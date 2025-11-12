Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare din cercul puterii ruse. Încă odată a lipsit la ceva important

Newsweek.ro, 12 noiembrie 2025 20:50

Ministrul de Externe Serghei Lavrov este dat dispărut în continuare, din cercul puterii din Rusia. Î...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
21:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un putinist înrăit, a respins legislaţia de preluare a rafinăriei Lukoil Newsweek.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, un fost ofiţer de aviaţie care e putinist înrăit, a respins leg...
Acum o oră
20:50
20:50
Un avion nuclear al SUA B-52H, misiune în Baltica, la câteva zeci de km de orașul lui Putin, St.Petersburg Newsweek.ro
Un Boeing B-52H Stratofortress (număr de înregistrare 61-0036, indicativ PIOUS 97) al USAF a efectua...
Acum 2 ore
20:20
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. &#34;Eu cred că e cel mai bun răspuns!&#34; Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va face alianţă cu AUR. "Eu cred că e cel mai bun răspuns!"
20:10
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde Est - Vest Newsweek.ro
Firmele chineze din UE se bucură de profituri în creștere, în ciuda fricțiunilor crescânde existente...
20:00
Cum îți poți face acasă detergent pentru spălat vase? Ai nevoie de doar 5 ingrediente. E ieftin Newsweek.ro
Chiar dacă preferați mărcile comerciale, este util să știți cum să preparați un detergent pentru maș...
19:50
O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut prea mult speranța de viață Newsweek.ro
Decizie incredibilă: O țară din UE crește vârsta de pensie la 67 ani și 3 luni. Motivul: A crescut p...
19:40
Motivul pentru care găinile depun mai puține ouă toamna. Cum să le faci să producă mai multe Newsweek.ro
Odată cu scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor, găinile încep să depună tot mai puține ouă. T...
Acum 4 ore
19:20
Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea soarta pensiilor speciale? Newsweek.ro
Preşedintele Nicușor Dan face anunțul momentului despre pensiile militare. Vor avea oare acestea soa...
19:20
Avioane de luptă ale Franței și Belgiei au străbătut România spre Marea Neagră. Au realimentat in Ungaria Newsweek.ro
La 12 noimebrie, o formațiune mixtă de avioane de luptă belgiene și franceze a efectuat o operațiune...
18:40
De ce se dau copacii cu var în luna noiembrie. Se aplică de la sol până pe vârful crengilor Newsweek.ro
De ce se dau cu var copacii în luna noiembrie. În luna noiembrie, odată cu venirea frigului, mulți g...
18:40
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” Newsweek.ro
Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian...
18:10
70% din obuzele trase de Rusia în Ucraina vin din Coreea de Nord. Ce primește Phenianul pentru 6.500.000 obuze Newsweek.ro
Noi descoperiri ale agențiilor de informații ucrainene indică faptul că până la 70% din muniția util...
17:50
Încarci mașina electrică acasă și dai drumul la cuptor și mașina de spălat în același timp? Plătești „amendă” Newsweek.ro
Toată lumea vorbește despre electrificare, dar rețelele electrice nu țin. În Suedia, de exemplu, con...
17:50
Bulgaria solicită Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile împotriva Lukoil pentru a proteja rafinăria Newsweek.ro
Bulgaria cere Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil. Mi...
17:40
Kelemen Hunor: Reducere de 10% a salariilor și posturilor în administrația publică, începând cu 2026 Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală ...
17:30
Magistrații ar vrea o pensie specială medie cu 9.000 lei mai mare decât ceea ce oferă guvernul SURSE Newsweek.ro
Sunt negocieri la Cotroceni. Potrivit unor surse, în acest moment CSM și guvernul nu au ajuns la un ...
Acum 6 ore
17:20
Camera Deputaților a adoptat ”Legea Nordis”: Limitarea avansului imobiliar și cont distinct pentru plăți Newsweek.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege cuno...
17:10
Proiect de lege: Consiliere psihologică gratuită pentru părinții copiilor cu autism și sindrom Down Newsweek.ro
Un proiect de lege depus în parlament prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită părinţilo...
16:50
VIDEO Cum arată SUV-ul chinezesc plug-in hybrid care a făcut 2.327 km cu un plin? Nou record Guinness! Newsweek.ro
SUV-ul chinezesc plug-in hybrid (PHEV) Hongqi HS6 a setat un nou record de autonomie în Guinness Boo...
16:50
Ministrul Educaţiei: Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor continua, dar organizate mai bine pentru elevi Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor fi păstrate, da...
16:40
Praful saharian traversează Europa și va ajunge în România spre sfârșitul săptămânii cu concentrații reduse Newsweek.ro
Un nou val de praf saharian se apropie de România. O masă de aer cald din Africa aduce cu ea particu...
16:20
Banca Națională a României menține dobânda de politică monetară la 6,5% pentru controlul inflației Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al BNR a decis să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5% pe an, me...
16:00
Bulgaria cere Americii o excepție pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei privind sancțiunile Newsweek.ro
Bulgaria a solicitat oficial Washingtonului o excepție de la sancțiunile impuse Lukoil, compania rus...
15:50
VIDEO A fost inventat un microcip injectabil care poate trata boli neurologice fără operație. Cum funcționează Newsweek.ro
O echipă ce cercetători de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a inventat Circulatro...
15:40
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente. „A fost în biroul cadrului didactic” Newsweek.ro
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași (USV ...
15:30
Antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale. „Când unii plâng, alții râd” Newsweek.ro
„România a fost considerată ani de zile un «paradis fiscal», cu impozite mici și reguli favorabile a...
Acum 8 ore
15:20
În ce țară statul dă bani angajaților cu salariul mic? Ar putea fi români printre ei. Ce criterii se aplică? Newsweek.ro
Dacă primești salariu prea mic, statul își acordă un ajutor pentru a te putea descurca. Sunt însă mu...
15:10
VIDEO Cum arată portavionul de 280.000.000$ care nu lansează avioane, ci elicoptere. E cel mai mic din lume Newsweek.ro
Deși Thailanda nu are aeronave care operează în mediul maritim, portavionul HTMS Chakri Naruebet are...
15:00
Nicușor Dan: Îi mulțumesc preşedintelui Trump pentru cuvintele amabile faţă de români. O să o fac şi personal Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan: „Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru cuvintele foarte amabile ...
14:40
Strategia Națională de Apărare 2025-2030: Rusia va intensifica acțiunile hibride, inclusiv împotriva României Newsweek.ro
Strategia Națională de Apărare 2025-2030 avertizează că acțiunile Rusiei în Ucraina, militarizarea M...
14:40
Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria pionului lui Putin stă cel mai prost Newsweek.ro
Bulgaria e „campioana” prețurilor mici. A depășit România și Grecia la puterea de cumpărare (PPS), d...
14:30
Bulgaria a scos în Marea Neagră prima navă de patrulare. România a contractat o corvetă de 200.000.000 € Newsweek.ro
Au început testele maritime pentru prima navă de patrulare modulară multifuncțională a Bulgariei, ma...
14:20
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns Newsweek.ro
Newsweek a relatat despre dosarele de pensie aflate la CCR. Sunt zecid e pensionari, uneori suite ca...
14:10
Zeci de mii de italieni își înmatriculează mașinile în Polonia. Motivul? Similar cu al românilor în Bulgaria Newsweek.ro
Un nou fenomen a început să ia amploare în ultima vreme în Italia. Zeci de mii de italieni își înmat...
13:50
Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei Newsweek.ro
Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Pentru înscrierea în ...
13:50
Ce spune Nicușor Dan despre o fotografia cu Drulă: „A venit un parlamentar la mine” Newsweek.ro
Nicușor Dan a dat explicații în legătură cu o fotografie cu Cătălin Drulă și despre susținerea unui ...
13:40
Legea Nordis a fost adoptată de Camera Deputaților. Cum vor fi protejați cumpărătorii? Newsweek.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se limitează sumele pe ...
Acum 12 ore
13:20
Protestul BNS în București. 5.000 de sindicaliști au plecat în marș pe Calea Victoriei Newsweek.ro
Blocul Național Sindical a organizat miercuri o nouă acțiune amplă de protest în Piața Victoriei, ac...
13:00
FOTO Apple a lansat „traista” tricotată 3D pentru iPhone. iPhone Pocket costă între 150$ și 230 $ Newsweek.ro
Ai telefon iPhone de la 800$-2.000$, merge și o „traista” tricotată 3D desenată de Issey Miyake, ca ...
12:40
Nicușor Dan, reacție la tăierea pensiilor speciale: „Un judecător mi-a spus că îi e frică să iasă pe stradă” Newsweek.ro
Nicușor Dan a vorbit despre pensiile speciale ale magistraților. El a recunoscut că nu este în regul...
12:20
Războiul lui Trump cu drogurile. Portavion SUA de 17.000.000.000$ trimis spre America de Sud. Are 75 avioane Newsweek.ro
Marina americană a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford, considerat cel mai nou și mai mare din...
12:10
A murit Horia Moculescu. Pasiunea ce i-a grăbit moartea. S-a iubit cu Marina Voicu Newsweek.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de an și era în stare gravă în spital. Moculescu a iub...
11:50
Escrocherie la pensie. Cum îți pot fura apropiații din pensie, fără să știi? Cum te protejezi? Newsweek.ro
Escrocherie la pensie. Cum îți pot fura apropiații din pensie, fără să știi? Abuzurile financiare as...
11:50
Ciprian Ciucu, candidat la Capitală: Vreau un București pus la punct, fără bălți pe străzi după fiecare ploaie Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, promite să rezolve una dintre cele mai vizibile...
11:30
Percheziții la primăria Cluj Napoca condusă de Emil Boc. Un proiect de 2.000.000.000 euro este în joc Newsweek.ro
Sunt percheziții miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca, iar verificările ar avea legătură cu ac...
11:10
Sondaj primăria București. Băluță, Ciucu și Drulă despărțiți de 3 procente. Cât are Anca Alexandrescu Newsweek.ro
Un sondaj Avangarde realizat în perioada 2–7 noiembrie 2025 arată o competiție extrem de strânsă pen...
11:10
Ciprian Ciucu, primarul care joacă pentru echipa Bucureștiului: „Fair-play, disciplină și în administrație” Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei se descrie ca ...
11:00
Deputat PSD, trimis în judecată de DNA după un incident pe autostradă. Ce a făcut? Newsweek.ro
Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea, trimis în judecată de DNA, după ce a fost prins de poliție cond...
10:50
Accident dramatic în Prahova. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ. Ce făceau? Newsweek.ro
Două persoane au fost prinse sub un mal de pământ, într-o localitate din Prahova. La fața locului in...
