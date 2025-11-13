Vești bune înaintea Mondialului de handbal » Iulia Dumanska și Sonia Vasiliu, evoluții remarcabile în Baia Mare - Slatina
Gazeta Sporturilor, 14 noiembrie 2025
Minaur Baia Mare a învins-o pe CSM Slatina, scor 31-29, în runda cu numărul 9 din „Liga Florilor”. Portarul Iulia Dumanska și pivotul Sonia Vasiliu, handbaliste convocate la națională pentru Campionatul Mondial, programat între 26 noiembrie și 14 decembrie, au avut prestații remarcabile.La Baia Mare, într-un duel al formațiilor cu pretenții europene, gazdele au reușit o revenire spectaculoasă. ...
• • •
A treia victorie la Turneul Campionilor pentru Carlos Alcaraz, care va termina anul 2025 pe locul 1 în clasamentul mondial # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a obținut a 3-a victorie la această ediție a Turneului Campionilor, trecând cu 6-4, 6-1 de Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP). Datorită acestui rezultat, spaniolul s-a calificat în semifinale alături de australianul Alex De Minaur (26 de ani, 7 ATP).În ultimul meci al grupei A de la Turneul Campionilor, Carlos Alcaraz s-a duelat cu Lorenzo Musetti, tenismen calificat în extremis la competiția din Torino, Italia. ...
Dialog cu fostul coechipier bosniac al lui Hagi și Popescu la Barcelona: „Când am văzut ce a făcut Gică la antrenament, m-am dat la o parte!” + Ce crede că va fi în Bosnia - România # Gazeta Sporturilor
Mehmed „Meho" Kodro e un fost fotbalist bosniac cu puternice legături cu România. A jucat la Barcelona alături de Gică Hagi și Gică Popescu, iar la Alaves l-a avut coechipier pe Cosmin Contra. Iar înainte de Bosnia – România a dialogat cu Gazeta Sporturilor, atât despre meci, cât și despre foștii săi colegi.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
ROȘU! Cristiano Ronaldo și-a lovit adversarul și a fost eliminat! » Nu l-a uitat: s-au războit și acum 4 ani # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani), căpitanul Portugaliei, a fost eliminat în minutul 61 pentru lovire cu cotul, la scorul de 2-0 pentru Irlanda, la Dublin, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Căpitanul Portugaliei și-a pierdut cumpătul: Cristiano Ronaldo l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O'Shea, stoper la Ispwich, la un duel în careu. Inițial, arbitrul Nyberg a arătat doar „galbenul”, dar după verificarea VAR jucătorul lui Al-Nassr a fost trimis la cabine.FOTO. ...
Recorduri peste recorduri în prima zi a Campionatelor Naționale în bazin scurt de la Otopeni # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani) s-a impus în proba de 100 m fluture la Campionatele Naționale în bazin scurt cu un nou record național de seniori. Danis Volontir (18 ani), Daria Asaftei (16 ani) și Darius Coman (18 ani) au reușit și ei performanțe notabile.Campionatele Naționale în bazin scurt, ediția 2025, au debutat joi la Otopeni. Sesiunea de după-amiază a fost una plină de reușite naționale. ...
Delegația României a ajuns la Zenica pentru meciul extrem de important cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul este considerat unul de mare risc, suporterii sunt în război cu federația, iar autoritățile locale au luat măsuri extreme de securitate.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
Sigla lui Dinamo, scoasă la licitație! Dănuț Lupu anunță cine vrea să o cumpere # Gazeta Sporturilor
Falimentul AFC Dinamo, entitatea care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, deschide un nou capitol controversat în istoria clubului din Ștefan cel Mare. Sigla urmează să fie scoasă la licitație, iar fostul jucător al „câinilor”, Dănuț Lupu (58 de ani), susține că există deja echipe interesate să liciteze. ...
„Mini-aventura” pe care o începe Mihai Stoica: „Am ales poza asta în care debordez de seriozitate” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că va începe o perioadă de fasting (post) de 7 zile, cu ocazia împlinirii a 21 de ani de când s-a lăsat de fumat.Oficialul campioanei en-titre din Superliga vrea să profite astfel de pauza internațională, FCSB urmând să reintre în acțiune pe 22 noiembrie, când va găzdui meciul din etapa 17, contra Petrolului Ploiești. ...
Naționala României a ajuns la Zenica: „Avem semne extraordinare!” » „Dușmanul” lui Gigi Becali face parte din delegație # Gazeta Sporturilor
Delegația României a ajuns în jurul orei 20:10, ora locală (ora 21:10 ora României) la Zenica, acolo unde sâmbătă va juca meciul decisiv pentru locul 2 în grupa preliminariilor CM 2026.După câteva zile de antrenamente în România, „tricolorii” au decolat azi spre Bosnia. Avionul lor a aterizat la Sarajevo, iar de acolo au mers 70 de kilometri, aproximativ o oră, spre Zenica. La sosirea la hotel, fotbaliștii au părut relaxați și zâmbitori. ...
Un club din Premier League intră în cursa pentru puștiul-minune comparat cu Pedri și De Bruyne # Gazeta Sporturilor
Kees Smit este noul mare nume care atrage privirile cluburilor europene. La doar 19 ani, mijlocașul celor de la AZ Alkmaar impresionează în Eredivisie și deja este comparat cu Kevin De Bruyne și Pedri.Selecționerul Olandei, Ronald Koeman (62 de ani), a fost cel care a făcut cea mai recentă comparație. ...
Scandal fără precedent în Liga 2: clubul anunță oficial că l-a demis, dar antrenorul refuză să rupă contractul! „Să nu mai apari la antrenament!” # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a anunțat, în această seară, prin intermediul rețelelor de socializare faptul că l-a demis pe antrenorul Tony Da SIlva. Cu toate acestea, antrenorul refuză să rupă contractul până nu i se achită aproximativ 25.000 de euro! Ieșenii i-au transmis lusitanului să nu se mai prezinte la antrenamente. Ședințele de pregătire vor fi conduse începând de mâine de Tibor Selymes, care a acceptat postul de interimar. ...
Legendarul club Real Madrid a decis să redenumească stadionul „Santiago Bernabeu” după 80 de ani. De acum, casa „Los Blancos” se va numi doar „Bernabeu”.Acest lucru a fost implementat cu doar câteva zile înainte ca stadionul cu 83.186 de locuri să găzduiască meciul de fotbal american, dintre Washington Commanders și Miami Dolhpins, care va avea loc duminică, 16 noiembrie. ...
Efectul Lionel Messi: Argentina s-a antrenat sub privirile a 20.000 de fani, înaintea amicalului de 13 milioane de dolari # Gazeta Sporturilor
Argentina a susținut astăzi antrenamentul oficial înainte duelului amical cu Angola. Formația lui Lionel Messi s-a antrenat pe Estadio Martinez Valero din Elche, Spania, iar fanii au luat cu asalt arena de 30.000 de locuri.Nu mai puțin de 20.000 de fani au asistat la sesiunea de antrenament a formației „albiceleste”. O asistență importantă în contextul în care la ultimul meci de campionat cu Real Sociedad, scor 1-1, s-au prezentat 26.000 de spectatori. ...
Fostul jucător de la FC Porto, de nerecunoscut! Atacantul are un nou club la 36 de ani # Gazeta Sporturilor
Walter Henrique da Silva, fostul atacant al lui FC Porto, este din nou în centrul atenției în Brazilia. Ajuns la 36 de ani, fotbalistul a semnat cu Samambaia, o formație din ligile districtuale braziliene. Atacantul era considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului sud-american la începutul deceniului trecut. ...
Justificarea Gloriei Bistrița legată de intervențiile violente ale forțelor de ordine asupra fanilor vâlceni: „Au încercat să sară gardul de protecție” # Gazeta Sporturilor
CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud a emis un comunicat în care a justificat intervenția dură a forțelor de ordine asupra fanilor lui SCM Râmnicu Vâlcea, înainte de pauza partidei câștigate de trupa lui Carlos Viver cu 35-33.Miercuri, 12 noiembrie, în etapa a 9-a a Ligii Florilor, TeraPlast Arena din Bistrița a găzduit derby-ul dintre echipa locală și SCM Râmnicu Vâlcea, formație antrenată de Florentin Pera, fostul antrenor al ardelencelor. ...
Proiectul de lege a fost adoptat » Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice # Gazeta Sporturilor
Plenul Camerei Deputaților a adoptat pe data de 12 noiembrie proiectul Legii RCA, prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice sau bicicletele electrice.Prin acest proiect se extinde definiția vehiculului, astfel încât vehiculele care, conform legislației actuale, nu sunt supuse înmatriculării, notează Agerpres. ...
Dezvăluirea șocantă a selecționerului despre metodele lui Antonio Conte: „N-a văzut mingea timp de 28 de zile!” # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul lui Napoli, Antonio Conte (55 de ani), este acuzat că are o relație rece cu vestiarul, iar unul dintre jucătorii nemulțumiți este Noa Lang (26 de ani), care a declarat că, de la sosirea sa la club în această vară, a vorbit cu Conte o singură dată.Selecționerul naționalei Olandei, Ronald Koeman (62 de ani), a intervenit și a alimentat și mai mult scandalul din jurul tehnicianului italian. ...
După ce a lucrat în cimitir și în industria de livrări, un baschetbalist cu experiență în NBA a semnat în Euroligă, la adversara lui U-BT # Gazeta Sporturilor
Matt Ryan (28 de ani), fost jucător în NBA, a semnat un contract cu Dubai Basketball, echipă ce joacă în Euroligă și în Liga Adriatică, fiind în aceeași grupă cu U-BT Cluj-Napoca. Baschetbalistul originar din New York are o poveste de viață impresionantă, trecând de la a fi grădinar și livrator la a juca în cea mai importantă ligă de baschet din lume. ...
Întrebarea care l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să izbucnească în râs la ultima conferință: „Vă uitați la prea multe filme” # Gazeta Sporturilor
Căpitanul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo (40 de ani), a râs când a auzit de probabilitatea de a marca golul cu numărul 1000 din cariera sa chiar în finala Campionatului Mondial din 2026.Ajuns la 953 de goluri înscrise în carieră, Cristiano Ronaldo a declarat în repetate rânduri că mai are două obiective: să ajungă la borna de 1000 de goluri marcate și să reprezinte Portugalia la încă o ediție a Campionatului Mondial, cea din 2026. ...
Un incendiu a izbucnit astăzi, 13 noiembrie, la vestiarele stadionului din Cernavodă. Pompierii intervin în aceste momente pentru a stinge flăcările de la arena pe care evoluează echipa Axiopolis Cernavodă. La stadionul situat pe strada Dacia din Cernavodă intervin trei autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. ...
Rotaru e convins: „În acest moment e o singură echipă în România unde ar mai putea lucra Rădoi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, președintele Universității Craiova, consideră că în acest moment Mirel Rădoi (44 de ani) poate lucra la o singură echipă din Superliga. Este vorba chiar de clubul din Oltenia, de care tehnicianul s-a despărțit în urmă cu 3 zile.Rotaru este de părere că Rădoi poate lucra doar la echipe de top, însă a scos în evidență incompatibilitatea cu celelalte echipe mari din campionat, și a declarat că porțile la Craiova îi vor fi mereu deschise. ...
După ce a renunțat la meciul de box cu Gervonta Davis, celebrul Jake Paul și-a găsit un nou adversar # Gazeta Sporturilor
Jake Paul (28 de ani) se va lupta cu Anthony Joshua (36 de ani) în luna decembrie, în Miami, iar duelul va fi transmis pe Netflix. Youtuber-ul devenit boxer a fost nevoit să se reorienteze spre pugilistul britanic, după ce meciul cu Gervonta Davis (30 de ani) a fost anulat, din cauza unui nou proces al lui Davis.La un an după celebra luptă cu Mike Tyson, Jake Paul ar fi trebuit să îl întâlnească pe Gervonta Davis în ringul de box. ...
Mihai Rotaru a confirmat în direct mutarea de ultimă oră de la Craiova: „De asta l-am adus” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, președintele Universității Craiova, a confirmat faptul că Toni Petrea (50 de ani) îi va fi „secund” noului antrenor al echipei, Filipe Coelho (45 de ani).Oficialul oltenilor regretă în continuare decizia lui Mirel Rădoi (44 de ani) de a părăsi echipa, însă are mare încredere în tehnicianul portughez, prezentat oficial în urmă cu o zi. ...
Alex de Minaur și-a făcut partea: a câștigat contra lui Fritz și așteaptă verdictul din ultimul meci al grupei la ATP Finals # Gazeta Sporturilor
Australianul Alex de Minaur (26 de ani, locul 7 ATP) s-a impus cu 7-6 (3), 6-3 în fața lui taylor Fritz (28 de ani, locul 6 mondial) în ultimul meci pentru ei în grupa „Jimmy Connors” de la ATP Finals. El păstrează șanse de calificare în semifinale, dar depinde de partida Alcaraz-Musetti.Zi decisivă la ATP Finals pentru grupa „Jimmy Connors”, acolo unde înaintea ultimelor meciuri niciun jucător nu-și asigurase încă prezența în semifinale. ...
Fostul lider mondial a vorbit despre rivalitatea Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: „Sunt ca yin și yang” # Gazeta Sporturilor
Prezent în Torino, Italia, la Turneul Campionilor, Yevgeny Kafelnikov (51 de ani), fostul lider mondial, a vorbit despre rivalitatea dintre Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP), despre participările sale la această competiție și a numit un jucător care va stârni un interes uriaș în sezonul următor. ...
A răspuns categoric la GSP Live: „Dinamo este favorită la titlu! Are toate atuurile, nu există discuții” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Glăvan a comentat, la GSP Live, lupta pentru titlu din actualul sezon al Superligii.Directorul departamentului de scouting de la Phoenix Rising (SUA) a făcut analiza pretendenților la campionat, iar concluzia sa este că Dinamo pleacă cu prima șansă. Ca să justifice, Glăvan a invocat lipsa conflictelor interne și alte avantaje ale alb-roșiilor în raport cu celelalte cluburi.VIDEO. ...
Medicii pot rezolva suferința fizică a marelui om de fotbal. Pentru cealaltă suferință trebuie să-l ajutăm noi, ceilalțiCornel Dinu suferă de mulți ani. Nu doar sub aspect strict medical, deși o operație pe cord deschis, una la șold, alta de hernie, plus problemele de acum, nu înseamnă puțin lucru pentru un om de 77 de ani. ...
Recunoaște fără urmă de regrete: „A fost o greșeală de tot rahatul să merg la Chelsea” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al lui Arsenal, Aubameyang (36 de ani), își amintește de mutarea la Stamford Bridge după plecarea precipitată de la Barcelona. „Olivier Giroud a plecat de la Arsenal la Chelsea și nu a avut probleme, dar pentru mine a fost diferit”, a spus el.Fostul căpitan al lui Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a semnat cu Chelsea în vara anului 2022, la șase luni după ce a părăsit „tunarii” și după o scurtă perioadă petrecută la Barcelona. ...
Situație fără precedent! Kim Jong Un a permis transmisiuni din Premier League în Coreea de Nord, dar după propriile reguli # Gazeta Sporturilor
Liderul nord-coreean, Kim Jong Un a aprobat difuzarea meciurilor din Premier League în țară, însă sub condiții extrem de stricte, care demonstrează amploarea controlului statului asupra conținutului media.Fotbalul, măcar într-o formă limitată, va ajunge în sfârșit și în nordul Peninsulei Coreene. ...
„Noul Belodedici”, secrete din Sarajevo: „Aș începe cu Drăguș, stoperii bosniaci sunt mai greoi” » Vecin de antrenamente cu militarii români: „Nu înțelegeam ce se întâmplă” # Gazeta Sporturilor
Grigore Turda, 28 ani, fostul fundaș central de la FC Argeș, Voluntari și Gloria Buzău, evoluează din vară la FK Sarajevo. Face o avancronică a disputei Bosnia – România de sâmbătă, scanează primele patru luni petrecute în campionatul bosniac și aruncă o privire către trecutul său agitat din Liga 1E o dimineață cețoasă în Sarajevo, afară nu sunt mai mult de 5-6 grade, iar frigul strânge bine pe malurile râului Miljacka, care străbate capitala Bosniei. ...
Patrick Kiens, fostul antrenor al echipei feminine de gimnastică a României, dezvăluiri ZGUDUITOARE din culise: „A fost ca și cum o bombă ar fi explodat în clădirea aceea” # Gazeta Sporturilor
Patrick Kiens și Daymon Jones, antrenorii care au pregătit o parte din echipa feminină a României în 2023 și 2024, au dezvăluit episoade necunoscute din perioada în care au lucrat în România, în podcastul „GymCastic”.Scandalul din ultimele săptămâni din gimnastica din România, în care Denisa Golgotă a acuzat că a fost hărțuită, a ajuns subiect de discuție și în afara țării noastre. ...
Gică Popescu, concluzii după Adunarea Generală a Ligii: „Cine dorește, e liber” # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu, președintele Farului, a vorbit la finalul Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal, care a avut loc la Brașov.Ce s-a decis în urma Adunării Generale:S-a scos numărul limită de mandate ale președintelui Ligii. Astfel, Gino Iorgulescu poate candida și în 2027, când îi va expira al doilea mandat. Limita până acum era de maxim două mandate. ...
Pe 13 noiembrie 2015, la 21:17 ora locală și un ceas mai târziu în București, iadul s-a mutat la Paris. Fulgerător, 132 de suflete s-au stins subit și alte peste 400 de victime au căzut răpuse sub rafalele de gloanțe și explozibilii criminali din vestele sinucigașe ale teroriștilor Statului Islamic.La un deceniu de la noaptea care a însângerat înfiorător inima Orașului Luminilor, Les Bleus vor fi iarăși în iarbă pentru un meci. ...
Primul răspuns e pentru că a putut. Pentru că și-a permis. În ideea că, spre deosebire de majoritatea antrenorilor români, Rădoi nu e condiționat material. Dacă toți ceilalți trebuie să lucreze ca să poată trăi ei și familiile lor, Rădoi constituie excepția de la regulă. Anii petrecuți ca jucător în lumea arabă, cronologic în Arabia Saudită, în Emirate și în Qatar, i-au asigurat o excelență financiară. O avere. Când oferi cadouri de 18. ...
Gino Iorgulescu a fost întrebat frontal de reporterul GSP despre scandalul pariurilor: „Ce părere aveți de Metaloglobus?” » Reacție aiuritoare a șefului LPF # Gazeta Sporturilor
Azi a fost o zi de maximă importanță în fotbalul românesc. Cluburile din Superligă au fost prezente la Poiana Brașov, la Adunarea Generală Extraordinară convocată de LPF. Pe ordinea de zi s-au aflat discuțiile legate de modificarea statutului Ligii Profesioniste de Fotbal.La finalul întâlnirii, Gino Iorgulescu (69 de ani) a vorbit despre scandalul pariurilor din Superliga, în care este implicată formația Metaloglobus. ...
Gino Iorgulescu și Dani Coman, față în față la finalul Adunării Generale: „Au fost ceva probleme, poate mă ia consilier” # Gazeta Sporturilor
Joi, 13 noiembrie, la Poiana Brașov, la hotelul Aurelius Împăratul Romanilor, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară convocată de LPF. La finalul acesteia, în fața reprezentanților media au venit Gino Iorgulescu, președintele LPF, și Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, un potențial înlocuitor al acestuia la șefia LPF. ...
Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, este încrezător înainte de meciul Echipei Naționale din Bosnia. „Cobra” este de părere că naționala lui Mircea Lucescu poate face un meci buni și se poate califica la Campionatul Mondial în urma barajului din luna martie a anului viitor. Fostul atacant este de părere că Ianis Hagi este cel în formă jucător din lotul României și că poate face diferența. ...
Zece ani de la masacrul de la Paris » Teroare în centru și lângă Stade de France, „prizonieri” în tribune și la vestiare # Gazeta Sporturilor
Pe 13 noiembrie 2015, trei comandouri ale „Statului Islamic” (IS) au comis aproape simultan acte de violență oribile în Paris. 130 de oameni au murit, sute au fost răniți. Prinse la mijloc:, naționalele Franței și Germaniei.Coincidență sau nu, la zece ani de la acele atentate se joacă din nou pe Stade France. Nu mai e Franța vs Germania, ci Franța împotriva Ucrainei, în preliminariile Mondialului 2026. ...
