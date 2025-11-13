Festivalul de cumpărături ”Singles’ Day” din China se încheie într-o atmosferă ”apatică”, pe fondul prudenţei consumatorilor

21:10

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român. Potrivit oficialului, România ”are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează, care ştim că se bazează pe date”. ”Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat”, a mai transmis ministrul Apărării.