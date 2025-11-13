Pe Profit Insider: IGSU cumpără
Profit.ro, 13 noiembrie 2025 06:10
IGSU cumpără. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
06:10
Acum 6 ore
01:50
Electroalfa ia în calcul listarea la bursă, precizând, într-un mesaj transmis Profit.ro, că nu exclude posibilitatea de a face acest pas la un moment dat.
Acum 8 ore
00:30
România atrage investiții ucrainene cu taxe competitive și costuri reduse cu forța de muncă # Profit.ro
Companiile ucrainene, afectate de război, continuă să își relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România, care câștigă tot mai mult în popularitate mulțumită taxelor competitive și costurilor mai reduse cu forța de muncă comparativ cu țările din Vest.
00:30
ASTĂZI Gala specială 10 ani - Profit.ro premiază manageri de top și companii românești de succes, dar și un tânăr olimpic de excepție al României, la Gala Povești cu Profit... Made în România. # Profit.ro
Profit.ro premiază în această seară, de la ora 19.30, în cadrul Galei Povești cu Profit... made în România, transmisă în direct și de postul de televiziune PRIMA NEWS TV, manageri de top și companii românești de succes, care au dezvoltat branduri autohtone și au reușit să se impună pe piețe.
00:30
FOTO Fostă fabrică comunistă, acoperită de o clădire de birouri. Grupul de investitori coordonat de Ramon Tsur avansează cu planul # Profit.ro
Omul de afaceri israelian Ramon Tsur, care gestionează o rețea de firme ce au în proprietate și fostele fabrici comuniste RECO, Filatura Românească de Bumbac și Chibro, avansează cu procedurile construcției unei clădiri de birouri pe o parte din fosta țesătorie Flamura Roșie, din Sectorul 4 al capitalei.
Acum 12 ore
22:00
România, acționară la bursa din Chișinău. Bursa de Valori București cere bani de la acționari pentru un proiect de infrastructură critică și o investiție la Chișinău # Profit.ro
AGA de la BVB a votat pentru o majorare de capital cu aport în numerar pentru capitalizarea Contrapărții Centrale și pentru participarea la constituirea unei burse la Chișinău.
21:40
Guvernul pregătește provizoratul pentru conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare. S-ar putea umbla și la indemnizațiile șefilor # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de hotărâre care va asigura numirea unei conduceri provizorii la Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), în contextul în care mandatele actualei condiuceri, cu o perioadă legală de 2 ani, se încheie în această lună, în mai puțin de două săptămâni.
21:00
GRAFIC Acțiunile Băncii Transilvania sar la bursă pe tranzacții de 20 milioane lei și duc indicele BET pe un nou maxim # Profit.ro
Indicele celor mai lichide acțiuni românești bate un nou record pentru a 2-a sesiune consecutiv.
20:40
Ford Racing, divizia de performanță a mărcii americane, va lansa un nou model de performanță la începutul anului viitor.
20:20
Guvernul stabilește investițiile prioritare care vor fi incluse în bugetul pentru 2026 LISTA # Profit.ro
Guvernului i-au fost transmise spre aprobare de către 9 ministere un număr de 247 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 478 miliarde și un rest de finanțat de 321 miliarde lei, pentru a fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2026. Din cele 321 miliarde reprezentând rest de finanțare, 282 miliarde lei îi sunt necesare Ministerului Transporturilor pentru finalizarea a 113 proiecte având o valoare actualizată totală de 379 miliarde lei.
20:00
Ministrul Energiei din Ucraina a demisionat.
19:40
ULTIMA ORĂ Acțiunile Transilvania Broker de Asigurare, suspendate de la tranzacționare. Cehii care au intrat în acționariat vara trecută au depășit pragul de 33%. Cu ce rezultate vine compania la 9 luni # Profit.ro
O operațiune de preluare obligatorie este în pregătire la Transilvania Broker de Asigurare.
19:40
19:30
Ryanair, anunț și sfat către clienți: Nu mai acceptăm bilete de îmbarcare tipărite! Cum să procedați FOTO # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair și-a anunțat clienții că a introdus de astăzi bilete de îmbarcare digitale 100%.
19:00
Germania a preluat conducerea pe segmentul de mașini electrice: peste 20% cotă de piață și volum record în acest an # Profit.ro
Mărcile auto germane domină vânzările de automobile electrice din țara de origine, făcând uitate zilele în care Tesla era lider absolut. Germania a avut cea mai mare creștere dintre piețele majore ale UE și atins o cotă de piață fără precedent, și asta în absența unui program de subvenționare.
18:40
Odată cu un nou pachet de funcții de AI pentru propriile smartphone-uri, Google extinde și funcțiile de inteligență artificială din Google Photos.
18:30
Google calcă pe urmele Apple și introduce o funcții de rezumare a notificărilor cu ajutorul inteligenței artificiale.
18:00
Penny accelerează extinderea și deschide trei noi magazine, în Giurgiu, Prahova și Suceava # Profit.ro
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine în Vărăști (județul Giurgiu), Strejnicu (județul Prahova) și Dolhasca (județul Suceava).
17:50
Țuca Zbârcea & Asociații a fost desemnată câștigătoarea trofeelor în categoriile Dispute Resolution, Data Privacy/AI și Gambling, recunoscând performanța și activitatea remarcabilă a echipei în ultimul an.
17:50
VIRAL Primul robot AI al Rusiei a căzut în cap după 15 secunde, cortina - trasă rapid VIDEO # Profit.ro
Primul robot umanoid rusesc cu inteligență artificială a căzut pe scenă în timpul lansării oficiale.
17:50
GURSK a inaugurat „Cabinetul Stomatologic al Viitorului”, un nou reper pentru stomatologia modernă din România # Profit.ro
GURSK, partenerul strategic al medicilor și clinicilor stomatologice din România, a inaugurat în București „Cabinetul Stomatologic al Viitorului”, un concept gândit ca un spațiu de învățare, interacțiune și testare a celor mai avansate tehnologii din domeniul stomatologiei moderne.
17:50
World Class România este singura rețea de health & fitness din țară certificată FitCert® Level 4 – cel mai înalt standard european de calitate și siguranță # Profit.ro
World Class România, cea mai mare rețea de health, fitness și înot din țară, își reafirmă angajamentul față de excelență, rămânând singura rețea din România certificată FitCert® Level 4 - cel mai înalt standard european de calitate și siguranță, acordat de organizația internațională EuropeActive.
Acum 24 ore
17:40
Piața asigurărilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în prima jumătate a acestui an, volumul total al primelor subscrise atingând 12,3 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului precedent, rezultat care reflectă dinamica puternică a asigurărilor de viață, precum și reziliența segmentului auto, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
17:20
România pregătește către gigantul militar german Rheinmetall comenzi finanțate prin credit UE ieftin. Germanii vor construi aici și o fabrică de pulberi pentru muniții # Profit.ro
România pregătește potențiale comenzi către gigantul industriei militare germane Rheinmetall, ce ar urma să fie finanțate cu bani din împrumutul ieftin pentru înarmare de 16,6 miliarde euro de care România va beneficia prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).
17:20
ULTIMA ORĂ FOTO Tarifele de referință RCA vor continua să crească pentru șoferii din România # Profit.ro
Tarifele de referință RCA pentru persoane fizice au continuat să urce în ultimele 12 luni, creșterea medie față de luna decembrie 2024 fiind de 5,4% pentru autoturisme, anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
17:20
O firmă de dezvoltare parte a grupului de business-uri din sectorul energetic Eximprod pune în funcțiune un parc eolian cu putere instalată de 38,4 MW, în comuna Cudalbi, din județul Galați.
17:10
România pregătește către gigantul militar german Rheinmetall comenzi finanțate prin credit UE ieftin. Nemții vor construi aici și o fabrică de pulberi pentru muniții # Profit.ro
17:00
ANAF va avea chatbot. Se va numi Ana. "Va fi surpriza ANAF-ului în viitorul apropiat și va reprezenta de fapt o valorificare în această zonă de asistență a inteligenței artificiale." # Profit.ro
Chatbot-ul pe care ANAF îl pregătește pentru interacțiunea cu contribuabilii se va numi Ana. Anunțul nu a venit din partea ANAF, ci din partea lui Doru Dudaș, președinte al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de CCF, la care au luat parte în ziua anterioară inclusiv ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și președintele ANAF, Adrian Nica.
16:50
Interes mare al românilor pe eMAG pentru investiții în aur. 5 kilograme de lingouri și monede din aur vândute de Black Friday # Profit.ro
Avangard Gold, jucător în domeniul aurului de investiții, a înregistrat vânzări de aproximativ 3 milioane de lei în campania eMAG de Black Friday 2025, reprezentând 5 kilograme de lingouri și monede din aur.
16:40
Reprezentanții companiei European Food, deținută de frații Micula, transmit propriul punct de vedere după perchezițiile declanșate recent în cazul acestora.
16:20
FOTO Oferta Contakt, cu prezență în aproape toate mall-urile din țară, strânge deja primele subscrieri. Care sunt evaluările și cum arată planul de extindere pe piețele din regiune # Profit.ro
Operațiunea de listare lansată de Contakt Express Logistik debutează în condițiile unui indicator P/E apropiat de nivelul 10.
16:20
Bulgaria, urmând exemplul Germaniei și Ungariei, a solicitat o excepție din partea SUA privind aplicarea sancțiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deține singura rafinărie bulgară, a confirmat în parlamentul de la Sofia ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, relatează agenția EFE.
15:50
ULTIMA ORĂ Cocktail Holidays își cere insolvența. Ministerul Economiei i-a retras licența de turism # Profit.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a amendat touroperatorul Cocktail Holidays cu amendă în cuantum de 34.000 lei și i-a retras licența de turism, potrivit datelor transmise de minister.
15:40
Prima locomotivă modernizată prin PNRR a fost predată către CFR Călători.
15:30
Lion's Head Investments analizează noi investiții imobiliare în București. Se uită și la birouri, după ce COVID-19 i-a tăiat avântul # Profit.ro
Compania imobiliară Lion's Head Investments, susținută de cea mai veche firmă de asigurări de viață din Africa de Sud - Old Mutual, analizează noi oportunități de investiții imobiliare în București și împrejurimi, cu precădere pe sectorul logistic, însă se uită, din nou, și la birouri, după ce pandemia de COVID-19 a frânat elanul de expansiune locală al investitorului.
15:20
Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an, în linie cu așteptările analiștilor, și a revizuit în sus prognoza de inflație.
15:20
Putin și președintele Kazahstanului discută despre sancțiunile americane impuse Lukoil, important partener al KMG, proprietarul Rompetrol # Profit.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, și Kassym-Jomart Tokayev, președintele Kazahstanului, stat proprietar al grupului KMG, care deține în România rafinăria Rompetrol și o importantă rețea de benzinării, s-au întâlnit pentru a discuta despre proiectele de hidrocarburi comune, dar și pentru a analiza consecințele sancțiunilor americane impuse companiilor petroliere rusești.
15:10
Cum conduce Mihaela Bîtu una dintre cele mai mari bănci din România: “E ca o lebădă”/ “Are un spirit competitiv foarte bun” / “Niciodată nu acceptă mediocritatea” # Profit.ro
Cu un parcurs profesional construit pas cu pas în cadrul ING Bank, Mihaela Bîtu este una dintre cele mai respectate și de succes femei lider din mediul de business românesc.
14:30
Autoritățile europene au lansat „o adevărată luptă” pentru activele companiei „Lukoil”, care a fost supusă sancțiunilor SUA.
14:10
Curtea Constituțională a amânat, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
14:10
Polițiști ai Serviciului de Investigarea a Criminalității Economice Ilfov au făcut 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița și Brașov, la societăți comerciale din domeniul ride-sharing și la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată.
14:10
O nouă înșelătorie online folosește imaginea omului de afaceri Ion Țiriac și numele jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia într-un clip fals (deepfake) care circulă pe YouTube.
14:00
Nicușor Dan anunță că vor exista reforme privind pensionările în alte sectoare care au pensii de serviciu, anunțând că cei care au vârsta de pensionare și rămân în sistem vor beneficia de reglementările actuale, nu de cele viitoare # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că vor exista discuții privind condițiile de pensionare și în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, șeful statului subliniind că există acord politic pentru ca cei care pot să se pensioneze, conform legii, însă rămân în sistem, vor beneficia de condițiile vechii legislații atunci când vor alege să plece la pensie.
14:00
Nicușor Dan: Administrația publică are niște probleme. O atitudine defensivă care face să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la prezentarea Strategiei Naționale de apărare, că administrația publică are niște probleme, astfel că, la acest nivel național, nu lucrează cu date și nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții.
13:50
Nicușor Dan, despre Acordul pentru Justiție propus de ICCJ: M-am văzut beștelit de niște domni magistrați zilele trecute, fără să am nicio vină. Salariile sunt mult mai mari # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă, întrebat, despre „acordul pentru Justiție și stabilitate instituțională” propus de ÎCCJ, că nu a văzut propunerile instituției, făcute publice cu puțin timp înainte ca șeful statului să susțină o conferință de presă, dar că, în principiu, orice dialog este binevenit.
13:50
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan: Rafinăria ploieșteană a rușilor de la Lukoil poate fi preluată temporar de statul român # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că rafinăria Petrotel Ploiești a grupului rus Lukoil ar putea fi preluată, pe o perioadă limitată, de statul român, în contextul sancțiunilor impuse de SUA companiei-mamă din Rusia.
13:40
Consiliul Concurenței confirmă că a autorizat operațiunea prin care Celco preia producătorul de materiale de construcții Prefab.
13:40
Nicușor Dan: Există un fenomen de corupție pe care nu-l cunoaștem suficient. Pentru a-l cunoaște mai bine, trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informații # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că există un fenomen de corupție pe care nu îl cunoaștem suficient, iar pentru a-l cunoaște mai bine, atunci trebuie alocate resuese inclusiv în zona de informații.
13:40
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local, anunță deschiderea unui nou birou în Iași.
13:20
DECIZIE Noi reguli la internship: Limită majorată pentru angajatori la numărul de contracte permise. Drept la odihnă al internilor, dar fără primă de la stat # Profit.ro
Limita de contracte de internship permise pentru firme sau organizații va crește de la 5% la cel mult 10% din numărul total al salariaţilor, iar internii vor avea dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
