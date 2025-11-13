Duckadam are statuie FOTO. A fost ridicată chiar în comuna natală a „Eroului de la Sevilla”: „Se repară o nedreptate”
Joi, 13 noiembrie, a avut loc dezvelirea statuii în memoria lui Helmut Duckadam, la aproape un an de la decesul marelui portar.
Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul momentului în România, a fost delegat de UEFA la meciul Slovacia - Irlanda de Nord. Partida va avea loc pe 14 noiembrie, de la 21:45, și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 4.
17:10
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare” # Golazo.ro
Fostul internațional român Cristi Săpunaru (41 de ani) a vorbit despre condițiile pe care le-au avut „tricolorii” la Zenica, înaintea unui meci cu Bosnia din 2011.
Acum o oră
17:00
Încercare de puci la Adunarea LPF! Cine a fost persoana care astăzi a inițiat o propunere anti-Gino Iorgulescu. E un apropiat al FRF # Golazo.ro
Astăzi, în Poiana Brașov a avut loc Adunarea Generală a LPF, în care șeful Ligii a supus la vot eliminarea numărului maxim de mandate pe care să le poată avea un președinte
16:50
16:40
Scandalul pariurilor se complică Ioan Ovidiu Sabău spune că situația e mult mai gravă: „Nu doar la Metaloglobus! Sunt mai multe echipe din Liga 1” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost antrenor al Universității Cluj, a comentat scandalul pariurilor în care sunt implicați jucători de la Metaloglobus.
Acum 2 ore
16:30
Acuzații de rasism Jordan Chiles, despre bronzul pierdut în favoarea Anei Maria Barbosu la JO 2024: „N-au vrut să vadă pe podium trei femei de culoare” # Golazo.ro
Jordan Chiles (24 de ani) a vorbit din nou despre retragerea medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024 în favoarea Anei Maria Barbosu (19 ani).
16:10
Marius Marin, comparat cu Bölöni Un fost internațional analizează jocul naționalei fără Stanciu și Răzvan Marin: „Infuzia a avut efect!” # Golazo.ro
Marcel Coraș (66 de ani), atacantul naționalei la EURO ’84, crede că Mircea Lucescu a găsit formula ideală de echipă, punându-l pe Marius Marin în rolul central al jocului.
15:50
Mutu îl atacă din nou pe Zenga Fostul jucător, mesaj pentru italian: „Rasism! Ar trebui să ai mai mult respect față de România” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că Walter Zenga (65 de ani) a avut o atitudine xenofobă în momentul în care l-a criticat pe Cristi Chivu (45 de ani) la începutul acestui sezon din Serie A.
Acum 4 ore
15:00
Cum se simte Cornel Dinu Legenda lui Dinamo oferă detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop” # Golazo.ro
Cornel Dinu (77 de ani), legenda lui Dinamo, a vorbit despre starea sa de sănătate, după ce a fost internat recent la Spitalul Universitar de Urgență.
14:50
Bîrligea și Olaru vor la CM 2026 VIDEO. Vedetele de la FCSB, înainte de meciul cu Bosnia: „Ne legăm de orice speranță” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), jucătorii FCSB-ului, au prefațat partida decisivă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:40
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO # Golazo.ro
GOLAZO.ro a intrat pe „Bilino Polje”, arena unde România va căuta sâmbătă să facă un pas mare spre Mondiale.
14:30
Zverev, victima lui Sinner Italianul l-a învins pentru a treia oară în 17 zile și s-a calificat semifinalele Turneului Campionilor » Gestul bizar al germanului # Golazo.ro
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor după ce l-a învins, miercuri, pe Alexander Zverev, cu scorul de 6-4, 6-3.
14:20
Coșmarul lui Griezmann Sora lui a fost ținută ostatică la Bataclan, unde 90 de persoane au fost ucise în 2015: „S-a mișcat și a fost împușcat!” # Golazo.ro
Ziua de 13 noiembrie 2015 a fost una de coșmar atât pentru întreaga națiune franceză, cât și pentru familia Griezmann: în timpul atacului terorist, Antoine juca pe Stade de France cu echipa națională.
Acum 6 ore
13:30
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români # Golazo.ro
De ce îl contestă ultrașii bosniaci pe președintele propriei federații înaintea meciului cu România.
13:10
Brigadă britanică la Zenica UEFA a stabilit arbitrii meciului decisiv Bosnia - România » „Centralul” stârnește controverse # Golazo.ro
UEFA a delegat o brigadă englezească la meciul României de la Zenica. Echipa de arbitri va fi condusă de „centralul” Michael Oliver (40 de ani), care a mai oficiat anterior trei meciuri ale echipelor românești și un joc al naționalei României.
12:50
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează” # Golazo.ro
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea 35-33. Finalul meciului din etapa #9 din Liga Florilor a fost umbrit de un eveniment neplăcut în tribune.
12:00
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fost mare internațional, a criticat măsurile impuse de FCSB, după situațiile de indisciplină de la echipă. Fostul câștigător al Cupei Campionilor consideră că Daniel Bîrligea (25 de ani) ar trebui motivat altfel.
Acum 8 ore
11:30
Lyon transferă de la Real! Madrilenii îl trimit în Franța pe jucătorul care nu a reușit să facă față în LaLiga » Detaliile înțelegerii # Golazo.ro
Olympique Lyon și Real Madrid ar fi ajuns la un acord verbal privind împrumutul lui Endrick.
11:20
U-BT Cluj Napoca a învins-o pe Baxi Manresa, scor 110-86, în runda #7 din EuroCup.
11:10
CFR Cluj riscă să fie depunctată! Reacția relaxată a lui Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni” » Ce sumă trebuie să plătească # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul clubului CFR Cluj, a vorbit despre sancțiunea pe care formația din Gruia riscă s-o primească din partea Federației Române de Fotbal.
10:50
EURO 2028 S-au stabilit cele 9 stadioane care vor găzdui meciurile de la turneul final. Unde se joacă finala # Golazo.ro
EURO 2028 va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor și va avea loc în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.
10:10
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit # Golazo.ro
Dennis Man e cel mai în formă „tricolor" înaintea confruntării cu Bosnia de la Zenica.
10:00
Ioan Varga, executat silit! Proprietatea de 4 milioane de euro a patronului de la CFR Cluj a fost scoasă la licitație # Golazo.ro
Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a fost executat silit după un împrumut din 2019, pentru care a garantat cu un ansamblu imobiliar din Cluj-Napoca.
09:50
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fost mare internațional român, a vorbit despre confruntarea României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Acum 12 ore
09:20
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște” # Golazo.ro
Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, este descris de foștii săi jucători ca un tehnician care preferă fotbalul ofensiv și îi place să lucreze cu jucători cu personalitate.
Acum 24 ore
23:50
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total” # Golazo.ro
De câteva săptămâni, Ladislau Bölöni (72 de ani) se află în campanie pentru lansarea filmului documentar despre viața sa „Bölöni - legenda care ne leagă” și răscolește prin arhiva memoriei, amintindu-și atât momente plăcute, cât și episoade mai puțin fericite din cariera sa impresionantă.
23:10
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) l-a contrazis pe Victor Angelescu (41 de ani) după ce oficialul de la Rapid a spus că Alex Dobre (27 de ani) merita convocarea la națională în locul lui David Miculescu (24 de ani).
22:30
Adrian Mutu (46 de ani) a dezvăluit că se află în negocieri cu două echipe din zona Asiei.
22:10
A leșinat în timpul testelor fizice Oscar, ex-Chelsea, transportat la spital. Problemele cardiace l-ar putea obliga să se retragă # Golazo.ro
Oscar, fost jucător la Chelsea, a fost transportat de urgență la spital, marți, după ce s-a simțit rău în timp ce efectua niște teste fizice.
21:50
Nadia s-a apucat de cântat VIDEO „Zeița de la Montreal” a petrecut de ziua de ei naștere într-un mod inedit # Golazo.ro
Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit miercuri vârsta de 64 de ani și a ales să sărbătorească cântând.
21:50
„O minciună” Neymar neagă vehement că i-ar fi cerut scuze antrenorului, după ieșirea de la ultimul meci # Golazo.ro
Neymar (33 de ani) a răbufnit la adresa unei publicații din Brazilia, în urma înfrângerii lui Santos, 2-3, pe terenul celor de la Flamengo.
21:00
Știe ce-i lipsește lui Dennis Politic Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a dezvăluit dialogul avut cu fotbalistul aflat acum la FCSB # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu Dennis Politic (25 de ani), înainte ca acesta să plece la FCSB.
20:50
Rapid, bună de plată FRF i-a amendat pe giuleșteni, după incidentele din etapa #15 din Liga 1 + Decizie în cazul Dinamo - CFR # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapei #15 din Liga 1.
20:40
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta” # Golazo.ro
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a numit principalul atu al giuleștenilor din acest sezon.
20:20
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi” # Golazo.ro
Cicinho (45 de ani), fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid, a vorbit despre dependența de alcool cu care s-a confruntat.
19:40
Înlocuitorul lui Lewandowski? Contractul atacantului polonez expiră în 2026, iar Barcelona a pus ochii deja pe un jucător » E golgeter în Bundesliga # Golazo.ro
Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen, ar fi prima opțiune pentru Barcelona pentru a-l înlocui pe Robert Lewandoswi.
19:40
România U19, victorie categorică Debut cu dreptul pentru „tricolori”, în preliminariile EURO 2026 # Golazo.ro
România U19, selecționată antrenată de Adrian Dulcea (46 de ani), a debutat cu dreptul în preliminariile UEFA EURO U19 2026, competiție ce va avea loc în Țara Galilor.
19:00
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta a vorbit despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona # Golazo.ro
Joan Laporta (65 de ani), președintele de la FC Barcelona, a vorbit despre vizita-surpriză a lui Lionel Messi (38 de ani) pe Camp Nou.
18:40
„Credem în nevinovăția lor” Prima reacție de la Metaloglobus, club ai cărui jucători ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe # Golazo.ro
Metalogobus a transmis un comunicat cu privire la scandalul pariurilor care a izbucnit la începutul acestei săptămâni.
18:10
Omagiul lui Mbappe Mesaj la 10 ani de la atentatele de la Paris: „Chiar dacă e în joc calificarea la Mondial, există lucruri mult mai importante” # Golazo.ro
Kylian Mbappe și Didier Deschamps au vorbit despre atacurile teroriste care au avut loc în Paris, pe 13 noiembrie 2015.
18:00
Drăgușin a revenit pe gazon FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central al celor de la Tottenham și al naționalei României, a revenit pe gazon după o pauză de aproape 10 luni.
17:40
Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor # Golazo.ro
Fostul mare portar al echipei naționale de fotbal a României, Bogdan Stelea (57 de ani), a fost unul dintre acționarii Grup Blauer București, o companie românească care dezvoltă parcuri fotovoltaice
Ieri
17:10
Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și-a aflat pedeapsa după gestul necontrolat din partida cu Hermannstadt, scor 3-3.
17:10
Prețurile au luat-o razna Un loc de parcare la CM 2026 va fi mai scump decât un bilet la meci! # Golazo.ro
Prețurile tichetelor de parcare la meciurile de la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi mai mari decât biletele de acces la meciuri.
17:00
Vor deveni milionari! Prima istorică promisă jucătorilor dacă naționala se califică la barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Felix Tshisekedi (62 de ani), președintele Republicii Democrate Congo, a anunțat că jucătorii naționalei vor primi câte un milion de dolari în cazul în care reușesc să se califice în barajele pentru Campionatul Mondial 2026.
16:50
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino # Golazo.ro
FRF lansează, în perioada noiembrie 2025 și martie 2026, campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”.
16:30
Scandalul „Yamal” ia amploare Joan Laporta intervine în conflictul cu Federația Spaniolă: „Acționăm în interesul Barcelonei” # Golazo.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a comentat acuzațiile venite din partea Federației Spaniole de Fotbal.
16:20
Mesajul lui Boloni către jucătorii naționalei (un pic și pentru Mircea Lucescu?) face mai bine decât încurajări nesincere.
16:10
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e” # Golazo.ro
Finanțatorul FCSB este dezamăgit de prestațiile lui Dennis Politic (25 de ani) și ia în calcul inclusiv vânzarea acestuia.
