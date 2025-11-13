Bîrligea sau Drăguş? Mircea Lucescu a decis cu cine atacăm la Zenica în Bosnia – România. Exclusiv
Fanatik, 14 noiembrie 2025 00:20
Mircea Lucescu a decis atacantul pe care îl va titulariza în Bosnia - România, din preliminariile CM 2026. FANATIK a aflat pe cine a ales selecţionerul între Drăguş şi Bîrligea.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
01:00
De ce Bosnia – România este considerat meci cu grad ridicat de risc! Dezvăluiri după 3 ani: „Vă prindem când veniţi la noi” # Fanatik
Bosnia - România, duelul din penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026, este considerat unul cu grad ridicat de risc. Care este motivul deciziei?
Acum o oră
00:20
Bîrligea sau Drăguş? Mircea Lucescu a decis cu cine atacăm la Zenica în Bosnia – România. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a decis atacantul pe care îl va titulariza în Bosnia - România, din preliminariile CM 2026. FANATIK a aflat pe cine a ales selecţionerul între Drăguş şi Bîrligea.
Acum 2 ore
00:10
(P) A început Black Friday la Superbet! Surprize peste surprize la cel mai mare Super Drop din an # Fanatik
Așteptarea a luat sfârșit. Vineri, 14 noiembrie, vine cu motive de sărbătoare pentru toți pasionații de sport & casino. Asta pentru că Superbet a pregătit nenumărate promoții exclusive și surprize pe parcursul întregii zile, distracție […]
00:00
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion # Fanatik
Tinerii care vor să înoate alături de David Popovici o vor putea face anul viitor. Cât trebuie să plătească însă pentru acest lucru și despre ce este vorba?
13 noiembrie 2025
23:50
Se știe a doua echipă națională europeană care s-a calificat la Campionatul Mondial de anul viitor. Cine și-a asigurat, după Anglia, prezența la turneul final.
23:40
Cosmin Olăroiu, prima reacție după ce VAR i-a refuzat victoria în minutul 90+6 în EAU – Irak: „Vom lupta până la final” # Fanatik
Cosmin Olăroiu a oferit prima reacție după ce VAR i-a refuzat victoria în EAU - Irak. Ce a spus antrenorul român despre șansele de calificare la Campionatul Mondial.
23:30
Seară de coșmar pentru Cristiano Ronaldo! A primit roșu direct după ce și-a lovit adversarul și s-a luat la ceartă cu suporterii. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în meciul Irlanda – Portugalia, după ce l-a lovit cu cotul pe un adversar. CR7 a părăsit terenul în aplauzele ironice ale fanilor.
23:20
Bosniacul care a jucat la FCSB și care în prezent antrenează la Dinamo ține cu România în duelul decisiv de la Zenica: „Ei se consideră un pic favoriți” # Fanatik
Un bosniac care activează în fotbalul românesc ca antrenor, după ce a și evoluat timp de un deceniu pentru echipe din țara noastră, a prefațat partida pe care România o va disputa la Zenica în preliminariile mondialului.
23:20
Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Polonia – Olanda # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 14 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Polonia - Olanda, din preliminariile CM 2026
Acum 4 ore
23:00
Mihai Stoica, supărat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam: „Am asta în ADN, n-am ce să fac!” # Fanatik
Mihai Stoica a fost prezent în județul Arad, acolo unde la aproape un an de la dispariția lui Helmut Duckadam a fost dezvelită o statuie în cinstea sa.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 noiembrie 2025. Câștig de 354 de lei cu meciuri din preliminarii # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 14 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 354 de lei cu 3 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.
22:40
Ce a pățit Mihai Stoichiță la sosirea la Zenica: „Așa e aici la ei”. Oficialul FRF, ferm înainte de Bosnia – România: „Victoria lor a fost întâmplătoare” # Fanatik
Naționala României a ajuns în Bosnia cu două zile înainte de meciul de la Zenica. Ce a declarat Mihai Stoichiță. oficialul FRF, despre duelul crucial din preliminariile Campionatului Mondial.
22:30
„Din respect pentru Neluțu Varga, eu în locul lui plecam de la CFR”. Șumudică îl distruge pe Louis Munteanu! Exclusiv # Fanatik
Refuzul lui Louis Munteanu de a veni la FCSB a stârnit o mulțime de reacții în lumea fotbalului românesc. Marius Șumudică l-a distrus pe tânărul atacant român pentru felul în care a gestionat negocierile cu echipa campioană.
22:10
Tricolorii au sosit la Zenica pentru meciul decisiv cu Bosnia! Nume importante în delegația României. Video # Fanatik
Delegația naționalei României a sosit la hotelul din Zenica înainte de duelul extrem de important pe care „tricolorii” îl vor disputa sâmbătă, de la ora 21:45, contra Bosniei.
22:00
Daniel Băluţă dezvăluie cine şi-ar dori să conducă Sectorul 4, dacă va fi ales primarul Capitalei. Care este favoritul edilului # Fanatik
Daniel Băluță spune că administrarea Sectorului 4 va continua fără schimbări majore dacă va deveni primar general, lăudându-l pe unul dintre membrii de bază ai echipei pe care a creat-o aici.
21:50
Scene șocante în Spania! Controversatul Luis Rubiales, atacat la prezentarea cărții sale! Video # Fanatik
Moment incredibil, cu Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, în prim-plan. Spaniolul a fost atacat la Madrid. Cum a reacționat ibericul.
21:30
Cosmin Olăroiu, distrus de arabi după rezultatul din preliminariile Mondialului! „Un antrenor terminat” # Fanatik
Arabii au reacționat extrem de dur la adresa lui Cosmin Olăroiu după ce echipa națională a obținut doar o remiză, 1-1, în prima manșă a barajului cu Irak.
21:20
Motivul pentru care soția lui Duckadam refuză ca stadionul Steaua să îi poarte numele acestuia: ”Helmut spunea asta, încă din timpul vieții” # Fanatik
Soția lui Helmut Duckadam a dezvăluit că nu își dorește ca stadionul Steaua să îi poarte numele legendarului portar. Care este însă motivul unui astfel de refuz?
Acum 6 ore
21:10
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu # Fanatik
Cine este noul deputat PSD, care și-a început mandatul în luna noiembrie. Ce afaceri conduce și ce contracte cu statul au avut firmele sale
21:00
Scorul serii în preliminariile europene! Au marcat în 12 minute cât pentru un meci întreg și sunt ca și calificați la Cupa Mondială # Fanatik
Naționala din Europa a rezolvat meciul în mai puțin de un sfert de oră și revine, mai mult ca sigur, la Campionatul Mondial după o pauză de aproape 3 decenii.
20:40
Conflictul dintre Mircea Lucescu și Hagi, dezvăluit în direct: „Gică mai avea puțin și plângea”. Exclusiv # Fanatik
Ioan Becali a dezvăluit detalii referitoare la conflictul Gică Hagi - Mircea Lucescu și a vorbit despre cum istoria se repetă acum cu Răzvan Marin.
20:30
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului # Fanatik
Puțini știu ce se mai cunoaște despre fostul fotbalist de la FCSB, Cristi Tănase, după ce a dezvăluit că divorțează de parteneră. A oferit vestea cea mare acum.
20:10
Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a României! FRF, surpriză pentru jucători înaintea meciului cu Bosnia. Foto și video # Fanatik
Primul mural dedicat echipei naționale este gata. Acesta a fost inaugurat în Capitală și la eveniment a asistat unul dintre liderii „Generației de Suflet” ce a obținut o performanță deosebită la EURO 2024.
20:10
Un club de tradiție din România a anunțat despărțirea de antrenorul principal după rezultatul dezastruos înregistrat în ultima etapă de campionat. Cine va prelua echipa după plecarea acestuia.
19:50
Mirel Rădoi are interzis în SuperLiga după despărțirea de U Craiova! Dezvăluirile lui Mihai Rotaru: „Toate porțile sunt închise” # Fanatik
Mihai Rotaru a dezvăluit în direct de ce Mirel Rădoi nu ar mai putea antrena la o echipă de top din SuperLiga după despărțirea de Universitatea Craiova. Ce a spus omul de afaceri despre o revenire a tehnicianului în Bănie.
19:30
Colaborarea de milioane de euro pe care Novak Djokovic a refuzat-o. Care e motivul invocat de celebrul tenismen # Fanatik
Novak Djokovic recunoaște că nu acceptă orice tip de colaborare, indiferent de suma oferită. De altfel acesta a fost nevoit să și refuze o astfel de propunere.
19:20
A început „era“ Coelho la Universitatea Craiova! Tehnicianul portughez, fără nouă jucători de bază la primul antrenament oficial în Bănie # Fanatik
Jucătorii Universității Craiova au susținut joi, 13 noiembrie, un prim antrenament sub observațiile noului antrenor, Filipe Coelho. Care sunt cele nouă mari absențe din lotul Științei.
Acum 8 ore
19:10
Criza de ouă duce la scumpirea cozonacilor. De ce nu se mai găsesc în multe supermarketuri și când se rezolvă problema # Fanatik
Criza de ouă din România duce la scumpirea cozonacilor, fix înainte de Crăciun. De ce nu se mai găsesc ouă în multe magazine din România și când se vor reumple rafturile?
19:10
În spatele campaniilor murdare care circulă pe străzile Bucureștiului, există o poveste reală, verificabilă, despre muncă, merit și integritate. Viața lui Cătălin Drulă este povestea unui tânăr crescut într-o familie obișnuită, care a muncit din […]
19:00
Daniel Băluţă a fost ales preşedintele PSD Bucureşti. „De aici din Capitală porneşte încrederea sau neîncrederea în ce poate face PSD” # Fanatik
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost confirmat în funcţia de preşedinte al organizaţiei PSD Bucureşti, după ce a condus interimar formaţiunea în ultimele două săptămâni.
18:50
Scenografie „de pe altă planetă” chiar sub ochii lui Cosmin Olăroiu! Ce au pregătit suporterii în Emiratele Arabe Unite – Irak. Video # Fanatik
Partida dintre Emiratele Arabe Unite - Irak a avut parte de o scenografie de pe altă planetă. Ce s-a întâmplat fix sub ochii lui Cosmin Olăroiu, selecționerul gazdelor.
18:30
Incendiu la stadionul unei echipe din România! Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge focul. Video # Fanatik
Scene terifiante! A izbucnit un incendiu în stadionul unei echipe de fotbal din România. Trei echipaje de pompieri au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările.
18:20
Giovanni Show, vineri, 14 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, înainte de Bosnia – România # Fanatik
Vineri, 14 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
18:10
Motivul incredibil pentru care candidatului POT la Primăria Capitalei i s-au cerut daune morale uriașe. Cum s-a închis dosarul lui George Burcea # Fanatik
George Burcea, candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost dat în judecată de Andreea Bălan, fosta sa parteneră de viață.
18:00
Emiratele Arabe Unite – Irak, LIVE VIDEO în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. A început meciul! Cosmin Olăroiu, la un pas de o calificare istorică # Fanatik
Urmărește Emiratele Arabe Unite - Irak live video în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial! Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
17:50
A scris istorie cu Generația de Aur și îi face echipa de start lui Mircea Lucescu la Bosnia – România: „Ăsta e cuplul de fundași centrali” # Fanatik
Un component al „Generației de Aur” a prefațat pe larg meciul crucial Bosnia - România din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 și îi oferă sfaturi selecționerului Mircea Lucescu.
17:20
Prezentatoarea care a stat în preajma lui Cristi Chivu la meciul cu Lazio. Ținuta care a furat mințile bărbaților # Fanatik
Ea e moderatoarea care a fost aproape de Cristi Chivu la partida dintre Inter Milano - Lazio, scor 2-0. Cum s-a îmbrăcat frumoasa vedetă pe stadion și cum au reacționat fanii.
Acum 12 ore
17:10
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor # Fanatik
Exclusiv! 140.000 de bugetari sunt vizați de restructurarea de minimum 10% din administrația centrală. Cine vor fi angajații de la stat care vor scăpa de reducerea de personal
16:50
Cea mai mare victorie din istoria echipei naționale, adusă din nou în prim-plan! Cum a fost Franța spulberată de România # Fanatik
Una dintre cele mai mari victorii din istoria sportului românesc va putea fi văzută, din nou, la TV. În urmă cu 45 de ani, naționala de rugby a Franței a fost spulberată de o selecționată legendară a României
16:50
(P) Germania, Olanda și Croația aproape de Mondial. Surpriza Feroe forțează norocul pentru un loc la baraj # Fanatik
Lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 a ajuns în această săptămână la momentul culminant, fiecare grupă având propriile socoteli în economia pozițiilor fruntașe. Doar primele clasate obțin calificarea la turneul final, în timp […]
16:40
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase, Bîrligea şi Chiricheş # Fanatik
Ce sume au încasat vedetele de la FCSB pentru parcursul de până acum din Europa League. Dezvăluirile făcute chiar de Gigi Becali
16:20
Internaționalul român Vlad Dragomir a dat cărțile pe față și a vorbit despre emoțiile pe care le-a avut la meciul tricolorilor cu Austria, în care a jucat titular.
16:10
Fostul mare internațional Dan Petrescu a oferit o primă declarație după ce s-a spus că are mari probleme de sănătate. Ce a declarat el despre partida Bosnia - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
15:50
Daniel Băluţă, despre construcţia unui aeroport în sudul Bucureştiului: “Poate fi mai mare decât Otopeniul!” # Fanatik
Daniel Băluţă spune că Aeroportul Bucureşti-Sud ar putea depăşi Otopeniul şi ar impulsiona dezvoltarea economică a Bucureştiului şi a sudului României.
15:30
Incidente grave la un meci din prima ligă! Suporterii au fost bătuți, iar firma de pază nu recunoaște nimic: „Exagerează” # Fanatik
Incidente nedorite la un meci din prima ligă a României, acolo unde angajații firmei de pază sunt acuzați că au bătut suporterii fără a avea vreun motiv întemeiat.
15:10
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată # Fanatik
România este aproape de urna a doua valorică în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Află ce condiții trebuie îndeplinite, ce echipe putem întâlni și când are loc tragerea la sorți FIFA.
15:00
Victorie mare pentru Gino Iorgulescu la Adunarea Generală a LPF! Decizia importantă luată de cluburile din SuperLiga # Fanatik
În startul Adunării Generale Extraordinare convocate de LPF, conducerea Ligii a luat o decizie surprinzătoare, dar președintele Gino Iorgulescu a obținut și o mare victorie după votul cluburilor din Superliga.
14:20
Cum acționează, de fapt, dronele rusești în Ucraina: „Detectează căldura corpului”. Pericolul inteligenței artificiale în războiul viitorului # Fanatik
Cât de periculoase sunt dronele rusești și cum acționează ele pe frontul din Ucraina? Un reportaj realizat de publicația spaniolă El Mundo scoate la iveală scene greu de imaginat.
14:00
Istvan Kovacs, delegat la un meci de care depinde soarta României la barajul pentru Mondialul din 2026 # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la un meci important din etapa a 9-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială. „Centralul” român va conduce o partidă al cărei rezultat ar putea afecta și naționala României.
13:50
Denis Alibec, out de la FCSB în iarnă?! Gigi Becali a lămurit tot: “Mi-e şi frică să îl mai bag!”. Care e situaţia lui Zima # Fanatik
Denis Alibec pare tras pe linie moartă la FCSB, deși a venit la campioana României ca o vedetă. Ce se întâmplă cu atacantul de 34 de ani din iarnă și care este situația lui Lukas Zima
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.