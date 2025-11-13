Lewis Hamilton repetă povestea dureroasă a lui Michael Schumacher: Prizonierul propriei moșteniri

G4Media, 13 noiembrie 2025 09:30

Christian Danner, fost pilot de Formula 1, face o paralelă interesantă între mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari și revenirea eșuată de care a avut...

Acum 10 minute
09:40
Primarul unei comune din Neamț (PSD), arestat preventiv pentru luare de mită şi abuz în serviciu / A cerut jumătate din profitul unor lucrări la trotuarele localității
Primarul comunei Zăneşti (județul Neamț), Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea...
Acum 30 minute
09:30
09:30
Cererea de echipamente de răcire a încăperilor se va tripla până în 2050/ Câteva recomandări dintr-un raport ONU pentru a face față încălzirii globale
Având în vedere că planeta este din ce în ce mai fierbinte, se preconizează că cererea de echipamente de răcire se va tripla până în...
09:20
ANALIZĂ De ce Nvidia este regele cipurilor cu inteligență artificială / CEO: AI nu este doar o bulă care va exploda
De când inteligența artificială generativă a început să fie tot mai cunoscută din 2022, investitorii au mizat foarte mulți bani pe Nvidia, convinși că poziția...
09:20
VIDEO La Aerostar din Bacău se face mentenanță la 4-5 avioane cu elice Iak-52 pe an / Aeronava produsă în România a devenit faimoasă în războiul din Ucraina, unde vânează drone rusești
La Aerostar, compania care asigură mentenanță pentru aeronavele F-16 și Black Hawk ale României, este, de asemenea, asigurată întreținerea pentru avioanele de antrenament Iak-52 de...
09:20
"Păcănele" instalate ilegal în Botoșani / Prejudiciul estimat la 3,5 milioane de lei / Firma nu deţinea licenţă sau autorizaţie de exploatare
Poliţiştii au descoperit într-o localitate din judeţul Botoşani două aparate de tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare....
Acum o oră
09:10
Rusia își negociază retragerea din compania petrolieră sârbă NIS și a solicitat Washingtonului o prelungire a licenței de operare / NIS operează și stații de alimentare din România
Rusia își negociază retragerea din compania petrolieră sârbă NIS, care este supusă sancțiunilor americane, și a solicitat Washingtonului o prelungire a unei licențe care i-ar...
09:00
O suspectă în cazul jafului de la Luvru a fost eliberată, sub control judiciar / Bijuteriile încă nu au fost găsite
O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat...
09:00
Verstappen vorbește despre momentul în care „a pierdut titlul din F1"
Cu trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Max Verstappen se găsește la 49 de puncte în urma lui Lando Norris, liderul la...
Acum 2 ore
08:40
Ce înseamnă un câine reactiv: semne, cauze și greșelile pe care stăpânii le fac, explicate de o dresoare. Care este diferența dintre reactivitate și agresivitate
Problema reactivității la câini este masivă și afectează mii de animale și stăpâni. Poate fi supărătoare, stresantă atât pentru tine, cât și pentru câine. Înțelegerea temerilor și...
08:40
VIDEO Omul record: Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor
Jannik Sinner s-a calificat miercuri seara în semifinalele Turneului Campionilor după ce a trecut, pentru a treia oară în 17 zile, de Alexander Zverev, transmite...
08:40
CIA a sabotat producția de opiu a Afganistanului cu mac modificat genetic aruncat din avion, într-o operațiune care a durat un deceniu – The Washington Post
Într-o operaţiune secretă de sabotare, care a durat un deceniu, CIA, agenţia de spionaj americană, a aruncat seminţe de mac modificate în încercarea de a...
08:30
Un partid de extremă dreapta numit TRUMP a apărut în Belgia / Cum explică fondatorul că a ales numele președintelui american
Partidul francofon numit TRUMP, care înseamnă „Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes" (Toți Uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), a fost fondat de Salvatore Nicotra,...
08:30
Obiect metalic rar întâlnit în lumea dacică, descoperit la Cetatea Zânelor din Covasna / Un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman
Un obiect rar întâlnit în lumea dacică, respectiv un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, a fost...
08:30
Biserica Moldovei, sub umbrela Rusiei, minimizează relația cu Kremlinul / Biserica Basarabiei o acuză de duplicitate și minciuni morale
O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că...
08:30
Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea președintelui rus: "Vladimir Putin are o problemă cu mâinile"
În timpul unei vizite la un complex sportiv, liderul în vârstă de 72 de ani părea vizibil inconfortabil, chinuindu-se să-și strângă mâna dreaptă. Mai mulți...
08:10
Scandal la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni: 96 de angajați și-au depus demisia, 65% din personal / Sunt nemulțumiți de acuzele unui control care a găsit "condiții inumane de cazare" / 25 de pacienți au murit aici în mai puțin de doi ani
65% din personal, adică 96 de angajați și-au depus demisia de la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, nemulțumiți de un control mixt format din reprezentanți...
08:00
Salariile medii în țările UE / Grecia, Bulgaria și Ungaria pe ultimele locuri din Europa / România s-a detașat de plutonul țărilor codașe și se compară cu Slovacia și Polonia
Grecia se situează pe penultima poziție – înaintea Bulgariei – în lista salariilor medii anuale pentru angajații cu normă întreagă din UE. Grecii, alături de...
07:50
Justiția SUA apără militarii care atacă mortal traficanții de droguri: Nu riscă să fie urmăriți penal
Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare...
Acum 4 ore
07:30
The Information: Apple amână lansarea următoarei versiuni a iPhone Air, din cauza vânzărilor slabe
Apple nu va lansa următoarea versiune a iPhone Air în toamna anului 2026, așa cum era planificat inițial, din cauza vânzărilor slabe, relatează The Information,...
07:30
Mieunatul pisicii, limbajul inventat special pentru oameni. De ce pisicile miaună mai mult la stăpâni decât între ele / Explicația specialiștilor
De ce pisicile miaună la oameni mai mult decât la semenii lor? Inițial, felinele erau animale solitare și preferau să trăiască și să vâneze singure, mai degrabă decât...
07:30
Șocurile climatice afectează producția globală de vin în 2025 / Franța a avut cea mai redusă producție de vin din 1957 / România raportează o creștere a producției în acest an
Producția globală de vin a crescut ușor în 2025, dar rămâne sub medie pentru al treilea an consecutiv, podgoriile confruntându-se cu vremea extremă și volatilă,...
07:20
Un camion a intrat în mulțime, într-o piață din Coreea de Sud / 20 de persoane au fost rănite
Un camion uşor a intrat, joi, într-o piaţă din Coreea de Sud şi a accelerat necontrolat pe o distanţă de 150 de metri, rănind 20...
07:10
Premierul Republicii Moldova vine joi la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție / România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al cabinetului Alexandru Munteanu
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi în România, în prima sa vizită de la numirea în funcție. Munteanu va fi primit la...
07:10
Forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania / E prima depistare de acest fel în Europa din 2010
Forma „sălbatică" a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch,...
07:10
Mazda CX-5 a fost prezentată în România. Cât costă pe piața locală SUV-ul ce concurează cu Kia Sportage
Noua Mazda CX-5 a fost prezentată oficial în România, marcând debutul celei de-a treia generații a SUV-ului compact japonez. Modelul continuă filosofia mărcii de a...
07:10
Marco Rubio dă asigurări în presa ucraineană că țările NATO vor fi apărate în caz de atac / Despre incursiunile dronelor rusești: "Nu ne plac"
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept "provocări" şi a reafirmat "angajamentul ferm" faţă de apărarea NATO,...
07:10
Campusul dual de la Timișoara a pierdut banii din PNRR / Viceprimar: Doi ani am stat să stabilim dacă facem trei, patru sau cinci pe regiune, doi ani au fost pierduți de minister, după care am avut un an de zile să-l implementăm
Campusul dual din Timișoara ar fi trebuit să aibă săli de clasă, ateliere, un cămin și o bază sportivă și s-ar fi desfășurat pe o...
07:00
Cel puţin 37 de persoane au murit în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă montană
Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din...
06:40
Paté de ciuperci în mai multe combinații aromatice, exclusiv vegetale sau cu brânzeturi. Ideal la micul dejun, dar și în sandviș sau wrap de luat la pachet
În afară de numeroasele rețete cu ciuperci pentru prânz sau cină, ciupercile pot fi și baza a multe preparate din categoria cremelor tartinabile. Cu alte...
06:10
Aventura tristă a lui Hamilton la Ferrari: „Este doar o chestiune de timp până va fi înlocuit"
Ted Kravitz, analist Sky Sports F1, a vorbit despre mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari, iar reporter britanic este sigur că multiplul campion mondial va...
Acum 12 ore
00:10
Black Friday 13 – 16 noiembrie: FOCUS+ TV la numai 9,99 lei! Profită de reducerea extraordinară de 77% din prima lună, în ediție limitată! Cu FOCUS+ TV vezi online canale TV live, mii de filme și seriale pe orice dispozitiv smart! (P) G4Media
© G4Media.ro.
00:00
VIDEO SURSE Dominic Fritz a trecut ultimul test pentru a obține cetățenia română, după mai bine de un an de când a solicitat-o. Mai are doar de depus jurământul G4Media
Președinte al USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz a a trecut ultimul test înainte de a primi în sfârșit cetățenia română, conform surselor G4Media....   © G4Media.ro.
12 noiembrie 2025
23:20
Grindeanu: Pachetul 3 de reformă nu poate să existe fără propuneri de relansare economică. Încă așteptăm să vină cu propuneri și PNL și USR, că nu suntem noi, de la PSD, deţinătorii adevărului G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că viitorul pachet de măsuri pentru reformă, aflat în discuţiile coaliţiei de guvernare, nu poate să existe fără relansare...   © G4Media.ro.
23:10
Trei persoane au fost salvate de pompieri după ce maşina lor a căzut într-un canal adânc de 10 metri G4Media
Trei persoane au fost salvate de pompieri miercuri seara, la Slatina, după ce maşina în care acestea se aflau a căzut într-un canal de deversare...   © G4Media.ro.
23:00
O broşă abandonată de Napoleon în timpul fugii sale de la Waterloo, vândută cu 3,7 milioane de euro la Geneva G4Media
O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte şi a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo, a fost vândută miercuri la...   © G4Media.ro.
22:40
Elevii miaună și latră la școală. Tot mai mulți copii se consideră animale și refuză să vorbească la ore. Fenomenul bizar se extinde alarmant G4Media
Potrivit publicației Daily Mail, în Melbourne, Australia, există o adolescentă care se identifică drept pisică. Școala privată la care merge confirmă „comportamentul animalic” al fetei și,...   © G4Media.ro.
22:40
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului G4Media
Co-lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla a declarat că Rusia președintelui rus Vladimir Putin nu reprezintă o amenințare pentru...   © G4Media.ro.
22:20
De ce 5G nu și-a atins încă potențialul în România? Director Orange: Ne aflăm într-o zonă gri / Piața trebuie să devină mai profitabilă pentru a susține investițiile G4Media
Deși România se află printre statele europene cu cea mai bună infrastructură de rețea, implementarea completă a tehnologiei 5G este întârziată de factori economici, nu...   © G4Media.ro.
22:20
Elon Musk, nou atac la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene: „Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor” G4Media
Magnatul tehnologic Elon Musk a lansat miercuri o critică la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Dacă democrația este...   © G4Media.ro.
22:20
Tuberculoza, prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial: A ucis 1,23 milioane de persoane în 2024 (OMS) G4Media
Tuberculoza rămâne prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial, provocând circa 1,23 milioane de decese anul trecut, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii...   © G4Media.ro.
22:10
Felul în care joacă echipa lor preferată poate suprasolicita creierul marilor fani ai fotbalului, arată un studiu G4Media
Ai văzut vreodată un fan al fotbalului înnebunind complet când echipa sa câștigă sau pierde un meci important? De multe ori, aceștia îți vor spune...   © G4Media.ro.
22:00
Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare / Senatul SUA a adoptat un proiect de lege care prelungeşte bugetul actual pâna la sfârşitul lunii ianuarie G4Media
Donald Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare record din SUA, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Karoline...   © G4Media.ro.
22:00
China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina, afirmă ministrul finlandez al Apărării: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale” G4Media
China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO,...   © G4Media.ro.
21:50
ASF: Tariful de referinţă pentru polițele RCA a crescut, pentru persoane fizice, cu 5,4% pentru autoturisme în primul semestru G4Media
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu...   © G4Media.ro.
21:50
„Ce face Lia cu Justiția din România?” Organizațiile care protestează vineri pentru revocarea Liei Savonea: Este nevoie de o resetare morală a Înaltei Curți G4Media
Organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, vineri, 14 noiembrie. Protestul se...   © G4Media.ro.
21:40
Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă”, afirmă Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe G4Media
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate...   © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Sute de cântăreți la cimpoi din Australia au stabilit un record mondial cu piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC G4Media
Sute de cântăreți la cimpoi au stabilit miercuri un nou record mondial interpretând piesa rock and roll clasică „It’s a Long Way to the Top”...   © G4Media.ro.
21:20
Supă cremă de ciuperci cu fasole, servită cu spanac sotat și orice alt adaos poate sugera inspirația: bacon, cașcaval, nuci, alune, semințe G4Media
O rețetă de supă cremă caldă la ceas de seară, toama sau iarna, poate fi mereu soluția ideală pentru o cină plăcută, gustoasă, hrănitoare și...   © G4Media.ro.
21:20
Moşteanu, după ce Noua Strategie Naţională de Apărare a fost pusă în dezbatere publică: Este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă, miercuri seară, că Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea...   © G4Media.ro.
