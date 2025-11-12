Oaspeți din întreaga lume, dați afară din camere! S-a întâmplat într-un cunoscut hotel. Care a fost cauza?

14:10

Pe 10 noiembrie s-au împlinit 16 ani de la dispariția lui Gheorghe Dinică, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei și teatrului românesc. Cu acest prilej, soția sa, Gabriela Dinică, a vorbit într-un interviu pentru Spynews TV despre omul alături de care a trăit 13 ani și pe care îl c