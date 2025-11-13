Zodia care astăzi, 13 noiembrie, va avea parte de o zi cu mult noroc. Astrele sunt de partea acestui nativ
Click.ro, 13 noiembrie 2025 01:10
Astăzi, 13 noiembrie 2025, Taurii se află sub o influență astrală extrem de favorabilă, iar ziua promite să fie una cu adevărat norocoasă pentru acești nativi. Planetele s-au aliniat în favoarea Taurilor, aducând atât oportunități neașteptate, cât și momente de armonie în viața personală
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
01:10
Zodia care astăzi, 13 noiembrie, va avea parte de o zi cu mult noroc. Astrele sunt de partea acestui nativ # Click.ro
Astăzi, 13 noiembrie 2025, Taurii se află sub o influență astrală extrem de favorabilă, iar ziua promite să fie una cu adevărat norocoasă pentru acești nativi. Planetele s-au aliniat în favoarea Taurilor, aducând atât oportunități neașteptate, cât și momente de armonie în viața personală
Acum 2 ore
00:30
Câți bani au primit, de fapt, câștigătorii Asia Express. Dan Alexa și Gabriel Tamaș au pierdut câteva mii de euro după impozitare # Click.ro
Marele premiu obținut de Dan Alexa și Gabriel Tamaș în cel de-al optulea sezon „Asia Express” nu a ajuns integral în conturile lor. Statul a reținut impozitul aferent, iar noi îți spunem câți bani le-a revenit, de fapt.
00:20
Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători de la „Asia Express”! Primele declarații ale fotbaliștilor! S-au întors acasă cu bani pe plus și kilograme în minus! „Păpușicile au făcut istorie!” # Click.ro
Gabriel Tamaș a slăbit 7 kilograme la Asia Express, iar Dan Alexa a dat jos 9 kilograme.
Acum 4 ore
00:00
Cum arată apartamentul Nadiei Comăneci din America. Decorul impresionează prin nuanțe vii FOTO # Click.ro
Nadia Comăneci trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii alături de familie. Acolo, marea sportivă a României și-a investit banii într-un apartament cochet, decorat după bunul plac.
12 noiembrie 2025
23:50
Oaspeți din întreaga lume, dați afară din camere! S-a întâmplat într-un cunoscut hotel. Care a fost cauza? # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie câteva zile de odihnă în condiții s-au transformat rapid în experiențe de coșmar pentru turiști din întreaga lume. Oamenii au fost dați afară din camere chiar în timpul sejurului, după ce compania Sonder, partener la Marriott, a dat subit faliment.
23:40
Orașele perfecte pentru o vacanță cu buget redus. Multe dintre ele se află foarte aproape de România # Click.ro
Cu toții ne dorim o vacanță de vis, însă bugetul pe care îl avem la dispoziție poate să ne limiteze mult opțiunile pe care le avem la dispoziție.
23:30
Vechea perlă a turismului balnear românesc mai are doar 300 de locuitori: „Mii de oameni veneau” # Click.ro
România este o țară cu un potențial turistic uriaș, iar nenumărați turiști din întreaga lume aleg să își petreacă vacanța aici. Din păcate, unele stațiuni au fost aproape complet uitate de lume, deși erau locuri de o frumusețe rară cu ani în urmă.
22:40
Ce nu au voie să facă credincioșii în Postul Crăciunului. Există multe tradiții pe care oameni le respectă în această perioadă # Click.ro
Postul Crăciunului se apropie cu pași repezi, iar începând cu ziua de 15 noiembrie, credincioșii din țara noastră se vor abține de la alimentele favorite până pe 24 decembrie. De-a lungul postului, oamenii trebuie să încerce să se apropie cât mai mult de divinitate și să se reîncarce spiritual.
Acum 6 ore
22:00
Pe 15 noiembrie urmează să înceapă Postul Crăciunului, iar cei mai mulți români se află în căutare de rețete delicioase pentru această perioadă din an. Din fericire, mâncarea de fasole boabe cu spanac este delicioasă și foarte ușor de pregătit!
21:30
Sore a renovat apartamentul în care a copilărit: „În sfârșit, e gata!”. Cum arată acum locuința după luni de șantier # Click.ro
Sore (36 de ani) și-a îndeplinit un mare vis. După luni de muncă, cântăreața a reușit să finalizeze renovarea apartamentului în care a locuit în copilărie și le-a arătat fanilor imagini cu rezultatul final.
21:30
De ce trebuie dați cu var copacii în luna noiembrie. Cum se aplică corect amestecul care îi poate ajuta să treacă peste iarnă # Click.ro
Românii care stau la curte nu trebuie să uite de un detaliu foarte important, în această lună. Mai precis, în noiembrie, pomii trebuie dați cu var de la nivelul solului până la vârful crengilor.
21:10
Filmul ce a fascinat întreaga lume. A fost vizionat într-un timp scurt de zeci de milioane de oameni pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, dar care a devenit rapid una dintre cele mai populare producții din întreaga lume. Acum, acest film horror de aventură a ajuns în topul preferințelor Netflix din țara noastră, iar popularitatea lui nu dă niciun semn de încetinire.
20:40
Secretul are alungă pofta de mâncare excesivă. Carmen Barcan, nutriționista vedetelor: „De cele mai multe ori ne este foame când…” # Click.ro
Oricât de conștiincios ai fi în privința dietei echilibrate, uneori te poți confrunta cu poftă de mâncare excesivă. Carmen Barcan, nutriționista vedetelor, îți spune cum să controlezi apetitul, fără să apelezi la suplimente sau trucuri extreme!
20:10
8 alimente pe care trebuie să le speli înainte de a le consuma. Mulți nu o fac și se pot îmbolnăvi # Click.ro
Un sfat comun pe care îl auzim destul de des ne spune că trebuie să spălăm fructele și legumele înainte de a le consuma.
Acum 8 ore
19:50
Câți bani au încasat Karmen Minune și Olga Barcari în Asia Express. S-au întors în țară cu zeci de mii de euro # Click.ro
Karmen Minune și Olga Barcari au rezistat 10 săptămâni în „Asia Express”. Au fost eliminate chiar înainte de finală și, chiar dacă nu au reușit să obțină marele premiu, au plecat acasă cu o sumă frumoasă încasată pe parcursul concursului.
19:50
Medicii sunt oameni care, de cele mai multe ori, își dedică viața grijii față de ceilalți și uită să se răsfețe pe ei înșiși.
19:10
Pensionarii care au vizitat 45 de țări în doi ani: „Nu știam cât timp ne vor ajunge banii”. Suma pe care au cheltuit-o pe întreaga călătorie # Click.ro
Să vizitezi zeci de țări în doi ani de zile poate fi un vis pe care puțini au curajul să-l urmeze. Doi americani au riscat, au renunțat la profesiile lor și au plecat în aventură. Află-le povestea!
18:50
Problemele cauzate de schimbările climatice devin tot mai greu de ignorat, iar acum, un întreg stat european riscă să dispară de pe hartă. Autoritățile au declarat un „pericol existențial”, iar deja au început să fie pregătite mai multe planuri de urgență.
18:30
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50 # Click.ro
Cea mai mediatizată căsnicie a regretatului Horia Moculescu a fost cea cu Mariana Moculescu. Cei doi au divorțat în urmă cu 25 de ani, iar despărțirea a fost una destul de controversată.
18:10
Care este țara unde angajații primesc ajutor financiar dacă au salariul prea mic. Nenumărați români lucrează aici # Click.ro
Sute de mii de oameni în această țară europeană primesc ajutor social minim pentru venit, deoarece salariile pe care le au sunt prea mici.
Acum 12 ore
18:00
Vedetele, devastate de vestea morții lui Horia Moculescu. Au transmis mesaje emoționante: „Horia a plecat la stele” # Click.ro
Familia, prietenii, colegii de scenă și oamenii care l-au admirat au transmis mesaje emoționante de adio pentru marele maestru Horia Moculescu. Printre ei s-au aflat și vedetele care au avut prilejul să lucreze alături de el, precum Mirabela Dauer, Loredana, Smiley și Corina Chiriac.
17:50
Am zburat o oră și am ajuns direct pe tărâmul liniștii. Cât te costă să vizitezi Bucovina dacă mergi cu avionul # Click.ro
Nici nu se făcuse ziuă și deja eram pe aeroportul din București, cu bagajul pregătit și inima ușoară. Aerul dimineții mirosea a cafea proaspătă și a promisiune de drum.
17:30
Înapoi pe pârtii – Martine Rose și Napapijri, colecția Toamnă-Iarnă 2025, reinterpretează icoanele pentru acest sezon # Click.ro
Știm că moda tehnică și estetica de stradă se întâlnesc rareori, asta pentru că este greu să le îmbini perfect pe ambele, totuși Martine Rose și Napapijri au reușit să le aducă la un loc.
17:30
Încălțămintea nu mai este doar un accesoriu funcțional, ci un element central al stilului personal.
17:30
Motivul pentru care o turistă a inundat intenționat camera de hotel. A ajuns să plătească de aproape 300 de ori prețul camerei # Click.ro
O turistă din China a fost nevoită să plătească despăgubiri uriașe în urma unui incident de-a dreptul bizar din timpul vacanței. Femeia a inundat intenționat camera de hotel în care era cazată, deoarece personalul a refuzat să-i anuleze rezervarea.
17:10
Profesor universitar din Iași, concediat după acuzații de hărțuire sexuală: „Mi-a spus că am picioare foarte frumoase”. Era cunoscut printre studenți pentru comportamentul nepotrivit # Click.ro
Un nou caz de hărțuire sexuală a fost semnalat într-o universitate din România. Comisia de Etică a evaluat situația, iar cadrul didactic acuzat a fost dat afară. Află mai multe!
17:00
Ei sunt câștigătorii Premiilor TVmania 2025. Gina Pistol împarte premiul pentru „Cel mai vizibil influencer la TV” cu soțul Smiley: „El face texte mișto” # Click.ro
Adevărată aglomerație de VIP-uri pe metru pătrat la cea de-a 24-a ediție a galei „Premiile TVmania” care și-a desemnat câștigătorii marți seara, pe 11 noiembrie, în cadrul unei gale festive.
16:50
Aurelian Temișan, confesiuni emoționante despre pierderea lui Horia Moculescu: „Mi-a fost ca un tată” Va organiza un concert tribut în memoria maestrului # Click.ro
Concert tribut în memoria maestrului Horia Moculescu - „Anii mei – toamna moculesciană” organizat și susținut de Aurelian Temișan pe data de 19 noiembrie 2025, la Teatrul Național București – Sala „Ion Caramitru”, de la ora 19.30 merge mai departe.
16:50
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării # Click.ro
Maestrul Horia Moculescu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o moștenire muzicală care a marcat profund scena artistică românească. Oameni dragi îl plâng acum, printre care și femeia care i-a fost aproape marelui compozitor până în ultimele clipe ale existenței sale.
16:50
Pacient răsturnat de pe targă! Incidentul scoate în evidență problemele echipamentelor vechi din spitale # Click.ro
Un incident grav a avut loc la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Un pacient cu o fractură de claviculă a fost rănit după ce targa pe care se afla s-a răsturnat, iar echipamentul a căzut peste el. Targa era defectă, iar cele funcționale erau deja ocupate.
16:50
O bună parte din continentul european urmează să fie traversată de un val de praf saharian în această săptămână. Din păcate, specialiștii spun că acest fenomen nu va ocoli nici țara noastră.
16:20
Horoscopul zilei de 13 noiembrie.
16:00
Marina Almășan, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Sigur, într-o existență viitoare, tu vei fi o salcie la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta…” # Click.ro
Astăzi, 12 noiembrie 2025, s-a stins din viaţă compozitorul şi pianistul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani. El se afla internat în stare gravă la secţia de terapie intensivă a Institutul „Matei Balş” din Bucureşti, după ce starea sa de sănătate se deteriorase din cauza unor afecţiuni pul
15:50
Un delfin, poreclit Mimmo de presa locală, a devenit un vizitator constant al canalelor din fața Pieței San Marco din Veneția, fascinând turiștii, dar stârnind îngrijorări privind siguranța sa în mijlocul traficului intens de bărci și gondole.
15:40
Cele 3 electrocasnice din sufragerie care îți distrug economiile. Cât plătești lunar pentru „consumatorii ascunși” # Click.ro
Puțini români își dau seama că, în propria locuință, au adevărați „consumatori ascunși” de energie electrică. În spatele confortului modern se ascund aparate care, deși par inofensive, pot ridica semnificativ costurile lunare la electricitate.
15:40
Ce vis vrea să-și îndeplinească Irina Fodor cu banii de la „Asia Express”: „Am îmbătrânit…” # Click.ro
Irina Fodor vrea să-și facă o casă de vis la munte.
15:40
Dan Negru, școlit în TVR de Horia Moculescu: „A fost printre primii șefi”. Se temea compozitorul de moarte? „Prefer infarctul, pentru că...” De ce avea dispute cu Iosif Sava? # Click.ro
Dan Negru, școlit în TVR de Horia Moculescu: „A fost printre primii șefi”. Se temea compozitorul de moarte? „Prefer infarctul, pentru că...”. De ce se contra cu Iosif Sava?
15:20
Românul este apreciat pentru felul în care se comportă ca antrenor.
15:00
Românii au început să reducă semnificativ achizițiile din magazine, în contextul unei inflații de 8,6% în septembrie – de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.
15:00
Tehnicianul internațional a avut un discurs ferm despre „tricolori”.
14:50
În acest ghid vei descoperi principalele greșeli pe care să le eviți atunci când utilizezi folia polietilenă, plus pașii concreți care îți aduc rezultate bune, indiferent de domeniul de lucru.
14:40
Salată de toamnă cu nuci trase la tigaie. Ce trebuie să adaugi în dressing ca să obții un preparat mai bun decât la restaurant. VIDEO # Click.ro
Toamna aduce în bucătărie arome calde și ingrediente pline de savoare, iar această salată combină gustul dulceag al fructelor cu textura cremoasă a brânzei și crocantul nucilor rumenite. Preparatul este ușor, sănătos și potrivit pentru o masă rapidă sau ca garnitură lângă o porție de carne slabă.
14:40
Polița RCA online: cum economisești timp și bani alegând o soluție digitală rapidă?
14:40
Formația din Bănie a ales înlocuitorul lui Mirel Rădoi.
14:30
A muncit pe brânci la „Asia Express” și „Chefi la cuțite”! Ce și-a propus Irina Fodor să facă cu banii: „Un cuibușor ca Vâlcan și Adela!” # Click.ro
Irina Fodor vrea să-și facă o casă de vis la munte.
14:30
Pepe prezintă cea mai bună emisiune de divertisment de la Antena 1. Vedetei i-ar plăcea să i se mai mărească familia: „Pentru mine nu e greu, e o plăcere, eu sunt asumat” # Click.ro
Pepe (46 de ani) e un bărbat împlinit și fericit pentru că toate îi merg strună. Și ca să fie și mai cu chef pentru următorul sezon “Te cunosc de undeva”, celebrul artist și prezentator TV a mai “încasat” aseară un premiu pentru emisiunea pe care o prezintă la Antena 1, desemnată “Cea mai bună emisi
14:10
Mihai Trăistariu, șocat de ultima întâlnire cu Horia Moculescu: „Căra după el un tub de oxigen. Nu mai putea respira singur, mai mult de 3 minute!”. Cum l-a ajutat la debut # Click.ro
Mihai Trăistariu, șocat la ultima întâlnire cu Horia Moculescu: „Căra după el un aparat, era dependent de oxigen. Nu mai putea respira!”. Cum l-a ajutat în carieră: „Mi-a dat curaj!”
14:10
Soția lui Gheorghe Dinică, mărturisiri emoționante la 16 ani de la moartea marelui actor din Generația de Aur. Gabriela Dinică rupe tăcerea: „A fost vagabondul vieții mele” # Click.ro
Pe 10 noiembrie s-au împlinit 16 ani de la dispariția lui Gheorghe Dinică, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei și teatrului românesc. Cu acest prilej, soția sa, Gabriela Dinică, a vorbit într-un interviu pentru Spynews TV despre omul alături de care a trăit 13 ani și pe care îl c
14:10
Durerea oculară este o problemă tot mai des întâlnită, mai ales în epoca ecranelor. Poate fi o simplă reacție la oboseala vizuală sau un semnal de alarmă al unei afecțiuni serioase, de la inflamații până la probleme de vedere nediagnosticate.
13:50
„Legea Nordis”, adoptată de Parlament. Schimbări majore pe piața imobiliară și protecție suplimentară pentru cumpărători # Click.ro
Camera Deputaților a votat miercuri, în calitate de for decizional, mult-așteptata „Lege Nordis”, un act normativ care promite să reseteze regulile jocului pe piața imobiliară din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.