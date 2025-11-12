Rapid, bună de plată FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR
Golazo.ro, 12 noiembrie 2025 20:50
Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapei #15 din Liga 1.
• • •
Acum 30 minute
21:00
Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu Dennis Politic (25 de ani), înainte ca acesta să plece la FCSB.
Acum o oră
20:50
20:40
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta” # Golazo.ro
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a numit principalul atu al giuleștenilor din acest sezon.
Acum 2 ore
20:20
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi” # Golazo.ro
Cicinho (45 de ani), fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid, a vorbit despre dependența de alcool cu care s-a confruntat.
19:40
Înlocuitorul lui Lewandowski? Contractul atacantului polonez expiră în 2026, iar Barcelona a pus ochii deja pe un jucător » E golgeter în Bundesliga # Golazo.ro
Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, ar fi prima opțiune pentru Barcelona pentru a-l înlocui pe Robert Lewandoswi.
19:40
România U19, victorie categorică Debut cu dreptul pentru „tricolori”, în preliminariile EURO 2026 # Golazo.ro
România U19, selecționată antrenată de Adrian Dulcea (46 de ani), a debutat cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026, competiție ce va avea loc în Țara Galilor.
Acum 4 ore
19:00
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta a vorbit despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona # Golazo.ro
Joan Laporta (65 de ani), președintele de la FC Barcelona, a vorbit despre vizita-surpriză a lui Lionel Messi (38 de ani) pe Camp Nou.
18:40
„Credem în nevinovăția lor” Prima reacție de la Metaloglobus, club ai cărui jucători ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe # Golazo.ro
Metalogobus a transmis un comunicat cu privire la scandalul pariurilor care a izbucnit la începutul acestei săptămâni.
18:10
Omagiul lui Mbappe Mesaj la 10 ani de la atentatele de la Paris: „Chiar dacă e în joc calificarea la Mondial, există lucruri mult mai importante” # Golazo.ro
Kylian Mbappe și Didier Deschamps au vorbit despre atacurile teroriste care au avut loc în Paris, pe 13 noiembrie 2015.
18:00
Drăgușin a revenit pe gazon FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central al celor de la Tottenham și al naționalei României, a revenit pe gazon după o pauză de aproape 10 luni.
17:40
Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor # Golazo.ro
Fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, Bogdan Stelea (57 de ani), a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice
Acum 6 ore
17:10
Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și-a aflat pedeapsa după gestul necontrolat din partida cu Hermannstadt, scor 3-3.
17:10
Prețurile au luat-o razna Un loc de parcare la CM 2026 va fi mai scump decât un bilet la meci! # Golazo.ro
Prețurile tichetelor de parcare la meciurile de la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi mai mari decât biletele de acces la meciuri.
17:00
Vor deveni milionari! Prima istorică promisă jucătorilor dacă naționala se califică la barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Felix Tshisekedi (62 de ani), președintele Republicii Democrate Congo, a anunțat că jucătorii naționalei vor primi câte un milion de dolari în cazul în care reușesc să se califice în barajele pentru Campionatul Mondial 2026.
16:50
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino # Golazo.ro
FRF lansează, în perioada noiembrie 2025 și martie 2026, campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”.
16:30
Scandalul „Yamal” ia amploare Joan Laporta intervine în conflictul cu Federația Spaniolă: „Acționăm în interesul Barcelonei” # Golazo.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a comentat acuzațiile venite din partea Federației Spaniole de Fotbal.
16:20
Mesajul lui Boloni către jucătorii naționalei (un pic și pentru Mircea Lucescu?) face mai bine decât încurajări nesincere.
16:10
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e” # Golazo.ro
Finanțatorul FCSB este dezamăgit de prestațiile lui Dennis Politic (25 de ani) și ia în calcul inclusiv vânzarea acestuia.
15:50
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani) a comentat subiectul ultimelor zile din jurul Universității Craiova: despărțirea de Mirel Rădoi.
15:40
Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P) # Golazo.ro
Dacă ar fi un cutremur major în București, scenariul ar fi unul sumbru. Multe clădiri continuă să prezinte risc seismic ridicat, iar programele de consolidare au rămas, în mare parte, doar promisiuni
15:40
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% din români au o preferată clară # Golazo.ro
Inscop a publicat un nou sondaj în care respondenții au fost întrebați cine reprezintă adevărata moștenitoare a clubului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986: CSA Steaua sau FCSB.
Acum 8 ore
15:10
„A fost foarte ciudată” Djokovic, despre suspendarea primită de Sinner: „Dopajul îl va urmări ca un nor, cum mă urmărește pe mine COVID” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a criticat dur maniera în care a gestionat ITIA cazul de dopaj al lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).
15:10
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale și jucătorul lui Celta Vigo, a vorbit despre partida decisivă cu Bosnia. Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
15:00
14:50
Dezastru în European League Minaur Baia Mare și Potaissa Turda, eșecuri drastice: „Competiția e prea puternică pentru noi” » Cum arată clasamentele # Golazo.ro
Minaur Baia Mare și Potaissa Turda au evoluat marți în grupele EHF European League.
14:10
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a oferit un interviu amplu după vizita sa secretă pe noul stadion Camp Nou.
14:00
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a trei oară în șapte ani # Golazo.ro
Raheem Sterling (30 de ani), fotbalistul celor de la Chelsea, a folosit un cuțit pentru a-și apăra familia de hoții care i-au spart casa.
13:30
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă # Golazo.ro
Valeriu Iftime e președintele Consiliului Județean Botoșani din iunie 2024, motiv pentru care a fost nevoit să-și publice declarația de avere
Acum 12 ore
13:20
Arbitri români în preliminarii Horațiu Feșnic a fost delegat la un meci din calificările pentru CM 2026 # Golazo.ro
Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost desemnat de UEFA să conducă meciul dintre Andorra și Albania din etapa #9 a Grupei K, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:10
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?” # Golazo.ro
Filipe Coelho (44 de ani) a susținut prima conferință de presă după ce a preluat funcția de antrenor al Universității Craiova.
12:50
Trebuia să fie convocat Dobre? Președintele de la Rapid spune că atacantul e mult mai bun decât Miculescu: „Nu există comparație” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, consideră că Alex Dobre (27 de ani) ar fi meritat convocarea la națională mai mult decât David Miculescu (24 de ani), jucătorul de la FCSB.
12:30
Yamal nu știa care vor fi consecințele Selecționerul Spaniei a dezvăluit reacția neașteptată a lui Lamine când i s-a spus că va fi trimis acasă # Golazo.ro
Luis de la Fuente (64 de ani), selecționerul Spaniei, dezvăluie că Lamine Yamal (18 ani) a vrut să rămână în cantonamentul naționalei, în ciuda tratamentului pentru durerile cauzate de pubalgie.
12:00
„Nu-i cer iertare lui Jenni Hermoso” Fostul șef al Federației Spaniole dă vina pe extrema stângă pentru scandalul sărutului forțat # Golazo.ro
Luis Rubiales (48 de ani), fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, l-a acuzat pe prim-ministrul Spaniei (53 de ani) că a amplificat scandalul creat după ce a sărutat-o pe Jenni Hermoso (35 de ani) fără consimțământ.
11:40
A rămas cu traume Antonio Rudiger, despre atacurile teroriste de la meciul Franța - Germania: „A fost un șoc imens” » Trei atacatori s-au detonat lângă stadion # Golazo.ro
Antonio Rudiger (32 de ani) a vorbit despre atacturile teroriste care au avut loc în Franța pe 13 noiembrie 2015.
11:30
„Jucam plângând” Dezvăluirile unui dublu campion european: „Atunci a început calvarul” + Momentul retragerii, tot mai aproape # Golazo.ro
Santi Cazorla, actual jucător la Real Oviedo, a vorbit despre o accidentare gravă suferită în 2013, într-un meci amical cu Chile.
11:20
Sancțiuni record la FCSB Campioana introduce amenzi istorice: 10.000 de euro pentru orice cartonaș galben după proteste! # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a decis să ia măsuri drastice după ce echipa s-a confruntat de mai multe ori cu probleme de indisciplină. Decizia a venit după remiza surprinzătoare, 3-3, obținută de FCSB pe terenul celor de la Hermannstadt.
11:10
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit” # Golazo.ro
Mihai Rotaru a reacționat dur la adresa conducerii LPF, legat de propunerile pentru modificarea statutului.
11:00
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!” # Golazo.ro
Laszlo Boloni (72 de ani), fostul selecționer al României, a transmis un mesaj pentru „tricolori” înaintea duelului de la Zenica.
10:40
Tensiuni la Ferrari Președintele Scuderiei a pus tunurile pe Leclerc și pe Hamilton: „Să vorbească mai puțin!” # Golazo.ro
Ioan Elkann (49 de ani), președintele Ferrari, i-a criticat dur pe Charles Leclerc (28 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani).
10:10
Un mesaj pentru întreaga țară Eduard Novak, președintele Comitetului Paralimpic Român: „Sportul paralimpic trebuie integrat, nu separat” # Golazo.ro
În Sala Transilvania din Sibiu s-a desfășurat o ediție extinsă a campionatului național de baschet în scaun rulant.Evenimentul, susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune”, marchează un pas important pentru sportul paralimpic românesc.
10:10
Drăguș vrea revanșa Mesaj înainte de meciul crucial cu Bosnia: „Am pierdut nemeritat în tur” » Ce i-a spus un jucător bosniac # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale și jucătorul lui Eyupspor, a vorbit despre partida decisivă cu Bosnia. Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
10:00
Mesajul lui Rădoi Prima reacție după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a transmis un prim mesaj după despărțirea de Universitatea Craiova.
09:50
De weekend-ul trecut, Cornel Dinu face CT-uri, primește diagnostice și așteaptă, la 77 de ani, zile mai bune
Acum 24 ore
07:10
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%! # Golazo.ro
Cifre amețitoare, documentate de GOLAZO.ro din rapoarte publice, arată cum Statul român eșuează în a-și proteja cetățenii de riscurile asociate jocurilor de noroc
11 noiembrie 2025
23:30
„Vrei să-mi pătezi demnitatea?” Gigi Becali l-a sunat pe Gino Iorgulescu când a aflat că vrea să schimbe regulamentul LPF: „Devenim penibili!” + pe cine votează FCSB # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a renunțat la una din modificările pe care voia să le facă în statut.
22:50
Explicațiile lui Rotaru De ce Craiova l-a ales pe Coelho + replică pentru fanii nemulțumiți: „Așa ați făcut și cu cei care ne-au adus trofee” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre numirea lui Filipe Coelho în funcția de antrenor al oltenilor.
22:30
Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important” # Golazo.ro
Răzvan Zamfir (51 de ani), fostul șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj, a semnat cu rivala U Cluj.
22:20
Bîrligea râde în hohote VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile # Golazo.ro
Valentin Mihăilă, jucătorul celor de la Caykur Rizespor, a râs pe seama lui Daniel Bîrligea după eliminarea sa din meciul cu Hermannstadt.
21:40
Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase # Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, insistă asupra ideii de a micșora dimensiunea rachetelor de tenis.
21:40
Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci” # Golazo.ro
La aproape un an de la confruntarea cu Jake Paul (28 de ani), legendarul boxer Mike Tyson (59 de ani) a revenit cu declarații despre meciul din noiembrie 2024.
