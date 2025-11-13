VIDEO „Ei au sedat copilul cu niște analize ieșite rău. Au omorât-o”, acuză tatăl fetiței moarte în clinica de stomatologie din București / Prima reacție de la Crystal Dental Clinic

21:20

„Sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că vom obține această decizie”, a declarat Zelenski, pentru Bloomberg Television, într-un interviu acordat la Kiev. În caz contrar, „va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune de supraviețuire. De aceea avem mare nevoie de ea. Și mă bazez pe parteneri”, a spus liderul de la Kiev.