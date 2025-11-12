Elevii miaună și latră la școală. Tot mai mulți copii se consideră animale și refuză să vorbească la ore. Fenomenul bizar se extinde alarmant
G4Media, 12 noiembrie 2025 22:40
Potrivit publicației Daily Mail, în Melbourne, Australia, există o adolescentă care se identifică drept pisică. Școala privată la care merge confirmă „comportamentul animalic” al fetei și,... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
22:40
22:40
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului # G4Media
Co-lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla a declarat că Rusia președintelui rus Vladimir Putin nu reprezintă o amenințare pentru... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:20
De ce 5G nu și-a atins încă potențialul în România? Director Orange: Ne aflăm într-o zonă gri / Piața trebuie să devină mai profitabilă pentru a susține investițiile # G4Media
Deși România se află printre statele europene cu cea mai bună infrastructură de rețea, implementarea completă a tehnologiei 5G este întârziată de factori economici, nu... © G4Media.ro.
22:20
Elon Musk, nou atac la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene: „Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor” # G4Media
Magnatul tehnologic Elon Musk a lansat miercuri o critică la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Dacă democrația este... © G4Media.ro.
22:20
Tuberculoza, prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial: A ucis 1,23 milioane de persoane în 2024 (OMS) # G4Media
Tuberculoza rămâne prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial, provocând circa 1,23 milioane de decese anul trecut, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii... © G4Media.ro.
22:10
Felul în care joacă echipa lor preferată poate suprasolicita creierul marilor fani ai fotbalului, arată un studiu # G4Media
Ai văzut vreodată un fan al fotbalului înnebunind complet când echipa sa câștigă sau pierde un meci important? De multe ori, aceștia îți vor spune... © G4Media.ro.
22:00
Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare / Senatul SUA a adoptat un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual pâna la sfârşitul lunii ianuarie # G4Media
Donald Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare record din SUA, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Karoline... © G4Media.ro.
22:00
China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina, afirmă ministrul finlandez al Apărării: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale” # G4Media
China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:50
ASF: Tariful de referinţă pentru polițele RCA a crescut, pentru persoane fizice, cu 5,4% pentru autoturisme în primul semestru # G4Media
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu... © G4Media.ro.
21:50
„Ce face Lia cu Justiția din România?” Organizațiile care protestează vineri pentru revocarea Liei Savonea: Este nevoie de o resetare morală a Înaltei Curți # G4Media
Organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, vineri, 14 noiembrie. Protestul se... © G4Media.ro.
21:40
Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă”, afirmă Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe # G4Media
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Sute de cântăreți la cimpoi din Australia au stabilit un record mondial cu piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC # G4Media
Sute de cântăreți la cimpoi au stabilit miercuri un nou record mondial interpretând piesa rock and roll clasică „It’s a Long Way to the Top”... © G4Media.ro.
21:20
Supă cremă de ciuperci cu fasole, servită cu spanac sotat și orice alt adaos poate sugera inspirația: bacon, cașcaval, nuci, alune, semințe # G4Media
O rețetă de supă cremă caldă la ceas de seară, toama sau iarna, poate fi mereu soluția ideală pentru o cină plăcută, gustoasă, hrănitoare și... © G4Media.ro.
21:20
Moşteanu, după ce Noua Strategie Naţională de Apărare a fost pusă în dezbatere publică: Este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea... © G4Media.ro.
21:10
Secretariatul General al Guvernului lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, o platformă care va înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor din cadrul Executivului # G4Media
Secretariatul General al Guvernului anunţă, miercuri, că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului. Registrul a fost realizat de... © G4Media.ro.
21:00
Coreea de Sud amână din nou decizia privind solicitarea Google de a exporta date cartografice # G4Media
Ministerul Terenurilor, Infrastructurii și Transporturilor din Coreea de Sud a anunțat că va amâna din nou luarea unei decizii privind solicitarea companiei Google de a... © G4Media.ro.
21:00
Radu Burnete, consilier prezidențial: Inteligenţa artificială va juca un rol foarte important şi în societate, şi în economie, şi în război # G4Media
Inteligenţa artificială va juca un rol foarte important atât în societate şi în economie, cât şi în război, iar ca România să poată fi un... © G4Media.ro.
21:00
Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, afirmă Vaticanul / O femei din Normandia a spus că Iisus i-a cerut să construiască o cruce de peste 700 metri înălțime # G4Media
Iisus poate răspunde rugăciunilor, dar nu a făcut apariții speciale într-un mic oraș din nordul Franței, a declarat miercuri Vaticanul, transmite Reuters. Într-o nouă instrucțiune... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:50
O nouă amânare a lansării rachetei New Glenn a lui Jeff Bezos din cauza condiţiilor nefavorabile # G4Media
Compania spaţială americană Blue Origin, aparţinând miliardarului Jeff Bezos, a anunţat miercuri că amână din nou lansarea giganticei sale rachete New Glenn, foarte aşteptată în... © G4Media.ro.
20:50
Proiectul privind contractul de finanţare cu BEI pentru realizarea autostăzii A1 Sibiu-Piteşti urmează să fie aprobat în ședința Guvernului din 12 noiembrie # G4Media
Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind contractul de finanţare – Autostrada A1 cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE... © G4Media.ro.
20:40
Italia vrea să aplice o taxă pe coletele cu valoare redusă pentru a proteja industria modei / Măsura vizează platformele online precum Shein și Temu # G4Media
Italia lucrează la adoptarea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din țări non-europene, au declarat politicieni de rang înalt, ca parte a... © G4Media.ro.
20:30
Printr-o petiţie semnată de 46.000 de persoane se cere revocarea şefei CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate: acţiunile de intimidare ale CSM din ultima perioadă / Petiția a fost inițiată de Declic # G4Media
Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce... © G4Media.ro.
20:20
Premierul Starmer susţine un „BBC puternic şi independent”, în timp ce Trump ameninţă postul britanic cu instanţa # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis miercuri să „apere un BBC puternic şi independent”, evitând însă orice referire la ameninţările preşedintelui american Donald Trump privind... © G4Media.ro.
20:20
„O poveste falsă”, acuză Casa Albă după ce democrații au publicat emailuri în care Epstein îl menționează pe Donald Trump # G4Media
Casa Albă a acuzat miercuri opoziţia că fabrică o „poveste falsă” după ce parlamentari democraţi au difuzat un email din 2019 în care delincventul sexual... © G4Media.ro.
20:10
Procurorii DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore a unor angajați din Primăria Zănești, inclusiv a primarului Ioan Filip, acuzați pentru luare de mită,... © G4Media.ro.
20:10
Manole: Am cerut ca, în fiecare judeţ, ANOFM să aibă oameni care să se ocupe exclusiv de sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi # G4Media
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a anunţat miercuri seara că a cerut ca, în fiecare judeţ, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei... © G4Media.ro.
20:10
Preşedintele Cehiei cere ca miliardarul Andrej Babis să explice cum va evita conflictul de interese dacă ajunge premier / Babis deţine sute de companii # G4Media
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a afirmat miercuri că miliardarul Andrej Babis, învingător în alegeri, trebuie să explice electoratului cum va evita conflictul de interese cu... © G4Media.ro.
20:00
Honda își reduce previziunile financiare cu 2,6 miliarde de dolari / Amenințarea vine din partea producătorilor auto chinezi # G4Media
Revizuirea în jos a previziunilor financiare ale Honda subliniază presiunea imediată exercitată de tarifele americane și de penuria globală de cipuri. Totuși, provocarea mai profundă,... © G4Media.ro.
20:00
Un bărbat acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, a fost arestat preventiv # G4Media
Un bărbat din Rădăuţi acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, profitând de faptul că... © G4Media.ro.
19:50
Strategia AI a Intel va fi coordonată direct de CEO-ul Lip-Bu Tan, după plecarea directorului tehnologic către OpenAI # G4Media
Intel a anunțat că directorul său executiv, Lip-Bu Tan, va prelua conducerea directă a eforturilor companiei în domeniul inteligenței artificiale, după plecarea lui Sachin Katti,... © G4Media.ro.
19:50
Guvernul sârb intenţionează să interzică Radio Europa Liberă şi două posturi de televiziune, considerate „cea mai periculoasă mass-media anti-sârbă” # G4Media
Ministrul sârb al Informaţiilor, Boris Bratina, a anunţat miercuri că va interzice emisia postului Radio Europa Liberă în Serbia, precum şi două posturi de televiziune... © G4Media.ro.
19:40
Adunarea Naţională a Franței aprobat cu largă majoritate suspendarea reformei impopulare a pensiilor # G4Media
Adunarea Naţională a Franţei (camera legislativă inferioară) a aprobat miercuri, cu o largă majoritate, ‘suspendarea’ reformei impopulare a pensiilor, adoptată în 2023 şi emblematică pentru... © G4Media.ro.
19:30
Preşedintele Poloniei Karol Nawrocki a blocat prin veto numirea a zeci de judecători, fiind în conflict cu minsitrul Justiției, Waldemar Lurek, pe care-l acuză că: încurajează judecătorii să pună sub semnul întrebării ordinea constituţională şi legală a Republicii # G4Media
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunţat miercuri că se opune prin veto numirii a 46 de noi judecători, un nou episod al confruntării pentru... © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Fenomenul creat de rapperul Haftbefehl/ Petiție a unor elevi din Germania pentru a studia muzica sa la școală # G4Media
Ar trebui un artist de muzică rap să fie studiat în școală? În Germania, versurile rapper-ului Haftbefehl au devenit motivul unei dezbateri între profesori, elevi... © G4Media.ro.
19:20
SURSE Întâlnirea magistraților cu președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare s-a încheiat fără rezultat # G4Media
Întâlnirea magistraților cu președintele Dan și liderii coaliției de guvernare s-a încheiat fără rezultat. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
19:10
Grindeanu: Principalii contracandidaţi ai lui Băluţă sunt Drulă, Ciucu şi Alexandrescu, asta arată sondajele. Şi eu aş spune că e o bătălie aproape în patru # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în opinia sa, conform sondajelor de opinie, bătălia electorală pentru fotoliul de primar general al Capitalei se anunţă... © G4Media.ro.
19:10
CNA a amendat Realitatea Plus cu 200.000 de lei. Postul controlat de Maricel Păcuraru, record de amenzi # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat miercuri postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri în care au fost... © G4Media.ro.
19:10
Scandalul de corupție din Ucraina, explicat: complotul de 100 de milioane de dolari care îl zguduie pe Zelenski # G4Media
Ucraina a fost zguduită săptămâna aceasta de cel mai grav scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski. Agențiile ucrainene de combatere a corupției... © G4Media.ro.
19:00
După ce Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor protejate, termenul de judecată a fost fixat pe 21 ianuarie, 2026 / Nicușor Dan: Independenţa energetică a ţării noastre este un obiectiv important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului, considerând că actul normativ... © G4Media.ro.
19:00
SURSE Fostul senator PNL Vlad Pufu, luat în calcul pentru șefia TVR. Pufu a fost apropiat de Elena Udrea și e campion la contracte din bani publici # G4Media
Fostul senator liberal Vlad Pufu e luat în calcul în interiorul PNL pentru șefia TVR, au declarat pentru G4Media surse politice. Pufu, originar din Buzău,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:40
VIDEO Un exoschelet sprijină mișcarea membrelor afectate la pacienții cu accident vascular cerebral / Povestea unei tinere care a testat dispozitivul # G4Media
Un nou tip de exoschelet promite să schimbe viaţa persoanelor care au suferit un AVC (accident vascular cerebral), oferindu-le o mobilitate mai mare şi un... © G4Media.ro.
18:20
Capodopera „La Blouse Roumaine” de Matisse din colecţia permanentă a Centre Pompidou, pentru prima dată expusă în România # G4Media
„La Blouse Roumaine” a lui Henri Matisse, capodoperă emblematică a modernităţii universale, parte a colecţiei permanente a Centre Pompidou din Paris – părăseşte Franţa pentru... © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Daniel Băluță: Aș continua proiectele lui Nicușor Dan privind radialele, inelul median al Capitalei, restricționarea construcțiilor în interiorul orașului / Avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă # G4Media
Daniel Băluță vrea să continue, ca primar general al Capitalei, proiectele majore demarate de fostul primar al Bucureștiului, ajuns acum președintele țării, Nicușor Dan. „Aș... © G4Media.ro.
18:10
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică cere Iranului să îi permită să verifice inventarele sale de materiale nucleare „cât mai curând posibil” # G4Media
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut Iranului să îi permită să verifice inventarele sale de materiale nucleare „cât mai curând posibil”, şi în... © G4Media.ro.
17:50
Zelenski a cerut demiterea miniștrilor Justiţiei și Energiei după ce noul scandal de corupție i-a afectat imaginea # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de corupţie legat de sectorul energetic, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
17:50
Anchetă în Siria, în urma unui jaf de amploare la Muzeul Național din Damasc / Au fost furate mai multe antichități, inclusiv statuete ale Zeiței Venus / Muzeul rămâne închis # G4Media
Autorităţile siriene au deschis o anchetă după un furt de antichităţi, printre care statuete ale zeiţei Venus, de la Muzeul Naţional din Damasc, a declarat... © G4Media.ro.
17:50
Jens Stoltenberg, ministrul norvegian al Finanțelor, a anunțat miercuri că țara sa nu va fi garantul exclusiv al unui eventual împrumut acordat Ucrainei, pe baza... © G4Media.ro.
17:30
Democrații americani au dat publicității noi schimburi de emailuri ale lui Epstein care îl menționează pe Trump / Într-un email, Epstein a afirmat că Trump „a petrecut ore întregi” cu una dintre victimele sale # G4Media
Trei schimburi de e-mailuri ale lui Epstein au fost făcute publice astăzi de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, potrivit BBC... © G4Media.ro.
17:30
Alstom a semnat un acord cu operatorul feroviar național din Polonia pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max / Valoarea contractului este de aproximativ 1,6 miliarde de euro # G4Media
Alstom a semnat un acord cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia... © G4Media.ro.
17:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Spania promovează rețetele naționale mai bine decât o fac oficialii/ Interviu cu Alin Petrică, jurnalist în Benicàssim, Spania # G4Media
O piațetă largă din Benicàssim și restaurante de jur împrejur. Aici ne-am întâlnit cu Alin Petrică, ziarist cu ștate vechi, și care, de câțiva ani,... © G4Media.ro.
