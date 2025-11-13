Dominic Fritz: România, gata, sunt unul de-ai tăi!

22:40

Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al reţelei private de sănătate Regina Maria şi al Enayati Medical City, primul oraş medical din România, este de părere că în spitalele din România nu este o lipsă de personal, dar oamenii sunt distribuiţi greşit. Medicul a subliniat că doctorii din România au câştiguri similare cu cele din Germania.