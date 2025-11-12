România, start cu dreptul în preliminariile Campionatului European de Baschet din 2027 » Debut pentru o jucătoare de 16 ani
Gazeta Sporturilor, 12 noiembrie 2025 23:50
Naționala de baschet feminin a României a început cu dreptul campania de calificare la Campionatul European de Baschet din 2027. Tricolorele au câștigat cu 75-62 în Cipru, grație unei prime reprize excelente.În preliminariile EuroBasket 2027, România a fost repartizată în grupa C, alături de Polonia, Slovacia și Cipru. Cu un nou antrenor în persoana lui Cătălin Tănase, echipa de baschet feminin a debutat în această campanie pe terenul naționalei din Cipru. ...
• • •
Acum 15 minute
00:20
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express: suma uriașă obținută! » Echipamentul cărei echipe l-au purtat în ziua decisivă # Gazeta Sporturilor
Emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor și-a desemnat câștigătorii în această seară! Dan Alexa (45 de ani) și Gabriel Tamaș (41 de ani), cei doi foști internaționali, și-au adjudecat marele premiu de 35.000 de euro.După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și întâlniri cu culturi complet diferite, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au luptat în finală pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România. ...
Acum o oră
23:50
23:40
Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Săpunaru a luat în vizor un om-cheie din fotbalul românesc: „Nu poți să tratezi așa pe toată lumea! Ai 500-600 de meciuri și vine unul să-ți spună...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani) s-a retras oficial din cariera de jucător profesionist la finele sezonului trecut, iar în prezent face Școala de Antrenori în Republica Moldova, dar și cursurile de director sportiv în România. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Săpunaru nu-l menajează pe șeful Școlii de Antrenori din România, Lucian Burchel, pe care-l acuză că îi abordează cu superioritate pe oamenii din fotbal. ...
Acum 2 ore
23:30
Dan Petrescu a numit doi „tricolori” în care-și pune încrederea, înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu (95 de selecții) a prefațat Bosnia - România, „finala” din preliminariile Campionatului Mondial. În viziunea lui, doi jucători pot face diferența, astfel încât naționala să ia o opțiune serioasă pentru locul 2.Bosnia - România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima TV, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Zenica. ...
23:30
E oficial! Cele 9 stadioane care vor găzdui EURO 2028: turneul se joacă în 4 țări # Gazeta Sporturilor
UEFA a anunțat cele 9 stadioane pe care se va juca EURO 2028, perioada în care se va disputa turneul, dar și programul competiției. Campionatul European din 2028 se va disputa în perioada 9 iunie - 9 iulie, în Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Turneul se va deschide cu un meci la Cardiff și se va încheia la Londra, pe Wembley.GALERIE FOTO. ...
23:30
Jannik Sinner s-a impus în fața lui Alexander Zverev și este în semifinale la ATP Finals # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP), campionul en-titre de la ATP Finals, a trecut de Alexander Zverev (28 de ani, 5 ATP) cu 6-4, 6-3 în grupa „Bjorn Borg”, după ce în primul meci îl învinsese pe Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 8 ATP). Italianul este primul jucător calificat în semifinale la această ediție.„Meciurile împotriva lui Sascha sunt mereu o ocazie specială”, spunea Jannik Sinner după ce trecea de Alexander Zverev în semifinalele turneului de la Paris. ...
23:00
A numit primul jucător care e OUT de la Dinamo în iarnă: „E o situație mai puțin bună pentru el” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Badea (50 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Dinamo, a analizat situația „câinilor” din acest sezon și a vorbit despre una dintre primele plecări în pauza de iarnă. Este vorba despre croatul Stipe Perica (30 de ani), atacantul legitimat în sezonul trecut.Perica a înscris 6 goluri în sezonul trecut pentru Dinamo numai împotriva echipelor de play-off, iar așteptările erau foarte mari din partea lui în acest sezon. ...
23:00
CSM CSU Oradea s-a calificat în faza secundă a FIBA Europe Cup » CSM Corona Brașov și CS Vâlcea 1924, eliminate din competiție # Gazeta Sporturilor
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a calificat în faza secundă a FIBA Europe Cup, după o victorie cu 87-65 în fața lui CSM Corona Brașov. Tot în etapa a 5-a primei faze, CS Vâlcea 1924 a fost învinsă cu 97-65 de Dinamo Sassari.Miercuri, 12 noiembrie, echipele care reprezintă România în FIBA Europe Cup au revenit pe teren în runda a 5-a a primei faze. ...
23:00
Ce „obstacol” a întâmpinat CSM București în deplasarea de la Galați: „Au zis să va fi distractiv să jucăm la ora 14:00” # Gazeta Sporturilor
CSM București a învins-o pe CSM Galați, scor 41-24, într-un meci din runda cu numărul 9 din „Liga Florilor”.CSM București n-a avut emoții în ultimul meci de campionat dinaintea Mondialului. Nou-promovata din Galați a rezistat doar 13 minute, moment în care tabela indica 6-7. CSM București, lider cu victorii pe linie în „Liga Florilor”Extremele campioanei au marcat 15 goluri. O veste bună și pentru echipa națională. ...
22:50
Toni Kroos, despre „moștenitorul” său de la Real Madrid: „Nu e succesorul meu! E alt tip de jucător” # Gazeta Sporturilor
Toni Kroos (35 de ani), legendarul mijlocaș al lui Real Madrid, retras din fotbal în primăvara anului 2024, a vorbit despre situația de la clubul din capitala Spaniei și despre tânărul Arda Guler (20 de ani), considerat de mulți drept urmașul său la centrul terenului.Într-un interviu acordat publicației Diario AS, fostul internațional german a lăudat progresul turcului, dar a clarificat faptul că Guler „nu este deloc succesorul” său la Real. ...
Acum 4 ore
22:10
Adrian Mutu (46 de ani), antrenor liber de contract după despărțirea de Petrolul din martie, a anunțat că are două oferte din Arabia Saudită.Fără să dea numele echipelor, „Briliantul” vrea să profite și de faptul că întrecerea internă va fi întreruptă timp de o lună după următorul meci.Astfel, va avea mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti următoarea echipă în cazul în care va ajunge la un acord. ...
22:10
Fostul bosniac din Superligă, avertisment pentru naționala României: „Ne-au surprins cu Austria! Nu sunt deloc o echipă ușor de învins” # Gazeta Sporturilor
Darko Maletic (45 de ani), fost internațional bosniac și ex-jucător al celor de la FC Vaslui, a vorbit înaintea duelului dintre Bosnia și Herțegovina și România, programat sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Fostul mijlocaș, care a bifat cinci meciuri pentru gruparea moldoveană în 2006, a analizat șansele celor două echipe într-un interviu acordat presei din Bosnia. ...
22:00
Mihai Stoica i-a răspuns răspicat lui Victor Angelescu: „Sunt de acord cu un singur lucru. Nu există comparație” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce președintele de la Rapid a declarat că Alexandru Dobre e mult mai bun decât David Miculescu.Comparația dintre cei doi a început după ce Mircea Lucescu a anunțat lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie).Miculescu, extrema dreapta de la FCSB, a prins lotul României. Alexandru Dobre, în schimb, nu a fost convocat. ...
21:30
Fiul legendarului Gigi Buffon, show total pentru Cehia: hat-trick și o pasă decisivă! # Gazeta Sporturilor
Louis Buffon (17 ani), fiul marelui portar italian Gianluigi Buffon (47 de ani), a fost eroul meciului dintre Cehia U19 și Azerbaidjan U19, disputat astăzi la turneul de calificare pentru Campionatul European U19 și încheiat 6-1.Atacantul celor de la Pisa a reușit un hat-trick spectaculos și o pasă de gol, contribuind decisiv la victoria categorică a Cehiei, scor 6-1. ...
21:30
Mașina care a intrat puternic pe piața din România, parteneriat pentru un model exclusiv cu echipa lui Cristi Chivu: imagini spectaculoase # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Inter au primit cadouri în pauza pentru meciurile echipelor naționale. Elevii lui Cristi Chivu s-au ales mașini BYD Sealion 7, un SUV chinezesc electric, care a ajuns și pe piața din România în acest an.BYD e unul din sponsorii celor de la Inter, iar parteneriatul dintre compania chinezească și vicecampioana Europei a ajuns la o nouă etapă. Jucătorii lui Chivu au primit ediții limitate ale BYD Sealion 7, din gama „Ediția Inter”. ...
21:20
Abia revenit pe teren, Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham: „Asta e prioritatea, vom analiza situația” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) a jucat miercuri o repriză într-un meci amical dintre Tottenham și Leyton Orient. A fost prima lui apariție după mai bine de 9 luni. Seara, Florin Manea, impresarul lui, a intrat în direct la TV și a vorbit despre momentul în care s-ar putea pune problema ca jucătorul să plece.În ianuarie 2025, într-un Tottenham - Elfsborg, meci din Europa League, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. ...
21:10
Englezii prezintă un scenariu „bombă”: gigantul din Spania ar plăti clauza lui Harry Kane # Gazeta Sporturilor
Barcelona ar avea deja primul nume de înlocuitor pentru Robert Lewandowski (37 de ani), care va rămâne liber de contract în iunie. Catalanii îl vor pe Harry Kane (32 de ani), atacantul lui Bayern Munchen.Englezul va avea o clauză de 64,4 milioane de euro la vară. Cine o plătește, poate negocia direct cu Harry Kane, fără să mai discute cu Bayern Munchen. ...
21:10
Manuel Pellegrini vrea o regulă inspirată din baschet pentru a revoluționa fotbalul! # Gazeta Sporturilor
După meciul din Europa League cu Lyon, Manuel Pellegrini (72 de ani) a lansat o idee surprinzătoare care ar putea schimba pentru totdeauna fotbalul. Managerul lui Real Betis susține introducerea unei reguli inspirate din baschet. Tehnicianul lui Betis propune o schimbare radicală care ar transforma stilul de joc din întreaga lume:„Odată ce o echipă trece de linia de mijloc, să nu mai poată reveni cu mingea în propria jumătate. ...
20:50
S-a terminat! FC Dinamo, societatea lui Nicolae Badea, a intrat în faliment » Cum rămâne cu marca # Gazeta Sporturilor
Acum e oficial! ACS FC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea (77 de ani), e istorie! „Dinamo Badea” a intrat în faliment.Instanța a pronunțat miercuri decizia definitivă prin care a dispus intrarea în procedura de faliment.Invitat la începutul lunii octombrie la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Dănuț Lupu a dezvăluit că Nicolae Badea a renunțat la echipa de seniori ACS FC Dinamo. În cadrul clubului mai sunt active două grupe de juniori, la U15 și U17. ...
20:40
Ioan Andone, fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo, s-a declarat surprins de rezultatele echipei în acest sezon și l-a lăudat pe Zeljko Kopic, tehnicianul echipei roș-albe.Andone, campion ca antrenor la Dinamo în sezonul 2003-2004 și câștigător a 3 Cupe cu formația din „Ștefan cel Mare”, consideră că roș-albii au șanse mici la titlu. Cu toate acestea, a lăudat prestațiile „câinilor” și rezultatele din „era Kopic”. ...
Acum 6 ore
20:30
Ioan Andone a numit greșeala făcută de Rădoi: „S-a băgat el” » Previziune sumbră pentru noul antrenor al Craiovei # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj, a analizat situația de la Universitatea Craiova, de la plecarea lui Mirel Rădoi și până la numirea lui Felipe Coelho în locul lui. Rădoi a decis să demisioneze de la Craiova după eșecul cu UTA, scor 1-2. Încă nu a oferit public un motiv al plecării de la echipa olteană. Mirel le-ar fi transmis celor din conducerea clubului că e epuizat emoțional, după cum a declarat Mihai Rotaru, acționarul Universității. ...
20:20
Boicot în preliminariile Mondialului! Jucătorii refuză să intre pe teren » Care e motivul # Gazeta Sporturilor
Scandal la naționala Nigeriei! Cu doar o zi înaintea meciului crucial din semifinalele barajului african pentru Campionatul Mondial din 2026, împotriva Gabonului, întreaga echipă, alături de staff, a refuzat să participe la antrenamentul programat în Maroc. Decizia a fost luată din cauza problemelor nerezolvate privind bonusurile și primele neplătite, potrivit sport.aktuality.sk.Jucătorii și membrii staff-ului au bonusuri neachitate încă din 2019, potrivit ESPN. ...
20:10
Dinamo Kiev, echipa lui Vladislav Blănuță, e în centrul unul scandal monstru în Ucraina. Clubul e acuzat că a plătit pentru arbitraje favorabile.Presa din Ucraina a transmis că Dinamo Kiev ar influența arbitrajele de mai mulți ani în campionatul intern.Fostul arbitru Nikolai Krivonosov ar fi personajul cheie. El face delegările și i-ar influența pe arbitri să o avantajeze pe Dinamo Kiev, după cum a dezvăluit jurnalistul Igor Burbas, citat de sport.ua. ...
20:00
Neymar ar putea părăsi clubul Santos în detrimentul unui alt proiect din Brazilia # Gazeta Sporturilor
Superstarul brazilian ar putea avea parte de o nouă provocare. Sursele din Brazilia susțin că Fluminense a făcut din potențialul transfer al lui Neymar prioritatea numărul unu pentru sezonul 2026, într-un proiect care ar putea redefini fotbalul brazilian. ...
19:40
Cine transmite la TV Bosnia - România, meci decisiv în preliminariile Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
România înfruntă Bosnia la Zenica, sâmbătă, 15 noiembrie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul va începe de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor.Cu o victorie, „tricolorii” își asigură în mare măsură locul 2 în grupa H și adversari mai accesibili la barajul din primăvară. În tur, România a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1. ...
19:20
Mutare-surpriză în pauza competițională: Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo! Fostul mijlocaș central din Ștefan cel Mare va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului, aceea de antrenor al echipei U19.Anunțul a fost făcut de clubul Dinamo, prin intermediul canalelor oficiale. Ropotan a evoluat pentru Dinamo în perioada 2004-2009, reușind să câștige campionatul în sezonul 2006-2007. ...
19:10
Un tenismen de top din circuitul ATP s-a logodit cu fiica legendarului Pavel Nedved: „Până la moarte și dincolo de ea!” # Gazeta Sporturilor
Americanul Sebastian Korda (locul 48 ATP) s-a logodit cu Ivana Nedved (28 de ani), fiica legendarului Pavel Nedved (53 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Juventus și câștigător al Balonului de Aur în 2003.Cei doi sunt împreună din primăvara anului 2021, iar după mai bine de patru ani de relație, Korda a decis să facă marele pas. ...
19:10
UTA - Petrolul, din etapa #19 din Superliga, a fost mutat cu o zi mai târziu. Partida de la Arad se va juca pe 8 decembrie, de la ora 17:30.Inițial, UTA - Petrolul trebuia să se joace duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. În intervalul orar în care a fost mutat meciul trebuie să se joace altă partidă. U Cluj - Hermannstadt era, pe programul vechi, jocul programat pe 8 decembrie de la 17:30. ...
18:50
Clubul care a fost în Superliga sezonul trecut, EXCLUS din toate competițiile: „Hotărârea este irevocabilă” # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis excluderea din toate competițiile pentru FC Buzău, echipă care în sezonul trecut a jucat în Superliga.Buzău a retrogradat din Liga 1 la finalul stagiunii 2024-2025. Primăria și-a retras finanțarea de la echipă, iar clubul nu a mai fost înscris în Liga 2. FC Buzău, exclusă din toate competițiilePe 12 noiembrie, Comisia de Disciplină a comunicat oficial excluderea echipei din Buzău, care se va desființa.„În temeiul art.85. ...
18:50
„Are viteză Dinamo spre titlu?” » Florentin Petre a răspuns fără să ezite: „Asta mă bucură cel mai mult!” # Gazeta Sporturilor
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost prezent la un eveniment aniversar Dacia. Compania Sixt, partenerul de mobilitate, a sărbătorit 20 de ani de activitate. „Piticul” a testat mașinile companiei, iar la final a făcut declarații.Chestionat despre lupta la titlu, ținând cont de faptul că Dinamo se află pe podium, Petre a precizat faptul că echipa lui ia fiecare meci pas cu pas și e încântat de parcursul de până acum. ...
Acum 8 ore
18:30
Julian Alvarez l-a depășit pe Messi! Record istoric pentru atacantul lui Atletico Madrid # Gazeta Sporturilor
Atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez (25 de ani), continuă să uimească Europa. În ultimul meci disputat în Liga Campionilor, împotriva lui Union Saint-Gilloise, argentinianul a marcat din nou și a atins o bornă istorică: 17 goluri în primele 30 de partide din competiție, depășindu-l astfel pe idolul său, Lionel Messi, care reușise 16 în același interval. ...
18:30
Lansează un scenariu tare: „Louis Munteanu NU a refuzat FCSB. Transferul se face” # Gazeta Sporturilor
Adrian Neaga, un nume important din istoria recentă a celor de la FCSB, anticipează un transfer de răsunet la echipa favorită.Deși pentru moment Louis Munteanu a refuzat oferta înaintată de Gigi Becali, Neaga e optimist în privința mutării. ...
18:20
„Dacia poate câștiga la Dakar în 2026” » Nasser Al-Attiyah, legendă în lumea raliurilor crede în proiectul românesc și dezvăluie pentru GSP: „Sunt foarte bun prieten cu Fernando Alonso” # Gazeta Sporturilor
La 54 de ani, legendarul Nasser Al-Attiyah continuă să sfideze timpul și nisipul. Este cvintuplu câștigător în Raliul Dakar (2011, 2015, 2019, 2022 și 2023), de trei ori campion mondial în W2RC, maestru absolut al raliurilor din Orientul Mijlociu, medaliat olimpic la tir (JO din 2012, Londra) și, mai nou, simbol al ambiției mărcii Dacia în motorsportul mondial. ...
18:20
Surpriză: Dennis Man, întrerupt de Adrian Mutu în mijlocul interviului » Două întrebări adresate de „Briliant” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man, extrema dreapta de la PSV, a oferit un interviu în cantonamentul naționalei României. Jucătorul de 27 de ani a fost luat prin surprindere atunci când i s-a prezentat un video cu Adrian Mutu, în care fostul mare atacant i-a adresat două întrebări.România va juca pe 15 noiembrie, la Zenica, cu Bosnia, în penultima etapă a grupei din preliminariile Campionatului Mondial. Meciul va fi liveTEXT pe GSP și transmis pe Prima TV, de la ora 21:45. ...
18:10
Debut cu dreptul pentru România U19 în preliminariile EURO 2026! Tricolorii lui Adrian Dulcea, victorie la Voluntari # Gazeta Sporturilor
România U19, selecționată pregătită de Adrian Dulcea (46 de ani), a început cu o victorie drumul spre Campionatul European U19 din 2026, competiție care va avea loc în Țara Galilor.România a învins clar Andorra, scor 4-1, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, din Voluntari.România, start perfect în Grupa 7După o primă repriză încheiată la egalitate, „tricolorii mici” au dominat clar partea secundă. ...
18:10
18:10
Felix Auger-Aliassime se impune în bătălia nord-americană de la ATP Finals, păstrând șanse de semifinale # Gazeta Sporturilor
Canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 8 mondial) a câștigat cu 4-6, 7-6 (7), 7-5 în fața lui Ben Shelton (23 de ani, locul 5 ATP) în a doua etapă din grupa „Bjorn Borg” și rămâne cu șanse de a avansa în penultimul act.Întâlnirea învinșilor din primul meci la Torino în grupa „Bjorn Borg” a fost al doilea meci direct între Ben Shelton și Felix Auger-Aliassime. ...
18:10
18:00
Imagini spectaculoase! Turda Arena, transformată în mai puțin de 24 de ore pentru meciul lui U-BT Cluj-Napoca din EuroCup # Gazeta Sporturilor
Imagini tari cu transformarea sălii polivalente Turda Arena! La mai puțin de 24 de ore după meciul de handbal dintre Potaissa Turda și Flensburg (26-33) din European League, aceeași sală se pregătește pentru o confruntare europeană la baschet: U-BT Cluj-Napoca – BAXI Manresa, în EuroCup. Meciul începe la 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. ...
17:50
Metaloglobus, reacție oficială în scandalul pariurilor: „În contractele jucătorilor e stipulat” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a emis un comunicat oficial în scandalul pariurilor în care clubul e implicat. Jucătorii echipei bucureștene sunt anchetați de Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal, unii dintre ei fiind suspectați că ar fi pariat pe meciurile clubului la care sunt legitimați. ...
17:40
Cornel Dinu (77 de ani), legenda lui Dinamo, a fost internat la Spitalul Universitar Municipal de Urgență. Din informațiile GSP, fostul mare jucător și antrenor e în afara oricărui pericol iminent.Legenda lui Dinamo a ajuns la spital din cauza unei probleme la inimă. Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență, secția cardiologie, aripa A4, condusă de șeful secției, profesorul doctor Dragoș Vinereanu. ...
17:40
Dinamovistul Epassy a învins Brazilia și pregătește o nouă surpriză: „Luptăm pentru visul american!” # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy, 32 de ani, portarul camerunez de la Dinamo, a vorbit într‑un interviu pentru GSP despre meciul câștigat împotriva Braziliei la Campionatul Mondial, despre experiența acumulată, și își declară ambiția de a se califica la următorul turneu final.Devis Epassy a fost eroul Camerunului în meciul contra Braziliei, încheiat cu scorul de 1-0, la Cupa Mondială din 2022. ...
17:20
Gloria Bistrița - SCM Rm. Vâlcea » Duel tare în „Liga Florilor”: Pera își înfruntă fosta echipă! # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița și SCM Rm. Vâlcea se întâlnesc astăzi, de la ora 17:30, în cel mai tare meci al rundei cu numărul 9 din „Liga Florilor”. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena. Gloria Bistrița - SCM Rm. Vâlcea, live de la 17:30Gloria Bistrița pare singura formație capabilă să întrerupă supremația lui CSM București în acest sezon. ...
17:10
Căpitanul lui Chivu, în Top 10 al salariilor » Statisticienii au calculat sumele corecte, conform performanțelor! # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani) e cotat al optulea fotbalist din lume ca salariu pe care l-ar „merita”, suma fiind estimată pe baza parametrilor analizați de CIES Football Observatory. Atacantul lui Inter ar trebui să primească 16,7 milioane brut pe an la Inter, cam câți bani ia acum. Liderul acestui clasament este Kylian Mbappe. ...
17:00
Out Vinicius Jr. și Rodrygo, însă acoperă două posturi! » În cine poate investi Real Madrid banii din vânzarea lor # Gazeta Sporturilor
Real Madrid plănuiește două mutări spectaculoase în mercato, atât la capitolul plecări, cât și la achiziții. Liderul din La Liga vrea să scape de cei doi brazilieni care nu sunt deloc pe placul lui Xabi Alonso, Vinicius Jr. și Rodrygo. Iar cu sumele pe care speră să le obțină, președintele Florentino Perez speră să-i transfere pe atacantul Erling Haaland de la Manchester City și pe mijlocașul Vitinha de la PSG. ...
16:50
Radu Drăgușin, 23 de ani, a jucat astăzi o repriză în meciul amical dintre Tottenham și Leyton Orient. Este prima lui apariție după 9 luni și jumătate.Pe 30 ianuarie 2025, într-un meci de Europa League, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. Cinci zile mai târziu, internaționalul român a fost operat.La puțin peste 9 luni de la operație, Radu a revenit pe teren. ...
Acum 12 ore
16:30
A început la scrimă, a auzit „hărmălaie pe bitum”, apoi a devenit unul dintre cei mai de temut șefi de vestiar în Superliga: „M-am uitat pe geam... A doua zi, la fotbal!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, 41 de ani, legendă a clubului Rapid, cu peste 200 de meciuri pentru echipa alb-vișinie, unde a fost un adevărat lider de vestiar, a povestit la „Prietenii lui Ovidiu” modul inedit în care a ajuns să practice fotbalul.Cristi Săpunaru a fost unul dintre cei mai importanți fundași români din acest secol. ...
16:30
Oficial: schimbare de antrenor în Premier League » Mutarea a costat-o 3,4 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Wolverhampton, ultima clasată în Premier League, și-a anunțat noul antrenor principal, Rob Edwards (42 de ani).Cu Wolverhampton ultima în Premier League, doar două puncte adunate în 10 etape sub comanda lui Vitor Pereira, conducerea clubului l-a demis pe antrenorul portughez. ...
16:10
Amendat cu 10.000 de euro de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul lui FCSB, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din remiza cu Hermannstadt din etapa 16, scor 3-3. În urma deciziei Comisiei de Disciplină a FRF, internaționalul român a scăpat cu pedeapsa-standard: suspendat o etapă și amendat cu 740 de lei.Astfel, Bîrligea va rata meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30. ...
16:10
Ricardo Cadu i-a schițat portretul lui Filipe Coelho și dă verdictul: „Eu așa îl văd” » Gata să fie rivali în Superliga! # Gazeta Sporturilor
Legendarul căpitan al lui CFR Cluj, Ricardo Cadu, 44 de ani, a lucrat alături de noul tehnician din Bănie, Filipe Coelho, în țara natală și-l recomandă pe portughez. Cadu vede Craiova luptându-se cu Rapid pentru titlu! Totodată, fostul apărător ar putea reveni în Gruia, în conducerea grupăriiFilipe Coelho (45 de ani) este noul antrenor al Universității Craiova, iar astăzi a fost prezentat oficial la echipa din Bănie, în cadrul unei conferințe de presă. ...
