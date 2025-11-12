România, start cu dreptul în preliminariile Campionatului European de Baschet din 2027 » Debut pentru o jucătoare de 16 ani

22:10

Adrian Mutu (46 de ani), antrenor liber de contract după despărțirea de Petrolul din martie, a anunțat că are două oferte din Arabia Saudită.Fără să dea numele echipelor, „Briliantul” vrea să profite și de faptul că întrecerea internă va fi întreruptă timp de o lună după următorul meci.Astfel, va avea mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti următoarea echipă în cazul în care va ajunge la un acord. ...