Vești bune înaintea Mondialului de handbal » Iulia Dumanska și Sonia Vasiliu, evoluții remarcabile în Baia Mare - Slatina

Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, este încrezător înainte de meciul Echipei Naționale din Bosnia. „Cobra” este de părere că naționala lui Mircea Lucescu poate face un meci buni și se poate califica la Campionatul Mondial în urma barajului din luna martie a anului viitor. Fostul atacant este de părere că Ianis Hagi este cel în formă jucător din lotul României și că poate face diferența. ...