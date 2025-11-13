Dominic Fritz obţine cetăţenia română
Bursa, 13 noiembrie 2025 09:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a anunţat joi că a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.
Hidrogenul este văzut ca o soluţie esenţială pentru reducerea emisiilor şi creşterea securităţii energetice. La nivel european, planul REPowerEU prevede producerea şi importul a 20 de milioane de tone de hidrogen regenerabil pe an până în 2030, ceea ce ar genera peste 1 milion de locuri de muncă.
Emisiile globale de combustibili fosili vor atinge un nou record în 2025, iar limitarea încălzirii globale sub pragul de 1,5 °C ar fi acum and #8222;imposibilă and #8221;, potrivit unui raport publicat joi, arată AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Raidurile anti-migraţie din SUA au determinat cumpărătorii hispanici să recurgă la comerţul online # Bursa
Extinderea operaţiunilor anti-imigraţie derulate de administraţia preşedintelui Donald Trump a determinat o parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite să renunţe la cumpărăturile în magazinele fizice, orientându-se către comerţul online, arată o analiză Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Miniştrii economiei şi finanţelor din Uniunea Europeană se reunesc joi în cadrul Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), prilej cu care urmează să adopte decizii de punere în aplicare privind planurile de redresare şi rezilienţă modificate, prezentate de statele membre.
O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost eliberată sub control judiciar de către Curtea de Apel din Paris, a declarat o sursă judiciară, miercuri, pentru AFP.
Sindicatele din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta în faţa Ministerului Economiei # Bursa
Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta, joi, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, între orele 11:00-13:00.
G7 a transmis miercuri că este nevoie urgentă de un armistiţiu în Ucraina, după mai bine de trei ani de război, fără a-şi înăspri tonul faţă de Rusia, şi a tras un semnal de alarmă cu privire la recenta escaladare a conflictului din Sudan, relatează AFP.
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercuri legea care pune capăt celei mai lungi paralizii bugetare din istoria SUA, profitând de ocazie pentru a critica opoziţia democrată şi a-şi lăuda din nou politicile economice, relatează AFP.
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând capăt unei producţii vechi de 232 de ani, relatează AFP.
Premierul moldovean vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului # Bursa
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.
Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat miercuri un plan de investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas şi New York, relatează CNBC.
UE implică giganţii tech şi influencerii în lupta împotriva ameninţărilor hibride şi a dezinformării # Bursa
Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită and #8221;European Democracy Shield and #8221;, prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters.
Vicecampioana CSM Oradea a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 87-65 (42-30), în penultimul meci din grupa C a FIBA Europe Cup. În grupa G, CS Vâlcea a pierdut, tot pe teren propriu, cu liderul Dinamo Sassari, scor 65-97 (35-43).
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMF Craiova) investeşte 30 de milioane de lei în consolidarea cercetării doctorale medicale, printr-un amplu proiect cu finanţare europeană menit să formeze o nouă generaţie de cercetători şi mentori în domeniul sănătăţii.
Italianul Jannik Sinner şi-a asigurat un loc în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins miercuri pe Alexander Zverev (foto) pentru a treia oară în 17 zile, informează atptour.com.
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, atingând un nivel maxim record, pe măsură ce creşte optimismul în privinţa redeschiderii guvernului SUA.
Rusia urmează să vândă, în data de 8 decembrie, primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani, cu o scadenţă ce variază între trei şi şapte ani, a anunţat ieri Ministerul de Finanţe de la Moscova, conform Reuters.
TradeVille: Safetech Innovations - interes tot mai mare pentru soluţii avansate de securitate cibernetică # Bursa
Safetech Innovations a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri în scădere cu 13% şi un profit net în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania îşi menţine bugetul pentru 2025 şi estimează că proiectele internaţionale vor genera aproximativ 15% din venituri în 2026, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Academia avertizează: Desfiinţarea Institutului Naţional al Patrimoniului, o lovitură gravă pentru memoria culturală # Bursa
Academia Română reacţionează ferm la declaraţiile unor demnitari privind o posibilă desfiinţare a Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie-cheie în protejarea memoriei istorice şi culturale a României.
Furtuni violente în Marea Egee: insulele Lesbos şi Samos, devastate de ploi torenţiale şi grindină # Bursa
Fenomenele meteorologice extreme continuă să lovească Grecia.
Prognoza pentru RomâniaCerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase şi montane, dar cu nebulozitate joasă şi ceaţă în restul teritoriului, local în prima parte a zilei şi noaptea şi pe alocuri persistente în sud şi centru.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
Euro a crescut, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0846 lei/euro.
Vânzările globale de maşini complet electrice şi hibride plug-in (care pot fi încărcate la priză) au crescut cu 23% în octombrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1,9 milioane de unităţi, datorită cererii puternice înregistrată pe principalele pieţe internaţionale, potrivit firmei de cercetare de piaţă Rho Motion, scrie Reuters.
Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o scădere neaşteptată în luna noiembrie 2025, în condiţiile în care 'economia a rămas într-o criză a creşterii', conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).
Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările în percepţia pieţei şi cele de profitabilitate.
Candidaţii pentru board-ul Fondului Proprietatea cer transparenţă, audit şi tăierea indemnizaţiilor # Bursa
Eliminarea cheltuielilor inutile, reducerea sau eliminarea indemnizaţiei membrilor Comitetului Reprezentanţilor (CR), adoptarea şi implementarea unei strategii clare care să fie rezultatul conlucrării dintre acţionarii fondului şi Ministerul de Finanţe, precum şi transparentizarea activităţii viitorului echipei de conducere reprezintă soluţiile pentru dezvoltarea Fondului Proprietatea, soluţii ce au reieşit din dezbaterea organizată ieri de ziarul BURSA, la Grand Hotel Bucureşti, cu o parte dintre candidaţii pentru funcţia de membru al CR.
În timp ce statul continuă să inventeze impozite, să ridice bariere birocratice şi să alimenteze haosul legislativ, pornind de la guvernarea Ciolacu, care a aruncat mediul privat într-o furtună fiscală prin legea 296/2023, şi ajungând la cele două pachete de măsuri fiscale impuse de guvernul Bolojan, întreprinzătorii mici şi medii spun răspicat că răbdarea lor a ajuns la limită şi cer un singur lucru - stabilitate, aşa cum a reieşit din discursurile rostite la cea de-a 33-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România - Topului IMM-urilor din România.
Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe, acestea fiind finanţate prin Programul Sănătate 2021-2027, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Ministrul Energiei şi Ministrul Justiţiei, din Ucraina, au demisionat din posturile lor în mijlocul unui scandal de corupţie major, conform BBC. Preşedintele Zelenski a cerut investigarea faptelor şi înlăturarea celor doi.
Ionuţ Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că noua Strategie Naţională de Apărare, pusă în dezbatere publică de preşedintele Nicuşor Dan, este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă şi pe modernizarea statului român, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, că nu exclude posibilitatea de a părăsi anumite reţele de socializare, inclusiv platforma X (fostul Twitter) deţinută de Elon Musk, dar a subliniat că prioritatea este mai întâi reglementarea acestora la nivel intern, relatează AFP.
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat miercuri că miliardarul Andrej Babis, învingător în alegerile parlamentare din 3-4 octombrie, trebuie să explice public cum va evita conflictul de interese cu afacerile sale înainte de a fi desemnat prim-ministru, potrivit Reuters.
Apple are parte de un val de reacţii negative în urma anunţului referitor la lansarea unei noi huse pentru iPhone, conform sursei BBC.
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat miercuri, cu 255 de voturi pentru şi 146 împotrivă, suspendarea reformei pensiilor adoptate în 2023, una dintre măsurile simbol ale celui de-al doilea mandat al preşedintelui Emmanuel Macron, potrivit AFP.
*ACTUALIZARE - Istvan Sarkany: and #8221;Trebuie să ajungem la o înţelegere cu reprezentanţii statului and #8221;---*ACTUALIZARE - Florian Munteanu: and #8221;FP este la o răscruce de drumuri; are mare potenţial, dar există şi multe riscuri and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise: Trebuie să continuăm să facem ce este necesar ca să nu mai fie probleme la Fondul Proprietatea şi banii acţionarilor să fie reprezentaţi pentru ei şi nu pentru alte persoane care profită.---*ACTUALIZARE - Alin Andrieş: 'E foartă importantă conlucrarea dintre toţi acţionarii'E foartă importantă conlucrarea dintre toţi acţionarii. Fără Ministerul de Finanţe e greu să stăbileşti o strategie care să fie respectată şi aplicată pe termen lung. Fondul Proprietatea este un fond viu, într-o dinamică atractivă pentru investitorii de retail şi a devenit, din păcate, mai puţin atractiv pentru investitorii investiţionali care dau predictibilitate. De aceea, viitorul management trebuie să aibă o strategie de atragere de noi investitori, în special investiţionali.---*ACTUALIZARE - Alin Andrieş: 'Acţionarii ar trebui să decidă strategia privind Fondul Proprietatea and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise, candidat la funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor: 'Prima măsură pe care o vom lua: tăierea indemnizaţiilor membrilor acestui comitet and #8221;---*ACTUALIZARE - Alin Marius Andrieş, profesor universitar: 'Nu cred că este optimă politica de vânzare de până acum a celor de la Franklin Templeton and #8221;---*ACTUALIZARE - Matej Rigelnik: and #8221;La FP am întâlnit un sistem asemănător unei caste, nu guvernanţă corporativă and #8221;---*ACTUALIZARE - Alin Marius Andrieş, profesor universitar: 'Fondul Proprietatea trebuie să revină în matca sa, adică să fie un exemplu de guvernanţă corporativă and #8221;---*ACTUALIZARE - Andrei-Octav Moise, candidat la funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor: 'Fondul Proprietatea aparţine acţionarilor, care au nevoie de transparenţă cu privire la activiatea acestuia and #8221;---Alegerile pentru patru dintre cele cinci locuri ale Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea (FP) vor avea loc săptămâna viitoare, în data de 20 noiembrie, context în care ziarul BURSA organizează, astăzi, dezbaterea and #8221;Fondul Proprietatea, încotro? and #8221;, în care unii dintre candidaţi îşi vor prezenta viziunea privind viitorul fondului.
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunţat, miercuri, că îşi exercită dreptul de veto împotriva numirii a 46 de noi judecători, acuzând guvernul condus de liberalul Donald Tusk că promovează magistraţi care and #8222;contestă ordinea constituţională şi legală a Poloniei and #8221;, relatează presa internaţională.
Democraţii au lansat recent noi documente care au stârnit suspiciuni în legătură cu relaţia dintre preşedintele Donald Trump şi prădătorul sexual Jeffrey Epstein, conform sursei Reuters.
Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat Chişinăul că încearcă să submineze autonomia Găgăuziei şi să instaleze politicieni loiali în regiune înaintea alegerilor locale din 2026, a declarat Aleksei Polisciuk, şeful departamentului pentru relaţiile cu CSI din cadrul MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS, potrivit NewsMaker.
Norvegia respinge propunerea ca fondul său suveran să garanteze eventualele pierderi juridice rezultate din utilizarea activelor ruse îngheţate pentru finanţarea Ucrainei, a declarat ministrul norvegian al Finanţelor, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.
Kremlinul a îndemnat miercuri Statele Unite şi ţările europene să acorde atenţie cazurilor de corupţie din cadrul autorităţilor ucrainene, după ce la Kiev a fost dezvăluită o presupusă schemă de percepere de comisioane, potrivit agenţiilor EFE.
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, aşa-numita and #8222;Lege Nordis and #8221;, care limitează procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorii imobiliari îl pot solicita ca avans, în funcţie de stadiul lucrărilor, potrivit raportului comisiei de specialitate.
Avangard Gold, lider pe piaţa aurului de investiţii din România, a înregistrat vânzări record de 3 milioane de lei în campania Black Friday 2025 pe platforma eMAG, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cifra reprezintă echivalentul a 5 kilograme de aur - lingouri şi monede - vândute într-o singură zi.
Grupul Eximprod a inaugurat oficial Centrala Electrică Eoliană Cudalbi 2, cu o capacitate instalată de 38,4 MW, una dintre cele mai moderne investiţii în energie regenerabilă din sud-estul României, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2025, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Totodată, banca centrală a păstrat dobânda la facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% şi dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%, menţinând neschimbate şi nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit.
Fabrica de bere Heineken, din Craiova, a aniversat 55 de ani de la lansarea sa, conform comunicatului de presă remis redacţiei. În această perioadă, capacitatea de producţie a crescut de peste cinci ori, de la 400.000 de hl/an la 2.000.000 de hl/an în 2025, datorită investiţiilor continue în tehnologii, sustenabilitate şi oameni.
