INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1%, în primele nouă luni
News.ro, 13 noiembrie 2025 09:30
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%, în primele nouă luni ale anului, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
UPDATE - Dominic Fritz anunţă că a trecut de interviul pentru obţinerea cetăţeniei române: România, gata, sunt unul de-ai tăi!/ Ce întrebări i s-au pus # News.ro
Primarul municipiului Timişoara şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române. Urmează depunerea jurământului.
Olt: Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie după o explozie urmată de incendiu, într-un bloc / Două persoane au suferit arsuri # News.ro
Autorităţile din judeţul Olt au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balş. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de panică.
Boxerul Jake Paul pare să se orienteze către un adversar important pentru această iarnă: fostul dublu campion mondial la categoria grea Anthony Joshua. Conform mai multor surse media, un duel între Paul şi Joshua ar urma să aibă loc înainte de sfârşitul acestui an, relatează Reuters.
G7 cere un armistiţiu ”de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort # News.ro
Un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.
Botoşani: Poliţiştii au descoperit două aparate tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare / Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei # News.ro
Poliţiştii au descoperit într-o localitate din judeţul Botoşani două aparate de tip slot machine pentru care operatorul economic nu avea licenţă sau autorizaţie de exploatare. Aparatele erau utilizate de două persoane în momentul controlului. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 3,5 milioane de lei prin neplata taxelor aferente exploatării aparatelor de acest tip.
Capodoperele „Pictorul şi modelul său în aer liber” (1963), semnată de Pablo Picasso, şi „Capriccio cu biserică gotică şi lagună” (cca. 1720–1721), de Il Canaletto, pot fi văzute, de joi, într-o nouă expoziţie la Art Safari, „Farmecul Antichităţii: Comori de artă din colecţiile Intesa Sanpaolo”.
Interdicţii pe trei ani pentru suporteri ai echipei Portsmouth care s-au dat drept stewarzi pentru a asista la un derbi # News.ro
Doi suporteri ai echipei Portsmouth, care au îmbrăcat veste reflectorizante şi au purtat echipamente radio în încercarea de a se strecura în tribune la un derbi la Southampton, au primit interdicţie de acces la meciuri pe trei ani în loc să se bucure de locuri pe primul rând, după ce au fost descoperiţi, relatează Reuters.
Romancierul disident Boualem Sansal a fost graţiat, după un an de detenţie în ţara sa natală # News.ro
Scriitor disident, admirator al lui Camus şi Orwell, polemist venerat de dreapta franceză, romancierul Boualem Sansal, graţiat miercuri după un an de detenţie în ţara sa natală, a devenit o figură marcantă a fracturilor dintre Paris şi Alger.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu se află joi, la Bucureşti / Ce a declarat înaintea vizitei - VIDEO # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, face joi ă prima sa vizită oficială în România de la numirea în funcţie.
O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost eliberată sub control judiciar de către Curtea de Apel din Paris, a declarat o sursă judiciară, miercuri, pentru AFP .
Constanţa - Cinci persoane rănite, după ce un microbuz s-a răsturnat pe DN3, în zona localităţii Deleni # News.ro
Cinci persoane au fost rănite joi dimineaţă, după ce un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în zona localităţii Deleni, din judeţul Constanţa.
Emisiile mondiale de carbon vor atinge un nou record în 2025 / Limitarea încălzirii globale sub 1,5 °C ar fi acum practic ”imposibilă” # News.ro
Emisiile globale de combustibili fosili vor atinge un nou record în 2025, potrivit unui studiu publicat joi, care avertizează că limitarea încălzirii globale sub 1,5 °C ar fi acum practic ”imposibilă”, arată AFP.
Marks & Spencer îşi restructurează lanţul de aprovizionare pentru a dubla vânzările online de modă şi produse pentru casă # News.ro
Retailerul britanic Marks & Spencer (M&S) îşi modernizează radical lanţul de aprovizionare ”de la fabrică până la raft”, în încercarea de a dubla vânzările online de produse non-alimentare la aproape 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde dolari) anual, a declarat pentru Reuters noul director al diviziei Fashion, Home & Beauty, John Lyttle, citat de Reuters.
OpenAI lansează modelul GPT-5.1 Va fi extinsă şi lista ”personalităţilor” folosite de ChatGPT # News.ro
Primul update al celei de-a cincea serii a modelului lingvistic care stă la baza ChatGPT vine cu o personalitate îmbunătăţită, conform producătorului.
The Washington Post: În cel mai mare secret, CIA a întins o capcană cu mac modificat pentru a reduce producţia de opiu a Afganistanului # News.ro
Într-o operaţiune secretă de sabotare, care a durat un deceniu, CIA, agenţia de spionaj americană, a aruncat seminţe de mac modificate în încercarea de a reduce potenţa recoltei de opiu din Afganistan, care aducea traficanţilor miliarde de dolari, relatează The Washington Post.
Festivalul de cumpărături ”Singles’ Day” din China se încheie într-o atmosferă ”apatică”, pe fondul prudenţei consumatorilor # News.ro
Cea mai mare campanie de cumpărături online din lume, Singles’ Day (Ziua celibatarilor), s-a încheiat luni în China într-o atmosferă considerată ”modestă”, în pofida reducerilor masive şi a unei perioade de promovare extinse la peste o lună, semn că încrederea consumatorilor rămâne scăzută în contextul crizei imobiliare şi al incertitudinii economice, relatează Reuters.
A fost aleasă locaţia pentru prima centrală nucleară mică din Marea Britanie – Wylfa, în Anglesey, un amplasament în nordul Ţării Galilor / Lucrările ar urma să înceapă anul viitor / Investiţie a guvernului britanic de 2,5 miliarde de lire sterline # News.ro
Wylfa, în Anglesey, cunoscut şi sub numele de Ynys Mon, a fost ales ca locaţie pentru prima centrală nucleară cu reactor modular mic din Marea Britanie, a confirmat guvernul britanic, potrivit Sky News.
O nouă dispută a subliniat, miercuri, divizarea credinţei ortodoxe din Moldova, când cea mai mare biserică din fosta republică sovietică a respins orice idee că ar fi o ”biserică rusă”, în timp ce o biserică rivală, legată de România, a acuzat-o de înşelăciune în masă, transmite Reuters.
Personalul militar american nu riscă urmărirea penală pentru atacurile împotriva traficanţilor de droguri, anunţă Departamentul de Justiţie # News.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare care merită urmărirea penală, transmite AFP.
Douăzeci de persoane, rănite în Coreea de Sud, după ce un camion a intrat într-o piaţă şi a accelerat necontrolat # News.ro
Un camion uşor a intrat, joi, într-o piaţă din Coreea de Sud şi a accelerat necontrolat pe o distanţă de 150 de metri, rănind 20 de persoane, dintre care două sunt în stare de inconştienţă, au declarat oficialii serviciilor de urgenţă, potrivit Reuters.
Raidurile anti-imigraţie din SUA determină mulţi cumpărători hispanici să recurgă tot mai mult la comerţul online # News.ro
O parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite evită cumpărăturile tradiţionale în magazine fizice, preferând achiziţiile online, pe fondul temerilor provocate de raidurile anti-imigraţie lansate de administraţia preşedintelui Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe interviuri cu comercianţi, lideri comunitari şi analişti.
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: Nu ne plac. Dar avem un angajament ferm faţă de NATO şi de apărarea partenerilor noştri în cazul în care aceştia ar fi atacaţi # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept ”provocări” şi a reafirmat ”angajamentul ferm” faţă de apărarea NATO.
Accident de autobuz în Peru – Cel puţin 37 de persoane au murit după ce vehiculul a căzut într-o râpă # News.ro
Cel puţin 37 de persoane au murit şi zeci au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă în regiunea montană Arequipa din sudul Peru, au declarat miercuri autorităţile locale, potrivit Reuters.
Profitul Foxconn a crescut cu 17% în trimestrul III, depăşind aşteptările datorită cererii pentru servere AI # News.ro
Gigantul taiwanez Foxconn, principalul producător mondial de electronice la comandă şi furnizor-cheie pentru Nvidia, a raportat miercuri un salt de 17% al profitului net în trimestrul al treilea, susţinut de creşterea accelerată a diviziei sale de servere pentru inteligenţă artificială, relatează CNBC.
Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând capăt unei producţii vechi de 232 de ani, relatează AFP.
UPDATE - Camera Reprezentanţilor din SUA a votat legea care permite ieşirea din paralizia bugetară federală. Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung „shutdown” din istorie / Nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile - VIDEO # News.ro
Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN.
La mai bine de 60 de ani după ce bunicul său, John Fitzgerald Kennedy, a fost preşedinte al Statelor Unite, Jack Schlossberg şi-a anunţat marţi, cu un discurs anti-Trump, candidatura ca reprezentant democrat al unui district din New York la alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, care vor avea loc la 3 noiembrie 2026, relatează AFP.
UE implică giganţii tech şi influencerii în lupta împotriva ameninţărilor hibride şi a dezinformării # News.ro
Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie, denumită ”European Democracy Shield”, prin care intenţionează să colaboreze cu marile platforme online şi cu influenceri pentru a combate dezinformarea, ingerinţele străine şi campaniile de manipulare din spaţiul digital, în special în context electoral, relatează Reuters.
Anthropic va investi 50 de miliarde de dolari în infrastructură AI în SUA, începând cu centre de date în Texas şi New York # News.ro
Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat miercuri un plan de investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas şi New York, relatează CNBC.
Forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania # News.ro
Forma „sălbatică” a virusului care provoacă poliomielită a fost detectată în probe de apă uzată din Germania, a declarat miercuri pentru Reuters Institutul Robert Koch, principalul organism de sănătate publică din ţară, ceea ce reprezintă un obstacol în eforturile de eradicare a acestei boli mortale la nivel mondial..
Premierul britanic Keir Starmer, sub presiune: zvonuri privind o posibilă provocare la conducerea Partidului Laburist înainte de bugetul de toamnă # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu o creştere a tensiunilor politice în interiorul Partidului Laburist, pe fondul speculaţiilor privind o posibilă provocare la conducere după prezentarea bugetului de toamnă, programată pentru 26 noiembrie, relatează CNBC.
De mărimea unei baghete, Mark 1 este noua rachetă europeană ieftină concepută pentru a distruge dronele ruseşti # News.ro
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouţă, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 şi destinată să doboare drone. Mai multe sit-uri de producţie situate în ţări membre NATO îşi propun deja să fabrice sute de astfel de rachete pe zi.
Unde este Putin? Liderul de la Kremlin ar avea mai multe birouri identice pentru a induce în eroare serviciile secrete străine - FOTO # News.ro
Kremlinul a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află liderul rus Vladimir Putin, acesta utilizând trei birouri aproape identice în diferite părţi ale ţării, relevă o anchetă Systema, unitatea de investigaţii a filialei ruse a postului RFE/RL (Radio Europa Liberă), finanţat de Congresul SUA.
Şantajaţi, răpiţi şi ucişi: un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi în deşertul din Dubai # News.ro
Cadavrul lui Roman Novak, antreprenor rus în domeniul criptomonedelor şi al soţiei sale, Anna Novak, au fost găsite marţi dezmembrate şi îngropate în gropi situate în apropierea rezervaţiei naturale Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea macabră a fost făcută după ce poliţia din Emiratele Arabe Unite fusese alertată cu privire la dispariţia lor cu o lună înainte, la începutul lui octombrie, scrie Le Figaro.
Volei masculin: Greenyard Maaseik – SCM Craiova, scor 3-1, în primul meci din preliminariile CEV Cup # News.ro
Echipa SCM Craiova a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia belgiană Greenyard Maaseik, scor 3-1, în manşa tur din turul I preliminar al CEV Cup.
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o ameninţare pentru Germania, avertizând în schimb în privinţa Poloniei # News.ro
Unul dintre liderii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia lui Vladimir Putin nu reprezintă o ameninţare pentru ţara sa, în schimb Polonia ar putea reprezenta o ameninţare, relatează POLITICO.
Turneul Campionilor: Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Torino # News.ro
Italianul Jannik Sinner şi-a asigurat un loc în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins miercuri pe Alexander Zverev pentru a treia oară în 17 zile, informează atptour.com.
Fiul lui Zinédine Zidane, Luca Zidane, a părăsit cantonamentul naţionalei Algeriei din cauza unei probleme la aductor, informează Le Figaro.
Cardiff va găzdui meciul de deschidere al Campionatului European din 2028 la 9 iunie, iar finala este programată să aibă loc pe stadionul Wembley din Londra la 9 iulie, a anunţat miercuri UEFA.
Ministrul Justiţiei, după întâlnirea preşedintelui cu reprezentanţi ai magistraţilor: Nu am, în momentul de faţă, perspectiva unei finalităţi în ce priveşte conturarea unui proiect de lege # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri seară, că discuţiile magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan au fost constructive, destul de tehnice, dar nu are în acest moment perspectiva ”unei finalităţi în ce priveşte conturarea unui proiect de lege”.
Turnul Eiffel, luminat în culorile drapelului francez la 10 ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015 # News.ro
La zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015, Franţa se pregăteşte să aducă un omagiu victimelor acestor atacuri care au făcut 132 de morţi în capitală şi în suburbii, cele mai sângeroase din istoria recentă a ţării. În semn de omagiu, Turnul Eiffel este iluminat în culorile drapelului francez în zilele de 12 şi 13 noiembrie, relatează TF1.
Adrian Veştea: Palatul Copiilor Braşov a intrat în era digitală / Proiect în valoare de peste 420.000 de lei pentru dotarea cu mobilier, echipamente digitale şi materiale didactice # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă, miercuri, intrarea Palatului Copiilor în era digitală, în urma unui proiect care a vizat dotarea cu mobilier, echipamente digitale şi materiale didactice.
Simona Halep, la concertul Andre Rieu de la Cluj, încântată de momentul Gheorghe Zamfir: “Respect şi admiraţie fără margini!” – VIDEO # News.ro
Simona Halep a fost prezentă la unul dintre concertele Andre Rieu din BT Arena, de la Cluj-Napoca, şi s-a declarat încântată de faptul că a avut ocazia de a-l vedea live pe maestrul Gheorghe Zamfir pe scenă.
Medicul Wargha Enayati: Nu e o lipsă de personal în spitale, e numai o distribuţie greşită / Medicii câştigă cel puţin la nivelul Germaniei acum # News.ro
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City, primul oraş medical din România, este de părere că în spitalele din România nu este o lipsă de personal, dar oamenii sunt distribuiţi greşit. Medicul a subliniat că doctorii din România au câştiguri similare cu cele din Germania.
Ministerul Educaţiei: 13 noiembrie - ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU / Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007. Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie.
