MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”

20:10

Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Unviersitatea Craiova. Eșecul din ultima etapă, 1-2 cu UTA Arad, l-a determinat pe antrenor să renunțe la postul său, chiar dacă reacția sa de la flash-interviu nu a arătat o frustrare legată de situația actuală a echipei.