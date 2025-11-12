Ce cadouri se fac la Casa Albă. Viktor Orban aduce porțelanuri, președintele Siriei primește parfumuri arăbești. „Câte neveste ai?”

16:40

Thomas Fuller avea aproape 70 de ani când doi oameni albi din Philadelphia au venit să-l pună la încercare. Un bărbat obosit, cu mâinile crăpate de muncă și părul încărunțit, stătea pe o verandă din Virginia. Lumea îi spunea „Negro Tom” sau „Calculatorul din Virginia”. Nu știa să scrie. Nu știa să citească. Nu fusese […]