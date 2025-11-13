Tranzacție posibilă cu impact în România - Gigantul american Carlyle vrea să cumpere Lukoil

14:00

Organizațiile profesionale ale producătorilor de energie regenerabilă din România cer Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să amâne cu până la 3 ani implementarea noului sistem de alocare prin licitații a capacităților de racordare la rețele a unităților de producție și stocare de electricitate de peste 5 MW, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.