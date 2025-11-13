Ilie Bolojan despre efectul tăierii sporurilor: „Cheltuielile cu salariile bugetarilor au fost reduse cu 500 de milioane de lei”
Cotidianul de Hunedoara, 14 noiembrie 2025 00:20
Ilie Bolojan a prezentat o situație privind impactul măsurilor fiscale asupra cheltuielilor cu salariile bugetarilor.
Reducerea aparatului administrativ, atât la nivel local, cât și la nivel central, se va face de anul viitor, anunță premierul Ilie Bolojan
Pe rețelele de socializare au apărut informații cu privire la faptul că managerul unității medicale a impus o limită de internări pe secția Chirurgie Intervențională.
Un „orbanism soft”. Profesorul Corneliu Bjola critică strategia de apărare # Cotidianul de Hunedoara
Profesorul Corneliu Bjola a explicat, pentru Cotidianul.ro, felul în care ar trebui concepută politica de securitate a României.
În acest caz Poliția Capitalei a deschis o anchetă și face verificări.
În opinia prim-ministrului Ilie Bolojan, reforma privind pensiile magistrațiilor trebuie realizată pentru a limita impactul asupra economiei naționale.
Donald Trump refuză dreptul la viza de imigrant persoanelor supraponderale # Cotidianul de Hunedoara
Va fi tot mai dificil pentru persoanele cu boli cronice să obțină viză de imigrant în Statele Unite ale Americii.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre răcirea relației dintre el și contracandidatul USR, Cătălin Drulă.
„Spațiul Celibidache”: viața și cariera lui Sergiu Celibidache, dezvăluite într-un nou volum # Cotidianul de Hunedoara
Volumul Spațiul Celibidache de Stejărel Olaru, dedicat vieții dirijorului Sergiu Celibidache, va fi lansat duminică, 16 noiembrie 2025.
Se schimbă regulile pentru o parte din românii care dețin trotinete și biciclete electrice, iar acestea au fost aprobate prin lege de Nicușor Dan.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Plîslaru, a explicat mecanismul prin care banii europeni vor ajunge în România.
Inițiativa vizează protejarea patrimoniului cultural al Băilor Govora
Daniel David, ministrul Educației, a criticat dur activitatea profesorilor din România.
Grupul Banca Transilvania a obținut aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru achiziția BRD Pensii, consolidându-și astfel poziția pe piața pensiilor private.
Candidatul AUR pentru Consiliul Județean Buzău, oficial în cursa electorală # Cotidianul de Hunedoara
George Simion și alți lideri centrali ai AUR s-au aflat la Buzău pentru a-l susține pe candidatul partidului la șefia Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Avrămescu.
Magistrații spun că au mers aseară, la întâlnirea de la Cotroceni, cu propuneri „de natură să asigure o soluție pentru eforturile deosebite pe care magistrații le depun în activitate" și nu au cerut o pensie mai mare decât venitul.
Comisia Europeană a demarat o anchetă împotriva Google pentru posibila retrogradare a conținutului presei în rezultatele căutărilor, acuzând încălcarea Regulamentului privind piețele digitale. Oficialii europeni sunt îngrijorați că politicile Google ar putea afecta în mod inechitabil editorii de știri.
Grindeanu, despre adversarii lui Băluță: „Tăticul adormit, cowboy-ul și vedeta de televiziune” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PSD i-a atacat voalat pe Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu.
O nou caz de agresiune asupra unui livrator străin s-a consumat marți pe o stradă din centrul Bucureștiului.
Curtea de Apel Napoli a decis arestul la domiciliu pentru frații Mocanu.
Spre sfârșitul lunii noiembrie, în prima parte a lunii decembrie, vom asista la o scădere treptată a temperaturilor.
Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă au ani buni de legături cu politica.
În ultimii zece ani, rata abandonului școlar din România a rămas aproape neschimbată: 17% în 2013 și 16,8% în 2024, mult peste media europeană de 9,4%.
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, a fost aprobat joi, 13 noiembrie, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).
Premieră la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”. Operaţie pe creier cu pacientul treaz # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru această tehnică există riscurile intraoperatorii care pot să apară. Nu am avut incidente intraoperatorii, pacientul a fost cooperant pe toată durata intervenţiei"
Independență și solidaritate sau impotență și neadecvare? Despre cum se vede apărarea României de la Cotroceni pentru următorul cincinal!
Conform unui sondaj eJobs, numărul românilor care aplică pentru joburi în străinătate a scăzut constant din 2022 până în 2025, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani.
Compania petrolieră ungară MOL ia în considerare cumpărarea unei participații de 11,3% a Gazprom compania petrolieră sârbă NIS, care se află sub sancțiuni americane
ANAF anunță demararea unui program de controale fiscale pentru peste 500 de mari contribuabili, având ca scop verificarea respectării obligațiilor fiscale și identificarea riscurilor de neconformare. Controalele se bazează pe analize de risc fiscal și vor fi realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală.
Primul candidat care se retrage din cursa alegerilor pentru Capitală. Cine este # Cotidianul de Hunedoara
„Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!"
Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal
Câștigi 5.000 de lei pe lună și te întrebi ce mașină îți poți permite fără să îți pui în pericol finanțele? În 2025, cu o gestionare corectă a bugetului, poți achiziționa o mașină second-hand decentă, care să se încadreze într-un buget de 1.000-1.200 de lei pe lună.
Curtea de Conturi a României invită cetățenii să trimită propuneri de teme de audit pentru Programul de activitate din 2026.
Nu aștepta să fii executat silit de bancă! Cum poți plăti rate mai mici la bănci și IFN-uri # Cotidianul de Hunedoara
Dacă întâmpini dificultăți în plata ratelor, ia legătura cu banca sau IFN-ul cât mai curând pentru a negocia o soluție amiabilă. Poți solicita o amânare a plății sau o ajustare a ratei lunare. În cazul în care nu primești un răspuns favorabil, ai la îndemână o alternativă eficientă - negocierea prin intermediul CSALB. Cum să negociezi o rată mai mică cu banca sau IFN-ul și ce soluții alternative poți accesa prin CSALB pentru a-ți gestiona datoriile
FIFA a anunțat că preconizează încasări record pentru Campionatul Mondial de Fodbal de anul viitor, care se va desfășura în Canada, SUA și Mexic.
Prins în flagrant cu 60.000 de euro mită pentru a influența judecătorii, un bărbat a fost trimis în instanță.
Pe lângă distribuția energiei și a gazelor naturale, grupul Tinmar se ocupă și de dezvoltarea de capacități de producție energie regenerabilă
Colegiul Medicilor din România a transmis, joi, prin intermediul unui comunicat de presă, nu agreează participarea medicilor la manifestări care contravin principiilor medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice, sănătăţii publice şi responsabilităţii profesionale.
"Scutul Democrației" și libertatea de exprimare online au produs schimbări de tabere politice la Bruxelles, la acuzații de cenzură mascată sau de cedare în fața Americii aduse Ursulei von der Leyen
Daniel Băluță susține că este cel mai potrivit pentru funcția de primar general # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță este candidatul din partea PSD pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.
Președintele Nicușor Dan a numit astăzi o altă garnitură de consilieri prezidențiali. Printre aceștia se află fostul ministru al Sănătății, de la USR, Vlad Voiculescu și profesorul universitar Valentin Sorin Costreie.
Deputatul PSD Mihai Weber a înapoiat mașina de lux în urma unui control Antifraudă. Inspectorii i-au stabilit și cheltuieli nedeductibile legate de mașină,
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro # Cotidianul de Hunedoara
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2025 a fost de 103,2%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.
Noul premier al Republicii Moldova s-a întâlnit cu liderii politici. Ce au discutat # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, dar și cu șefii celor două Camere ale Parlamentului. Discuțiile au vizat proiectele comune ale României și Moldovei.
Ministrul Muncii anunță că programul de fertilizare in vitro primește finanțare europeană # Cotidianul de Hunedoara
"Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman, pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă"
Conceptul de „independența solidară" ar putea fi un cadou involuntar pentru Călin Georgescu, AUR și toată tabăra așa-zis suveranistă.
Programul evenimentelor dedicate Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul are o dublă semnificație tocmai datorită proclamării locale a canonizării Sfântului Părinte Arsenie Boca.
Emil Boc, despre controlul DNA de la Primăria Cluj-Napoca. Suntem victime colaterale # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA
Erasmus+, unul dintre cele mai importante programe educaționale europene, va primi 5 miliarde de euro în 2026 pentru proiecte de mobilitate, formare și incluziune. Roxana Mînzatu a făcut anunțul în contextul Summitului European al Educației, ce va avea loc în România. Fondurile vor sprijini tinerii, profesorii și tranziția digitală și verde în educația europeană.
Comportamentul de risc: cum poate fi explorată psihologia umană în cazinouri # Cotidianul de Hunedoara
Comportamentul de risc presupune acțiunea voluntară cu potențial de pierdere, dar și cu potențial de recompensă.
