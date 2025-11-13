Șefii Hidroelectrica se asigură tot la UNIQA. Ce primă va fi achitată

20:20

Guvernului i-au fost transmise spre aprobare de către 9 ministere un număr de 247 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 478 miliarde și un rest de finanțat de 321 miliarde lei, pentru a fi incluse în proiectul de buget pentru anul 2026. Din cele 321 miliarde reprezentând rest de finanțare, 282 miliarde lei îi sunt necesare Ministerului Transporturilor pentru finalizarea a 113 proiecte având o valoare actualizată totală de 379 miliarde lei.