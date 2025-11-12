Robert Treviño va dirija pentru prima oară Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în concertele vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie
12 noiembrie 2025
Dirijorul Robert Treviño se va afla pentru prima oară la pupitrul Orchestrei și Corului Filarmonicii George Enescu în cele două concerte vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie. Solista Simfoniei nr. 3 de Gustav Mahler va fi mezzosoprana Justina Gringytė, una dintre cele mai impresionante voci în afirmare pe scenele lirice internaţionale.
• • •
Astra Film Festival va duce la Chișinău, în această săptămână, pe lângă o selecție a unora dintre cele mai apreciate filme documentare ale momentului, peste 30 de evenimente cinematografice dedicate elevilor. Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, și organizat de Astra Film/CNM Astra, festivalul Astra Film Chișinău
Robert Treviño va dirija pentru prima oară Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în concertele vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie
Educația media și combaterea dezinformării, incluse în Strategia Națională de Apărare a Țării. CNA: Este o decizie corectă și necesară
Noua Strategie Națională de Apărare a Țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan, include, în mod substanțial, educația media, gândirea critică și combaterea dezinformării, ca elemente structurale ale rezilienței naționale. „Nivelul scăzut al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate, dar și persistența unor lacune ale cadrului legislativ constituie vulnerabilități care conduc la
Rațiu Forum deschide înscrierile pentru ediția 2026 a Programului de mentorat pentru jurnaliști
Rațiu Forum lansează ediția 2026 a Programului de mentorat pentru jurnaliști. Pot aplica tineri jurnaliști din România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria și Ucraina, care au cel mult 26 de ani la momentul înscrierii și maximum doi ani de experiență de lucru într-o redacție. Data-limită pentru înscriere este 1 decembrie 2025. Ajuns la a șasea ediție,
Aktual24 | „Independența solidară" din Strategia de Apărare a României, răspuns la propaganda „suveranistă"
„Strategia de față este, așadar, a românilor și ilustrează felul în care, într-o regiune cu provocări specifice, într-o vecinătate europeană complexă, România alege să răspundă provocărilor actuale de securitate, urmărindu-și interesele naționale, în deplină solidaritate cu partenerii și aliații. În sensul celor de mai sus, acest document avansează conceptul de independență solidară, ca exigență strategică
Potecă tematică ilustrată cu benzi desenate inspirate de Jules Verne, deschisă spre Cetatea Colţ
Prima potecă tematică din România, ilustrată cu benzi desenate inspirate de romanul „Castelul din Carpaţi", de Jules Verne, a fost deschisă spre Cetatea Colţ, din Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului, informează Agerpres. Intitulat „Poteca de poveste de la Cetatea Colţ", noul traseu, cu o lungime puţin mai mare de un kilometru, le oferă vizitatorilor o
Republica Moldova, inclusă în noul Scut European al Democrației: acces la expertiza și sprijinul UE pentru combaterea interferențelor străine
Republica Moldova va putea fi asociată la activitatea Centrului European pentru Reziliență Democratică, parte a noului Scut European al Democrației, a anunțat comisarul european pentru Democrație, Justiție și Statul de Drept, Michael McGrath, relatează postul public de televiziune Moldova 1. Inițiativa, lansată de Comisia Europeană alături de Strategia UE pentru societatea civilă, vizează protejarea spațiului
Parchetul European: Funcţionar de la APIA, implicat într-o schemă de fraudare a fondurilor europene
Parchetul European din Bucureşti a trimis în judecată un funcţionar public din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), acuzat că şi-ar fi folosit funcţia pentru a convinge doi fermieri să intre într-o schemă de fraudare a fondurilor europene, el reţinând 92% din subvenţiile acordate, informează Agerpres. De asemenea, o altă persoană a
SRI se va implica în lupta anticorupție, potrivit viitoarei Strategii de Apărare a Țării. Acest serviciu secret a mai făcut-o cu rezultate relative și efecte grele pe termen lung. Președintele Nicușor Dan a prezentat astăzi Strategia de Apărare a Țării până în 2030, urmând ca documentul să fie adoptat peste două săptămâni în Consiliul Suprem
Aktual24 | Fiul unui fost general SIE plimbă camioane cu mesaje anti-Drulă și anti-Ciucu prin Capitală
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a difuzat o filmare pe rețelele de socializare în care îl interpelează pe un individ care plimbă prin București un camion cu mesaje denigratoare la adresa adversarilor lui Daniel Băluță, candidatul PSD. Individul din camion este fiul fostului general DIE (actual SIE), Ion Marin. Drulă l-a oprit în
Comisia Europeană lansează „Scutul European al Democrației" și o nouă strategie pentru societatea civilă
Comisia Europeană a anunțat două inițiative majore menite să protejeze și să consolideze democrațiile din Uniunea Europeană: Scutul European al Democrației și Strategia UE pentru societatea civilă. Pachetul propune măsuri concrete pentru apărarea spațiului civic, a presei libere și a proceselor electorale în fața manipulării informaționale și a interferențelor străine. Printre principalele inițiative se numără
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături. La depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, de parlamentari USR, de membri și
Ministrul Economiei: „Procedura de selecție a conducerii Romarm a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet și DNA". Ce nereguli a descoperit Corpul de Control
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, concluziile controlului efectuat la Romarm și măsurile dispuse în urma acestuia. Verificarea a fost realizată de Corpul de Control al ministerului, în urma unor sesizări privind modul de desemnare a conducerii companiei. „Activitatea de control s-a încheiat aseară,
Nicușor Dan, întrebat dacă Georgescu a fost colaborator sau agent SIE: Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, într-o conferință de presă, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE sau al fostului serviciu secret comunist CIE. „Am spus că o să ieșim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, mai multe
O abordare comună și voluntară pentru migrație: UE lansează noul Plan de Reinstalare și Admitere Umanitară 2026–2027
Comisia Europeană a prezentat Planul de Reinstalare și Admitere Umanitară 2026–2027, prin care Uniunea Europeană își propune să ofere căi legale și sigure de acces pentru peste 15.000 de persoane din țări terțe, în cadrul primului Ciclu Anual de Management al Migrației. Inițiativa, bazată pe contribuții voluntare ale statelor membre, completează reformele recente din Pactul
Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare: Întrebarea este câtă încredere are cetățeanul în stat și care este disponibilitatea de a-l apăra
Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri, de la ora 12.00, o conferință de presă în care a prezentat strategia națională de apărare. Declarațiile președintelui Nicușor Dan O să vă prezint cele mai importante elemente ale strategiei naționale de apărare. Prezentăm strategia din perspectiva cetățeanului, nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest
Protocolul pentru justiție al ÎCCJ prevede mai mulți bani pentru magistrații în funcție și încetarea atacurilor asupra sistemului judiciar
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) propune un așa zis „pact pentru justiție" celorlalte două puteri ale statului, pact în care le cere să spună că pensiile actuale ale magistraților nu conduc la pierderea banilor din PNRR, să protejeze așa zisul „principiu al stabilității drepturilor castigate" și ca magistrații care sunt în sistem să
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara ofensează cetățenii pe Facebook dar se dă victimă
Încleștarea pe viață și pe moarte dintre magistrați, cu autorități ale statului precum și cu societatea civilă pentru prezervarea pensiilor speciale, a ajuns într-o faza absurdă: CSM o trimite pe Oana Gheorghiu, vicepremier, în cercetare penală la Parchet, pentru o afirmație complet acoperită de realitate, că pensiile exagerate ale magistraților consumă bugetul în criză al
Un cadru universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași) a fost destituit din funcția didactică și de cercetare. Comisia de Etică a universității a constatat o serie de comportamente nepotrivite între profesor și o studentă, cea mai gravă acuzație fiind cea de viol, scrie Ziarul
Ministrul Justiției din Ucraina, suspendat în urma unei anchete de corupție de amploare în sectorul energetic
Guvernul ucrainean l-a suspendat pe ministrul Justiției, German Galushchenko, în contextul unei ample anchete anticorupție care vizează oficiali din domeniul energiei, a anunțat miercuri premierul Iulia Svi
Un pahar pe jumătate plin, sau gol: decizia CJE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană # PressHub
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat validitatea Directivei privind salariile minime adecvate, respingând cererea Danemarcei de anulare, dar a eliminat două prevederi considerate excesive — cele referitoare la criteriile de stabilire și la interzicerea reducerii salariilor indexate automat. Decizia, salutată de Comisia Europeană ca un pas spre echitate socială, reprezintă totodată un verdict […] Articolul Un pahar pe jumătate plin, sau gol: decizia CJE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 |Fiul unui fost general SIE. Cine este ”Cezar 007 Șef”, individul care plimbă camioane cu mesaje anti-Drulă și anti-Ciucu prin București – VIDEO # PressHub
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a difuzat o filmare pe rețelele de socializare în care îl interpelează pe un individ care plimbă prin București un camion cu mesaje denigratoare la adresa adversarilor lui Daniel Băluță, candidatul PSD. Individul din camion este fiul fostului general DIE (actual SIE), Ion Marin, informează Aktual24. Drulă l-a […] Articolul Aktual24 |Fiul unui fost general SIE. Cine este ”Cezar 007 Șef”, individul care plimbă camioane cu mesaje anti-Drulă și anti-Ciucu prin București – VIDEO apare prima dată în PRESShub.
Balet. Pe scena Operei de stat din Viena a ajuns și mult așteptata premieră europeană a baletului „Callirhoe” # PressHub
Opera de Stat vieneză, apropiindu-ne de sărbători, a venit cu un cadou pentru europeni, premiera baletului Callirhoe, muzica Aram Haciaturan și coregrafia semnată de, probabil, unul dintre ultimii mohicani ai baletului epic, Alexei Ratmansky. Este și genul de lucrare care cred că se potrivește ansamblului vienez și am senzația că asta a văzut și Alessandra […] Articolul Balet. Pe scena Operei de stat din Viena a ajuns și mult așteptata premieră europeană a baletului „Callirhoe” apare prima dată în PRESShub.
„Nu suntem în siguranță”. Protest la București după crima din Telorman. Acuzații de eșec sistemic aduse autorităților # PressHub
Marți, 11 noiembrie a avut loc un protest la București, în Piața Victoriei. Organizat de ONG-ul feminist „Centrul Filia”, acesta a fost declanșat ca reacție spontană la crima din Teleorman, în care o femeie a fost ucisă de fostul soț. Acesta o abuzase (fizic și sexual) și în trecut, iar ordinul de protecție nu a […] Articolul „Nu suntem în siguranță”. Protest la București după crima din Telorman. Acuzații de eșec sistemic aduse autorităților apare prima dată în PRESShub.
Consiliul Suprem al Magistraturii consideră că vicepremiera Oana Gheorghiu a incitat la violență, ură și discriminare atunci când a încercat să apeleze la sentimentele umanitariste ale magistraților pentru a-i convinge să înțeleagă și să accepte diminuarea pensiilor speciale. În consecință, CSM a formulat o plângere penală invocând articolul 369 din Codul Penal, menit să apere […] Articolul Magistrații nu sunt o categorie vulnerabilă și defavorizată apare prima dată în PRESShub.
„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, le cerem judecătorilor din cele 15 Curți de Apel din România să o revoce din Consiliul Superior al Magistraturii pe președinta CSM, Elena Costache”, se arată în apelul adresat Adunărilor Generale ale Curților de Apel din România. Declic susține că „CSM și-a pierdut rolul de garant al independenței justiției. […] Articolul Comunitatea Declic face apel la „judecătorii onești” să o revoce pe șefa CSM apare prima dată în PRESShub.
ERA, veriga tehnică a securității europene: modernizarea și integrarea căilor ferate europene se lovesc de probleme structurale # PressHub
După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a început să trateze infrastructura civilă ca parte a propriei arhitecturi de securitate. Modernizarea căilor ferate a devenit astfel o prioritate strategică, pentru a permite mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor între statele membre. În acest context, Agenția Uniunii Europene pentru Căi Ferate (ERA) joacă un rol esențial: ea […] Articolul ERA, veriga tehnică a securității europene: modernizarea și integrarea căilor ferate europene se lovesc de probleme structurale apare prima dată în PRESShub.
Avem o castă cu privilegii de neabolit. Casta magistraților superiori cu rol de politicieni. Reprezentată în primul rând de Consiliul Superior al Magistraturii și de Înalta Curte, plus Curtea Constituțională. Nu include toți magistrații, dar vorbește în numele lor. O castă care își câștigă în instanță privilegii și care luptă pentru păstrarea lor. Mai mult, […] Articolul Aktual24 |Regimul Robelor Negre din justiție va intra în coliziune cu societatea apare prima dată în PRESShub.
Șeful Statului Major al Armatei Franceze: „Trebuie să fim pregătiți pentru un șoc militar în următorii trei-patru ani” # PressHub
Cu prilejul marcării a 107 ani de la Armistițiul din 1918, generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Armatei Franceze, a acordat un interviu publicației Ouest-France în care avertizează asupra riscului tot mai ridicat al unei confruntări între Rusia și NATO. Aflat la conducerea armatei franceze din vara acestui an, generalul Mandon consideră că Franța […] Articolul Șeful Statului Major al Armatei Franceze: „Trebuie să fim pregătiți pentru un șoc militar în următorii trei-patru ani” apare prima dată în PRESShub.
Protecție europeană pentru un produs tradițional românesc. „Cârnații din topor” din Vâlcea recunoscuți de UE ca produs culinar autentic # PressHub
Bruxelles, 11 noiembrie 2025 — Comisia Europeană a aprobat înscrierea produsului tradițional „Cârnați din topor din Vâlcea” în registrul Indicațiilor Geografice Protejate (IGP) al Uniunii Europene, recunoscând astfel oficial calitatea și tradiția culinară a acestui preparat emblematic din zona Olteniei. Caracteristici Produsul este fabricat exclusiv în zona Mihăești – Ocnele Mari – Frâncești – Popești […] Articolul Protecție europeană pentru un produs tradițional românesc. „Cârnații din topor” din Vâlcea recunoscuți de UE ca produs culinar autentic apare prima dată în PRESShub.
UE prelungește sancțiunile împotriva liderilor transnistreni până în octombrie 2026, în sprijinul Republicii Moldova # PressHub
Bruxelles, 11 noiembrie 2025 — Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea sancțiunilor impuse liderilor regiunii separatiste Transnistria până la 31 octombrie 2026, reafirmând sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Măsurile restrictive vizează oficialii transnistreni responsabili de blocarea procesului de reintegrare și de încălcarea drepturilor fundamentale, și includ interdicții de călătorie în UE […] Articolul UE prelungește sancțiunile împotriva liderilor transnistreni până în octombrie 2026, în sprijinul Republicii Moldova apare prima dată în PRESShub.
Nicu Ștefănuță cere garantarea dreptului la avort în UE: „Accesul la educație și controlul corpului sunt aceeași libertate europeană” # PressHub
Bruxelles, 11 noiembrie 2025 — Europarlamentarul Nicu Ștefănuță susține includerea dreptului la avort sigur și legal între libertățile fundamentale garantate de Uniunea Europeană, în cadrul inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”, aflată în dezbatere la Parlamentul European. Europarlamentarul a legat tema drepturilor reproductive de politicile pentru tineri, argumentând că investițiile în educație și sănătate trebuie […] Articolul Nicu Ștefănuță cere garantarea dreptului la avort în UE: „Accesul la educație și controlul corpului sunt aceeași libertate europeană” apare prima dată în PRESShub.
Monica Macovei acuză CSM de abuzuri privind chestiunea pensiilor speciale: „Magistrații nu sunt deasupra legii” # PressHub
Fosta procuroare, europarlamentară și Ministru al Justiției, Monica Macovei, a criticat, recent, acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii. Printr-o postare pe Facebook, aceasta a atacat argumentele oferite de CSM în privința pensiilor speciale. Aceasta susține că separația puterilor în stat presupune și un echilibru al acestora. Declarația sa în zece puncte include tot atâtea argumente și […] Articolul Monica Macovei acuză CSM de abuzuri privind chestiunea pensiilor speciale: „Magistrații nu sunt deasupra legii” apare prima dată în PRESShub.
Delegați din aproape 200 de țări ale lumii au început luni, în orașul brazilian Belém, discuțiile din cadrul noii conferințe internaționale pentru climă, COP30. Statele Unite nu sunt prezente, dar mulți delegați cred că este chiar mai bine. Diferența dintre obiectivul Acordului de la Paris — limitarea încălzirii globale la 2 grade Celsius, ideal la […] Articolul COP30 fără Statele Unite – se poate ajunge la vreun rezultat? apare prima dată în PRESShub.
Transformare în Autoritatea Vamală: AVR taie funcții, digitalizează procesele și promite eficiență fără reduceri de personal # PressHub
Printr-un comunicat oficial, Autoritatea Vamală Română, AVR, a anunțat că demarează un amplu proces de reorganizare internă. Acesta ar viza eficientizarea operațională, reducerea cheltuielilor și a unor funcții de conducere, dar și îmbunătățirea structurii interne. Instituția insistă că aceste modificări nu vor afecta eficiența personalului din teren, nu vor presupune presiuni suplimentare asupra contribuabililor și […] Articolul Transformare în Autoritatea Vamală: AVR taie funcții, digitalizează procesele și promite eficiență fără reduceri de personal apare prima dată în PRESShub.
Cum votează femeile și bărbații în 2025: AUR conduce, dar PSD are avans în rândul electoratului feminin # PressHub
Un sondaj publicat marți de INSCOP indică faptul că AUR se află, în continuare, pe primul loc al preferințelor de votare, urmat de PSD și PNL. Totuși, sondajul observă anumite diferențe între femei și bărbați la votare, cu un sprijin mai mare pentru PSD din partea femeilor, decât din partea bărbaților. Extrema-dreaptă Deși ordinea ierarhică […] Articolul Cum votează femeile și bărbații în 2025: AUR conduce, dar PSD are avans în rândul electoratului feminin apare prima dată în PRESShub.
Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori. În total, aproximativ 300 de magistrați se află în această situație: indiferent de deciziile viitoare ale Guvernului privind cuantumul pensiilor speciale, ei pot ieși din sistem când doresc, […] Articolul Cei 300 de speciali cu pensii ultra-speciale și datoria ministrului Marinescu apare prima dată în PRESShub.
Președintele Nicușor Dan a reacționat marți dimineață, în premieră, la disputa dintre Oana Gheorghiu și magistrați. Șeful statului a luat o poziție de neutralitate, catalogând declarația vicepremierei „nefericită”, iar sesizarea Parchetului de către Consiliului Superior al Magistraturii „exagerată”. Acesta a mai menționat că nu va semna nicio cerere de avizare a punerii sub urmărire penală […] Articolul Nicușor Dan, reacție la cazul Oana Gheorghiu apare prima dată în PRESShub.
Cum ajungem la femicid? Studiu de caz din Iaşi arată pedepse minime pentru violenţă domestică # PressHub
Două procese întinse pe trei ani într-un caz de violență domestică din Iași ilustrează problemele sistemice care încurajează violența de gen și problema femicidului. Un studiu de caz realizat de Ziarul de Iași ne indică factorii legali care contribuie la agravarea situației deja precare a condamnării agresorilor. Magistrații Judecătoriei ieșene evită aplicarea de pedepse cu […] Articolul Cum ajungem la femicid? Studiu de caz din Iaşi arată pedepse minime pentru violenţă domestică apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 |În loc să se transforme în AUR, PSD ar trebui să se uite la trollii AUR și la finanțarea propagandei AUR # PressHub
PSD a observat că AUR îi fură masiv electorat și a decis să se re-AURizeze. Să revină la pozițiile sale mai conservatoare, mai axate retoric pe credință, națiune și alți termeni care sună frumos. În timp ce lucrul ăsta poate mișca sau nu câteva procente, motivele pentru care a pierdut electorat masiv țin mai puțin […] Articolul Aktual24 |În loc să se transforme în AUR, PSD ar trebui să se uite la trollii AUR și la finanțarea propagandei AUR apare prima dată în PRESShub.
Adjunctul Șefului Poliției Pitești, ridicat de DIICOT:acuzații de jocuri de noroc ilegale, cămătărie și sprijinirea unui grup infracțional # PressHub
DIICOT a ridicat, luni, un comisar-șef din Pitești. Acesta este acuzat de constituirea unui grup infracțional, organizarea ilegală de jocuri de noroc și acordare de camătă, relatează News.ro . Conform site-ului institutiilestatului.ro, ar fi vorba de adjunctul Șefului Poliției Municipiului Pitești, Comisarul-șef Gheorghe Avram. Comisarul-șef, alături de trei complici au fost ridicați de DIICOT luni […] Articolul Adjunctul Șefului Poliției Pitești, ridicat de DIICOT:acuzații de jocuri de noroc ilegale, cămătărie și sprijinirea unui grup infracțional apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Cartea lui Turcescu dovedește că Greblă de la AEP a jucat pentru Georgescu la alegerile de anul trecut: ”Acuma înţelegeţi pe unde erau inima şi convingerile lui? Omul ăsta a păstorit alegerile din noiembrie 2024 – vă mai miraţi ce a ieşit?” # PressHub
Într-o carte dedicată lui Călin Georgescu, apărută duminică, fostul șef al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, apare alături de propagandiști notorii ai fostului candidat pro-rus la prezidențiale. Cartea a fost scrisă de un alt fanatic susținător al lui Georgescu, Robert Turcescu, informează Aktual24. Cartea se numește ”Înapoi la turul doi” și conține interviuri cu Călin […] Articolul Aktual24 | Cartea lui Turcescu dovedește că Greblă de la AEP a jucat pentru Georgescu la alegerile de anul trecut: ”Acuma înţelegeţi pe unde erau inima şi convingerile lui? Omul ăsta a păstorit alegerile din noiembrie 2024 – vă mai miraţi ce a ieşit?” apare prima dată în PRESShub.
În România, tinerii par să oscileze între radicalii de dreapta și cei de stânga, în vreme ce singurul segment de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc e cel al persoanelor de peste 60 de ani, care preferă PSD, relatează Deutsche Welle. Dacă duminică ar avea loc alegeri generale, tinerii între 18 și 29 […] Articolul Tinerii din România – radicali de dreapta sau de stânga? apare prima dată în PRESShub.
„Fermierii mici trebuie să fie prioritatea bugetului european” – Nicu Ștefănuță, despre revizuirea finanțării politicii agricole europene # PressHub
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a declarat pentru 2eu.brussels că viitoarea revizuire a bugetului multianual al Uniunii Europene trebuie să susțină fermierii mici și mijlocii din România, nu marile exploatații. Acesta cere o reformă echitabilă a subvențiilor agricole și respinge ideea „pachetelor naționalizate” care ar reduce flexibilitatea programelor europene pentru dezvoltare rurală. „Poziția noastră este liniară și […] Articolul „Fermierii mici trebuie să fie prioritatea bugetului european” – Nicu Ștefănuță, despre revizuirea finanțării politicii agricole europene apare prima dată în PRESShub.
Transformările prin care trece Uniunea Europeană de pe urma unor provocări considerate de neconceput în urmă cu doar câțiva ani, a devenit un subiect aprins de dezbater. Într-o analiză pentru 2EUBrussels, Cristian Mitrescu, specialist în securitate, apărare și amenințări hibride a prezentat un istoric al provocărilor prin care a trecut UE, felul în care trebuie […] Articolul Schimbarea Uniunii Europene apare prima dată în PRESShub.
COMUNICAT DE PRESĂ. La Ateneul Român, pe 16 noiembrie, Filarmonica George Enescu găzduiește evenimentul de lansare a volumului Spațiul Celibidache de Stejărel Olaru # PressHub
Volumul Spațiul Celibidache, cea mai recentă carte semnată de istoricul și autorul de non-ficțiune Stejărel Olaru, apărută la Editura OMNIUM, și dedicată vieții legendarului dirijor român Sergiu Celibidache, va fi lansat oficial duminică, 16 noiembrie 2025, ora 14.30, în Sala Mare a Ateneului Român, într-un eveniment organizat de Filarmonica George Enescu. Lansarea va prilejui o […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. La Ateneul Român, pe 16 noiembrie, Filarmonica George Enescu găzduiește evenimentul de lansare a volumului Spațiul Celibidache de Stejărel Olaru apare prima dată în PRESShub.
Scandalul Cristian Andrei: lipsa atestatului, abuzuri sexuale și plângeri la Colegiul Psihologilor # PressHub
Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuţi psihoterapeuţi din ţară îşi practică meseria fără atestat. Acesta mai este acuzat de abuzuri sexuale, conform PressONE. Cristian Andrei, cunoscut drept psihoterapeut în spațiul media autohton de peste douăzeci de ani, a prestat, în tot acest timp, servicii fără atestat. Un material PressONE indică faptul că numele său […] Articolul Scandalul Cristian Andrei: lipsa atestatului, abuzuri sexuale și plângeri la Colegiul Psihologilor apare prima dată în PRESShub.
Frații Mocanu (Dani și Romario) au fost reținuți de Poliția italiană în localitatea Casola di Napoli din Italia. Capturarea celor doi a fost prezentată printr-un comunicat de presă al autorităților italiene. Comunicatul prezintă cum poliția a reținut luni, 10 noiembrie, doi cetățeni condamnați în România. Depistarea și arestarea acestora s-a făcut printr-o coordonare a autorităților […] Articolul Dani Mocanu și fratele său, arestați la Napoli apare prima dată în PRESShub.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut plângere penală la Parchet Oanei Gheorghiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal după ce aceasta a declarat că banii pentru pensiile speciale îi „pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”. CSM […] Articolul CSM face plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu apare prima dată în PRESShub.
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat, astăzi, din închisoare, la doar trei săptămâni după ce a fost condamnat la 5 ani de detenție. O curte pariziană a declarat că este posibil ca el să poarte o brățară electronică, să se prezinte regulat autorităților și să plătească cauțiune, deși detaliile nu sunt clare. Nicolas […] Articolul Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare apare prima dată în PRESShub.
