţa energetică locală, în condiţiile în care cetăţenii, autorităţile locale şi întreprinderile mici au posibilitatea de a produce, consuma şi comercializa energie.
21:20
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internaţional. El va ocupa o poziţie în cadrul Centrului de Copii şi Juniori al clubului, din postura de antrenor principal al grupei U19.
Acum 30 minute
21:10
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român / Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român. Potrivit oficialului, România ”are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează, care ştim că se bazează pe date”. ”Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat”, a mai transmis ministrul Apărării.
21:10
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup; CS Vâlcea, eşec cu Dinamo Sassari # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 87-65 (42-30), în penultimul meci din grupa C a FIBA Europe Cup. În grupa G, CS Vâlcea a pierdut, tot pe teren propriu, cu liderul Dinamo Sassari, scor 65-97 (35-43).
21:00
Baschet masculin: U BT Cluj învinge BAXI Manresa în BKT EuroCup, în meci jucat în premieră la Turda # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut, miercuri, a patra victorie din grupa A a BKT EuroCup, scor 110-86 (57-41), cu BAXI Manresa. Meciul s-a jucat în Nova PG Arena din Turda, BT Arena fiind ocupată cu un concert Andre Rieu. Echipe specializate au demontat suprafaţa oficială de joc din BT Arena şi au remontat-o în cealaltă sală, fiind transportate şi panourile de baschet.
21:00
Preşedintele ceh îi cere lui Andrej Babis să explice public, înainte de a fi desemnat premier, cum va pune capăt conflictelor sale de interese # News.ro
Câştigătorul alegerilor din Cehia, miliardarul Andrej Babis, trebuie să spună publicului cum va elimina conflictele de interese care decurg din activităţile sale comerciale înainte de a fi numit prim-ministru, a declarat miercuri preşedintele Petr Pavel, relatează Reuters.
21:00
Baschet feminin: Cipru – România, scor 62-75, în primul meci din turul I preliminar al EuroBasket2027 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, în deplasare, reprezentativa Cipru, scor 75-62 (42-31), în primul meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket2027.
Acum o oră
20:50
Prahova: Dosar penal în urma morţii celor doi muncitori prinşi sub pământ în timp ce săpau o reţea de canalizare # News.ro
Poliţia din Prahova anunţă că a deschis dosar penal în urma morţii celor doi muncitori care miercuri au fost prinşi sub pământ în timp ce făceau săpături pentru realizarea unei reţele de canalizare, în localitatea Gheorghiţa.
20:50
Secretariatul General al Guvernului lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, platformă obligatorie la nivelul Executivului / Se vor înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor # News.ro
Secretariatul General al Guvernului anunţă, miercuri, că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului. Registrul a fost realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi cu ajutorul lui se vor înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor. Necesitatea acestuia a devenit evidentă după ce liderul PNL Valui, Mihai Barbu, a cerut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, motivând probleme politice în filială, şi a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, în prezent arestat preventiv pentru că ar fi încercat să scape de sancţiuni aplicate fermei sale de pui şi să schimbe conducerea ANSVSA Vaslui.
20:40
Scandalul Epstein se reîncălzeşte. Casa Albă afirmă că e-mailurile infractorului sexual au fost făcute publice de democraţi pentru a-l discredita pe Trump. Republicanii publică la rândul lor 20.000 de pagini de documente de la moştenitorii lui Epstein # News.ro
Casa Albă i-a acuzat miercuri pe democraţii din Camera Reprezentanţilor că au făcut publice e-mailuri ale infractorului sexual Jeffrey Epstein pentru a-l discredita pe preşedintele Donald Trump, relatează Sky News.
20:40
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall spune că şefa CSM, Elena Costache, şi cea a ÎCCJ, Lia Savonea, ar trebui să plece din funcţii. Birchall susţine că Savonea nu avea prerogativa să propună Acordul pentru Justiţie făcut public de Înalta Curte # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall consideră că preşedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, ar trebui să îşi dea demisia de onoare sau să fie revocată. Despre preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, fostul ministru spune că este „toxică” şi crede că aceasta trebuie revocată, Birchall susţinând că Savonea nu avea prerogativa constituţională să propună Acordul pentru Justiţie făcut public de ÎCCJ.
20:30
Volei masculin: Şi Steaua Bucureşti a câştigat primul meci din preliminariile Challenge Cup # News.ro
Echipa Steaua Bucureşti s-a impus miercuri, pe teren propriu, scor 3-0, cu azerii de la Khilasedichi Baku, în prima manşă din turul I preliminar al Challenge Cup.
20:30
Italia va introduce o taxă pe coletele de mică valoare din afara UE, pentru a proteja industria modei # News.ro
Guvernul italian pregăteşte introducerea unei taxe pe coletele poştale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China, ca parte a unui plan de protejare a industriei modei de importurile ieftine ale platformelor online precum Shein şi Temu, au declarat oficiali de rang înalt citaţi de Reuters.
Acum 2 ore
20:10
Primarul din Zăneşti, judeţul Neamţ, reţinut de DNA pentru luare de mită / Ar fi primit bani şi servicii de la oameni de afaceri pentru încheierea de contracte pentru diferite lucrări / Mai mulţi funcţionari ai primăriei, vizaţi în dosar # News.ro
Primarul comunei Zăneşti, judeţul Neamţ, Filip Ioan, a fost reţinut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. El ar fi primit bani, bunuri şi servicii de la oameni de afaceri pentru încheierea de contracte pentru diferite lucrări. De exemplu, administratorul unei firme care urma să reabiliteze trotuarele din localitate i-ar fi construit o casă pe care primarul ar fi vândut-o cu 150.000 de euro. De la acelaşi administrator ar fi cerut jumătate din profitul pe care urma să-l realizeze prin primirea contractului. Mai mulţi funcţionari ai primăriei sunt vizaţi în dosar şi au fost reţinuţi şi ei.
20:00
Peste 45.000 de persoane au semnat o petiţie prin care cer conducerilor Curţilor de Apel să o revoce pe şefa CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate, acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă # News.ro
Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache. Printre argumentele invocate de petiţionari se numără acţiunile de „intimidare” ale CSM din ultima perioadă, inclusiv anunţul privind plângerea penală la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, dar şi lipsa de reacţie a Consiliului faţă de „decizii cel puţin controversate ale instanţelor, care au dus la scăparea de dosare a marilor corupţi”.
19:50
Şeful Biroului Rutier Medgidia, acuzat de abuz: ”Pretenaş, nu merge treaba aşa” / Ar fi trimis un agent să dirijeze traficul într-o intersecţie aglomerată, în timp ce alt echipaj avea misiunea de a-l supraveghea / Reacţia IPJ Constanţa – VIDEO # News.ro
Sindicatul Europol îl acuză pe şeful Biroului Rutier Medgidia de abuz, distrubuind mai multe înregistrări audio în care acesta pare că rupe un raport de activitate întocmit de un subaltern, căruia îi spune: ”Pretenaş, nu merge treaba aşa”. Ulterior, l-ar fi trimis pe acelaşi agent să dirijeze traficul trei ore într-o intersecţie aglomerată, în timp ce alt echipaj avea misiunea de a-l supraveghea. Consucerea IPJ Constanţa susţine că înregistrările ar fi fost scoase din context.
19:40
Om de afaceri prahovean, trimis în judecată pentru camătă. El ar fi dat împrumuturi în valoare de aproape 152 de milioane de lei, „camuflate” sub forma unor contracte # News.ro
Un om de afaceri din Prahova, patronul unei firme de panificaţie care a avut contract inclusiv în cadrul programului „Laptele şi cornul”, a fost trimis în judecată într-un dosar în care este inculpat pentru infracţiunea de camătă. Procurorii susţin că afaceristul a dat împrumuturi cu dobândă, în valoare de aproape 152 de milioane de lei, ascunse sub forma unor contracte.
19:30
Turneul Campionilor: Auger-Aliassime îşi menţine şansele pentru semifinale după ce l-a învins pe Shelton # News.ro
Felix Auger-Aliassime şi-a demonstrat miercuri, la Nitto ATP Finals, strălucirea şi forţa mentală care îl caracterizează în competiţiile indoor, revenind spectaculos şi învingându-l pe Ben Shelton în faza grupelor, relatează atptour.com.
Acum 4 ore
19:20
Volei masculin: Arcada Galaţi, victorie cu Levoranta Sastamala, în preliminariile Challenge Cup # News.ro
Echipa Arcada Galaţi a câştigat miercuri, pe teren propriu, partida tur cu formaţia finlandeză Levoranta Sastamala, scor 3-0, din prima manşă a turului I preliminar al Challenge Cup.
19:10
Ucraina ia măsuri pentru a stinge scandalul mitei de 100.000 de dolari din sectorul energetic, în care este implicat şi un fost asociat al preşedintelui. Zelenski cere demiterea miniştrilor justiţiei şi energiei # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a cerut miercuri demiterea a doi miniştri, cel al justiţiei şi cel al energiei, în contextul unei anchete referitoare la o presupusă schemă de corupţie de 100 de milioane de dolari care îl implică inclusiv pe un fost asociat al său şi care alimentează o nouă furie publică împotriva guvernului de război de la Kiev, relatează Reuters.
19:10
Un bărbat acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, a fost arestat preventiv # News.ro
Un bărbat din Rădăuţi acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, profitând de faptul că aceasta nu se putea apăra, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi au pus în mişcare acţiunea penală în cazul său.
19:10
România U19: Victorie în confruntarea cu Andorra, în debutul calificărilor la EURO U19 din 2026 # News.ro
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 şi-a început, miercuri, parcursul spre Campionatul European U19 de anul viitor. În primul meci, tricolorii s-au impus în faţa Andorrei, la Voluntari, cu scorul de 4-1.
19:00
CNA a amendat postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei. Sancţiuni de 50.000 de lei posturilor România TV şi Naşul TV # News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat, miercuri, postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri în care au fost încălcate dispoziţii din Codul audiovizual. România TV şi Naşul TV au primit fiecare amenzi de 50.000 de lei.
18:50
Sucevean acuzat că şi-a înjunghiat fratele în zona inimii cu un cuţit pentru o moştenire lăsată de tatăl lor a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie, tentativă de omor şi violare de domiciliu # News.ro
Un sucevean acuzat că şi-a înjunghiat fratele în zona inimii, cu un cuţit, după o ceartă din cauza unei moşteniri lăsate de tatăl lor a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie, tentativă de omor şi violare de domiciliu. După ce l-a înjunghiat prima oară, bărbatul a încercat să-l mai lovească o dată cu cuţitul, însă fratele tău a reuşit să se apere, deşi sângera puternic. Ajutat de fiica sa, a intrat în casă, iar apoi aceasta a sunat la 112, bărbatul fiind internat şi operat de urgenţă, intervenţie în urma căreia bărbatul a fost salvat.
18:40
Parlamentul a declanşat procedurile pentru alegerea membrilor consiliilor de administraţie ale televiziunii şi radioului public # News.ro
Parlamentul se reuneşte marţi, 18 noiembrie, în şedinţă comună, pe ordinea de zi fiind alegerea consiliilor de administraţie ale Societăţii Naţionale de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Naţionale de Radiodifuziune (SRR).
18:20
Piaţa asigurărilor în primul semestru al anului: Volumul total al primelor brute subscrise a crescu cu 8%, la 12,3 miliarde de lei # News.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă că volumul total al primelor brute subscrise pe piaţa asigurărilor din România a ajuns la 12,3 miliarde de lei, în primul semestru, în creştere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
18:20
Consiliul Judeţean Bihor a semnat un contract de 37,3 milioane lei, fără TVA, prin PNRR, pentru construirea unui pasaj rutier suprateran pe centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren # News.ro
Contractul pentru proiectarea şi execuţia unui pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea, necesar pentru realizarea proiectului tram-tren a fosr semnat miercurim la sediul Consiliului Judeţean Bihor . Valoarea contractului este de 37.356.023,99 lei, fără TVA, finanţat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
18:20
Grindeanu, întrebat cine este principalul contracandidat al lui Băluţă: Drulă şi Ciucu/ Aş spune că e o bătălie aproape în patru, Anca Alexandrescu are un procent destul de mare # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că principalii contracandidaţi al lui Daniel Băluţă, candidatul social-democraţilor la Primăria Capitalei, sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, şi Ciprian Ciucu, candidatul PNL, dar a adăugat că nu exclude să fie o luptă în patru, deoarece Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, are un procent destul de mare. Grindeanu a adăugat că Daniel Băluţă va vorbi în campanie despre politici publice, despre administraţie şi mai puţin despre politică.
18:20
Norvegia respinge ideea de a garanta 160 de miliarde de dolari pentru fondurile ruse îngheţate, spune ministrul Finanţelor # News.ro
Norvegia ar putea susţine planul Uniunii Europene de a utiliza activele ruse îngheţate pentru finanţarea Ucrainei, însă nu va oferi o garanţie financiară proprie prin intermediul fondului său suveran, a declarat miercuri ministrul norvegian al Finanţelor, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.
18:10
Conducerea proeuropeană de la Chişinău este acuzată de un oficial de rang înalt din MAE rus că încearcă să submineze statutul de autonomie al Găgăuziei şi că urmăreşte să-şi instaleze la putere, odată cu alegerile locale de anul viitor, politicieni loiali. Aleksei Polişciuk, care conduce departamentul pentru relaţiile cu CSI (fostele republici sovietice), susţine, de asemenea, că transnistrenii au fost împiedicaţi să voteze la recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova. În privinţa Găgăuziei, el a menţionat preocupările în cazul fostei guvernatoare condamnate Evghenia Guţul şi a promis că Rusia va recurge la „întregul arsenal de mijloace diplomatice” pentru a determina Chişinăul „să-şi respecte propria legislaţie”.
18:10
Magazinul de echipamente foto-video F64 estimează o cifră de afaceri în creştere de până în 10% în acest an, de la peste 163 milioane lei anul trecut # News.ro
F64, unul dintre principalii jucători de pe piaţa de echipamente foto-video din România, estimează o cifră de afaceri în creştere de până în 10% în acest an, de la 163 milioane lei anul trecut, spune Marian Alecsiu, cofondator şi CEO F64 Studio.
18:10
Grindeanu afirmă că nu are motive să creadă că nu va rezista coaliţia până la sfârşitul mandatului: De multe ori vorbim în contradictoriu pe anumite teme. Văd asta ca o normalitate, nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi ca în Coreea de Nord # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu are motive să creadă că această coaiiţie nu va rezista până la finalul mandatului şi a precizat că, deşi de multe ori se vorbeşte în contradictoriu, el vede acest lucru ca pe o normalitate. ”Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie”, a adăugat el.
18:10
Formula 1: Un lanţ de restaurante din Australia prezintă scuze pentru „blestemul podiumului” în cazul lui Piastri # News.ro
Lanţul australian de restaurante Grill'd a prezentat scuze pentru că a pus un „blestem” asupra speranţelor lui Oscar Piastri de a câştiga titlul de campion de Formula 1, oferind un burger gratuit de fiecare dată când pilotul McLaren urcă pe podium, relatează Reuters.
17:50
Grindeanu, despre proiectul privind pensiile speciale: Intrăm într-o zonă în care nu doar coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi chiar cei asupra cărora se aplică # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile speciale, că nu doar coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora va fi aplicată. El a amintit că CSM are un termen limită de 30 de zile în care poate aviza acel proiect, caz în care va fi depăşit termenul de 28 noiembrie, care este jalon în PNRR.
17:40
Congresmeni democraţi publică e-mailuri atribuite lui Epstein în care finanţistul afirmă cu Trump ”ştia despre fete” şi ”a petrecut timp de mai multe ore” cu una dintre ele # News.ro
Infractorul sexual american Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump ”ştia de fete” într-un e-mail din 2019 atribuit acestui fost finanţist newyorkez mort în închisoare în acelaşi an şi făcut public miercuri de către congresmeni democraţi, relatează AFP.
17:40
Cluj: Bărbat reţinut după ce a ademenit o femeie de 70 de ani într-un parc, unde a violat-o/ Anterior, el a agresat sexual, pe stradă, alte două tinere # News.ro
Un bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost reţinut de poliţişti pentru viol, agresiune sexuală şi ultraj contra bunelor moravuri. El ar fi ademenit o femeie de 70 de ani, care plecase de acasă, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a violat-o. Anterior, la interval de câteva luni, el a agresat sexual două tinere, pe diferite străzi din oraş.
17:30
Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS), în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” (Piteşti) vor organiza marţi, 18 noiembrie, de la ora 11:00, un proiect pilot educativ şi demonstrativ dedicat copiilor şi tinerilor, cu scopul de a promova şi descoperi motorsportul desfăşurat în condiţii de siguranţă.
Acum 6 ore
17:20
După câteva luni de indisponibilitate, Radu Drăguşin a jucat într-un meci amical. Anunţul clubului Tottenham # News.ro
Clubul Tottenham Hotspur a anunţat, miercuri, că Radu Drăguşin, care se reface în urma unei accidentări, a jucat într-un meci amical cu Leyton Orient.
17:10
Rata anuală a inflaţiei va consemna o scădere modestă în următoarele trei trimestre, şi pe o traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, pe fondul efectelor directe tranzitorii peste aşteptări exercitate de expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi de majorarea începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor, arată cea mai recentă prognoză a Băncii Naţionale a României (BNR). Rata inflaţiei va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026. Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat miercuri Raportul asupra inflaţiei, ediţia noiembrie 2025.
17:10
Alstom a semnat un acord cu operatorul feroviar national din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, valoarea contractului fiind de aproximativ 1,6 miliarde de euro # News.ro
Alstom a semnat un acord cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, ce include şi 30 de ani de mentenanţă completă. Valoarea contractului este de aproximativ 1,6 miliarde de euro.
17:10
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului discută, miercuri, de la ora 17.00, rapoartele de activitate ale Televiziunii Publice, Radioului Public, CNA şi CNCD.
17:10
Rusia este gata să reia negocierile cu Ucraina la Istanbul, afirmă un oficial al Ministerului de Externe. El susţine că la summitul din Alaska Trump a acceptat condiţiile maximaliste ale Moscovei, dar Kievul şi europenii le-au respins # News.ro
Rusia este gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un oficial al Ministerului de Externe, într-un interviu pentru agenţia rusă de ştiri TASS, în care mai susţine că la summitul din Alaksa, preşedintele american Donald Trump ar fi acceptat condiţiile teritoriale ale Moscovei pentru a accepta un armistiţiu.
17:00
ANALIZĂ: Un scandal de corupţie şi bătălii judiciare aruncă o umbră asupra preşedinţiei lui Zelenski # News.ro
Un scandal de corupţie de amploare, implicând un apropiat al lui Volodimir Zelenski şi acuzaţii de instrumentalizare a justiţiei cu scopul de a intimida critici aruncă o umbră asupra preşedinţiei ucrainene, la aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, analizează AFP.
16:50
Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu CEO Rheinmetall AG şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei: În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de CSAT # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei, după înţelegerea la care s-a ajuns dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generaţie care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România, guvernul anunţând că în zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în prima şedinţă din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE.
16:50
Andrei Şevcenko: "Fotbalul este un instrument foarte puternic. Trebuie să-l folosim pentru a susţine Ucraina” # News.ro
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal, Andrei Şevcenko, a vorbit într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe despre rolul pe care îl joacă la echipa naţională, dar şi despre războiul cu Rusia.
16:40
Vot în Parlament pe legea Nordis: Procentul maxim pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans: 15% la încheierea promisiunii de vânzare, 25% la finalizarea structurii de rezistenţă, 25% la finalizarea lucrărilor de instalaţii # News.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege intitulat de partid ”Legea Nordis”, care prevede că procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans este limitat în funcţie de stadiul construcţiei, şi anume 15% la încheierea promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare, 25% la finalizarea structurii de rezistenţă, 25% la finalizarea lucrărilor de instalaţi. O altă modificare este că avansul va merge într-un cont distinct al dezvoltatorului imobiliar, putând fi cheltuit de acesta numai în scopul dezvoltării imobiliare.
16:40
FC Buzău, exclus din toate competiţiile / Sancţiunile decise miercuri de Comisia de Disciplină. Bîrligea şi Cicâldău şi-au aflat suspendările # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât excluderea FC Buzău din toate competiţiile FRF/LPF/AJF, pentru neexecutarea unei hotărâri CNSL.
16:30
Dacă ai simţit vreodată că look‑ul de birou se pierde între drumurile pe fugă şi ieşirile de seară, soluţia e să construieşti ţinute stratificate care nu cer efort şi arată coerent. Baza unei combinaţii reuşite porneşte de la materiale prietenoase cu pielea, croieli care nu stingheresc mişcarea şi o paletă cromatică simplă, capabilă să lege între ele piese clasice şi detalii actuale, fără să devină rigidă.
16:30
Ministrul Educaţiei: Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel rămân, hai să le facem bine/ Am dat instrucţiuni, vă rog să le implementaţi în această logică/ Copiii nu vor simţi că se rupe ceva în procesul educaţional # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor fi păstrate, dar că trebuie realizate mai bine şi că a dat instrucţiuni în acest sens. ”Copiii nu o să simtă că se rupe ceva în procesul educaţional, dimpotrivă, va fi o continuitate şi va fi un lucru bun. Vor face şcoala cu adevărat altfel”, a explicat el.
16:30
Ministrul Finanţelor participă la reuniunea de joi a ECOFIN de la Bruxelles, unde se adoptă decizia privind PNRR revizuit al României/ Teme majore, consolidarea economiei şi reforma vamală/ Ce declara Nazare la începutul lunii # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa, joi, 13 noiembrie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, în cadrul căreia urmează să fie adoptată decizia privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit al României. Potrivit Ministerului român de Finanţe, Nazare va urmări, în cadrul reuniunii, un set de obiective-cheie pentru stabilizarea poziţiei României în spaţiul economic european, având pe agendă teme majore precum consolidarea economiei şi reforma vamală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.