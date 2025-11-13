De ce e atât de periculoasă o inflație de 10% pentru românii de rând? Efecte în lanț
Cotidianul de Hunedoara, 13 noiembrie 2025 06:20
BNR și INS transmit că rata anuală a inflației se apropie de 10% în luna octombrie. Se conturează pericole semnificative pentru economiile românilor, dar și pentru puterea lor de cumpărare.
Acum 30 minute
06:20
,,Contează relațiile anterioare și relațiile personale. Ceea ce nu avea, probabil Nicușor Dan. Nu știu, probabil că nu avea. Pentru că nu era în poziția în care putea să aibă o relație personală cu Donald Trump."
06:20
BNR și INS transmit că rata anuală a inflației se apropie de 10% în luna octombrie. Se conturează pericole semnificative pentru economiile românilor, dar și pentru puterea lor de cumpărare.
Acum o oră
06:10
În cazul în care rafinăria Petrotel și rețeaua de distribuție Lukoil ar fi paralizate, impactul ar fi imediat pe piața internă. În primul rând, vorbim despre reducerea ofertei interne.
Acum 8 ore
23:30
“Politicienii au avut o abordare cinică și disprețuitoare la adresa profesorilor” – lider sindical, pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Un important lider sindical din educație a explicat pentru Cotidianul.ro de ce protestele profesorilor nu au avut efect.
Acum 12 ore
22:40
Se lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – toate întâlnirile aleșilor neamului, la vedere # Cotidianul de Hunedoara
Secretariatul General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), a lansat platforma RUTI – Registrul Unic al Transparenței Intereselor, a anunțat miercuri SGG pe Facebook.
22:00
Cresc sau nu taxele românilor după 1 ianuarie 2026? Reacția de la Cotroceni # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a declarat că nu există, în acest moment, planuri de a introduce noi măsuri fiscale care să afecteze direct populația.
20:30
Nicușor Dan vrea să știe de ce nu mai sunt anchetați judecătorii și procurorii # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declaraţie recentă, Nicuşor Dan a cerut o reformă reală în justiţie, subliniind că abia așteaptă încheierea situației privind pensiile speciale.
20:30
Fără consens după discuțiile de la Cotroceni. Răspunsul Ministerului Justiției pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile de la Cotroceni despre reforma pensiilor speciale au durat trei ore, însă fără un rezultat concret. Magistrații cer o vârstă de pensionare mai târzie și o pensie mai mare. Reacția ministrului Justiției.
20:10
Grideanu, despre RUPEREA Coaliției de guvernare. Cât mai rezistă cu Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Vor duce diferențele de viziune dintre PSD și PNL la ruperea actualei Coaliții de guvernare? Poziția lui Grindeanu pare destul de fermă.
19:50
Sorin Grindeanu preconizează o luptă electorală în patru pentru Primăria Capitalei, dar cele mai mari pericole pentru candidatul social-democrat sunt așteptate să vină din partea a două persoane.
19:00
2026, AN DE SACRIFICIU pentru BUGETARII de la centru. Lefuri tăiate, șomaj # Cotidianul de Hunedoara
2026 va marca un an de tranziție pentru bugetari, cu tăieri de salarii și disponibilizări în administrația publică. Kelemen Hunor explică planul guvernamental pentru reducerea cheltuielilor și impactul asupra bugetarilor până în 2027.
18:50
Salariul minim în România continuă să crească, dar BNS cere o nouă majorare în 2026. Deși inflația este aproape de 10%, patronatele avertizează că aceste creșteri nu sunt sustenabile pentru micile afaceri. Firmele tem că salariile mari vor duce la falimente și concedieri.
18:30
În septembrie 2025, salariul mediu net în România a ajuns la 5.443 lei, în creștere față de luna precedentă. Cu toate acestea, diferențele între sectoare sunt uriașe: în timp ce domenii precum petrolul și IT-ul plătesc 12.433 lei sau 12.136 lei, în HoReCa salariul mediu este de doar 3.383 lei.
18:20
BNR anunță că, deși inflația va scădea modest în următoarele trimestre, trendul rămâne fluctuant și mult mai ridicat decât se anticipa. Ce efecte vor avea creșterile TVA și accizele asupra prețurilor și cum vor evolua costurile pentru consumatori în perioada următoare?
18:20
După izbucnirea unui nou scandal de corupție, rivalii politici își scot colții și cer un nou guvern și alegeri prezidențiale fără participarea lui Volodimir Zelenski
18:00
Isărescu nu slăbește dobânda. Românii cu imprumuturi la bănci intră într-o iarnă grea # Cotidianul de Hunedoara
Decizia BNR de a menține dobânda-cheie la 6,50% pune presiune pe români și firme! În ședința de astăzi, Consiliul BNR a stabilit menținerea ratelor dobânzilor la niveluri ridicate, ceea ce înseamnă că băncilor nu le va fi ușor să reducă dobânzile pentru creditele în lei.
17:50
Președintele Nicușor Dan a ținut să-i transmită un mesaj de mulțumire omologului său american, Donald Trump.
Acum 24 ore
17:20
Fost diplomat de carieră și profesor universitar, Ungureanu s-a retras din viața politică fiind implicat în prezent în activitatea academică.
16:50
Ce spune un păgubit Nordis despre legea împotriva rechinilor imobiliari adoptată de Parlament # Cotidianul de Hunedoara
„Legea corectează foarte multe din problemele pe care le-am avut noi. Deci eu nu aș mai fi în aceeași situație dacă legea aceasta exista. (…) Rezolvă în mare parte, dar lasă o portiță către folosirea banilor în alte scopuri, fără a fi o pedeapsă foarte mare asupra acestor bani folosiți în mod incorect"
16:20
Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan fac din nou schimb de vieți în „Vinerea și Mai Trăznită” # Cotidianul de Hunedoara
Noua producție promite distracție pentru întreaga familie și readuce în prim-plan ideea amuzantă a schimbului de roluri între generații.
16:10
Parlamentul a votat creșterea valorii tichetului de masă de la 40 la maxim 45 de lei. Angajatorii vor decide care este valoarea pe care o vor plăti.
15:50
Libertatea în mediul online. Discuție între parlamentari europeni și influenceri români # Cotidianul de Hunedoara
Impactul reglementărilor impuse spațiului online este subiectul unei conferințe organizate la Parlamentul Europen. Cotidianul ia parte la evenimentul alături de creatori de conținut și nu numai.
15:50
O fetiță de 11 ani din Maramureș a ajuns la spital în 27 octombrie, cântărind mai puțin de 20 de kilograme. După ancheta DGASPC, copila va fi preluată de un asistent maternal pentru protecție.
15:50
Invaziile convenționale unesc societatea victimă. Agresiunile hibride scindează societatea și o fac să se întrebe cine este cu adevărat inamicul. Conceptul se regăsește de 20 de ori în noua Strategie Națională de Apărare
15:50
Cum afli costul unui implant dentar Straumann la clinica Dental Premier București? # Cotidianul de Hunedoara
Costul unui implant dentar Straumann în București la clinica Dental Premier este dat de experiența echipei, certificările clinicii și de tehnologiile folosite. Poți vedea prețurile exacte pe site-ul oficial deoarece acestea țin foarte mult de diverse criterii, dar mai ales de consultația inițială.
15:30
Președintele a transmis că vor începe discuții despre condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensie specială. Totuși, cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie. „Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Ministerul de […]
15:10
"Este un succes nu doar al României și al fermierilor din întreaga Uniune Europeană! Mulțumesc tuturor europarlamentarilor români„
15:00
FCSB e Steaua! Asta cred majoritatea celor intervievați în cadrul "Barometrului național al sportului românesc Fanatik – Inscop Research", Ediția I, dat astăzi publicității.
14:50
"Nicio măsură administrativă, fiscală sau politică nu va putea fi adoptată în contradicție cu principiile independenței Justiției și ale echilibrului constituțional al puterilor în stat„
14:40
Donald Trump se face luntre și punte ca să îl scoată din încurcătură pe premierul israelian Beniamin Netanyahu. În acest sens, liderul american
14:20
Noua strategie națională de apărare. Rusia, cea mai mare amenințare. Serviciile se implică în combaterea corupției # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a publicat strategia națională de apărare a țării. Rusia este menționată în document de 18 ori, în timp ce China - doar o singură dată. NATO apare de 17 ori în analiza Cotroceniului, iar SUA - de 7 ori. Cotidianul vă prezintă cele mai importante pasaje din strategia națională de apărare, care va fi trimisă Parlamentului.
14:20
Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a primit nota 10, împlinește astăzi 64 de ani.
14:10
Horia Moculescu, omagiat de prieteni și familie. ”Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn„ # Cotidianul de Hunedoara
Prietenii şi colegii îi aduc un omagiu. Vorbesc despre caracterul său "impecabil", dar și despre talent și vocație ca "interminabilă sursă de informaţie muzicală". Un om rafint, elegant şi cu bun simţ.
14:10
Nicușor Dan: Ponderea benzinăriilor Lukoil în România nu este relevantă. Rafinăria e importantă # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a comentat situația Lukoil și consecințele pentru România ale aplicării sancțiunilor impuse de SUA care intră în vigoare pe 21 noiembrie.
14:00
De ani de zile, Termoenergetica este mult în urmă cu plata datoriilor pentru că nu primește bani la buget, decât cu țârâita, de la Primăria București.
13:40
Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: Există posibilitatea ca un candidat suveranist să câștige Bucureștiul? # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Elena Crângașu, de la Cotidianul, l-a întrebat pe președintele României, în timpul conferinței de presă, dacă vede o posibilitate ca, dat fiind că mulți candidați își dispută același electoral, un candidat suveranist să câștige Capitala.
13:30
Novak Djokovic s-a înconjurat de dalmațieni pentru a sărbătorii cel de-al 101-lea titlu al carierei.
13:20
Mai mulți italieni sunt suspectați că, la începutul anilor '90, au plătit ca să omoare oameni în Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci.
13:10
Maia Sandu a semnat decretul. Șeful SPPS și adjunctul său, eliberați din funcție # Cotidianul de Hunedoara
Documentele au intrat în vigoare la data de 11 noiembrie. Nici Președinția, nici SPPS nu au comunicat motivul demisiilor.
13:00
Cum funcționează un joc de „păcănele“ – mecanismul din spatele rolelor și al plăților # Cotidianul de Hunedoara
După ce rotirea se finalizează, serverul furnizorului de joc procesează instant rezultatul. Platforma de online casino nu intervine în calcul, ci primește doar datele finale: suma câștigată, multiplicatorul și tipul de combinație.
12:40
Astăzi, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, are loc întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan, membrii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților.
12:40
În urma verificărilor la mai multe societăți comerciale și persoane fizice, au fost stabilite obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei.
12:20
Clipul fals în care Țiriac pretinde că promovează așa zisă platformă de investiţii rapide, „Neurix Profit", a adunat o mulțime de vizualizări
12:10
Președintele nu primește banii de la AEP inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați.
12:10
Tehnicianul Filipe Cohelio s-a înțeles cu Universitatea Craiova
12:00
Președintele Nicușor Dan susține astăzi, la ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni.
11:50
Incidentul pune în lumină probleme mult mai grave, respectiv lipsa dotărilor esențiale pentru intervențiile de urgență.
11:50
Compozitorul român era internat la secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" din București de la începutul lunii noiembrie.
11:30
Miruță a trimis la Parchet și DNA modul de numire a conducerii ROMARM, după ce controlul ministerului a constatat nereguli în selecție.
11:20
Patronul FCSB, Gigi Becali, a hotărât ca, pentru a-și responsabiliza jucătorii să-i pună să plătească pentru actele de indisciplină.
