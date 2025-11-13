Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3”
Gândul, 13 noiembrie 2025 01:10
Andrei Caramitru a comentat sondajele despre intenția la vot a alegătorilor și a menționat că propunerea USR, Cătălin Drulă, este cel mai slab din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a insinuat, de asemenea, că USR evită să facă publice rezultatele reale ale sondajelor. Andrei Caramitru a atras atenția asupra sondajelor, care prezintă informații false despre […]
• • •
Acum 10 minute
02:00
Ionuț Moșteanu laudă Strategia de Apărare a lui Nicușor Dan, ce permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor penale # Gândul
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a comentat Strategia Națională de Apărare, propusă de președintele Nicușor Dan, care permite implicarea Serviciilor Secrete în documentarea faptelor de corupție. Moșteanu a precizat că, în contextul actual, „România are nevoie de un stat puternic cu instituții care cooperează”. Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat despre Strategia de Apărare, prezentată de președintele […]
Acum o oră
01:10
Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3” # Gândul
Acum 2 ore
00:10
Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, afirmațiile vicepremierului Oanei Gheorghiu despre veniturile magistraților. Acesta a subliniat că banii pentru salariul de 5.000 de euro al acesteia, în calitate de vicepreședinte al ONG-ului Dăruiește Viață, au fost luați tot din fondurile alocate copiilor. Victor Ponta a acuzat-o […]
Acum 4 ore
23:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre oferta electorală de la Primăria Capitalei, ridicând diverse probleme, cum ar fi angajamentele lăsate în urmă de către primarii de sector, dar și care ar fi sursa finanțării anumitor candidați. Urmăriți aici, integral, […]
23:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum politicienii promit lucruri, dar nu se țin de cuvânt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „A spus Nicușor, domnule, după părerea mea, eu am 1000, da, pot să lucreze […]
23:10
Actorul Michael Caine își stochează vocea în biblioteca audio a unei companii de AI: „Inovația nu înlocuiește umanitatea, ci o celebrează” # Gândul
Actorii Michael Caine și Matthew McConaughey și-au licențiat vocile la ElevenLabs, o companie audio de Inteligență Artificială . Biblioteca companiei include mostre vocale ale unor personalități contemporane, dar și a unor persoane decedate: de la actori și inventatori la muzicieni. Michael Caine , actorul în vârstă de 92 de ani, faimos pentru rolurile sale din filmele […]
23:10
Ardiles vânat. Mihai Mărgineanu a primit o citație de la Viena. Menestrelul, intimat-penal, trebuie să se predea poliției austriece # Gândul
Ardiles, cunoscut și ca Mihai Mărgineanu, a avut parte de o surpriză ca în Las Fierbinți: o citație penală venită din senin din Austria. Menestrelul a povestit pe rețelele sociale cum s-a trezit cu o hârtie oficială de la judecătorie, după o presupusă amendă primită în Austria. Potrivit relatării sale, Mărgineanu a primit o citație […]
23:10
Poți sau nu să fii concediat după ce te întorci din concediul de creștere copil. Ce prevede legea # Gândul
După ce s-a încheiat perioada de concediu pentru creșterea copilului, salariații se pot întreba dacă angajatorul are dreptul să îi concedieze. Legea din România prevede protecții clare în acest sens, dar există și condiții și excepții care ar trebui cunoscute. Prevederile acestea sunt actualizate pentru anul 2025 și este esențial ca fiecare părinte care reintră […]
23:00
Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani # Gândul
În Australia, platformele de socializare Facebook, Threads, Instagram, TikTok și Snapchat vor înștiința toți utilizatorii minori cu dezactivarea conturilor în următoarele zile. Utilizatorilor li se va oferi la alegere opțiunea de descărcare a datelor dacă nu doresc să le piardă, fie să-și blocheze profilurile. În Franța și Marea Britanie au fost implementate măsuri pentru verificarea […]
22:50
Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre decizia președintelui Nicușor Dan a de implica Serviciile Secrete Române în actul de justiție. În opinia lui Ponta, prin această mișcare, Nicușor Dan va aduce din nou serviciile secrete, în special SRI, în anchetele penale. „Ce spune domnul Nicușor […]
22:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre problemele României în ceea ce privește turismul comparativ cu alte state, dar și despre separarea puterilor în stat și respectarea justiției indiferent de statutul social. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi […]
22:40
Plata cu cardul de credit a devenit un obicei periculos. De ce recomandă experții plata în numerar # Gândul
Cadrul de credit a devenit alegerea preferată pentru mulți români atunci când fac cumpărăturile zilnice. Experții trag un semnal de alarmă asupra acestui obicei aparent inofensiv pentru că poate ascunde o capcană financiară care afectează bugetul familiei. De ce este riscant să plătești cu cardul la cumpărăturile zilnice Cardul de credit a devenit pentru mulți […]
22:20
„Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori # Gândul
Procurorii din Milano anchetează mai mulți cetățeni din Rusia, SUA și Italia, suspectați de implicarea în adevărate „safari umane” – împușcarea civililor în timpul războiului din Bosnia. Suspecții sunt acuzați că au plătit sume considerabile membrilor armatei sârbilor bosniaci sume, pentru a-i transporta în Sarajevo și a împușca locuitorii orașului asediat în anii ’90. Războiului […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 6 ore
22:00
Daniel David i-a înfuriat pe profesori, după ce le-a pasat responsabilitatea pentru analfabetismul din școli: „Declarații calomnioase și ofensatoare” # Gândul
Daniel David, ministrul Educației, a declarat într-un podcast că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice.” Afirmațiile oficialului de la Educație nu au rămas fără ecou, stârnind critici dure din partea cadrelor didactice care consideră declarațiile ministrului ca fiind „ofensatoare, calomnioase și injuste.” „N-ai pe cine să […]
22:00
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment # Gândul
Săptămâna aceasta, cerul pare să fie plin de tensiune, dar și de surprize. Mișcarea planetelor ne provoacă să privim adevărul în față. Mercur retrograd, alături de tranzitele lui Jupiter și Saturn, arată o perioadă în care secretele ies la iveală, iar deciziile care sunt luate în grabă trebuie reevaluate. Energia pozitivă nu lipsește. Trigonul dintre […]
22:00
21:20
Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii # Gândul
Planeta iubirii, Venus, traversează în această perioadă un moment astral intens, care va aduce schimbări profunde în viața sentimentală a tuturor zodiilor. Energia ei este puternică, pasională și imprevizibilă, iar pentru unii nativi poate însemna începutul unei povești de dragoste magice, în timp ce pentru alții vine cu despărțiri, lacrimi și decizii dificile. Până la […]
21:10
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș # Gândul
Invitatul zilei este Sile Pușcaș, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:10
Doi pensionari au luat decizia de a vizita lumea. Câte țări au bifat în doi ani și cât i-a costat aventura # Gândul
Doi pensionari americani au decis să iasă din zona de confort, au renunțat la locurile de muncă și au pornit în aventura vieții lor. Au luat decizia de a vizita lumea și au reușit să ajungă în 45 de țări. Monica Brzoska și Jorell Conley, din Tennessee, au luat decizia de a explora lumea înainte […]
21:10
Ilie Bolojan, anunț crucial privind dotarea ARMATEI. Înțelegerea cu gigantul german din industria armamentului va fi aprobată în CSAT # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG – producător german de armament – și cu reprezentanţi ai conducerii companiei. Dotarea armatei cu echipamente de ultimă generaţie, care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România, s-au […]
20:50
Postul Realitatea, amendat de CNA, pentru că i-a făcut CAMPANIE Ancăi Alexandrescu: „O asemenea campanie agresivă nu am mai văzut de când sunt în CNA” # Gândul
Postul Realitatea Plus a fost amendat de Consiliul național al Audiovizualului pe motiv că a făcut campanie Ancăi Alexandrescu, candidată la alegerile pentru primăria Bucureștiului, înainte de începerea campaniei. Realitatea Plus a primit o amendă în valoare de 100.000 de lei, mai exact 20.000 de euro, pentru că a promovat-o pe Anca Alexandrescu, în calitate […]
20:50
Ce cadouri se fac la Casa Albă. Viktor Orban aduce porțelanuri, președintele Siriei primește parfumuri arăbești. „Câte neveste ai?” # Gândul
În timpul întâlnirii cu președintele Siriei, Donald Trump l-a stropit cu parfumul său pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa. Trump a fost surprins că acesta are doar o singură soție. „Vino aici — acesta este cel mai bun miros! Și ție… Ia, ia și un flacon pentru soție! Câte soții ai?”, l-a întrebat Trump pe președintele […]
20:20
Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025 # Gândul
Regulă pentru tinerii care vor o locuință. Primăria Municipiului Mediaș anunță tinerii interesați că dosarele pentru „Lista de priorități pentru anul 2026” pot fi depuse până la finalul acestui an. Aceste dosare sunt necesare pentru a fi luate în considerare la repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025. Regulă […]
20:20
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare # Gândul
Ioan Filip, primarul comunei Zănești, județul Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 11 și 12 noiembrie 2025 a următorilor mai multor persoane […]
20:10
Fiara îngropată în garaj. Un spendid Volvo nerulat a dormit 44 de ani. Ce preț fabulos ar putea avea la „bătrânețe” # Gândul
Un superb Volvo din 1981, ascuns într-un garaj 44 de ani, în stare perfectă, este de vânzare. Un șofer a condus 1.146 de kilometri cu mașina nou-nouță, iar apoi a pus-o la păstrare. Nimeni nu știe de ce, relatează Carup. Cert este că această comoară ascunsă în garaj, preactic nerulată, este o piesă de colecție, […]
Acum 8 ore
20:00
Influencerul Makaveli candidează la Primăria București și promite să șteargă toate amenzile date de Poliția Locală: „Vorbim de o amnistie fiscală” # Gândul
Influencerul Makaveli, pe numele din buletin, Zidaru Virgil Alexandru, a ajuns la Primăria Capitalei, miercuri 12 noiembrie, unde și-a depus candidatura pentru funcția de primar general. Acesta a declarat în fața jurnaliștilor că una dintre prioritățile, în calitate de posibil edil, este să anuleze toate amenzile date de Poliția locală. Makaveli își ia în serios […]
20:00
Conducerea de la Metaloglobus a transmis un comunicat în care arată că susține ancheta FRF privind implicarea jucătorilor de la echipa bucureșteană în pariurile sportive. ProSport a publicat faptul că mai mulți jucători de la Metaloglobus și un fost membru al staffului tehnic au pariat inclusiv pe meciurile echipei lor. Regulamentele interzic celor din fotbalul […]
19:40
19:30
Klaus Iohannis, la un pas să fie dat afară din casa sa din Sibiu. De ce vrea ANAF să pună sechestru pe locuință # Gândul
ANAF urmează să facă o solicitare instanței pentru a putea pune sechestru pe casa în care Klaus Iohannis locuiește împreună cu soția sa, dar și pe alte bunuri, asta până când Fiscul își va recupera banii datorați de soții Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat din Sibiu. Potrivit Economedia, instituția va trimite solicitarea către […]
19:30
Nu s-a ajuns la o decizie pe pensiile magistraților, chiar și după grupul de lucru de 3 ore de la Cotroceni SURSE # Gândul
Nu s-a luat nicio decizie pe reforma pensiilor magistraților după 3 ore de discuții la Cotroceni, confirmă surse politice pentru Gândul. Magistrații au venit cu pretenția de a primi 65% din salariu la pensionare, în timp ce liderii coaliției nu au aprobat acest lucru. Liderii partidelor ar fi propus aceeași variantă care se afla și […]
19:10
Un val de praf saharian, purtat de mase de aer cald venite din Africa, va traversa în următoarele zile continentul european. Fenomenul va cuprinde zone întinse din Europa de Vest și Centrală, iar specialiștii avertizează că România nu va fi ocolită. Potrivit meteorologilor, praful saharian va ajunge în țara noastră spre finalul săptămânii. De data aceasta, […]
19:10
Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți # Gândul
Anunțul extragerii Loteriei de Crăciun, programată ca în fiecare an pe 22 decembrie, reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente pentru spanioli, marcând începutul perioadei de sărbători. Mii de oameni păstrează deja biletele pentru această extragere extraordinară și speră ca micuții de la San Ildefonso să anunțe numărul lor câștigător, fie că este vorba despre […]
19:00
Compania ROMARM reacționează după ce Radu Miruță ar fi vrut „să-şi pună pilele la conducere în plin proces de negocieri” # Gândul
Compania ROMARM a reacţionat după un control făcut „la apelul bocancilor” lui Radu Miruţă ” transmite România TV. Compania Națională ROMARM S.A., principalul pilon al industriei naționale de apărare din România, transmite publicului și partenerilor instituționali următoarele clarificări: 1. ROMARM se află în plin proces de negociere cu parteneri internaționali de prestigiu, vizând consolidarea capacităților […]
19:00
Dispare FC Dinamo.Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca # Gândul
ACS FC Dinamo sau „Dinamo- Badea” – așa cum este cunoscută asociația în rândul fanilor dinamoviști – aflată din 2010 în procedură de insolvență – a solicitat Tribunalului București, miercuri, prin administratorul judiciar, deschiderea procedurii falimentului. Este important de precizat că ACS FC Dinamo se afla în reorganizare judiciară încă din 2010. Instanța s-a pronunțat […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ciprian Ciucu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt disputate „aproape în patru”, pentru că și Anca Alexandrescu are „un procent destul de mare.” Răspunsul lui Sorin Grindeanu a venit la întrebarea cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data […]
18:40
Nicușor Dan stă prost cu matematica „donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacșu contracarează afirmațiile președintelui Nicușor Dan, din cadrul conferinței de presă susținute miercuri, unde a susținut că AEP nu i-ar fi returnat toți banii necheltuiți în campania prezidențială și că va contesta situația. Adrian Toni Neacșu a transmis că Nicușor Dan ar fi „încurcat toate cifrele banilor din campanie” și că banii […]
18:40
18:30
Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel # Gândul
O turistă din China a vandalizat o cameră de hotel pe care a a plătit doar 12 lire, ca act de răzbunare, după ce i s-a refuzat rembursarea. Gestul a generat pagube de peste 2.000 de lire, iar femeia a fost obligată să achite peste 3.000 de lire despăgubiri. Incidentul a avut loc în provincia […]
18:30
Vești bune pentru unii pacienți care vor putea merge fără bilet de trimitere la medic, începând cu acest an. Noua măsură vine în sprijinul mai multor categorii de bolnavi și reduce timpii de așteptare. Potrivit ministrului Sănătății, aceasta este una dintre priorități în ceea ce privește debirocratizarea și accesul facil la servicii medicale esențiale. În […]
18:30
Venezuela anunță mobilizarea generală a armatei după ce Maduro a decis să răspundă la acțiunile SUA din Caraibe # Gândul
Venezuela a anunțat mobilizarea generală a armatei pentru un posibil război cu SUA. În timp ce prezența militară a SUA crește în preajma Americii de Sud, în Venezuela au loc exerciții de amploare sunt implicate unități terestre, navale, aeriene și de rezervă, precum și miliția bolivariană, forțe create în timpul președinției lui Hugo Chavez. Aceasta a […]
18:10
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost scena unui dialog alături de fostul premier Victor Ponta pe controversata temă a corupției. În viziunea fostului candidat la președinție la alegerile din 2014 și 2025, deși actuala putere acuză opoziția că este coruptă, în democrație acest tip de discurs este mai adecvat […]
Acum 12 ore
18:00
17:50
17:50
Andrei Mihai, un român stabilit în Suedia cu familia de mai mulți ani, a făcut ocolul lumii în doar 9 zile în luna octombrie. În total, a parcurs aproape 50.000 de kilometri, a avut 11 zboruri, a vizitat 4 muzee, o operă, un meci de fotbal, nenumărate parcuri, și a făcut peste 30.000 de pași […]
17:40
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit , în cadrul conferinței „RBL Capitalul românesc 360°” despre nevoia de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive. Acesta susține le-a propus unora să-și ia un an sabatic pentru țară, pentru […]
17:40
Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41% # Gândul
Traficul pe site-urile cu filme pentru adulți au scăzut semnificativ în seara alegerilor pentru primăria New York-ului. În preajma orei la care urma să se anunțe noul câștigător pentru fotoliul de edil al „Marelui Măr”, traficul pe site-ul Pornhub a scăzut cu 41%, chiar la ora la care noul primar ales, Zohran Mamdani, a urcat […]
17:40
Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului # Gândul
Viorica Dăncilă, fostul premier al României, întreprinde, zilele acestea, o vizită în China, la invitația Centrului de Cooperare Economică China (CEEC), în cadrul căreia a ajuns și centrul tehnologic al Beijingului. Dăncilă a avut ocazia să se pozeze alături de roboți, de ultimă generație și a publicat imaginile pe social-media. Viorica Dăncilă a fost plăcut […]
17:30
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați # Gândul
Tragedie și durere în județul Prahova, comuna Gherghița. Cei doi muncitori care săpau miercuri un şanţ, în localitatea prahoveană Gherghiţa – fiind prinşi la aproximativ cinci metri sub pământ și complet acoperiţi de malul care s-a prăbuşit peste ei – s-au stins din viață, în ciuda încercărilor pompierilor de a-i salva pe cei doi bărbați. […]
