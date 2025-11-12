Investitorii americani nu au abandonat Europa de Est. În 2023, companiile americane s-au plasat pe locul doi în funcţie de investiţiile făcute în Polonia, după cele germane. Pentru Ungaria, SUA reprezintă al treilea investitor ca mărime, aproape 1.400 de companii americane având operaţiuni în această ţară est-europeană
Investitorii americani nu au abandonat Europa de Est. În 2023, companiile americane s-au plasat pe locul doi în funcţie de investiţiile făcute în Polonia, după cele germane. Pentru Ungaria, SUA reprezintă al treilea investitor ca mărime, aproape 1.400 de companii americane având operaţiuni în această ţară est-europeană
Zf Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Traiectoria bursei de la Bucureşti este bună. Sunt mulţi factori foarte pozitivi în acest ecosistem precum fondurile de pensii şi prezenţa bună de acum a investitorilor străini
Gabriel Aldea, director general adjunct al Investimental, companie de brokeraj cu tranzacţii intermediate anul acesta de 80 mil. lei, spune că este o perioadă foarte bună pentru investitori, reflectată în maximele atinse la bursă, pe fondul structurii participanţilor, precum fondurile de pensii, alimentate lunar cu 1,5 miliarde de lei şi a prezenţei bune de acum a investitorilor străini.
Surse din Comisia Europeană: Agricultura românească are de câştigat în relaţia cu Mercosur în sectoarele cărnii de pasăre, al lactatelor şi al vinului, cu potenţial de export
După ce România a început să exporte tot mai mult în sectorul cărnii de pasăre, care a ajuns la un nivel al producţiei de circa 170%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, fiind unul dintre cele mai dezvoltate din agricultura românească, a apărut acordul comercial Mercosur, o înţelegere între Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay), care a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor şi producătorilor alimentari europeni, inclusiv cei din România, deoarece ar putea permite intrarea pe piaţa europeană a unor produse mai ieftine, fără taxe vamale.
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Ce îşi doresc tinerii din banking: libertate, echilibru şi un salariu de intrare de 1.000 de euro
„Bankingul e un domeniu foarte specific, dar nu e deloc rece, cum pare din afară. Lucrezi cu banii altora, iar asta te obligă să fii riguros, responsabil, atent. Când eşti o bancă mai mică, cum e Patria Bank, provocările sunt chiar mai mari, pentru că trebuie să creezi singur procesele, nu le primeşti gata făcute de la un headquarter”, explică Monica Moise, director de resurse umane, Patria Bank, în cea mai recentă ediţie a emisiunii „Te simţi mai bine…”
Din cauza inflaţiei mari, după „transferarea aproape integrală" a majorării TVA în preţuri, dobânda-cheie închide 2025 în stagnare, la 6,5%
După ce inflaţia a urcat în ultimele luni aproape de 10% în urma creşterii fiscalităţii, BNR anticipează acum o „scădere modestă“ a inflaţiei în următoarele trei trimestre, şi pe o „traiectorie fluctuantă şi semnificativ mai ridicată“ decât cea din proiecţia precedentă din cauza efectelor „peste aşteptări“ ale expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi ale majorării TVA şi a accizelor de la 1 august.
Noua strategie de apărare naţională. Preşedintele Dan: Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date
Ce a spus preşedintele Dan:♦ Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost una dintre surprinderile mele, că inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Din cauza asta nu avem o viziune integrată şi o apetenţă a oamenilor din administraţie pentru a inova, pentru a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face administraţia din România să rămână într-o rutină din care nu ştie să iasă.
Afaceri de la Zero. Carina Bălan, absolventă de arte, a pornit atelierul de creaţie Ocru Studio la Timişoara, în care produce haine one size din materiale sustenabile şi obiecte din ceramică. „Pleci la drum cu ideea de a crea ce îţi place, dar nu poţi doar să creezi, ci trebuie să te ocupi şi de partea antreprenorială"
Ocru Studio a apărut ca un respiro într-o lume a modei definită de standarde şi siluete perfecte. În spatele brandului se află Carina Bălan, o tânără artistă şi designer din Timişoara, care a ales să transforme nevoia personală de a găsi libertate şi confort în hainele ei într-un atelier în care iau naştere piese vestimentare one size şi obiecte din ceramică.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Producătorul de pilote Confort Merino continuă să investească în dezvoltarea producţiei pentru a se extinde internaţional. „Dorim să fim prezenţi cât mai mult pe continentul nord-american, să fim în top cinci în acest domeniu pe Europa în următorii zece ani"
Producătorul de pilote Confort Merino, companie fondată în urmă cu aproape un deceniu la Piatra Neamţ de Oana şi Cătălin Tatu, continuă să investească în producţie şi în extinderea acesteia pentru a-şi creşte prezenţa pe pieţele externe. Firma Sanodor operează două magazine online sub brandurile Confort Merino şi Valeria Home, primul fiind mai degrabă destinat pieţei locale, pe când cel de-al doilea se adresează mai mult clienţilor din afara ţării.
Ramona Prouteau, CPI Property Group: Sunt foarte multe familii venite din Ucraina care s-au instalat la Constanţa. Simţim o creştere a traficului datorită lor
Constanţa este un punct strategic pentru România. Este poarta de deschidere a ţării la Marea Neagră şi, istoric vorbind, se află pe hartă de foarte mulţi ani ca un punct de comerţ, spune Ramona Prouteau, senior asset manager la CPI Property Group.
Bursă. Toamnă încinsă la Bursa de Valori: Contakt a început o ofertă de listare la o evaluare de până la 190 mil. lei. Se pregăteşte Electroalfa
Următoarele săptămâni se anunţă active la Bursa de Valori Bucureşti după doi ani în care piaţa de listări a fost în mare parte în aşteptare, în contextul incertitudinilor economice şi al lipsei unor oferte majore după IPO-ul istoric al Hidroelectrica.
Global Grain investeşte 220 mil. lei într-o fabrică în care va produce materie primă pentru un tip de biocombustibil
Global Grain International, companie specializată în producţia, procesarea şi distribuţia de cereale şi oleaginoase, va începe anul viitor construcţia fabricii de procesare a soiei şi rapiţei din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, investiţia ridicându-se la 212 milioane de lei. O parte din investiţie, adică 121 milioane de lei reprezintă ajutorul de stat prin programul INVESTALIM.
Acordul Uniunii Europene cu Mercosur aduce oportunităţi pentru agricultura românească, în sectoarele cărnii de pasăre, lactatelor şi vinului, care au potenţial de export, spun surse din Comisia Europeană.
Conferinţa Timişoara Cyber Forum 2025. AI a democratizat riscul: atacurile sunt mai ieftine şi mai uşor de creat. O rafinărie nu poate fi securizată ca un laptop
Peisajul ameninţărilor cibernetice s-a schimbat fundamental: inteligenţa artificială accelerează şi democratizează producţia de malware, infrastructura critică (OT) a devenit o ţintă directă, iar factorul uman reprezintă vectorul principal de atac.
ZF Special. Supliment ZF 27 de ani. Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman: 2026 va fi un an al echilibrului. Între prudenţă şi curaj. Între adaptare şi continuitate
Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească după cifra de afaceri, spune că 2026 trebuie să fie un an al investiţiilor, în ciuda contextului economic „provocator”.
Ghid de locuire în Bucureşti. Dezvoltatorii pariază pe regenerare urbană, prin care foste fabrici sau platforme industriale devin zone vii. Palas din Iaşi sau Carbochim din Cluj, Automatica, Griro sau Ventilatorul din Bucureşti s-au transformat sau vor deveni puncte de interes
În marile oraşe ale României, regenerarea urbană a devenit tema centrală a dezvoltării imobiliare. Este procesul prin care zonele industriale, unele actuale, altele uitate decenii întregi, revin la viaţă, iar terenurile neutilizate capătă o nouă identitate urbană.
Salariul creşte pe hârtie, dar scade în buzunar: septembrie, a treia lună consecutivă în care inflaţia a depăşit creşterea veniturilor
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.443 de lei în luna septembrie a acestui an, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
GEN Z Trends. Istoria umanităţii este legată de dispersia tehnologiei. Care au fost tehnologiile care au schimbat lumea şi de ce România este printre ultimele ţări la adopţia IA-ului
„Istoria progresului umanităţii este, în multe feluri, istoria dispersiei tehnologiei. Dintre toate descoperirile, unele au avut un impact uriaş asupra umanităţii. Tiparul a democratizat accesul la cunoaştere. Motorul cu aburi a dezvoltat industria. Electricitatea a transformat viaţa de zi cu zi şi a permis dezvoltarea informaticii. Iar internetul a conectat lumea şi a accelerat schimbul de idei, comerţul şi colaborarea în afara graniţelor. Fiecare a transformat societatea, nu doar prin invenţia în sine, ci prin adopţie, prin felul în care milioane de oameni au introdus aceste tehnologii în viaţa de zi cu zi“, se arată în studiul AI Diffusion Report: Where AI is the most used, developed and built, realizat de Microsoft şi publicat în noiembrie, anul acesta.
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum devin proiectele şcolare ghidate de mentori primele planuri de business din viaţa unui adolescent: „Atunci când este vorba de pasiune lucrurile se clarifică mult mai repede"
Când te gândeşti la proiecte şcolare, probabil îţi imaginezi prezentări PowerPoint, eseuri şi lucrări care se încheie odată cu nota din catalog. Dar pentru unii liceeni aceste proiecte pot deveni primele planuri reale de business – idei care prind contur, capătă buget, strategie şi chiar primii clienţi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank.One United Properties propune taxe obligatorii pentru şcoli şi spaţii verzi în autorizaţiile de construire, după modelul sectorului 1 care aplică deja contribuţii pentru infrastructura educaţională
Sectorul 1 al Capitalei reprezintă un model de reglementare transparentă pentru piaţa imobiliară prin introducerea unei taxe obligatorii pentru infrastructura educaţională, consideră Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties, iar acest lucru ar trebui să fie un exemplu de urmat la nivel naţional. „Sectorul 1 a trecut o hotărâre de consiliu prin care fiecare bloc nou care se va construi va contribui o sumă pe metru pătrat pentru construcţia de şcoli în proximitatea proiectelor“, a explicat Andrei Diaconescu în cadrul emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank, subliniind că sumele colectate vor permite dezvoltarea accelerată a infrastructurii educaţionale.
Bursă. Electroalfa Botoşani, business antreprenorial cu o creştere spectaculoasă în ultimii ani, analizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti prin majorare de capital cu Swiss Capital broker. Ce spune compania
Electroalfa Botoşani, un business antreprenorial cu o evoluţie spectaculoasă în ultimii ani, lucrează cu Swiss Capital, cel mai mare intermediar de la Bursa de Valori Bucureşti, în vederea unei posibile listări la Bursa de Valori Bucureşti printr-o operaţiune de majorare de capital.
Pagina verde. O imagine „în cifre" a reciclării. Cum arată două dintre cele mai importante ramuri ale reciclării: afaceri totale de 10 miliarde de lei şi 12.000 de angajaţi
Recuperarea materialelor reciclate sortate şi tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, două dintre cele mai importante domenii din sectorul reciclării, au avut în 2024 o cifră de afaceri cumulată de peste 10 miliarde de lei, fiind în uşoară scădere faţă de 2023 însă în creştere dacă ne uităm la 2020, arată o analiză a ZF realizată pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
Nouă întâlnire între Ilie Bolojan şi şeful celei mai mari companii de apărare din Europa, Rheinmetall: „Guvernul şi Rheinmetall au ajuns la o înţelegere de cooperare industrială şi de furnizare a echipamentelor militare"
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei.
România, în top 10 al destinaţiilor viticole din Europa. Dealu Mare este principala zonă viticolă care atrage turiştii şi pune România pe harta europeană a viticulturii. La poziţionarea României în acest clasament contribuie şi producţia anuală de vin care, anul trecut, a fost de circa 3,7 milioane de hectolitri
România se află pe locul al şaptelea ca destinaţie viticolă în Europa, potrivit clasamentului European Wine Tourism Index, realizat de grupul de turism TUI.
Primele cifre după creşterea TVA la 21% la suplimentele alimentare: Piaţa de medicamente fără reţetă se contractă în volume în T3/2025
Pacienţii români au cumpărat mai puţine medicamente fără reţetă (OTC-uri) în trimestrul 3 din 2025, volumele acestei categorii de produse farmaceutice oprindu-se la 57,5 milioane de cutii în perioada menţionată, potrivit raportului Cegedim. Scăderea vine chiar în lunile în care TVA-ul la suplimentele alimentare şi vitamine s-a dublat şi a ajuns la 21%, parte din măsurile guvernului de a stabiliza situaţia economică.
Ce a spus preşedintele Nicuşor Dan la conferinţa de presă în care a prezentat strategia naţională de apărare. Principalele teme sunt administraţia publică, energia şi corupţia: Inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date
