A fost aleasă locaţia pentru prima centrală nucleară mică din Marea Britanie – Wylfa, în Anglesey, un amplasament în nordul Ţării Galilor / Lucrările ar urma să înceapă anul viitor / Investiţie a guvernului britanic de 2,5 miliarde de lire sterline
News.ro, 13 noiembrie 2025 07:50
Wylfa, în Anglesey, cunoscut şi sub numele de Ynys Mon, a fost ales ca locaţie pentru prima centrală nucleară cu reactor modular mic din Marea Britanie, a confirmat guvernul britanic, potrivit Sky News.
• • •
Acum o oră
07:40
O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că ar fi o ”biserică rusă”, în timp ce o biserică rivală, legată de România, a acuzat-o de înşelăciune în masă, transmite Reuters.
07:20
Personalul militar american nu riscă urmărirea penală pentru atacurile împotriva traficanţilor de droguri, anunţă Departamentul de Justiţie # News.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare care merită urmărirea penală, transmite AFP.
Acum 2 ore
07:10
Douăzeci de persoane, rănite în Coreea de Sud, după ce un camion a intrat într-o piaţă şi a accelerat necontrolat # News.ro
Un camion uşor a intrat, joi, într-o piaţă din Coreea de Sud şi a accelerat necontrolat pe o distanţă de 150 de metri, rănind 20 de persoane, dintre care două sunt în stare de inconştienţă, au declarat oficialii serviciilor de urgenţă, potrivit Reuters.
07:00
Raidurile anti-imigraţie din SUA determină mulţi cumpărători hispanici să recurgă tot mai mult la comerţul online # News.ro
O parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite evită cumpărăturile tradiţionale în magazine fizice, preferând achiziţiile online, pe fondul temerilor provocate de raidurile anti-imigraţie lansate de administraţia preşedintelui Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe interviuri cu comercianţi, lideri comunitari şi analişti.
06:50
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac. Dar avem un angajament ferm faţă de NATO şi de apărarea partenerilor noştri în cazul în care aceştia ar fi atacaţi # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept ”provocări” şi a reafirmat ”angajamentul ferm” faţă de apărarea NATO.
06:30
Accident de autobuz în Peru – Cel puţin 37 de persoane au murit după ce vehiculul a căzut într-o râpă # News.ro
Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din sudul Peru, au declarat miercuri autorităţile locale, potrivit Reuters.
06:30
Profitul Foxconn a crescut cu 17% în trimestrul III, depăşind aşteptările datorită cererii pentru servere AI # News.ro
Gigantul taiwanez Foxconn, principalul producător mondial de electronice la comandă şi furnizor-cheie pentru Nvidia, a raportat miercuri un salt de 17% al profitului net în trimestrul al treilea, susţinut de creşterea accelerată a diviziei sale de servere pentru inteligenţă artificială, relatează CNBC.
06:20
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând capăt unei producţii vechi de 232 de ani, relatează AFP.
Acum 4 ore
06:10
UPDATE - Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie / Nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile - VIDEO # News.ro
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.
06:10
La mai bine de 60 de ani după ce bunicul său, John Fitzgerald Kennedy, a fost preşedinte al Statelor Unite, Jack Schlossberg şi-a anunţat marţi, cu un discurs anti-Trump, candidatura ca reprezentant democrat al unui district din New York la alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, care vor avea loc la 3 noiembrie 2026, relatează AFP.
06:00
UE implică giganţii tech şi influencerii în lupta împotriva ameninţărilor hibride şi a dezinformării # News.ro
Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită ”European Democracy Shield”, prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters.
05:40
Anthropic va investi 50 de miliarde de dolari în infrastructură AI în SUA, începând cu centre de date în Texas şi New York # News.ro
Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat miercuri un plan de investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas şi New York, relatează CNBC.
05:10
Forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania # News.ro
Forma „sălbatică” a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch, principalul organism de sănătate publică din ţară, ceea ce reprezintă un obstacol în eforturile de eradicare a acestei boli mortale la nivel mondial..
05:10
Premierul britanic Keir Starmer, sub presiune: zvonuri privind o posibilă provocare la conducerea Partidului Laburist înainte de bugetul de toamnă # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu o creştere a tensiunilor politice în interiorul Partidului Laburist, pe fondul speculaţiilor privind o posibilă provocare la conducere după prezentarea bugetului de toamnă, programată pentru 26 noiembrie, relatează CNBC.
Acum 6 ore
04:00
UPDATE - Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Congresul i-a trimis proiectul lui Trump pentru a-l semna şi pentru a pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie # News.ro
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump urmează să semneze imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.
03:50
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Congresul i-a trimis proiectul lui Trump pentru a-l semna şi pentru a pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie # News.ro
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump urmează să semneze imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.
Acum 8 ore
02:00
De mărimea unei baghete, Mark 1 este noua rachetă europeană ieftină concepută pentru a distruge dronele ruseşti # News.ro
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouţă, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 şi destinată să doboare drone. Mai multe sit-uri de producţie situate în ţări membre NATO îşi propun deja să fabrice sute de astfel de rachete pe zi.
01:30
Unde este Putin? Liderul de la Kremlin ar avea mai multe birouri identice pentru a induce în eroare serviciile secrete străine - FOTO # News.ro
Kremlinul a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află liderul rus Vladimir Putin, acesta utilizând trei birouri aproape identice în diferite părţi ale ţării, relevă o anchetă Systema, unitatea de investigaţii a filialei ruse a postului RFE/RL (Radio Europa Liberă), finanţat de Congresul SUA.
00:40
Şantajaţi, răpiţi şi ucişi: un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi în deşertul din Dubai # News.ro
Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.
00:20
Volei masculin: Greenyard Maaseik – SCM Craiova, scor 3-1, în primul meci din preliminariile CEV Cup # News.ro
Echipa SCM Craiova a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia belgiană Greenyard Maaseik, scor 3-1, în manşa tur din turul I preliminar al CEV Cup.
00:20
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o ameninţare pentru Germania, avertizând în schimb în privinţa Poloniei # News.ro
Unul dintre liderii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia lui Vladimir Putin nu reprezintă o ameninţare pentru ţara sa, în schimb Polonia ar putea reprezenta o ameninţare, relatează POLITICO.
Acum 12 ore
00:10
Turneul Campionilor: Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Torino # News.ro
Italianul Jannik Sinner şi-a asigurat un loc în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins miercuri pe Alexander Zverev pentru a treia oară în 17 zile, informează atptour.com.
00:00
Fiul lui Zinédine Zidane, Luca Zidane, a părăsit cantonamentul naţionalei Algeriei din cauza unei probleme la aductor, informează Le Figaro.
12 noiembrie 2025
23:40
Cardiff va găzdui meciul de deschidere al Campionatului European din 2028 la 9 iunie, iar finala este programată să aibă loc pe stadionul Wembley din Londra la 9 iulie, a anunţat miercuri UEFA.
23:30
Ministrul Justiţiei, după întâlnirea preşedintelui cu reprezentanţi ai magistraţilor: Nu am, în momentul de faţă, perspectiva unei finalităţi în ce priveşte conturarea unui proiect de lege # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri seară, că discuţiile magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan au fost constructive, destul de tehnice, dar nu are în acest moment perspectiva ”unei finalităţi în ce priveşte conturarea unui proiect de lege”.
23:30
Turnul Eiffel, luminat în culorile drapelului francez la 10 ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015 # News.ro
La zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015, Franţa se pregăteşte să aducă un omagiu victimelor acestor atacuri care au făcut 132 de morţi în capitală şi în suburbii, cele mai sângeroase din istoria recentă a ţării. În semn de omagiu, Turnul Eiffel este iluminat în culorile drapelului francez în zilele de 12 şi 13 noiembrie, relatează TF1.
23:20
Adrian Veştea: Palatul Copiilor Braşov a intrat în era digitală / Proiect în valoare de peste 420.000 de lei pentru dotarea cu mobilier, echipamente digitale şi materiale didactice # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă, miercuri, intrarea Palatului Copiilor în era digitală, în urma unui proiect care a vizat dotarea cu mobilier, echipamente digitale şi materiale didactice.
23:20
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir: “Respect şi admiraţie fără margini!” – VIDEO # News.ro
Simona Halep a fost prezentă la unul dintre concertele Andre Rieu din BT Arena, de la Cluj-Napoca, şi s-a declarat încântată de faptul că a avut ocazia de a-l vedea live pe maestrul Gheorghe Zamfir pe scenă.
22:40
Medicul Wargha Enayati: Nu e o lipsă de personal în spitale, e numai o distribuţie greşită / Medicii câştigă cel puţin la nivelul Germaniei acum # News.ro
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City, primul oraş medical din România, este de părere că în spitalele din România nu este o lipsă de personal, dar oamenii sunt distribuiţi greşit. Medicul a subliniat că doctorii din România au câştiguri similare cu cele din Germania.
22:30
Ministerul Educaţiei: 13 noiembrie - ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU / Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007. Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie.
22:20
Elon Musk, preocupat de democraţia din Europa, îi spune Ursulei von der Leyen că ar fi trebuit să fie aleasă de popor # News.ro
Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri o nouă şarjă critică la adresa democraţiei europene şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează POLITICO.
22:10
Medicul Wargha Enayati, despre conceptul Enayati Medical City, primul oraş medical din România: Au fost 3-4 elemente care credeam că lipsesc - să existe un spital de oncologie şi un spital de interne # News.ro
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al primului oraş medical din România, a declarat, miercuri seară, că atunci când a realizat Enayati Medical City a simţit că lipsesc unele elemente pe care şi-a dorit să le dezvolte în România. Printre acestea, un spital de oncologie şi un altul de interne.
22:10
Naţionala de rugby a Angliei a apelat la ajutorul jucătoarei de tenis Emma Răducanu pentru a învinge All Blacks sâmbătă. Campioana de la US Open 2021 a discutat marţi cu jucătorii la baza lor din Surrey despre pregătirea ei pentru meciurile importante şi despre gestionarea presiunii. Ea a urmărit antrenamentul şi a participat chiar la un exerciţiu, relatează BBC.
21:50
O autoutilitară şi două autocamioane s-au ciocnit, miercuri seară, în judeţul Tulcea, iar o persoană a suferit leziuni.
21:40
Medicul Wargha Enayati, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City: Cred că întotdeauna începutul e cel mai greu/ E greu pentru că trebuie să schimbi mentalităţi, trebuie lumea să se obişnuiască la idei noi # News.ro
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City, primul oraş medical din România, şi-a amintit, miercuri seară, începuturile sale în domeniul sanitar privat din România, precizând că a fost foarte greu şi a fost nevoie de schimbare de mentalităţi.
21:30
Parlamentul francez a votat suspendarea controversatei reforme a pensiilor propuse de Emmanuel Macron în 2023 # News.ro
Adunarea Naţională a Franţei a votat miercuri suspendarea până după alegerile prezidenţiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaţilor, relatează POLITICO.
21:20
Un senator liberal, despre adoptarea OUG 59/2025: Asistăm la o schimbare de paradigmă, întrucât comunele şi oraşele îşi vor putea gestiona singure resursele energetice # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu susţine că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă 59/2025, România face pasul către independenţa energetică locală, în condiţiile în care cetăţenii, autorităţile locale şi întreprinderile mici au posibilitatea de a produce, consuma şi comercializa energie.
21:20
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internaţional. El va ocupa o poziţie în cadrul Centrului de Copii şi Juniori al clubului, din postura de antrenor principal al grupei U19.
21:10
Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român / Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român. Potrivit oficialului, România ”are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează, care ştim că se bazează pe date”. ”Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat”, a mai transmis ministrul Apărării.
21:10
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup; CS Vâlcea, eşec cu Dinamo Sassari # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 87-65 (42-30), în penultimul meci din grupa C a FIBA Europe Cup. În grupa G, CS Vâlcea a pierdut, tot pe teren propriu, cu liderul Dinamo Sassari, scor 65-97 (35-43).
21:00
Baschet masculin: U BT Cluj învinge BAXI Manresa în BKT EuroCup, în meci jucat în premieră la Turda # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut, miercuri, a patra victorie din grupa A a BKT EuroCup, scor 110-86 (57-41), cu BAXI Manresa. Meciul s-a jucat în Nova PG Arena din Turda, BT Arena fiind ocupată cu un concert Andre Rieu. Echipe specializate au demontat suprafaţa oficială de joc din BT Arena şi au remontat-o în cealaltă sală, fiind transportate şi panourile de baschet.
21:00
Preşedintele ceh îi cere lui Andrej Babis să explice public, înainte de a fi desemnat premier, cum va pune capăt conflictelor sale de interese # News.ro
Câştigătorul alegerilor din Cehia, miliardarul Andrej Babis, trebuie să spună publicului cum va elimina conflictele de interese care decurg din activităţile sale comerciale înainte de a fi numit prim-ministru, a declarat miercuri preşedintele Petr Pavel, relatează Reuters.
21:00
Baschet feminin: Cipru – România, scor 62-75, în primul meci din turul I preliminar al EuroBasket2027 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, în deplasare, reprezentativa Cipru, scor 75-62 (42-31), în primul meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket2027.
20:50
Prahova: Dosar penal în urma morţii celor doi muncitori prinşi sub pământ în timp ce săpau o reţea de canalizare # News.ro
Poliţia din Prahova anunţă că a deschis dosar penal în urma morţii celor doi muncitori care miercuri au fost prinşi sub pământ în timp ce făceau săpături pentru realizarea unei reţele de canalizare, în localitatea Gheorghiţa.
