Știri din capitalele Europei, 12 noiembrie
PSNews.ro, 12 noiembrie 2025 22:40
PE SCURT: Comisia Europeană lansează o strategie pentru atragerea tinerilor în agricultură, vizând dublarea numărului de fermieri sub 40 de ani până în 2040. Belgia invită tinerii de 17 ani să se înscrie la un serviciu militar voluntar, măsură contestată de organizațiile de tineret. În Germania, tribunalul din München decide că ChatGPT a încălcat drepturile […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 noiembrie apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
22:40
PE SCURT: Comisia Europeană lansează o strategie pentru atragerea tinerilor în agricultură, vizând dublarea numărului de fermieri sub 40 de ani până în 2040. Belgia invită tinerii de 17 ani să se înscrie la un serviciu militar voluntar, măsură contestată de organizațiile de tineret. În Germania, tribunalul din München decide că ChatGPT a încălcat drepturile […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 noiembrie apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
21:00
CNA: Includerea educației media în noua Strategie Națională de Apărare, o decizie corectă și necesară # PSNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și-a exprimat aprecierea, miercuri, față de decizia Administrației Prezidențiale de a include în noua Strategie Națională de Apărare a Țării, în mod substanțial, educația media, gândirea critică și combaterea dezinformării, ca elemente structurale ale rezilienței naționale, potrivit Agerpres. ”Este o decizie corectă și necesară, în deplin acord cu solicitarea transmisă recent de […] Articolul CNA: Includerea educației media în noua Strategie Națională de Apărare, o decizie corectă și necesară apare prima dată în PS News.
21:00
Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni – surse # PSNews.ro
Nu s-a luat nicio decizie pe reforma pensiilor magistraților, după 3 ore de discuții la Cotroceni, confirmă surse politice pentru Gândul. Discuțiile ar fi fost tensionate, de o parte fiind premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu, și de cealaltă magistrații prezenți la discuție. Justiția a venit cu pretenția de a primi 65% din salariu […] Articolul Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.
21:00
VIDEO Mihai Daraban: România are cea mai puternică relație economică cu Arabia Saudită, dintre toate statele arabe # PSNews.ro
România are cea mai solidă relație de afaceri cu Arabia Saudită dintre toate țările arabe, a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”. Declarația vine în contextul organizării, la începutul acestei săptămâni, a Forumului de Afaceri România–Arabia Saudită, găzduit de CCIR. Schimburi comerciale de peste […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: România are cea mai puternică relație economică cu Arabia Saudită, dintre toate statele arabe apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO Daraban, CCIR: Cu echipa Trump trebuie să trimiți oameni de business, nu politicieni de laborator # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că România ar trebui să abordeze mai pragmatic relația cu Statele Unite. Întrebat dacă mediul de afaceri resimte o răcire în relația dintre România și Statele Unite, Mihai Daraban a afirmat că, dincolo de percepțiile publice și de […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: Cu echipa Trump trebuie să trimiți oameni de business, nu politicieni de laborator apare prima dată în PS News.
20:00
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei. La 27 octombrie 2025, Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Moldova până la 31 octombrie 2026. Țările […] Articolul Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei apare prima dată în PS News.
20:00
România U19: Victorie în confruntarea cu Andorra, în debutul calificărilor la EURO U19 din 2026 # PSNews.ro
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 şi-a început, miercuri, parcursul spre Campionatul European U19 de anul viitor. În primul meci, tricolorii s-au impus în faţa Andorrei, la Voluntari, cu scorul de 4-1. Până la pauză nu se marcase, însă în repriza secundă jucătorii pregătiţi de Adrian Dulcea au înscris de […] Articolul România U19: Victorie în confruntarea cu Andorra, în debutul calificărilor la EURO U19 din 2026 apare prima dată în PS News.
20:00
Fostul senator PNL Vlad Pufu, un campion al contractelor cu statul, luat în calcul pentru șefia TVR # PSNews.ro
Fostul senator liberal Vlad Pufu e luat în calcul în interiorul PNL pentru șefia TVR, au declarat pentru G4Media surse politice. Pufu, originar din Buzău, deține un trust de media și a fost apropiat de Elena Udrea. Procedura de numire a unei noi conduceri la televiziunea publică ar putea fi declanșată săptămâna viitoare, potrivit Gândul […] Articolul Fostul senator PNL Vlad Pufu, un campion al contractelor cu statul, luat în calcul pentru șefia TVR apare prima dată în PS News.
20:00
Chatbot-ul pe care ANAF îl pregătește pentru interacțiunea cu contribuabilii se va numi Ana. Anunțul nu a venit din partea ANAF, ci din partea lui Doru Dudaș, președinte al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de CCF, la care au luat parte în ziua anterioară inclusiv ministrul Finanțelor, […] Articolul Ana, surpriza ANAF-ului în viitorul apropiat! Detalii de ultimă oră de la Doru Dudaș apare prima dată în PS News.
20:00
Nicușor Dan se delimitează de Cătălin Drulă. Explică fotografia din vară și neagă sprijinul pentru candidatul USR # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, într-o lungă conferinţă de presă, că nu susţine niciun candidat la Primăria Capitalei, după ce deputatul USR Cătălin Drulă a afirmat că are sprijinul său pentru a intra în cursa electorală. Nicuşor Dan a precizat că este interesat de viitorul Bucureştiului, dar nu se implică în competiţia politică pentru Primăria […] Articolul Nicușor Dan se delimitează de Cătălin Drulă. Explică fotografia din vară și neagă sprijinul pentru candidatul USR apare prima dată în PS News.
20:00
Surpriza momentului la alegerile pentru Capitală! Și-a depus direct candidatura, în urmă cu puțin timp # PSNews.ro
Miercuri, la Biroul Electoral pentru Capitală un personaj surpriză și-a depus candidatura pentru Primăria București. Este vorba de Alexandru Zidaru, cunoscut ca ”Makaveli”. ”Mi-am depus candidatura, așa cum am anunțat încă din luna mai. Am undeva la 27.000 – 28.000 de semnături. Am stat vreo 10 zile împreună cu voluntarii, de dimineața până seara, a […] Articolul Surpriza momentului la alegerile pentru Capitală! Și-a depus direct candidatura, în urmă cu puțin timp apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
19:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, caracterizează funcționarea coaliției de guvernare ca fiind dificilă, dar subliniază că nu există motive să nu reziste până la finalul mandatului parlamentar. Grindeanu a recunoscut existența unor blocaje, cum ar fi cel legat de pensiile speciale ale magistraților, dar a considerat dezbaterea publică și contradicțiile din coaliție drept „o normalitate până […] Articolul „Da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu” – Grindeanu despre funcționarea coaliției apare prima dată în PS News.
19:00
Vicepremierul lui Bolojan, un nou scandal. Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit, în cadrul conferinței „RBL Capitalul românesc 360°” despre nevoia de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive. Acesta susține le-a propus unora să-și ia un an sabatic pentru țară, pentru că va fi […] Articolul Vicepremierul lui Bolojan, un nou scandal. Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern apare prima dată în PS News.
19:00
Transportul public nu înseamnă doar economie, ci și viteză. Cum depășește STB coloanele de mașini. Mulți șoferi din București trăiesc cu iluzia că mașina personală este cea mai rapidă metodă de deplasare. În condițiile de trafic intens din orașele aglomerate, această percepție este, de cele mai multe ori, un mit. Campania „Bucureștiul se mișcă […] Articolul Mit sau adevăr? Transportul public este acum mai rapid decât mașina personală apare prima dată în PS News.
19:00
Sorin Grindeanu: „Adrian Năstase a condus cel mai performant guvern de după Revoluție”/ Ce spune de Dăncilă și Ponta # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la ProTV, că îl consideră pe fostul premier Adrian Năstase „cel mai performant prim-ministru de după Revoluție”, în ciuda condamnării acestuia pentru fapte de corupție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, într-un interviu, de ce l-a salutat public pe fostul premier Adrian Năstase la recentul congres al partidului. Grindeanu […] Articolul Sorin Grindeanu: „Adrian Năstase a condus cel mai performant guvern de după Revoluție”/ Ce spune de Dăncilă și Ponta apare prima dată în PS News.
19:00
Lista neagră a mașinilor second-hand cu defecte frecvente. Ce modele au fost considerate riscante # PSNews.ro
Carvago, una dintre cele mai mari platforme europene de vânzare a mașinilor rulate, a introdus un filtru suplimentar menit să protejeze cumpărătorii. În doar un an, compania a eliminat din ofertă aproape 150.000 de vehicule cu defecte frecvente, printr-un sistem intern de verificare numit Carvago Blacklist. Inițiativa completează procesul de inspecție tehnică Car Audit și […] Articolul Lista neagră a mașinilor second-hand cu defecte frecvente. Ce modele au fost considerate riscante apare prima dată în PS News.
19:00
Liderul PSD pledează pentru comasarea comunelor: „Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă” # PSNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru ProTV, că ar vrea ca actuala coaliție de guvernământ să facă o reformă reală a administrației în urma căreia să fie comasate județe și comune, social-democratul estimând că toate partidele din coaliție au voința politică pentru acest lucru. „Reforma administrației locale nu înseamnă să dai afară oameni, […] Articolul Liderul PSD pledează pentru comasarea comunelor: „Sunt câteva sute sub 500 de locuitori. Nu-i în regulă” apare prima dată în PS News.
19:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins miercuri modificările legislative care ar permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă pentru a proteja uzina de impactul sancțiunilor americane. Radev a trimis legislația înapoi în parlament pentru discuții suplimentare, spunând că modificările nu au reușit să ofere protecție împotriva viitoarelor […] Articolul Președintele Bulgariei a respins legea de confiscare a rafinăriei Lukoil apare prima dată în PS News.
19:00
Andrei Caramitru: Oamenii care parazitează structurile statului sunt îngroziți de apariția oricărui om care nu e ca ei # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru consideră că o mare problemă a României o reprezintă „oamenii care parazitează la nivel superior structurile statului. Oameni de o prostie lașitate și corupție infinite”. Într-un mesaj postat pe Facebook, Caramitru susține că unii dintre înalții funcționari ai statului „sunt îngroziți visceral de apariția oricărui om care nu e ca ei printre ei. […] Articolul Andrei Caramitru: Oamenii care parazitează structurile statului sunt îngroziți de apariția oricărui om care nu e ca ei apare prima dată în PS News.
18:00
Nicușor Dan îl reactivează pe Mihai Răzvan Ungureanu: Va fi trimis într-o misiune diplomatică la vârf – surse # PSNews.ro
Fostul premier și șef al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, este luat în calcul pentru funcția de ambasador al României la Londra, potrivit unor surse politice citate de G4Media. Numirea ar urma să facă parte dintr-un amplu proces de rotație a ambasadorilor aflați la final de mandat, inițiat de președintele Nicușor Dan. Postul de […] Articolul Nicușor Dan îl reactivează pe Mihai Răzvan Ungureanu: Va fi trimis într-o misiune diplomatică la vârf – surse apare prima dată în PS News.
18:00
CTP spune că președintele nu s-a gândit la un șef pentru SRI, în schimb se implică în campania electorală # PSNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat afirmațiile președintelui Nicolae Dan, făcute în cadrul conferinței de presă de miercuri, 12 noiembrie, referitoare la implicarea Serviciilor de Informații în lupta împotriva corupției. Acesta avertizează că serviciile secrete pot fi folosite în interes personal sau politic și că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru greșelile trecutului. […] Articolul CTP spune că președintele nu s-a gândit la un șef pentru SRI, în schimb se implică în campania electorală apare prima dată în PS News.
18:00
Daraban, CCIR: „România are perspective, dar nu știm să le jucăm. Mă deprimă că nu înțelegem rolul Camerei de Comerț” # PSNews.ro
Invitat miercuri în emisiunea Puterea Ştirilor, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a declarat că România pierde oportunități importante din cauza lipsei de colaborare între mediul de afaceri și decidenții politici. „Sunt perspective, trebuie să știm să le jucăm, trebuie să știm ce punem pe masă și să fim serioși. Fac […] Articolul Daraban, CCIR: „România are perspective, dar nu știm să le jucăm. Mă deprimă că nu înțelegem rolul Camerei de Comerț” apare prima dată în PS News.
18:00
Viața în R. Moldova s-a scumpit cu 10% în 2025. Chișinău, cu salarii de 8 ori mai mici decât New York # PSNews.ro
Scumpirile din ultimele luni au dus Republica Moldova pe locul 94 în topul mondial al costului vieții, arată datele Numbeo, cea mai mare bază de date despre prețuri și puterea de cumpărare. Viața în R. Moldova s-a scumpit cu 10% de la începutul anului. Chișinău, de 3 ori mai ieftin decât New York, dar cu […] Articolul Viața în R. Moldova s-a scumpit cu 10% în 2025. Chișinău, cu salarii de 8 ori mai mici decât New York apare prima dată în PS News.
18:00
Lucian Romașcanu, la prima sa misiune oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene # PSNews.ro
Lucian Romașcanu, membru din partea României al Curții de Conturi Europene, a vorbit, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre prima misiune oficială în România pentru a prezenta principalele constatări ale Raportului anual pe 2024 al Curții de Conturi Europene. Reamintim că Lucian Romașcanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău și fost purtător de cuvânt […] Articolul Lucian Romașcanu, la prima sa misiune oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene apare prima dată în PS News.
18:00
VIDEO Cât de strânsă va fi lupta pentru Bucureşti. Directorul Avangarde explică rezultatele celui mai recent sondaj # PSNews.ro
Directorul institutului Avangarde, Marius Pieleanu, a comentat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, rezultatele celui mai recent sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit sondajului, Daniel Băluță conduce în preferințele alegătorilor, urmat de Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. „După foarte mulți ani, bucureștenii, în sfârșit, au de unde să aleagă un viitor primar care, […] Articolul VIDEO Cât de strânsă va fi lupta pentru Bucureşti. Directorul Avangarde explică rezultatele celui mai recent sondaj apare prima dată în PS News.
18:00
România pregătește către gigantul militar german Rheinmetall comenzi finanțate prin credit UE ieftin # PSNews.ro
România pregătește potențiale comenzi către gigantul industriei militare germane Rheinmetall, ce ar urma să fie finanțate cu bani din împrumutul ieftin pentru înarmare de 16,6 miliarde euro de care România va beneficia prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Guvernul a anunțat că premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere […] Articolul România pregătește către gigantul militar german Rheinmetall comenzi finanțate prin credit UE ieftin apare prima dată în PS News.
18:00
DOCUMENT Raport Curtea de Conturi: cheltuieli nejustificate și remunerații ilegale în administrația locală # PSNews.ro
Curtea de Conturi a României a identificat abateri financiare majore în mai multe primării și instituții publice din țară, potrivit Raportului de audit pentru anul 2023, prezentat miercuri în ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului. Verificările au scos la iveală plăți ilegale, salarii calculate greșit, cheltuieli nejustificate și lipsa documentelor contabile, fapte care au dus […] Articolul DOCUMENT Raport Curtea de Conturi: cheltuieli nejustificate și remunerații ilegale în administrația locală apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
17:00
Drulă anunţă că s-a primit avizul de la CES pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureştiului # PSNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, anunţă că a fost primit avizul de la Consiliul Economic şi Social pentru legea care transpune referendumul privind bugetul Bucureştiului. ”E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureştenilor, având şapte oraşe într-unul singur, să revenim la un buget centralizat”, adaugă el. ”Tocmai am primit avizul […] Articolul Drulă anunţă că s-a primit avizul de la CES pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureştiului apare prima dată în PS News.
17:00
DOCUMENT. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Care sunt principalele prevederi # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a publicat documentul Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030, prezentat de președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă. „Persistenţa fenomenului corupţiei şubrezeşte statul, slăbeşte impardonabil capacitatea noastră defensivă, în sens larg, şi diluează pactul de încredere dintre instituţii şi cetăţeni. Să o spunem fără ocolişuri: cetăţenii noştri ar putea […] Articolul DOCUMENT. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Care sunt principalele prevederi apare prima dată în PS News.
17:00
Hunor: 2026 va fi un an de tranziție pentru administrația publică; din 2027 nu se mai pot reduce salarii sau posturi # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală şi centrală, anul 2026 fiind un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau numărul de posturi dar din 2027 nu mai există această posibilitate. ”Important este că, în sfârşit, după trei […] Articolul Hunor: 2026 va fi un an de tranziție pentru administrația publică; din 2027 nu se mai pot reduce salarii sau posturi apare prima dată în PS News.
17:00
VIDEO, FOTO Prima locomotivă modernizată prin PNRR a fost predată către CFR Călători. În teste a atins 200 km/h # PSNews.ro
Prima locomotivă modernizată prin PNRR a fost predată către CFR Călători. În vară, locomotiva Traxx 3 a atins, în teste, viteza de 200 km/h la CTF Făurei, anunță autoritățile. La Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, […] Articolul VIDEO, FOTO Prima locomotivă modernizată prin PNRR a fost predată către CFR Călători. În teste a atins 200 km/h apare prima dată în PS News.
17:00
Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane euro # PSNews.ro
Coaliția de guvernământ este “la mâna CSM” în problema pensiilor magistraților, și există riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, dacă instituția nu va emite la timp avizul pe această temă. Data limită pentru a evita acest scenariu este 28 noiembrie. Declarația a fost făcută de liderul PSD Sorin Grindeanu, […] Articolul Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane euro apare prima dată în PS News.
17:00
Preluarea Lukoil în România: Închiderea Rafinăriei Petrotel ar putea majora prețul carburantului cu 10% # PSNews.ro
Guvernul României analizează posibilitatea de a prelua controlul asupra activelor companiei Lukoil din țară, pentru a proteja cele aproximativ 5.000 de locuri de muncă și pentru a menține stabilitatea pieței de carburant, potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3 CNN. Prin rafinăria Lukoil Petrotel Ploiești se asigură în prezent circa 20% din consumul total […] Articolul Preluarea Lukoil în România: Închiderea Rafinăriei Petrotel ar putea majora prețul carburantului cu 10% apare prima dată în PS News.
17:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor fi păstrate, dar că trebuie realizate mai bine şi că a dat instrucţiuni în acest sens. ”Copiii nu o să simtă că se rupe ceva în procesul educaţional, dimpotrivă, va fi o continuitate şi va fi un lucru bun. Vor face şcoala […] Articolul Ministrul Educaţiei: Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel rămân, hai să le facem bine apare prima dată în PS News.
17:00
Angajaţii de la Psihiatrie din „spitalul groazei” din Târnăveni au demisionat în bloc și acuză „abuz” mediatic # PSNews.ro
Personalul din secţiile de Psihiatrie ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni a demisionat în bloc. Aceştia au acuzat un “abuz” mediatic, în urma vizitei reprezentanţilor Centrului de Resurse Juridice (CRJ) şi ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care au invocat existenţa unor nereguli deosebit de grave […] Articolul Angajaţii de la Psihiatrie din „spitalul groazei” din Târnăveni au demisionat în bloc și acuză „abuz” mediatic apare prima dată în PS News.
15:50
Cartofii de import, vânduți la preț de dumping. Fermierii români acuză: „Ne omoară concurența neloială!” # PSNews.ro
Cultivatorii români de cartofi trag un nou semnal de alarmă și solicită sprijin de urgență din partea autorităților pentru salvarea unui sector aflat în pragul colapsului. Federația Națională „Cartoful” din România avertizează că importurile masive de cartofi au invadat piața internă, provocând prăbușirea prețurilor sub costurile de producție și împingând tot mai mulți fermieri spre […] Articolul Cartofii de import, vânduți la preț de dumping. Fermierii români acuză: „Ne omoară concurența neloială!” apare prima dată în PS News.
15:50
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Ce îi reproșează lui Bogdan Ivan # PSNews.ro
Partidul condus de George Simion a depus, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan. AUR îl acuză, printre altele, că a înrăutățit „criza fără precedent din sectorul energetic”. AUR susține că Bogdan Ivan că „a rămas impasibil în fața închiderii capacităților inerțiale energetice, ca urmare a angajamentelor […] Articolul AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Ce îi reproșează lui Bogdan Ivan apare prima dată în PS News.
15:50
România, țara cu cea mai mare inflație din UE. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” # PSNews.ro
Rata anuală a inflației a scăzut ușor, de la 9,9% în septembrie la 9,8% în octombrie 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate acestea, românii resimt în continuare creșterile de prețuri, în special la energie și alimente. Consultantul fiscal Adrian Negrescu a declarat pentru Digi24.ro că „România […] Articolul România, țara cu cea mai mare inflație din UE. Consultant fiscal: „Mergem la supermarket ca la muzeu” apare prima dată în PS News.
15:50
Unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT își extinde activitatea cu încă un punct de lucru în România # PSNews.ro
VOIS România, centrul de excelență în tehnologie al grupului Vodafone, își extinde prezența în țară prin deschiderea unui nou birou la Iași. Compania, care are în prezent aproximativ 3.600 de angajați, plănuiește să recruteze încă 150 de specialiști IT până la finalul anului 2026, consolidându-și rolul de hub regional pentru soluții tehnologice avansate. „Deschiderea unui nou […] Articolul Unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT își extinde activitatea cu încă un punct de lucru în România apare prima dată în PS News.
15:50
Mihai Mărgineanu, citat la judecătorie „intimat – penal”: Am crezut că am făcut ceva grav… surpriza a fost alta # PSNews.ro
Actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu a povestit, cu umorul său caracteristic, cum a primit o citație penală de la judecătorie, după o presupusă amendă de circulație din Austria. Artistul spune că a fost nevoit să-și angajeze avocat și ironizează birocrația internațională: „Pentru 3 km/h peste limită, mă cheamă procuratura la apel!”. Mihai Mărgineanu a povestit […] Articolul Mihai Mărgineanu, citat la judecătorie „intimat – penal”: Am crezut că am făcut ceva grav… surpriza a fost alta apare prima dată în PS News.
15:50
VIDEO Mircea Fechet acuză Ministerul Mediului: 14.000 de hectare pentru împădurire au rămas fără finanțare # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că în perioada mandatului său procesul de împădurire din PNRR a fost accelerat semnificativ, însă o parte importantă dintre proiectele aprobate au fost ulterior eliminate de actuala conducere a ministerului. Fechet a atras atenția că 14.000 de hectare validate pentru împădurire riscă […] Articolul VIDEO Mircea Fechet acuză Ministerul Mediului: 14.000 de hectare pentru împădurire au rămas fără finanțare apare prima dată în PS News.
15:50
Fostul premier Victor Ponta a obținut în instanță despăgubiri de zece ori mai mici decât suma cerută inițial, după ce a fost achitat definitiv în dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este încă definitivă și va fi analizată săptămâna viitoare de Curtea de Apel București, transmite Adevărul. Potrivit hotărârii civile a Tribunalului București, Ponta urmează să fie […] Articolul Cât va încasa Victor Ponta de la Stat, după achitarea în Dosarul Turceni-Rovinari apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
14:50
Nicuşor Dan, anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii # PSNews.ro
Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie, a declarat miercuri Nicușor Dan. Anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și […] Articolul Nicuşor Dan, anunţul momentului despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii apare prima dată în PS News.
14:50
Deputatul Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Câte semnături a strâns # PSNews.ro
Fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei. Miercuri este prima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Primări Bucureşti. ”Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu […] Articolul Deputatul Cătălin Drulă şi-a depus candidatura din partea USR pentru Primăria Capitalei. Câte semnături a strâns apare prima dată în PS News.
14:50
CCR a amânat pentru 25 noiembrie decizia privind sesizările făcute de AUR şi ICCJ legat de plata pensiilor private # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, decizia privind sesizările făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. Noul termen a fost stabilit pentru 25 noiembrie. Pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a CCR s-au aflat, între altele, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind plata […] Articolul CCR a amânat pentru 25 noiembrie decizia privind sesizările făcute de AUR şi ICCJ legat de plata pensiilor private apare prima dată în PS News.
14:50
Câți deputați și senatori va avea Parlamentul României, după modificările legislative, potrivit UDMR # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la […] Articolul Câți deputați și senatori va avea Parlamentul României, după modificările legislative, potrivit UDMR apare prima dată în PS News.
14:50
Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare urmează să fie avizat în şedinţa din 24 noiembrie a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, anunţă preşedintele Nicuşor Dan. Documentul va fi supus dezbaterii publice, fiind accesibil pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, a anunţat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în contextul punerii în dezbatere a Strategiei Naţionale de […] Articolul Şedinţă CSAT pe tema Strategiei Naţionale de Apărare pe 24 noiembrie apare prima dată în PS News.
14:50
Nicușor Dan revine cu explicații după declarația controversată privind mediul de afaceri # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, miercuri, într-o conferință de presă, la ce s-a referit când a cerut mediul de afaceri privat să vină cu proiecte de lege gata făcute pe care să le predea la Guvern pentru a fi implementate. Declarația de atunci a șefului statului a stârnit multe reacții atât din partea mediului politic cât și cel al […] Articolul Nicușor Dan revine cu explicații după declarația controversată privind mediul de afaceri apare prima dată în PS News.
14:50
Barometrul sportului. Sondaj INSCOP: Peste 70% dintre români își doresc un meci FCSB – CSA Steaua în Liga 1 # PSNews.ro
Majoritatea românilor pasionați de fotbal consideră că FCSB este adevărata continuatoare a echipei Steaua București, cea care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 – performanță unică în fotbalul românesc. Concluzia reiese din Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la solicitarea Fanatik.ro. Potrivit datelor, 54,3% dintre respondenți care se declară fani ai […] Articolul Barometrul sportului. Sondaj INSCOP: Peste 70% dintre români își doresc un meci FCSB – CSA Steaua în Liga 1 apare prima dată în PS News.
14:50
Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul” # PSNews.ro
Nicușor Dan va prezenta un raport despre alegerilor din 2024 în care se vor prezenta și informațiile complete despre Călin Georgescu și legăturile acestuia cu serviciile secrete. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport […] Articolul Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.