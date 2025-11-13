Horoscop zilnic: 14 noiembrie
SportMedia, 13 noiembrie 2025 23:20
Horoscop zilnic pentru 14 noiembrie 2025.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Horoscop zilnic pentru 14 noiembrie 2025.
23:20
Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală la 75 de luni, la un randament mediu de 6,91% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,057 miliarde lei. Vineri …
23:20
O fetiță de 2 ani a murit după o anestezie făcută într-o clinică stomatologică din București # SportMedia
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Fata a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30 şi nu a putut fi resuscitată. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă. Secția 10 Poliție a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la clinica stomatologică, …
23:20
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă. Conform unei directive transmise ambasadelor şi consulatelor americane …
23:20
Ilie Bolojan le-a propus magistraților ca pensia să scadă de la 5.000, la 3.200 de euro net: Nici nu ne-am apropiat de o variantă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a spus, joi seară, că nu s-a ajuns la vreo soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor. Guvernul a propus ca magistrații să aibă o pensie care să ajungă la aproximativ 3.200 de euro net pe lună, în loc de 5.000 …
Acum 4 ore
21:20
Guvernul a anunțat investițiile pe care va continua să le finanțeze din PNRR: Ce se întâmplă cu Autostrada Moldovei și cu reforma ANAF # SportMedia
Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, Memorandumul propus de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, avizat de Ministerul de Finanţe şi de Ministerul Investiţiei şi Proiectelor Europene, prin care s-a aprobat continuarea investiţiilor finanţate din PNRR, derulate de Ministerul Dezvoltării. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, joi, că toate investiţiile finanţate din PNRR, derulate …
21:20
Echipaje de poliție, ISU și SMURD, mobilizate după o glumă proastă la 112: Un elev a spus că a căzut într-un lac # SportMedia
Doi copii de 13 ani au decis să chiulească de la ora de biologie, apoi au mers în parcul Morarilor din Sectorul 2 al Capitalei și au decis să facă o glumă. Unul dintre ei a sunat la 112 și a spus că a căzut în lac, nu poate să iasă și se îneacă. În …
21:20
Ciprian Ciucu vorbește despre un „blat” refuzat și despre ruperea prieteniei cu Cătălin Drulă # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat. „Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. …
21:20
Ce impact bugetar va avea reforma în administrație Cseke Attila: 13.000 de posturi vor fi afectate # SportMedia
Măsurile de reformă din administrația locală și centrală ar urma să aibă un impact de 3,5 – 4,5 miliarde de lei, a estimat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Dintre acestea, măsurile de eficientizare din administrația publică locală vor reprezenta 1,7 miliarde de lei, a precizat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul …
Acum 6 ore
19:20
Federația turcă de fotbal (TFF) a impus joi suspendări de diferite durate împotriva a 102 jucători din primele două divizii ale campionatului său, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancționați numărându-se Eren Elmali și Metehan Baltaci de la Galatasaray, informează Reuters. În această lună, TFF a suspendat 149 de arbitri …
19:20
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare. Potrivit surselor citate, Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraţilor Daniel Mocanu şi Ionuţ Nando Mocanu şi a decis aplicarea măsurii …
19:20
Târgul „Poveste de Crăciun" revine între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 cu o lună întreagă de feerie, colinde și activități pentru întreaga familie De la patinoar și carusel, până la ateliere, filme, spectacole, campanii umanitare și întâlniri cu Moșii sărbătorilor, Târgul „Poveste de Crăciun" transformă Grădina Operei Comice pentru Copii în cel mai spectaculos …
19:20
E ciudat cum, atunci când te gândești la o vacanță, nu-ți vin în minte biletele sau bagajele. Îți vin imaginile. Lumina de dimineață pe o terasă, o cafea băută încet, mirosul de cremă solară amestecat cu briza mării. Asta e esența verii. Și poate că vacanța de vară 2026 pare departe, dar adevărul e că …
19:20
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor …
19:20
Prima reacție a CSM după negocierile eșuate de la Cotroceni: Magistrații nu au cerut pensie mai mare decât salariul # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, prima reacţie după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema legii referitoare la pensiile de serviciu ale magistraţilor. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, că nu s-a ajuns la un consens în urma întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema proiectului de lege care să …
19:20
Ciprian Ciucu anunță „măsuri care vor deranja comoditatea”: Dacă nu vă convine, nu mă votați și cu asta basta # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că va propune măsuri ferme pentru reducerea poluării în București, inclusiv restricționarea temporară a parcării pe anumite străzi pentru curățenie. „Vor fi măsuri care vor deranja comoditatea", a spus acesta. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a vorbit joi seară, în …
Acum 8 ore
17:10
DNA închide dosarul Dragnea-Trump: Procurorii spun că fapta nu există. Cum și-a băgat coada și Lia Savonea # SportMedia
DNA a clasat dosarul cunoscut drept „Dragnea – vizita la Trump", motivând că fapta penală „nu există", după ce cauza fusese întoarsă din instanţă la procurori, ca urmare a unei decizii luate de judecători apropiaţi Liei Savonea de la Curtea de Apel Bucureşti. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au dispus la …
17:10
ANAF l-a obligat pe șeful Comisiei de Apărare să returneze mașina de lux pe care o conducea fără drept # SportMedia
Deputatul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare, a restituit un Mercedes de lux (evaluat la peste 140.000 de euro), după ce ANAF a stabilit că maşina era folosită de demnitar în interes personal, fără nicio legătură cu activitatea firmei care o luase în leasing. Direcția Antifraudă din ANAF e cea care a făcut controlul …
17:10
Adrian Mutu știe cu cine ar trebui înlocuit Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. „Briliantul" îl vede pe Gică Hagi drept alegerea corectă pe care FRF ar trebui să o facă. „Eu cred că urmașul natural al lui Mircea Lucescu la echipa națională este Gică Hagi, pentru că a lucrat aproape cu toți din componența …
17:10
România a obținut revizuirea PNRR. Vom primi cu 25% mai puțini bani și avem tot cu 25% mai puține jaloane de îndeplinit # SportMedia
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), unde ţara noastră este reprezentată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta precizează că România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească până la …
17:10
Negocierea este una dintre cele mai subevaluate competențe din mediul de afaceri românesc. Mulți manageri o privesc ca pe o abilitate "de vânzare" sau un simplu joc al prețurilor. În realitate, negocierea este un proces strategic care influențează direct profitul, relațiile cu partenerii, eficiența echipelor și sustenabilitatea afacerii. Fiecare companie, indiferent de mărime, negociază cu …
17:10
„O teză falsă”: Code for Romania îl taxează pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre ONG-uri # SportMedia
Asociația Code for Romania a reacționat, joi, la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care afirmase că „niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta", referindu-se la dezvoltarea de politici publice. Reprezentanții Code for Romania susțin că afirmația este „o teză …
Acum 12 ore
15:10
România vs Bosnia se joacă pe 15 noiembrie – bookmakerii se așteaptă la un meci echilibrat # SportMedia
România dispută penultimul meci din campania de calificare la Cupa Mondială din 2026 pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare, în Bosnia. Meciul este decisiv pentru clasarea pe locul secund, care ne-ar putea poziționa într-o poziție mai bună la tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială. Cu două etape rămase de disputat, …
15:10
Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, în a doua parte a lunii noiembrie pe scena Operei Naționale București # SportMedia
Săptămâna 19 – 23 noiembrie deschide cortina Operei Naționale București către lumi contrastante, dar la fel de captivante. De la feeria baletului „Spărgătorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, la forța dramatică a spectacolului „Callas – Oana Pellea", de la rafinamentul seducător al lui „Don Giovanni" la fantezia melancolică a „Povestirilor lui Hoffmann", vor fi …
15:10
Chiar în momentul în care Franța comemorează 10 ani de la atentatele islamiste de la Bataclan care au îndoliat țara, amenințarea revine. O fostă iubită a singurului jihadist care a supraviețuit atacurilor din 13 noiembrie 2015 a fost arestată sub suspiciunea că plănuia un act violent. Femeia, în vârstă de 27 de ani, convertită la …
15:10
Englezul Michael Oliver (40 ani) va arbitra meciul dintre naționalele de fotbal ale României și Bosniei-Herțegovina, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenți au fost delegați Stuart Burt și James Mainwaring, iar al …
15:10
Nicușor Dan și-a numit 5 noi consilieri. Printre ei, Vlad Voiculescu (urmărit penal) și profesorul Sorin Costreie # SportMedia
Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. Printre ei se numără și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, dar și Sorin Costreie, profesor de filosofie la Universitatea din București. Decretele semnate de Nicușor Dan prevăd următoarele numiri din 17 noiembrie: Vlad Voiculescu și Șerban …
15:10
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă # SportMedia
Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal's. Însă Tottenham Court Road, din Londra, a fost transformată recent într-un adevărat oraș de corturi, după ce rânduri lungi de adăposturi improvizate au fost ridicate de persoane fără adăpost …
15:10
În scandalul de corupție din Ucraina, doi miniștri și-au depus demisiile. Ancheta a scos la iveală un sistem de spălare de bani în sectorul energetic. În centrul acestuia s-ar afla un apropiat al lui Zelenski. Scandalul de corupție din Ucraina ia amploare: ministrul Justiției, Herman Haluşcenko, și ministra Energiei, Svitlana Hrynchuk, și-au anunțat demisiile la …
15:10
FCSB a anunțat că va renunța la doi jucători cu statut de titulari din echipa de start. Roș-albaștrii nu vor mai conta pe Adrian Șut și Mihai Lixandru, conform unui anunț
15:10
Italia investighează turismul de război: Clienți bogați care ar fi plătit sume colosale pentru a vâna oameni, la Sarajevo # SportMedia
Procurorii din Milano au deschis o investigație, iar acuzaţiile sunt uluitoare: cetățeni italieni bogaţi ar fi călătorit în Bosnia-Herțegovina, la începutul anilor ’90, pentru a participa la așa-numite „safari umane” – excursii foarte scumpe, în care se trăgea asupra civililor din orașul asediat Sarajevo. Plângerea a fost depusă de jurnalistul și romancierul Ezio Gavazzeni, care … The post Italia investighează turismul de război: Clienți bogați care ar fi plătit sume colosale pentru a vâna oameni, la Sarajevo appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Merz și aliații de la guvernare au căzut de acord – cine și cum va face armata în Germania # SportMedia
Partidele coaliției de guvernământ din Germania au încheiat un nou acord privind serviciul militar, după ce luna trecută nu au reușit să ajungă la un compromis. Noul acord marchează a doua încercare a coaliției de a soluționa una dintre cele mai controversate reforme de apărare ale țării, scrie Politico. Conform noului plan, toți tinerii de … The post Merz și aliații de la guvernare au căzut de acord – cine și cum va face armata în Germania appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal informal de comunicare cu Vladimir Putin, pe fondul temerilor că administrația Trump ar putea pune în umbră interesele europene în războiul din Ucraina. Dezvăluirea a fost făcută de Financial Times, care a relatat că Jonathan Powell, consilierul britanic pe probleme de securitate națională, l-a sunat în luna … The post Guvernul britanic a încercat să stabilească un canal secret de comunicare cu Putin appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ciucu s-a dus cu Bolojan la depunerea candidaturii și le propune bucureștenilor un parteneriat pentru 6 ani și jumătate # SportMedia
Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură pentru funcţia de primar general. Însoţit de premierul Ilie Bolojan, Ciucu a declarat că vrea să facă din Bucureşti proiectul vieţii sale şi ca oraşul „să fie pus la punct”. Ciucu s-a declarat convins că are prima şansă de … The post Ciucu s-a dus cu Bolojan la depunerea candidaturii și le propune bucureștenilor un parteneriat pentru 6 ani și jumătate appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Italianul Jannik Sinner este primul tenisman care și-a asigurat calificarea în semifinalele Turneului Campionilor, pentru al treilea an consecutiv, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 6-3, pe germanul Alexander Zverev, miercuri seara la Torino, într-un meci din Grupa ‘Bjorn Borg’, care a durat o oră și 37 de minute. Sinner, ocupantul locului secund … The post Cunoaștem primul semifinalist de la Turneul Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Camera Reprezentanţilor a aprobat un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Criza bugetară a durat 43 de zile, a paralizat Washingtonul și a lăsat sute de mii de angajați federali fără salarii. Preşedintele Donald Trump a semnat legea, la aproximativ două ore … The post Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FCSB se pregătește să schimbe din nou jucătorul pentru regula U-21. Nici Ionuț Cercel nu i-a convins pe cei de la FCSB în partida cu Hermannstadt, astfel că Gigi Becali se gândește la o nouă schimbare. Patronul roș-albaștrilor îi reproșează lui Cercel că s-a dat lovit în meciul cu Hermannstadt. „Cercel a văzut că a … The post Schimbare la FCSB: Roș-albaștrii vor să modifice din nou jucătorul U-21 appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Liviu Negoiță, propus de PUSL (partidul susţinut de Dan Voiculescu) pentru Primăria Capitalei, a anunțat, joi, că nu-și mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie. El a precizat că a luat această decizie ca formă de protest față de abuzurile care afectează alegerile parțiale din București. ”Liviu Negoiță, în deplin acord cu PUSL, a … The post Liviu Negoiță se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ministrul Manole: Am reușit! Programul național FIV va putea fi finanțat din fonduri UE # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. ”Am reuşit! Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu … The post Ministrul Manole: Am reușit! Programul național FIV va putea fi finanțat din fonduri UE appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Un profesor universitar din Iași a fost dat afară, după ce ar fi violat o studentă în birou # SportMedia
Un profesor de la Universitatea de Științele Vieții din Iași a fost destituit din funcție după ce Comisia de Etică a constatat că ar fi agresat sexual o studentă chiar în biroul său, după un examen. Cazul a ajuns și în atenția Poliției, care a deschis un dosar penal pentru viol. Corneliu Gașpar, șef de … The post Un profesor universitar din Iași a fost dat afară, după ce ar fi violat o studentă în birou appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Sunt victime și a fost activat Planul Roșu # SportMedia
O explozie urmată de incendiu a avut loc, joi dimineață, într-un bloc din orașul Balș, județul Olt. Două persoane au fost rănite, au suferit arsuri și trei au suferit atacuri de panică. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, explozia a avut loc într-o garsonieră situată la etajul al treilea al unui bloc de locuințe. … The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Sunt victime și a fost activat Planul Roșu appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Adrian Mutu a anunțat că negociază cu două echipe revenirea în fotbal. Antrenorul român a declarat că are două oferte din Asia, pe care le ia în considerare. ”Normal ar fi să antrenez, da. E o perioadă de tranziție. Se apropie fereastra de mercato și dacă vor fi oportunități care se vor ivi și îmi … The post Adrian Mutu negociază revenirea în fotbal: Anunțul „Briliantului” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # SportMedia
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost reales cu 73% și a fost cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan. Acesta candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria … The post Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Titus Corlățean, revoltat că află din presă despre noii ambasadori pe care trebuie să îi audieze în Parlament # SportMedia
Președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, Titus Corlățean, spune că nu va demara audierile în cazul ambasadorilor propuși despre a căror desemnare află din presă, până când nu va exista o discuție directă, pledând pentru respectarea Legislativului și a procedurilor. Potrivit presei, Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, care își încheie, la cerere, mandatele de … The post Titus Corlățean, revoltat că află din presă despre noii ambasadori pe care trebuie să îi audieze în Parlament appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Islanda declară colapsul unui curent major din Atlantic drept „amenințare existențială”. Există riscul unei noi ere glaciare în Europa # SportMedia
Islanda a desemnat potenţialul colaps al unui important curent oceanic drept o amenințare la adresa securității naționale și a existenței țării, a declarat ministrul islandez al Climei, Johann Pall Johannsson. Este vorba despre Circulația Meridională Atlantică (AMOC), sistemul de curenți care transportă apa caldă de la tropice spre nord, menținând iernile din Europa relativ blânde. … The post Islanda declară colapsul unui curent major din Atlantic drept „amenințare existențială”. Există riscul unei noi ere glaciare în Europa appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Conducerea clubului CFR Cluj a confirmat că ardelenii sunt în pericol să fie depunctați în Superliga. Datoriile mari pe care CFR Cluj le are fac ca echipa să fie aproape de depunctare. Patronul Neluțu Varga a confirmat acest lucru și, deși crede că va rezolva situația, spune că nu va muri nimeni dacă se va … The post CFR Cluj, în pericol de depunctare: „Nu moare nimeni dacă ne iau punctele” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ziua 1359 Rușii au ocupat două sate din Zaporojie și avansează în alte două regiuni. Mine explodate lângă ambulanțe. Ungaria cere UE să oprească finanțarea Ucrainei # SportMedia
În ziua 1359 de război, forțele rusești au ocupat două sate din regiunea Zaporojie. În plus, au obținut câștiguri tactice în apropierea a două localități din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au avansat în apropierea unui sat situat la granița administrativă a regiunii Dnipropetrovsk. Rușii au atacat și un oraș din regiunea Odesa cu drone, … The post Ziua 1359 Rușii au ocupat două sate din Zaporojie și avansează în alte două regiuni. Mine explodate lângă ambulanțe. Ungaria cere UE să oprească finanțarea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Un sondaj realizat de INSCOP Research arată diferențe majore între preferințele politice ale românilor din mediul rural și cele ale locuitorilor din orașe. Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR și PSD ar fi principalele opțiuni de vot în ambele medii, însă cu ponderi foarte diferite. AUR, … The post 70% dintre românii de la țară ar vota cu AUR și PSD appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
09:10
Gică Hagi este gata să revină în fotbal la câteva luni după ce s-a despărțit de Farul. „Regele” solicită un salariu de minimum 1 milion de euro pe an din partea echipelor care îl doresc. În cazul în care este vorba de echipe mai slabe, salariul ar fi de 2 milioane de euro pe an, … The post Gică Hagi, înapoi în fotbal: Salariul uriaș cerut de „Rege” appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Radu Drăgușin a revenit pe teren într-un meci amical, după zece luni de pauză. Fotbalistul român a trecut peste accidentarea gravă pe care a suferit-o și acum așteaptă revenirea și într-un meci oficial. Agentul său anunță că nu se pune problema ca Radu să plece de la Tottenham în iarnă. „Noi știm că e la … The post Radu Drăgușin și-a decis viitorul după revenirea pe teren appeared first on spotmedia.ro.
