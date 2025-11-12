Germania trimite un ajutor suplimentar în valoare de 40 de milioane de euro Ucrainei pentru a traversa sezonul rece

21:20

Primarul comunei Zăneşti, judeţul Neamţ, Filip Ioan, a fost reţinut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. El ar fi primit bani, bunuri şi servicii de la oameni de afaceri pentru încheierea de contracte pentru diferite lucrări. De exemplu, administratorul unei firme care urma să reabiliteze trotuarele din localitate i-ar fi construit o casă pe care primarul ar fi vândut-o cu 150.000 de euro. De la acelaşi administrator ar fi cerut jumătate din profitul pe care urma să-l realizeze prin primirea contractului. Mai mulţi funcţionari ai primăriei sunt vizaţi în dosar şi au fost reţinuţi şi ei.