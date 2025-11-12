Investitorii americani nu au abandonat Europa de Est. În 2023, companiile americane s-au plasat pe locul doi în funcţie de investiţiile făcute în Polonia, după cele germane. Pentru Ungaria, SUA reprezintă al treilea investitor ca mărime, aproape 1.400 de companii americane având operaţiuni în această ţară est-europeană

00:15

Ce a spus preşedintele Dan:♦ Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost una dintre surprinderile mele, că inclusiv la nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Din cauza asta nu avem o viziune integrată şi o apetenţă a oamenilor din administraţie pentru a inova, pentru a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face administraţia din România să rămână într-o rutină din care nu ştie să iasă.