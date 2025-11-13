Prima reacție a clinicii din București, unde a murit fetița de 2 ani: ”Suntem profund devastați”
SpyNews, 14 noiembrie 2025 00:30
Clinica unde a murit fetița de doar 2 ani, joi seară, din București, a transmis primul comunicat după tragedie. Reprezentanții au explicat modul în care s-a procedat în tratarea copilului. De asemenea, și-au exprimat regretul față de tragedie.
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:00
Cum ar fi vrut fosta soție a lui Alin Oprea să îl atragă într-o capcană! Artistul, declarații explozive # SpyNews
După ce s-a spus că Alin Oprea și Medana au fost despărțiți din cauza fostei lui soții, artistul a făcut declarații explozive la Spynews TV! Fosta soție ar fi vrut să îl atragă pe Alin Oprea într-o capcană.
Acum 4 ore
23:00
Filmul cumplit al morții fetiței de doi ani! A mers pentru o problemă minoră, a decedat pe scaunul stomatologic # SpyNews
O fetiță de doar 2 ani a murit la scurt timp după ce a fost supusă unei intervenții stomatologice. Părinții ei au dus-o la medic pentru o problemă minoră, însă au luat parte la tragedia vieții lor. Filmul morții copilului este tulburător. Iată toate detaliile.
22:40
Ipoteze în cazul morții fetiței de 2 ani, din București. Ce efecte are anestezicul care i-a fost administrat # SpyNews
Tragedie cumplită în București. O fetiță de doar doi ani s-a stins din viață, joi seară, la scurt timp după ce a fost anesteziată pentru o intervenție stomatologică minoră. Există doar două ipoteze în ceea ce privește moartea copilului. Iată ce se știe până în acest moment.
22:20
VIDEO | Imagini nedifuzate cu asasinul de la Teleorman | Ce le făcea propriilor copii criminalul Mihaelei! # SpyNews
Gigi Mitrache, asasinul cu sânge rece care și-a spintecat fosta nevastă în fața băiețelului de doi ani, care și-a îmbrățișat mama ce își dădea ultima suflare, era celebru în comună, iar toată lumea știa despre faptele sale. Mai puțin Poliția Română, desemnată să îl țină sub observație.
22:20
Bomba sexy din Poliția Română schimbă legea legionarilor, în România | Documentul care aruncă în aer sistemul judiciar! # SpyNews
Magistrații din Constanța au decis: promovarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu în spațiul public nu încalcă nicio lege!
22:20
Toto Dumitrescu, comportament dubios, după ce a scăpat de arestul la domiciliu! Îşi lasă telefonul la amanet, din a doua încercare! Imaginile momentului # SpyNews
Toto Dumitrescu nu stă locului! Nici bine nu a scăpat de ochii ațintiți asupra lui, din toate părțile, că a comis-o din nou. Fiul lui Ilie Dumitrescu nu vrea să piardă vremea și, la câteva zile de când a scăpat de arestul la domiciliu, a evadat din colivie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe tânăr intrând într-un amanet, cu un comportament destul de dubios la purtător. Iată mai multe detalii!
22:20
Jorge iartă, dar nu uită! Artistul ne spune dacă are sau nu regrete, dar și care sunt lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul vieții. Care sunt principiile cântărețului, dar și cui dă a doua șansă. Declarații exclusive!
22:20
Prezentatorii de la Neatza, interviu savuros! De ce nu acceptă Dani Oțil să meargă în vacanță unde vrea soția | VIDEO # SpyNews
Răzvan și Dani fac haz de necaz! Interviu savuros cu prezentatorii de la „Neatza”! De ce nu acceptă Dani Oțil să meargă în vacanță unde vrea soția, dar și ce planuri au cei doi pentru vacanța de sărbători.
22:20
Ioana Ginghină reacționează după hate-ul uriaș primit în online. Cum le dă replica răutăcioșilor care au comentat dansul lasciv EXCLUSIV # SpyNews
Ioana Ginghină a surprins pe toată lumea după ce a dansat lasciv într-un clip video postat pe rețelele de socializare. Actrița nu a fost însă ocolită de hateri și a fost pusă la zid de către aceștia. Iată însă ce răspuns le dă Ioana Ginghină celor care s-au arătat deranjați de felul în care s-a expus.
21:40
Copil de 2 ani, mort la Spitalul Floreasca, după o anestezie! A fost adus de urgență de la o clinică privată # SpyNews
Scandal uriaș la Spitalul Floreasca! Un copil de doar 2 ani a murit, joi seară. Băiețelul era adus de la o clinică privată, acolo unde un medic i-a administrat o anestezie foarte puternică pentru o intervenție stomatologică.
21:20
Connect-R s-a afișat alături de Misha! Cum au reacționat fanii, după ce i-au văzut în același loc: ”Poate vă împăcați” # SpyNews
Connect-R a-a filmat, din nou, alături de Misha! Artistul a postat imaginile pe rețelele de socializare, iar fanii au fost foarte surprinși să își vadă împreună! Iată ce relație are Connect-R cu Misha, după ce au divorțat.
Acum 6 ore
20:50
Ea este Nicoleta, românca moartă într-un accident extrem de grav în Italia! Mașina ei a ars ca o torță # SpyNews
Nicoleta și-a pierdut viața într-un accident devastator în Italia! Românca conducea pe Drumul Național 16, în Castelfidardo, și s-a ciocnit de o altă mașină. În urma impactului dintre cele două, autoturismul Nicoletei a ars ca o torță. Românca nu a mai avut nicio șansă. Medicii au declarat-o decedată.
20:20
Ionuț și Simona s-au sărutat pentru prima dată! Concurenții au dat frâu liber sentimentelor, în pat: ”M-ai tras în ispită” # SpyNews
Ionuț și Simona s-au sărutat pentru prima dată în casa Mireasa! Concurenții au încercat să reziste ispitei, dar în cele din urmă au dat frâu liber sentimentelor, direct în pat! La Mireasa - Capriciile Iubirii, Ionuț și Simona au vorbit despre relația lor.
19:40
Ce a făcut presupusul ucigaș din Teleorman cu 45 de minute înainte de crimă! Femeia cu care trebuia să se întâlnească, declarații tulburătoare # SpyNews
O femeie a făcut declarații tulburătoare după crima din Teleorman! Aceasta trebuia să se întâlnească cu presupusul ucigaș al Mihaelei. Acces Direct a prezentat în exclusivitate conversația pe care cei doi au avut-o cu doar 45 de minute înainte de crimă!
Acum 8 ore
19:00
Tatăl presupusului criminal al Mihaelei din Teleorman i-ar fi rupt maxilarul cuscrului! Bărbatul a fost bătut înainte de crimă # SpyNews
Tatăl Mihaelei, tânăra ucidă cu cruzime în comuna Beciu din Teleorman, a făcut declarații halucinante la Acces Direct! Bărbatul ar fi fost bătut crunt înainte ca fiica lui să fie ucisă. Tatăl presupusului criminal, care în prezent este în spital, i-ar fi rupt maxilarul.
18:30
Încă un livrator nepalez a fost agresat în București! Un tânăr ar fi vrut să îi fure scuterul # SpyNews
Scene desprinse din vestul sălbatic în București. Încă un livrator nepalez a fost agresat, în Sectorul 3, de un tânăr de 20 de ani. Acesta l-a lovit și a încercat să îi fure scuterul cu care muncea. Iată cine l-a ajutat pe livrator.
18:00
Anvelopele de vară sunt concepute special pentru a oferi performanțe optime în condiții de temperaturi ridicate, specific sezonului cald dar cu toate acestea mai sunt situații în care ne unii conducători auto consideră că pot trece iarna și cu un sezon dedicat anotimpului estival.
18:00
La ce temperatură să ții butoiul cu varză murată ca să nu facă floare? Trucul mai puțin cunoscut al gospodinelor # SpyNews
În fiecare toamnă, butoiul cu varză murată devine o tradiție în gospodăriile românești. Fiecare gospodină are propriul truc, însă un aspect esențial, adesea trecut cu vederea, este temperatura de păstrare.
17:30
Dani Mocanu și fratele său, Nando, arestați la domiciliu în Italia! Ce se întâmplă cu cei doi, după condamnarea definitivă # SpyNews
Răsturnare dramatică de situație! Dani Mocanu și fratele său, Nando, au fost arestați la domiciliu în Napoli. Instanța din Italia a anunțat ce urmează să se întâmple cu manelistul și fratele său în perioada imediat următoare.
17:20
Când și unde va fi înmormântat Horia Moculescu. Fiica compozitorului a făcut anunțul oficial # SpyNews
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie 2025. Familia și apropiații regretatului compozitor se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Fiica lui a anunțat când va avea loc înmormântarea și unde pot oamenii să își ia rămas bun de la el.
Acum 12 ore
16:50
Scene uluitoare în România! Un tânăr a fost operat pe creier în timp ce vorbea cu doctorii, la Spitalul Bagdasar-Arseni # SpyNews
Premieră la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală! Un tânăr de 20 de ani a fost operat pe creier, în timp ce vorbea cu medicii. Pacientul a suferit de o tumoare cerebrală și a fost nevoit să rămână treaz în timpul intervenției. Doctorul care l-a operat a explicat care a fost motivul.
16:50
Tânără de 18 ani, din București, răpită de fostul iubit. Angajații unei benzinării au salvat-o # SpyNews
O tânără de 18 ani a trecut prin clipe de groază, după ce fostul său iubit a răpit-o. Aceasta este din București și nu a putut scăpa decât abia în Predeal, acolo unde fostul iubit a oprit autoturismul.
16:00
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați să se prindă în horă alături de Mirela Vaida și o serie de artiști iubiți, într-o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie” care promite emoție, dans și distracție până la ultimul minut.
16:00
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, prima reacție după ce s-a scris că ar fi implicată într-un conflict ce s-a lăsat cu arestări. Ce spune Melek # SpyNews
Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a avut o primă reacție după ce au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi fost implicată într-un conflict care s-a soldat cu mai multe arestări. Ce spune tânăra.
15:40
Gina Chirilă, înțepătură la adresa lui Bogdan Vlădău? „O femeie ca mine...”. Mesajul subtil al modelului # SpyNews
Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sunt divorțați de mai bine de un an. Cei doi au împreună o fiică și, deși pare că au o relație bună, după separare, de dragul copilului, modelul a transmis un mesaj subtil pe care unii l-au interpretat ca o înțepătură la adresa lui Bogdan Vlădău.
15:20
Veste bună pentru Amalia Bellantoni! A scăpat de arestul la domiciliu. Ce se întamplă cu soțul ei # SpyNews
Veste bună pentru Amalia Bellantoni! Artista a scăpat de arestul la domiciliu, după ce instanța a decis să ridice măsura preventivă. Ce se întamplă cu soțul ei.
15:20
Marius Ungureanu, despre anul 2026, anul Calului de Foc: transformări, adaptare și echilibru în energia casei tale # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14.00, la emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, descoperim împreună cu Marius Ungureanu, specialist în metafizică chineză și feng shui, ce ne aduce anul 2026, Anul Calului de Foc, conform astrologiei chineze.
15:00
Povești de vacanță cu suflet: Alexandra Velniciuc și cuplul Marinescu, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # SpyNews
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi promite o nouă incursiune în universul frumos al călătoriilor, al amintirilor și al poveștilor de viață spuse cu emoție. Invitatele și invitații acestei săptămâni sunt Alexandra Velniciuc, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale scenei românești, și cuplul format din Emma și Adrian Marinescu, care împărtășesc experiențele lor dintr-o vacanță spectaculoasă în Asia.
14:50
Soția lui Dani Oțil, apariție spectaculoasă, la un eveniment. Prezentatorul TV: „Dacă întreabă Mădălina Ghenea de mine, sunt însurat” # SpyNews
Gabriela Prisăcariu a avut o apariție spectaculoasă la un eveniment, care a avut loc aseară. Vedeta a fost prezentă la evenimentul organizat de echipa Mădălinei Ghenea, un eveniment dedicat femeilor. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au avut un dialog savuros înainte ca ea să plece de acasă.
14:50
25 de ani de dor şi durere. Trupa AS XX, reunită în memoria colegului lor. Povestea lor, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, la “Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță vă așteaptă cu o ediție specială, plină de emoție, dezvăluiri și povești fascinante.
14:50
O mamă singură a arătat cât câștigă în Germania și ce cheltuieli are. Cum se descurcă românca: „De restul banilor...” # SpyNews
O mamă singură, care locuiește în Germania, a vorbit pe rețelele de socializare despre situația cu care se confruntă. Femeia a povestit cum reușește să facă față tuturor cheltuielilor, având salariul pe care îl are.
14:20
Cum li s-a schimbat viața Monicăi și lui Leonard Doroftei de când au devenit bunici? Fostul campion a făcut mărturisiri inedite, în exclusivitate # SpyNews
Monica și Leonard Doroftei sunt mai fericiți ca niciodată! În urmă cu șapte luni, cei doi au devenit bunici, iar această nouă ipostază le-a umplut inima de bucurie. Fostul pugilist a făcut declarații exclusive despre cum, în doar câteva luni, viața lor a căpătat un alt sens.
14:20
Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, într-o ediție lider detaşat de audiență # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș, alături de Ștefan Floroaica și Alex Ion, au luat aseară cu asalt străzile din Seul în marea finala a sezonului 8 Asia Express. Marele trofeu a fost câștigat de cei doi fotbaliști după o cursă extrem de strânsă și intensă. Telespectatorii au putut descoperi, alături de concurenți, frumusețea Seulului – de la reperele sale emblematice, la detaliile culturale și momentele inedite pe care doar o astfel de aventură le poate scoate la suprafață. Un oraș futurist, plin de culoare și energie, devenit terenul ultimului duel din acest sezon. Marea finală a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, marcând un vârf de interes pentru cel mai complex sezon din istoria formatului.
14:20
Sorin Sălcianu deține cea mai mare sală de gimnastică din Las Vegas. Povestea lui sâmbătă, la „Visul românesc- Succes american” # SpyNews
A plecat din Reșița cu un vis și 400 de dolari primiți de la tatăl său. Astăzi, după 34 de ani petrecuți în America, Sorin Sălcianu este un nume respectat în lumea gimnasticii din Statele Unite și un exemplu de perseverență și curaj.
14:10
Luca Zvaleni intră în audițiile Chefi la cuțite având în CV anii petrecuți în bucătăria unui restaurant cu 3 stele Michelin: ”Caut perfecțiunea în farfurie, chiar dacă nu o voi atinge” # SpyNews
Peste doar trei zile se deschid porțile audițiilor noului sezon Chefi la cuțite: duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu își dau din nou întâlnire la masa juraților, pregătiți să descopere noi talente în bucătărie, concurenți purtați spre platoul show-ului culinar de marea pasiune pentru gătit.
14:10
Vlăduța Lupău și Adrian Rus, 6 ani de când au devenit soț și soție. Cum a fost surprinsă artista de partenerul său: „Nu fiți invidioși” # SpyNews
Vlăduța Lupău și Adrian Rus sărbătoresc 6 ani de când au devenit soț și soție. Cei doi au marcat acest moment special într-un mod memorabil, iar Adrian Rus i-a pregătit o surpriză neașteptată soției sale.
14:00
Gabriela Cristea i-a luat la rând pe hateri și le-a dat peste nas! Nu s-a mai putut abține: „Pentru limba română apasă tasta 1” # SpyNews
Gabriela Cristea nu s-a mai putut abține! Vedeta TV le-a dat replica tuturor celor care o critică pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV este foarte activă în mediul online, iar comentariile, atât pozitive, cât și negative nu contenesc să apară la fiecare postare.
13:30
(P) De la joacă la cunoaștere - află de la Novakid de ce este acum cel mai bun moment ca micuțul tău să studieze limba engleză # SpyNews
Pentru părinții din întreaga lume, alegerea unor cursuri care să sprijine educația copiilor reprezintă o investiție importantă. Din acest motiv, ei caută programe care să combine predarea de calitate cu dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și creative, adaptate nevoilor și intereselor juniorilor.
13:10
Mădălina Ghenea, interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars! Cine i-a fost inspirație pentru cariera de actriță # SpyNews
Mădălina Ghenea s-a aflat în România în aceste zile, iar astăzi s-a întors în Italia. Actrița a fost implicată în mai multe proiecte pe durata șederii ei în România și a avut loc și lansarea primului ei scurtmetraj în rolul de producător și regizor. Vedeta a dezvăluit și cine i-a fost inspirație pentru carieră de actriță.
13:10
Pompierii, intervenție de urgență după ce o țeavă de gaze a fost avariată în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați # SpyNews
Intervenție de urgență în București! Pompierii din Capitală au intervenit după ce o țeavă de gaze a fost avariată. Autoritățile au evacuat imediat toți locatarii.
12:40
Profesorul britanic care studiază animalele „nemuritoare”, la Congresul Internațional de Longevitate: João Pedro de Magalhães prezintă secretele celor mai longevive mamifere # SpyNews
Animalele care aproape nu îmbătrânesc și trăiesc de sute de ani nu mai sunt doar povești din documentare, ci modele reale după care medicina încearcă să învețe cum să prelungească viața omului.
12:40
Doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Mihai Dinvale s-a stins din viață la 74 de ani, iar apropiați de-ai săi au postat mesaje pline de emoție, în memoria acestuia.
12:30
Rețeta lui Chef Horia Manea de fasole cremoasă cu zucchini și pesto. Preparatul pe care merită să îl încerci # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, chec aperitiv cu spanac și mozzarella, un fel principal, fasole cremoasă cu zucchini și pesto, şi un desert, vafe cu mere și scorțișoară.
Acum 24 ore
12:10
Loredana Chivu și-a schimbat look-ul! Ce alegere îndrăzneață a făcut: "Nu se aștepta nimeni..." | VIDEO # SpyNews
Loredana Chivu a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de look! Vedeta a optat pentru o alegere îndrăzneață și și-a lăsat fanii și urmăritorii fără cuvinte. Într-un clip video recent, diva și-a arătat schimbarea, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
12:10
Scandal monstru între două fete de oraș, din cauza unui bărbat! Fosta i-a spart ușa actualei și i-a lăsat o coroană funerară # SpyNews
Scandal monstru între două fete de oraș. Mărul discordiei ar fi chiar un bărbat, care, în urmă cu trei ani s-ar fi despărțit de fosta iubită, cu care are și un copil. Fosta nu i-ar da pace actualei, i-ar fi spart ușa și i-ar fi lăsat și o coroană funerară.
11:30
O insulă grecească este dispusă să îi plătească pe oameni pentru a se muta acolo. Poți încasa până 18.000 de euro # SpyNews
O insulă din Grecia este dispusă să îi plătească pe cei care doresc să se mute acolo cu nu mai puțin de 18.000 de euro. Acest lucru este cauzat de lipsa locuitorilor, care, de la an la an, sunt tot mai mult în scădere.
11:10
Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, și soția lui, Ioana. Sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o fiică # SpyNews
Gabi Tamaș are o familie frumoasă. Fostul fotbalist este căsătorit de 13 ani cu soția lui, Ioana. Cei doi au împreună o fiică, pe Selena, care a moștenit frumusețea mamei ei. Câștigătorul Asia Express și partenera lui au făcut pasul cel mare după o relație de opt ani, cei doi fiind din același oraș.
11:00
A trăit un coșmar, iar Horia Moculescu i-a fost înger păzitor! Nikita, mărturisiri emoționante despre cele 6 luni petrecute în casa compozitorului. Acum e distrusă de durere după moartea lui # SpyNews
Vestea morții lui Horia Moculescu a îndurerat o țară întreagă. Cunoscutul compozitor s-a stins din viață, lăsând în urmă multă suferință. Nikita este și ea sfâșiată de durere și își amintește, cu ochii în lacrimi, cum artistul a ajutat-o atunci când i-a fost cel mai greu, în urmă cu 15 ani, după ce a născut primul copil. Horia Moculescu a luat-o în casa sa și a protejat-o de fostul partener de viață. Mărturisiri emoționante.
10:50
Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, după ce socrul său a murit. Bărbatul s-a stins din viață în urmă cu două zile # SpyNews
Socrul lui Costel Biju a murit pe 11 noiembrie. Manelistul a fost cel care a anunțat că tatăl soției lui s-a stins din viață. Costel Biju și Andreea trec prin momente grele. Chiar dacă nu mai este alături de ea, soția manelistului este convinsă că tatăl o veghează în continuare.
