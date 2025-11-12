MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”

Sport.ro, 12 noiembrie 2025 23:50

Hermnnstadt - FCSB a fost un adevărat thriller duminică seară. Meciul s-a terminat 3-3, iar cele două echipe au împărțit punctele în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
00:00
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: ”Nu-i va plăcea lui Barbarez” Sport.ro
România va înfrunta, sâmbătă, Bosnia, la Zenica, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
12 noiembrie 2025
23:50
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa” Sport.ro
Hermnnstadt - FCSB a fost un adevărat thriller duminică seară. Meciul s-a terminat 3-3, iar cele două echipe au împărțit punctele în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.
Acum 2 ore
23:20
Ei sunt tricolorii care pot prinde transferuri la echipe de top din Europa: ”Ar putea să facă pasul ăsta!” Sport.ro
Adi Mutu e convins că mai mulți jucători ai echipei naționale pot ajunge la echipe importante din Europa.
23:20
Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro Sport.ro
Pe harta fotbalului european va apărea un nou stadion la cele mai înalte standarde. Acesta ar urma să găzduiască și meciuri la Campionatul European din 2032.
23:20
MM Stoica, replică acidă pentru Victor Angelescu: ”La Famalicao a fost zero! Nu există comparație” Sport.ro
Schimb de replici între doi conducători din Superliga.
23:10
Când revine Radu Drăgușin la naționala României: ”Cea mai grea parte” Sport.ro
Radu Drăgușin este legitimat la Tottenham în Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.
22:50
Adrian Mutu negociază cu două echipe: ”Sunt în discuții!” Sport.ro
Adrian Mutu este liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești din luna martie.
Acum 4 ore
22:30
Dan Petrescu mizează pe doi jucători înainte de ”dubla” cu Bosnia și San Marino: ”Pot face diferența” Sport.ro
Bosnia – România se joacă sâmbătă, la Zenica, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
22:30
Kylian Mbappe recunoaște valoarea unui fotbalist din Premier League: ”Talent rar! Are un dar” Sport.ro
Eșalonul de elită al Angliei se vede în exclusivitate pe VOYO!
22:10
Bosniacul trecut prin România a spus care este cel mai periculos tricolor: ”Sper să nu aibă o zi bună!” Sport.ro
Bosnia – România se joacă sâmbătă, la Zenica, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
22:10
Victor Pițurcă, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Am început dezastruos și iată că s-a întâmplat asta” Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45.
22:00
Barcelona a aflat cât trebuie să plătească pentru transferul lui Harry Kane Sport.ro
Harry Kane (32 de ani) joacă la Bayern Munchen din 2023, acolo unde a câștigat primele trofee din cariera sa de fotbalist. Acum, atacantul englez care marchează pe bandă rulantă în Bundesliga este pe cale să fie protagonistul unui alt transfer spectaculos.
22:00
România a învins categoric Cipru la basket! Cât s-a terminat meciul fetelor Sport.ro
Naţionala României a învins miercuri, în deplasare, reprezentativa Cipru, scor 75-62 (42-31), în primul meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket2027.
21:40
Fostul bosniac din Superliga avertizează înainte de Bosnia – România: ”Nu m-au impresionat românii!” Sport.ro
Echipa națională a României va juca sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, împotriva Bosniei, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
21:20
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata” Sport.ro
FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 20 de puncte.
20:50
Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!” Sport.ro
Universitatea Craiova l-a prezentat marți seară în funcția de antrenor principal pe portughezul Filipe Coelho.
20:50
Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho Sport.ro
Jose Mourinho (62 de ani) și-a încheiat prematur mandatul de antrenor la Fenerbahce, după rezultatele slabe pe care le-a avut în Turcia. Acum, portughezul s-a întors în țara sa natală și o antrenează pe Benfica Lisabona.
20:40
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta” Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova marți.
Acum 6 ore
20:10
Dinamovistul i-a dat un sfat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l vândă pe Politic: ”Îl cunosc!” Sport.ro
FCSB și Dinamo au făcut o afacere interesantă în vară.
20:10
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Unviersitatea Craiova. Eșecul din ultima etapă, 1-2 cu UTA Arad, l-a determinat pe antrenor să renunțe la postul său, chiar dacă reacția sa de la flash-interviu nu a arătat o frustrare legată de situația actuală a echipei.
20:10
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: ”Are nevoie de asta” Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) este un star la FC Barcelona.
20:00
A revenit ”acasă”! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al României: ”Cât mai multe realizări!” Sport.ro
Dinamo a anunțat un ”transfer” în această pauză competițională. Un fost campion al României cu ”roș-albii” a revenit la club și va ocupa funcția de antrenor la Centrul de Copii și Juniori.
19:30
Anul trecut era în Superliga, acum a fost exclusă din toate competițiile: ”Hotărârea este irevocabilă!” Sport.ro
Un club care sezonul trecut evolua pe prima scenă a fotbalului românesc, Superliga României, a fost exclus din toate competițiile.
19:10
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig” Sport.ro
Gigi Becali ar fi rezolvat deja o mutare spectaculoasă la FCSB. Florin Cernat (45 de ani) ar urma să fie noul director sportiv al echipei.
19:10
Mihai Toma, după ce FCSB a ajuns pe 9 în Superliga: ”Putem să facem asta” Sport.ro
Miercuri după-amiază a avut loc meciul României U19 cu Andorra U19 din calificările pentru Campionatul European U19.
19:00
Fotbalistul de la Rapid dezvăluie: ”Am venit să semnez cu FCSB” Sport.ro
600.000 de euro este cota acestuia pe piața transferurilor.
18:40
Prima reacție oficială a clubului Metaloglobus după ce a izbucnit scandalul pariurilor Sport.ro
Clubul FC Metaloglobus a reacționat oficial cu privire la scandalul pariurilor. 
Acum 8 ore
18:30
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Kylian Mbappe: ”Unul dintre cei mai buni din lume în acest sezon” Sport.ro
Kylian Mbappe (26 de ani) a lăudat un coleg de la echipa națională.
18:10
A plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Universitatea! Lovitură de proporții Sport.ro
Universitatea Cluj a anunțat oficial că a ”transferat” un om important pentru istoria recentă a lui CFR Cluj.
18:00
Radu Drăgușin a revenit pe teren! Tottenham l-a aruncat în joc într-un meci amical Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren după o absență de peste 10 luni! Tottenham l-a aruncat în joc într-un meci amical disputat miercuri.
18:00
Doar doi jucători de la Universitatea Craiova au reacționat la mesajul de despărțire al lui Mirel Rădoi: ”The best!” Sport.ro
Mirel Rădoi a decis să își dea demisia de la Universitatea Craiova după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2, iar două zile mai târziu a fost prezentat înlocuitorul său, portughezul Filipe Coelho.
18:00
Victor Angelescu anunță după ce Rapidul a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Fac un apel chiar acum” Sport.ro
Giuleștenii sunt pe val în noul sezon.
17:40
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!” Sport.ro
Gigi Becali nu mai suportă indisciplina la FCSB.
17:40
Manchester United, dată în judecată de Axel Tuanzebe. Care e motivul Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
17:30
Oscar, spitalizat! Mesajul clubului Chelsea. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Clubul Chelsea şi-a exprimat sprijinul pentru brazilianul Oscar, mijlocaş la echipa braziliană Sao Paulo, care a fost spitalizat marţi după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină la centrul de antrenament al clubului sud-american.
17:20
Ce a remarcat Pițurcă la Mircea Lucescu: ”Face asta foarte bine! Și are 80 de ani” Sport.ro
Două meciuri mai are naționala României de disputat în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
17:20
”Prinde FCSB play-off-ul?”. Răspunsul lui Ciprian Marica Sport.ro
Ciprian Marica (40 de ani) a fost întrebat direct despre FCSB, cu care Farul Constanța se luptă pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
17:10
Bosniacii jubilează înainte de meciul cu România: ”A izbucnit haosul!” Sport.ro
România va înfrunta Bosnia la Zenica în etapa a șaptea din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
16:50
Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB Sport.ro
Cele două echipe s-au întâlnit duminică, în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.
16:40
Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat” Sport.ro
Stadionul fostei campioane Unirea Urziceni oferă, astăzi, condiții decente, mai ales după anul 2016, când a fost înființată FC Urziceni, echipa care duce mai departe amintirea fostei campioane a României.
Acum 12 ore
16:30
Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!” Sport.ro
Gigi Becali a recunoscut că fotbalistul în care avea mare încredere că va ”rupe norii” la FCSB l-a dezamăgit profund.
16:00
Momente de teroare trăite de Kylian Mbappe în Franța: „Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!” Sport.ro
Kylian Mbappe, amintiri despre infernul pe care l-a trăit în Franța: „Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!”
15:30
De ce spune selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, că ”meciul cu Moldova este mai important decât cel cu Norvegia” Sport.ro
Ne îndreptăm spre finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
15:30
Cornel Dinu, internat la spital: depresiv, „Procurorul“ a fost lovit și de un alt necaz Sport.ro
Ajuns la 77 de ani, fostul mare internațional traversează o perioadă grea. Atât din punct de vedere mental, cât și fizic.
15:00
Asta da surpriză! Cine este cel mai bun fotbalist din Superligă după 16 etape disputate Sport.ro
Parcursul foarte bun al fostului lider FC Botoșani se explică și prin prestațiile excelente ale unui jucător al moldovenilor.
15:00
Spectacol! David Popovici ia startul la Sprint With The Stars. Când are loc și care e formatul competiției Sport.ro
David Popovici participă la un eveniment de clasă.
15:00
Joan Laporta, reacție fermă cu privire la întoarcerea lui Lionel Messi la Barcelona: „Lucrurile nu s-au terminat” Sport.ro
Joan Laporta a spus care sunt șansele ca Lionel Messi să revină la Barcelona.
14:30
„Executantul“ lui Becali, alături de Coelho, la Craiova: stafful portughezului are un nume-surpriză Sport.ro
În decurs de doar câteva zile, oltenii au schimbat componența băncii tehnice, după ce Mirel Rădoi a abandonat proiectul, brusc, peste noapte.
14:30
Fotbalistul cu peste 200 de meciuri în Liga 1, verdict despre lupta pentru titlu: „Cea mai în formă echipă”. Ce a spus despre FCSB Sport.ro
Lupta pentru titlu, analizată în exclusivitate pentru Sport.ro de un fotbalist experimentat.
14:00
Fostul golgheter al Ligii 1 a fost omis de la convocări și crede că merita o șansă: "Măcar un meci" Sport.ro
A jucat într-o perioadă în care primul eșalon de la noi avea atacanți de top. Alți 'nouari' de clasă evoluau în străinătate.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.