Lewis Hamilton repetă povestea dureroasă a lui Michael Schumacher: Prizonierul propriei moșteniri
G4Media, 13 noiembrie 2025 09:30
Christian Danner, fost pilot de Formula 1, face o paralelă interesantă între mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari și revenirea eșuată de care a avut... © G4Media.ro.
09:40
Primarul unei comune din Neamț (PSD), arestat preventiv pentru luare de mită şi abuz în serviciu / A cerut jumătate din profitul unor lucrări la trotuarele localității # G4Media
Primarul comunei Zăneşti (județul Neamț), Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea... © G4Media.ro.
09:30
Lewis Hamilton repetă povestea dureroasă a lui Michael Schumacher: Prizonierul propriei moșteniri # G4Media
Christian Danner, fost pilot de Formula 1, face o paralelă interesantă între mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari și revenirea eșuată de care a avut... © G4Media.ro.
09:30
Cererea de echipamente de răcire a încăperilor se va tripla până în 2050/ Câteva recomandări dintr-un raport ONU pentru a face față încălzirii globale # G4Media
Având în vedere că planeta este din ce în ce mai fierbinte, se preconizează că cererea de echipamente de răcire se va tripla până în... © G4Media.ro.
09:20
ANALIZĂ De ce Nvidia este regele cipurilor cu inteligență artificială / CEO: AI nu este doar o bulă care va exploda # G4Media
De când inteligența artificială generativă a început să fie tot mai cunoscută din 2022, investitorii au mizat foarte mulți bani pe Nvidia, convinși că poziția... © G4Media.ro.
09:20
VIDEO La Aerostar din Bacău se face mentenanță la 4-5 avioane cu elice Iak-52 pe an / Aeronava produsă în România a devenit faimoasă în războiul din Ucraina, unde vânează drone rusești # G4Media
La Aerostar, compania care asigură mentenanță pentru aeronavele F-16 și Black Hawk ale României, este, de asemenea, asigurată întreținerea pentru avioanele de antrenament Iak-52 de... © G4Media.ro.
09:20
”Păcănele” instalate ilegal în Botoșani / Prejudiciul estimat la 3,5 milioane de lei / Firma nu deţinea licenţă sau autorizaţie de exploatare # G4Media
Poliţiştii au descoperit într-o localitate din judeţul Botoşani două aparate de tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare.... © G4Media.ro.
09:10
Rusia își negociază retragerea din compania petrolieră sârbă NIS și a solicitat Washingtonului o prelungire a licenței de operare / NIS operează și stații de alimentare din România # G4Media
Rusia își negociază retragerea din compania petrolieră sârbă NIS, care este supusă sancțiunilor americane, și a solicitat Washingtonului o prelungire a unei licențe care i-ar... © G4Media.ro.
09:00
O suspectă în cazul jafului de la Luvru a fost eliberată, sub control judiciar / Bijuteriile încă nu au fost găsite # G4Media
O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat... © G4Media.ro.
09:00
Cu trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Max Verstappen se găsește la 49 de puncte în urma lui Lando Norris, liderul la... © G4Media.ro.
08:40
Ce înseamnă un câine reactiv: semne, cauze și greșelile pe care stăpânii le fac, explicate de o dresoare. Care este diferența dintre reactivitate și agresivitate # G4Media
Problema reactivității la câini este masivă și afectează mii de animale și stăpâni. Poate fi supărătoare, stresantă atât pentru tine, cât și pentru câine. Înțelegerea temerilor și... © G4Media.ro.
08:40
Jannik Sinner s-a calificat miercuri seara în semifinalele Turneului Campionilor după ce a trecut, pentru a treia oară în 17 zile, de Alexander Zverev, transmite... © G4Media.ro.
08:40
CIA a sabotat producția de opiu a Afganistanului cu mac modificat genetic aruncat din avion, într-o operațiune care a durat un deceniu – The Washington Post # G4Media
Într-o operaţiune secretă de sabotare, care a durat un deceniu, CIA, agenţia de spionaj americană, a aruncat seminţe de mac modificate în încercarea de a... © G4Media.ro.
08:30
Un partid de extremă dreapta numit TRUMP a apărut în Belgia / Cum explică fondatorul că a ales numele președintelui american # G4Media
Partidul francofon numit TRUMP, care înseamnă „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), a fost fondat de Salvatore Nicotra,... © G4Media.ro.
08:30
Obiect metalic rar întâlnit în lumea dacică, descoperit la Cetatea Zânelor din Covasna / Un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman # G4Media
Un obiect rar întâlnit în lumea dacică, respectiv un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, a fost... © G4Media.ro.
08:30
Biserica Moldovei, sub umbrela Rusiei, minimizează relația cu Kremlinul / Biserica Basarabiei o acuză de duplicitate și minciuni morale # G4Media
O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că... © G4Media.ro.
08:30
Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea președintelui rus: ”Vladimir Putin are o problemă cu mâinile” # G4Media
În timpul unei vizite la un complex sportiv, liderul în vârstă de 72 de ani părea vizibil inconfortabil, chinuindu-se să-și strângă mâna dreaptă. Mai mulți... © G4Media.ro.
08:10
Scandal la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni: 96 de angajați și-au depus demisia, 65% din personal / Sunt nemulțumiți de acuzele unui control care a găsit ”condiții inumane de cazare” / 25 de pacienți au murit aici în mai puțin de doi ani # G4Media
65% din personal, adică 96 de angajați și-au depus demisia de la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, nemulțumiți de un control mixt format din reprezentanți... © G4Media.ro.
08:00
Salariile medii în țările UE / Grecia, Bulgaria și Ungaria pe ultimele locuri din Europa / România s-a detașat de plutonul țărilor codașe și se compară cu Slovacia și Polonia # G4Media
Grecia se situează pe penultima poziție – înaintea Bulgariei – în lista salariilor medii anuale pentru angajații cu normă întreagă din UE. Grecii, alături de... © G4Media.ro.
07:50
Justiția SUA apără militarii care atacă mortal traficanții de droguri: Nu riscă să fie urmăriți penal # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare... © G4Media.ro.
07:30
The Information: Apple amână lansarea următoarei versiuni a iPhone Air, din cauza vânzărilor slabe # G4Media
Apple nu va lansa următoarea versiune a iPhone Air în toamna anului 2026, așa cum era planificat inițial, din cauza vânzărilor slabe, relatează The Information,... © G4Media.ro.
07:30
Mieunatul pisicii, limbajul inventat special pentru oameni. De ce pisicile miaună mai mult la stăpâni decât între ele / Explicația specialiștilor # G4Media
De ce pisicile miaună la oameni mai mult decât la semenii lor? Inițial, felinele erau animale solitare și preferau să trăiască și să vâneze singure, mai degrabă decât... © G4Media.ro.
07:30
Șocurile climatice afectează producția globală de vin în 2025 / Franța a avut cea mai redusă producție de vin din 1957 / România raportează o creștere a producției în acest an # G4Media
Producția globală de vin a crescut ușor în 2025, dar rămâne sub medie pentru al treilea an consecutiv, podgoriile confruntându-se cu vremea extremă și volatilă,... © G4Media.ro.
07:20
Un camion a intrat în mulțime, într-o piață din Coreea de Sud / 20 de persoane au fost rănite # G4Media
Un camion uşor a intrat, joi, într-o piaţă din Coreea de Sud şi a accelerat necontrolat pe o distanţă de 150 de metri, rănind 20... © G4Media.ro.
07:10
Premierul Republicii Moldova vine joi la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție / România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al cabinetului Alexandru Munteanu # G4Media
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție. Munteanu va fi primit la... © G4Media.ro.
07:10
Forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania / E prima depistare de acest fel în Europa din 2010 # G4Media
Forma „sălbatică” a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch,... © G4Media.ro.
07:10
Mazda CX-5 a fost prezentată în România. Cât costă pe piața locală SUV-ul ce concurează cu Kia Sportage # G4Media
Noua Mazda CX-5 a fost prezentată oficial în România, marcând debutul celei de-a treia generații a SUV-ului compact japonez. Modelul continuă filosofia mărcii de a... © G4Media.ro.
07:10
Marco Rubio dă asigurări în presa ucraineană că țările NATO vor fi apărate în caz de atac / Despre incursiunile dronelor rusești: ”Nu ne plac” # G4Media
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept ”provocări” şi a reafirmat ”angajamentul ferm” faţă de apărarea NATO,... © G4Media.ro.
07:10
Campusul dual de la Timișoara a pierdut banii din PNRR / Viceprimar: Doi ani am stat să stabilim dacă facem trei, patru sau cinci pe regiune, doi ani au fost pierduți de minister, după care am avut un an de zile să-l implementăm # G4Media
Campusul dual din Timișoara ar fi trebuit să aibă săli de clasă, ateliere, un cămin și o bază sportivă și s-ar fi desfășurat pe o... © G4Media.ro.
07:00
Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din... © G4Media.ro.
06:40
Paté de ciuperci în mai multe combinații aromatice, exclusiv vegetale sau cu brânzeturi. Ideal la micul dejun, dar și în sandviș sau wrap de luat la pachet # G4Media
În afară de numeroasele rețete cu ciuperci pentru prânz sau cină, ciupercile pot fi și baza a multe preparate din categoria cremelor tartinabile. Cu alte... © G4Media.ro.
06:10
Aventura tristă a lui Hamilton la Ferrari: „Este doar o chestiune de timp până va fi înlocuit” # G4Media
Ted Kravitz, analist Sky Sports F1, a vorbit despre mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari, iar reporter britanic este sigur că multiplul campion mondial va... © G4Media.ro.
00:10
00:00
VIDEO SURSE Dominic Fritz a trecut ultimul test pentru a obține cetățenia română, după mai bine de un an de când a solicitat-o. Mai are doar de depus jurământul # G4Media
Președinte al USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz a a trecut ultimul test înainte de a primi în sfârșit cetățenia română, conform surselor G4Media.... © G4Media.ro.
12 noiembrie 2025
23:20
Grindeanu: Pachetul 3 de reformă nu poate să existe fără propuneri de relansare economică. Încă așteptăm să vină cu propuneri și PNL și USR, că nu suntem noi, de la PSD, deţinătorii adevărului # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că viitorul pachet de măsuri pentru reformă, aflat în discuţiile coaliţiei de guvernare, nu poate să existe fără relansare... © G4Media.ro.
23:10
Trei persoane au fost salvate de pompieri după ce maşina lor a căzut într-un canal adânc de 10 metri # G4Media
Trei persoane au fost salvate de pompieri miercuri seara, la Slatina, după ce maşina în care acestea se aflau a căzut într-un canal de deversare... © G4Media.ro.
23:00
O broşă abandonată de Napoleon în timpul fugii sale de la Waterloo, vândută cu 3,7 milioane de euro la Geneva # G4Media
O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte şi a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo, a fost vândută miercuri la... © G4Media.ro.
22:40
Elevii miaună și latră la școală. Tot mai mulți copii se consideră animale și refuză să vorbească la ore. Fenomenul bizar se extinde alarmant # G4Media
Potrivit publicației Daily Mail, în Melbourne, Australia, există o adolescentă care se identifică drept pisică. Școala privată la care merge confirmă „comportamentul animalic” al fetei și,... © G4Media.ro.
22:40
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului # G4Media
Co-lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla a declarat că Rusia președintelui rus Vladimir Putin nu reprezintă o amenințare pentru... © G4Media.ro.
22:20
De ce 5G nu și-a atins încă potențialul în România? Director Orange: Ne aflăm într-o zonă gri / Piața trebuie să devină mai profitabilă pentru a susține investițiile # G4Media
Deși România se află printre statele europene cu cea mai bună infrastructură de rețea, implementarea completă a tehnologiei 5G este întârziată de factori economici, nu... © G4Media.ro.
22:20
Elon Musk, nou atac la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene: „Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor” # G4Media
Magnatul tehnologic Elon Musk a lansat miercuri o critică la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Dacă democrația este... © G4Media.ro.
22:20
Tuberculoza, prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial: A ucis 1,23 milioane de persoane în 2024 (OMS) # G4Media
Tuberculoza rămâne prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial, provocând circa 1,23 milioane de decese anul trecut, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii... © G4Media.ro.
22:10
Felul în care joacă echipa lor preferată poate suprasolicita creierul marilor fani ai fotbalului, arată un studiu # G4Media
Ai văzut vreodată un fan al fotbalului înnebunind complet când echipa sa câștigă sau pierde un meci important? De multe ori, aceștia îți vor spune... © G4Media.ro.
22:00
Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare / Senatul SUA a adoptat un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual pâna la sfârşitul lunii ianuarie # G4Media
Donald Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare record din SUA, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Karoline... © G4Media.ro.
22:00
China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina, afirmă ministrul finlandez al Apărării: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale” # G4Media
China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO,... © G4Media.ro.
21:50
ASF: Tariful de referinţă pentru polițele RCA a crescut, pentru persoane fizice, cu 5,4% pentru autoturisme în primul semestru # G4Media
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu... © G4Media.ro.
21:50
„Ce face Lia cu Justiția din România?” Organizațiile care protestează vineri pentru revocarea Liei Savonea: Este nevoie de o resetare morală a Înaltei Curți # G4Media
Organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, vineri, 14 noiembrie. Protestul se... © G4Media.ro.
21:40
Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă”, afirmă Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe # G4Media
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Sute de cântăreți la cimpoi din Australia au stabilit un record mondial cu piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC # G4Media
Sute de cântăreți la cimpoi au stabilit miercuri un nou record mondial interpretând piesa rock and roll clasică „It’s a Long Way to the Top”... © G4Media.ro.
21:20
Supă cremă de ciuperci cu fasole, servită cu spanac sotat și orice alt adaos poate sugera inspirația: bacon, cașcaval, nuci, alune, semințe # G4Media
O rețetă de supă cremă caldă la ceas de seară, toama sau iarna, poate fi mereu soluția ideală pentru o cină plăcută, gustoasă, hrănitoare și... © G4Media.ro.
21:20
Moşteanu, după ce Noua Strategie Naţională de Apărare a fost pusă în dezbatere publică: Este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea... © G4Media.ro.
