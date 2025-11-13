Cristiano Ronaldo, comportament degradant în Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a încasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Sport.ro, 14 noiembrie 2025 00:20
Cristiano Ronaldo, gest lipsit total de sportivitate în Irlanda - Portugalia 2-0.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
00:20
Cristiano Ronaldo, comportament degradant în Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a încasat cartonașul roșu după un gest golănesc # Sport.ro
Cristiano Ronaldo, gest lipsit total de sportivitate în Irlanda - Portugalia 2-0.
Acum 2 ore
23:50
Alex Dobre, verdict după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: ”Cu siguranță se va întâmpla asta” # Sport.ro
România încheie în această lună campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.
23:40
Continentul negru a dat deja 9 echipe, la CM 2026! Dar numărul reprezentantelor sale poate crește, în martie anul viitor.
23:30
Anunțul serii din Liga 2: „Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”
23:20
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat eşecuri la limită, joi, în etapa a III-a din grupele LEN Euro Cup.
Acum 4 ore
22:50
Cum au fost surprinși tricolorii la cazarea din Bosnia și Herțegovina.
22:50
Reacția polonezilor după ce au aflat unde poate ajunge Edi Iordănescu: ”În timp ce era la Legia” # Sport.ro
Fostul selecționer a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Legia Varșovia la finalul lui octombrie.
22:40
Selecționerul român al Emiratelor a făcut o analiză la cald a meciului tur de calificare pentru barajele intercontinentale de la CM 2026.
22:20
Mihai Stoichiță, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Victoria e obligatorie!” + ”Cu siguranță se va întâmpla asta” # Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45.
21:50
Palmă grea pentru CFR Cluj! Ardelenii riscă depunctarea și excluderea din cupele europene # Sport.ro
CFR Cluj riscă depunctarea din Superliga României și excluderea din cupele europene de către UEFA.
21:40
Tehnicianul român a trăit intens meciul cu Irak, în play-off-ul asiatic de calificare pentru Cupa Mondială.
21:30
Ungurii sunt dramatici după victoria chinuită din preliminariile CM 2026: ”Tensiune! Finalul părea că nu se mai termină” # Sport.ro
Armenia - Ungaria s-a încheiat 0-1.
Acum 6 ore
21:00
Momente dramatice la arena din România. A fost necesară intervenția în forță a pompierilor.
21:00
Mirel Rădoi (44 de ani) s-a despărțit recent de Universitatea Craiova.
20:40
Partida Emirate – Irak, jucată în această seară la Abu-Dhabi, a adunat nume importante în tribune.
20:20
O pictură murală imensă pe un bloc din Bucureşti este dedicată echipei naţionale de fotbal, înfăţişându-i pe Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Nicolae Stanciu, a anunţat, joi, FRF.
20:00
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului # Sport.ro
Florin Talpan a încasat o lovitură în războiul său cu Steaua București. Hotărârea luată de către instanță.
19:40
Internaționalul român traversează o perioadă bună, ajungând la lot cu un moral foarte ridicat.
19:30
Ultima ”dublă” pentru România din preliminariile CM 2026.
Acum 8 ore
19:10
Edi Iordănescu și-a găsit rapid o nouă formație după despărțirea de Legia Varșovia.
19:00
Barajul asiatic de calificare la Mondiale, Emirate – Irak, a stârnit un interes fără precedent, la Abu-Dhabi.
18:50
Zlatan Ibrahimovic, verdict între Premier League, La Liga și Serie A. Specificul fiecărui campionat de top + unde este cel mai ridicat nivel # Sport.ro
Opinia lui Zlatan Ibrahimovic despre Premier League, La Liga și Serie A. Specificul fiecărui campionat.
18:40
Turcii au suspendat 102 jucători în cadrul anchetei privind pariurile ilegale. Doi sunt de la Galatasaray! # Sport.ro
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a decis joi suspendări de diferite durate pentru 102 jucători din primele două eşaloane, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancţionaţi numărându-se şi Eren Elmali şi Metehan Baltaci, de la Galatasaray.
18:00
Condițiile în care Dani Coman va candida la președinția LPF. Decizia luată de președintele de la FC Argeș # Sport.ro
Candidează Dani Coman la președinția LPF? Răspunsul oferit de fostul portar al echipei naționale
18:00
Fostul antrenor al FCSB-ului și-a dus echipa, la Kigali, ca să scape de infernul din Sudan. Din păcate pentru el, aici s-a lovit de problemele birocratice ale fotbalului african.
18:00
Ciprian Marica a văzut lotul convocat de Lucescu și a recunoscut: ”Are o calitate mai mare decât aveam eu” # Sport.ro
România le înfruntă pe Bosnia și San Marino în ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026.
17:20
Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul” # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) e liber de contract din octombrie, de când s-a despărțit de ”U” Cluj.
17:20
Coman, mai jos de atât nu se poate: în ce situație a ajuns Florinel, la 15 luni după plecarea din România # Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani), fost mare star în campionatul nostru, a devenit un anonim, în Qatar.
Acum 12 ore
17:10
Japonezii îl au pe Kazuyoshi Miura, românii pe Răzvan Farmache! Vârsta impresionantă la care mai joacă fotbal fostul fundaș al Farului # Sport.ro
Răzvan Farmache, versiunea de România a lui Kazuyoshi Miura. Vârsta și echipa la care evoluează fundașul dreapta.
16:50
Ediția 2025 a fost câștigată de Ousmane Dembele de la Paris Saint-Germain.
16:50
Fostul selecționer al Italiei a rămas în zona Golfului Persic, după o primă experiență nereușită în Arabia Saudită.
16:40
Islam Makhachev, un om cu inimă mare. Decizia luată după ce și-a vizitat stada din satul natal. UFC 322 e LIVE pe VOYO, duminică de la 5:00 # Sport.ro
Sport.ro îți prezintă un story care reliefează generozitatea și altruismul unui sportiv care nu uită locul în care s-a născut.
16:40
Mircea Lucescu (80 de ani) a preluat naționala României în august 2024, după ce Edward Iordănescu a aruncat prosopul în urma Campionatului European.
16:20
Două meciuri mai are prima reprezentativă de disputat în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:20
Olăroiu, s-a lăsat liniște în sala de conferință: fraza rostită, demnă de un film de Oscar # Sport.ro
Se spune că un antrenor de succes trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Iar cunoștințele sale ar trebui să depășească granițele celor strict fotbalistice. În cazul lui Oli, avem confirmarea acestei teorii.
15:40
O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: „Atât de multă calitate” # Sport.ro
Andres Iniesta a vorbit la superlativ despre unul dintre starurile de la Barcelona.
15:10
Convocare surpriză chiar din Superliga României.
15:00
Carlo Ancelotti este antrenorul echipei naționale a Braziliei.
14:50
Câte zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche # Sport.ro
Starul argentinian se pregătește cu naționala pentru amicalul cu Angola.
14:40
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Denis Alibec.
14:10
Dinamo, vizitată de ambasadorul României înaintea meciului decisiv de azi din Champions League! ”Și nu, ambasadorul nu e cel în costum” # Sport.ro
Trupa din Ștefan cel Mare s-a impus cu 3-1 în turul cu ACH Volley Ljubljana.
14:00
Una dintre fostele campioane din prima ligă a României se întărește în iarnă.
13:30
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a întâmplat în '90+7 în meciul de acum doi ani # Sport.ro
Reprezentativa lui Costin Curelea continuă cursa de calificare la EURO 2027.
13:20
Vești bune pentru Cagliari Calcio.
13:20
Mirel Rădoi a decis să plece de la Universitatea Craiova.
12:40
Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Franța - Ucraina | Analiza lui Dan Chilom.
12:40
”Câinii” nu trimit niciun jucător la selecționata lui Mircea Lucescu, dar au mai mulți reprezentanți la tineret.
12:40
Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool # Sport.ro
UEFA a ales centralul partidei Bosnia - România.
12:30
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu cântec Dinamo - FK Csikszereda! # Sport.ro
Arbitra a greșit la primul gol al ”câinilor” de pe Arena Națională.
12:20
Starurile naționalei Franței a „defilat” înaintea meciurilor din preliminarii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.