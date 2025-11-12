Europa, noul El Dorado al datelor: Microsoft va investi 10 miliarde de dolari într-un centru de date dedicat inteligenţei artificiale pe coasta Portugaliei
Ziarul Financiar, 12 noiembrie 2025 21:00
Europa, noul El Dorado al datelor: Microsoft va investi 10 miliarde de dolari într-un centru de date dedicat inteligenţei artificiale pe coasta Portugaliei
Pagina verde. O imagine „în cifre“ a reciclării. Cum arată două dintre cele mai importante ramuri ale reciclării: afaceri totale de 10 miliarde de lei şi 12.000 de angajaţi # Ziarul Financiar
Recuperarea materialelor reciclate sortate şi tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, două dintre cele mai importante domenii din sectorul reciclării, au avut în 2024 o cifră de afaceri cumulată de peste 10 miliarde de lei, fiind în uşoară scădere faţă de 2023 însă în creştere dacă ne uităm la 2020, arată o analiză a ZF realizată pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
Nouă întâlnire între Ilie Bolojan şi şeful celei mai mari companii de apărare din Europa, Rheinmetall: „Guvernul şi Rheinmetall au ajuns la o înţelegere de cooperare industrială şi de furnizare a echipamentelor militare” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei.
România, în top 10 al destinaţiilor viticole din Europa. Dealu Mare este principala zonă viticolă care atrage turiştii şi pune România pe harta europeană a viticulturii. La poziţionarea României în acest clasament contribuie şi producţia anuală de vin care, anul trecut, a fost de circa 3,7 milioane de hectolitri # Ziarul Financiar
România se află pe locul al şaptelea ca destinaţie viticolă în Europa, potrivit clasamentului European Wine Tourism Index, realizat de grupul de turism TUI.
Primele cifre după creşterea TVA la 21% la suplimentele alimentare: Piaţa de medicamente fără reţetă se contractă în volume în T3/2025 # Ziarul Financiar
Pacienţii români au cumpărat mai puţine medicamente fără reţetă (OTC-uri) în trimestrul 3 din 2025, volumele acestei categorii de produse farmaceutice oprindu-se la 57,5 milioane de cutii în perioada menţionată, potrivit raportului Cegedim. Scăderea vine chiar în lunile în care TVA-ul la suplimentele alimentare şi vitamine s-a dublat şi a ajuns la 21%, parte din măsurile guvernului de a stabiliza situaţia economică.
Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan la conferinţa de presă în care a prezentat strategia naţională de apărare. Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia: Inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date # Ziarul Financiar
Sfârşitul iluziilor verzi: Agenţia Internaţională pentru Energie avertizează că lumea va consuma tot mai mult petrol şi gaz în următorii 25 de ani, în timp ce obiectivele climatice globale se prăbuşesc sub greutatea realităţii economice şi a noilor politici ale preşedintelui Trump # Ziarul Financiar
Ce spune preşedintele Nicuşor Dan despre tensiunile dintre CSM şi Oana Gheorghiu: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, pentru că orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari. Gestul CSM-ului de a face o plângere penală faţă de un om politic care a avut o opinie politică nu a fost cel mai echilibrat gest # Ziarul Financiar
