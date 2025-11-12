Robert Treviño va dirija pentru prima oară Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în concertele vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie

18:00

Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuţi psihoterapeuţi din ţară îşi practică meseria fără atestat. Acesta mai este acuzat de abuzuri sexuale, conform PressONE. Cristian Andrei, cunoscut drept psihoterapeut în spațiul media autohton de peste douăzeci de ani, a prestat, în tot acest timp, servicii fără atestat. Un material PressONE indică faptul că numele său […]