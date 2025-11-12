Se lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – toate întâlnirile aleșilor neamului, la vedere

14:20

Președintele Nicușor Dan a publicat strategia națională de apărare a țării. Rusia este menționată în document de 18 ori, în timp ce China - doar o singură dată. NATO apare de 17 ori în analiza Cotroceniului, iar SUA - de 7 ori. Cotidianul vă prezintă cele mai importante pasaje din strategia națională de apărare, care va fi trimisă Parlamentului. The post Noua strategie națională de apărare. Rusia, cea mai mare amenințare. Serviciile se implică în combaterea corupției appeared first on Cotidianul RO.