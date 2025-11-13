Sinaxa preoților din Protopopiatul Moinești
Ziarul Lumina, 13 noiembrie 2025 10:50
Marți, 11 noiembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Mina, preoții Protopopiatului Moinești s-au întâlnit în comuniune liturgică în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Ze
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
10:50
Marți, 11 noiembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Mina, preoții Protopopiatului Moinești s-au întâlnit în comuniune liturgică în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Ze
Acum o oră
10:40
La Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara a avut loc, miercuri, 12 noiembrie, o conferinţă teologică adresată preoților din cuprinsul eparhiei hunedorene, susţinută de arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul
10:40
La Școala primară „Sfântul Stelian” din Bistrița a avut loc Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Bistrița-Năsăud, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul
10:40
În ziua de prăznuire a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul
10:40
După aproape 170 de ani de la moartea sa, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807–1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la
Acum 24 ore
20:10
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia XXIII, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 283„Să nu dați niciodată vina pe diavol, ci pe voința noastră trândavă. Când
20:10
Parohia „Izvorul Tămăduirii”-Mavrogheni din strada Monetăriei nr. 4, sector 1, București, organizează în ziua de 24 noiembrie 2025, ora 10:30, la sediul Arhiepiscopiei Bucureștilor din strada Intrarea Miron
20:00
„În vremea aceea a scos Iisus un demon dintr-un bolnav care era mut. Și când a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile s-au minunat. Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe
20:00
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi mama sa, Sfânta Antuza (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului) # Ziarul Lumina
Acest mare dascăl şi luminător al lumii, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, în anul 344, din părinţi drept-credincioşi: tatăl său se numea Secund şi era căpetenia Siriei, iar mama sa
20:00
Fraților, vă aduceți aminte de osteneala și de truda noastră; lucrând zi și noapte, ca să nu fim povară niciunuia din voi, așa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de
20:00
Psihodrama este o metodă de psihoterapie experiențială care transformă introspecția într-o formă activă de explorare și vindecare. Psihoterapeutul Adelina Matei ne-a spus că prin intermediul jocului de rol, al
20:00
Cu durere adâncă, dar cu nădejdea neclintită în Hristos Cel înviat, am aflat despre mutarea în veșnicie a doamnei Galina Răduleanu. Plecarea sa dintre noi închide o pagină de istorie trăită în curaj și
20:00
Infecțiile tractului urinar se pot transforma într-o problemă extrem de gravă dacă le neglijăm și nu luăm anumite măsuri prin care le putem preveni. Într-un articol apărut în cotidianul spaniol La
20:00
Dacă urmează sau tocmai v-ați vaccinat antigripal ar fi bine să evitați câteva zile anumite medicamente, cum sunt ibuprofenul, aspirina sau naproxenul, deoarece pot diminua eficiența vaccinului. După cum au
20:00
Un studiu de tip umbrella-review publicat de British Medical Journal, care analizează concluziile mai multor studii anterioare privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, arată că nu există ni
20:00
O nouă funcționalitate integrată în aplicația iMedico dezvoltată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer le permite utilizatorilor să afle cu un singur click unde sunt centrele medicale cele mai
19:50
În contextul deciziei intens dezbătută în spațiul public, în ultimele zile, referitoare la desființarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), Academia Română a solicitat, într-un comunicat, păstrarea
19:50
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduieşte azi şi mâine conferința anuală „Hierasus - Cercetări arheologice în zona de nord a Moldovei”, ediția a III-a, dedicată cercetărilor recente din
19:50
Exporturile de ciocolată ale României se ridică la 175 milioane de euro anual, pe o piaţă în care activează 250 de companii, conform datelor publicate de organizatorii evenimentului Chocolate Saga, desfășurat re
19:50
Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mâncarea cu 7,57%, potrivit Institutului Naţional de
19:50
Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide vineri în Piaţa Mare şi în imediata apropiere, în curtea Palatului Brukenthal, au anunţat organizatorii. În premieră, în colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal,
19:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, 14 noiembrie, va fi o grevă de 24 de ore în transportul public lo
19:50
Şoferii profesionişti din India au devenit printre cei mai căutaţi angajaţi în România, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din transporturi, aceştia putând câştiga până la 3.000 de euro lunar, po
19:30
În România sunt 23 de şantiere în derulare sau care se vor deschide pentru construcţia de spitale. Printre ele sunt nouă proiecte ale căror finanțări au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate
19:10
În seara zilei de 12 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit slujba de Te Deum în Biserica
16:10
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi, 12 noiembrie 2025, o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost distinși peste 200 de pictori care au contribuit la realizarea
14:40
După cuvintele Sfinților Părinți exegeţi ai vieții și învățăturilor sale, Ioan Hrisostom, cunoscut sub numele de Gură de Aur, a fost printre cei mai mari ierarhi pe care i-a avut Biserica de-a lungul
14:20
Preoții din protopopiatele Brăila, Făurei şi Însurăţei ale Eparhiei Dunării de Jos au participat marți, 11 noiembrie, la Conferinţa pastoral‑misionară de toamnă. Întrunirea, prezidată de chiriarhul
12:50
Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat vineri, 7 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala
12:50
Simpozionul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae - un nou rugător în cer” se încheie astăzi, 12 noiembrie. A doua zi a evenimentului academic de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian
12:40
Timișoara a găzduit, în perioada 9‑11 noiembrie, cea de‑a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”. Ediția din acest an s‑a desfășurat sub egida
11:50
La Mănăstirea Lainici, județul Gorj, a avut loc luni, 10 octombrie, prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, după proclamarea locală a canonizării ce a avut loc duminică, 9 noiembrie,
11:40
La Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, au avut loc, în perioada 8‑9 noiembrie, slujbe și evenimente festive prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, conform episcopiadaciafelix.ro.
11:30
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Tăut din Protopopiatul Tinca, duminică 9 noiembrie, cu prilejul hramul lăcașului de cult, închinat
11:20
Sfântul Mare Mucenic Mina, hramul noii biserici a Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia # Ziarul Lumina
La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Mina, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșita Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din cetatea Marii Uniri, cu
11:20
Lucrările simpozionului internațional intitulat „Un secol de teologie și spiritualitate în Patriarhia Română. Contribuția Sfinților Arsenie Boca și Ilarion Felea”, dedicat celor doi sfinți proveniți din
Ieri
00:20
Într-un demers de promovare a turismului de sănătate şi de valorificare a patrimoniului balnear naţional, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat 12 ghiduri privind
00:20
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere, printr-un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor de şomaj, un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, sprijinirea tinerilor aflaţi la început
00:20
Ministerul Apărării Naţionale a organizat marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, ceremonii militare şi religioase în Bucureşti şi în garnizoanele în care există unităţi care au
00:20
În luna octombrie, la nivel național, au fost vândute 58.502 de imobile, cu 3.242 mai multe faţă de luna precedentă, dar cu 9.496 mai puține față de octombrie 2024, a anunțat Agenţia Naţională de
00:20
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creştere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawaţi, a informat vicepreşedintele ANRE, Gabriel
00:20
În sala de concerte Auditorium a Radio France va avea loc, în 20 noiembrie, un concert special susținut de Orchestra Română de Tineret, alături de Orchestra Naţională a Franţei. Evenimentul marchează 145 de
00:20
La Muzeul de Istorie din Suceava are loc azi, 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de pictură a artistei Pușa Pîslaru-Ionescu, intitulată „Dincolo de...”, eveniment prezentat de criticul de artă Iulian
00:20
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care a marcat recent 75 de ani de la creare, rămâne de o „actualitate arzătoare”, a subliniat pentru AFP judecătorul francez Mattias Guyomar, preşedintele Curţii
11 noiembrie 2025
23:00
Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, Cap. 3-19, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 77-78„Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. De ce stare are, așadar, nevoie mintea ca să poată
23:00
Fraților, voi înșivă știți că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, ci, după ce am suferit și am fost, precum știți, ocărâți în Filipi, am îndrăznit întru Dumnezeul nostru să grăim în fața vo
22:50
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei (†619), a fost cipriot de neam, fiul lui Epifanie, domnul ţării, din Amatunda Ciprului, şi a trăit pe vremea împăratului Heraclie (610-641). La vârsta cu
22:50
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia; și cel care caută găsește; și celui care bate i se va deschide. Și care t
22:40
În inima credinței ortodoxe se află legătura vie dintre Liturghie și transformarea omului. Liturghia nu este doar o slujbă sau o comemorare a trecutului, ci un loc unde cerul se unește cu pământul, iar omul pa
22:30
Anul acesta, Postul Crăciunului începe vineri, 14 noiembrie 2025, când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip, care a vestit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos pe teritoriul ţării noastre. Acest lucru se
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.