Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP
Antena Sport, 14 noiembrie 2025 00:40
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur. O oră şi 24 de minute a fost un timp suficient pentru ca spaniolul Carlos Alcaraz […] The post Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
01:00
The post Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului e patron de restaurant la Belgrad appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
00:50
The post Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei şi fratele ei au cucerit medalii la Bucureşti appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
00:40
Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP # Antena Sport
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur. O oră şi 24 de minute a fost un timp suficient pentru ca spaniolul Carlos Alcaraz […] The post Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP appeared first on Antena Sport.
00:40
Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al “Dulăilor” în Liga Campionilor # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte. Principalii marcatori ai partidei au fost Leopold 9 goluri, Tournat 6, Minne 5, pentru […] The post Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al “Dulăilor” în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:40
Kylian Mbappe, “dublă” în Franţa – Ucraina! A marcat în fiecare meci în care a jucat în preliminarii # Antena Sport
Kylian Mbappe a reuşit o “dublă” în meciul Franţa – Ucraina. Căpitanul naţionalei Franţei a deschis scorul cu Ucraina, din penalty, în minutul 55. Mbappe a înscris cu o scăriţă, din penalty. În minutul 83 Mbappe avea să realizeze “dubla”. Superstarul a înscris cu noroc. Reuşita a fost confirmată cu VAR. Kylian Mbappe a ajuns […] The post Kylian Mbappe, “dublă” în Franţa – Ucraina! A marcat în fiecare meci în care a jucat în preliminarii appeared first on Antena Sport.
23:40
Cosmin Olăroiu, reacţie după 1-1 cu Irak: “Jucăm un retur sub o mare presiune! Suntem pregătiţi pentru orice” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a reacţionat după remiza uluitoare cu Irak, 1-1. Românul şi Emiratele Arabe Unite se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026, iar meciul tur cu Irak a fost dramatic. Echipa lui Olăroiu a marcat în prelungirile partidei, dar golul a fost anulat cu VAR pentru offside. Câştigătoarea dublei manşe […] The post Cosmin Olăroiu, reacţie după 1-1 cu Irak: “Jucăm un retur sub o mare presiune! Suntem pregătiţi pentru orice” appeared first on Antena Sport.
23:30
Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup # Antena Sport
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat în meciul Irlanda – Portugalia. La scorul de 2-0 pentru irlandezi, Cristiano Ronaldo l-a lovit cu cotul pe O’Shea. Centralul partidei îi acordase iniţial doar cartonaşul galben, dar i-a arătat roşu după intervenţia VAR. Cristiano Ronaldo ar putea rata primele partide de la World Cup 2026 Gestul […] The post Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
23:10
Jurnal Antena Sport | Bîrligea are foame mare de goluri la naţională. Ar putea înscrie multe cu San Marino # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bîrligea are foame mare de goluri la naţională. Ar putea înscrie multe cu San Marino appeared first on Antena Sport.
23:10
Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! # Antena Sport
În ultimii ani, naționala tricoloră a tot pierdut jucători cu origini românești. Fie că vorbim de jucători născuți în țară, fie că vorbim de cei născuți în afara granițelor, au tot decis să reprezinte alte naționale, fiind consemnate tot mai multe astfel de situații. Printre ei se află și Karim Adeyemi, născut în Germania, la […] The post Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! appeared first on Antena Sport.
22:40
Conducerea formaţie Poli Iași a decis să-l numească antrenor principal pe Tibor Selymeș. El se afla deja în cadrul clubului încă din august, unde ocupa funcţia de director al Academiei! Selymeș a antrenat ultima dată în Liga 3, sezonul trecut, pe Știința Miroslava. Chiar dacă a fost numit antrenor, siuaţia la echipă pare tensionată. Tony […] The post Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat appeared first on Antena Sport.
22:40
Atenţie, tricolori! San Marino a chinuit-o serios pe Cehia! Rezultatul cu care s-a încheiat meciul # Antena Sport
Echipa naţională a statului San Marino, viitoare adversară a României, a pierdut joi, în deplasare, scor 0-1, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Cehiei. Meciul România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Pe Mestsky Stadion, la Vitkovice, în Ostrava, Cehia […] The post Atenţie, tricolori! San Marino a chinuit-o serios pe Cehia! Rezultatul cu care s-a încheiat meciul appeared first on Antena Sport.
22:20
Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European # Antena Sport
România e la înălţime! Radu Drăguşin e primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul pictat pe un bloc din Bucureşti, în cinstea Europeanului de film pe care naţionala l-a făcut anul trecut. Radu Drăguşin, Stanciu şi “Sonic” Raţiu au parte de un mural în Bucureşti, care să le aducă aminte […] The post Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European appeared first on Antena Sport.
22:00
Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi # Antena Sport
Tricolorii lui Mircea Lucescu au ajuns în Zenica, oraşul în care vor disputa meciul cu Bosnia, crucial pentru locul 2 în grupă. Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. După duelul cu Bosnia, România va juca ultimul meci din grupă la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino e în direct […] The post Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi appeared first on Antena Sport.
21:50
Cosmin Olăroiu, şanse minime de calificare la World Cup 2026! Arabii au explodat: “Un antrenor terminat” # Antena Sport
Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak s-a încheiat la egalitate, 1-1. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026, iar meciul tur a fost dramatic. Echipa lui Olăroiu a marcat în prelungirile partidei, dar golul a fost anulat cu VAR pentru offside. Câştigătoarea dublei manşe va merge în play-off-ul […] The post Cosmin Olăroiu, şanse minime de calificare la World Cup 2026! Arabii au explodat: “Un antrenor terminat” appeared first on Antena Sport.
21:20
Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro # Antena Sport
Tony da Silva afost dat afară de la Poli Iaşi. În ultima rundă, Poli Iași a pierdut cu 0-4 pe terenul celor de la ASA Tg. Mureș, iar Florin Briaur, managerul executiv al ieșenilor, a anunțat că înțelegerea lui Tony da Silva a fost reziliată. ”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am […] The post Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Radu Drăguşin e convins că România va învinge Bosnia şi San Marino # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Radu Drăguşin e convins că România va învinge Bosnia şi San Marino appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:40
Erling Haaland a reuşit o “dublă” în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare! # Antena Sport
Erling Haaland a reuşit o “dublă” în meciul Norvegia – Estonia. Atacantul a înscris în minutele 56 şi 62. Haaland a ajuns la 30 de goluri în acest sezon, în toate competiţiile. Estonia a intrat la cabine la egalitate, 0-0, dar s-a prăbuşit după pauză. Înainte de “dubla” lui Haaland, a reuşit o “dublă” şi […] The post Erling Haaland a reuşit o “dublă” în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare! appeared first on Antena Sport.
20:30
Erling Haaland, “dublă” în Norvegia – Estonia! Atacantul a ajuns la cifre uluitoare în preliminariile World Cup # Antena Sport
Erling Haaland a reuşit o “dublă” în meciul Norvegia – Estonia. Atacantul a înscris în minutele 56 şi 62. Estonia a intrat la cabine la egalitate, 0-0, dar s-a prăbuşit după pauză. Înainte de “dubla” lui Haaland, a reuşit o “dublă” şi Alexander Sorloth. Acesta a marcat în minutele 50 şi 52. Estonienii au primit […] The post Erling Haaland, “dublă” în Norvegia – Estonia! Atacantul a ajuns la cifre uluitoare în preliminariile World Cup appeared first on Antena Sport.
20:10
FC Botoşani nu vrea să-i vândă nimic lui Gigi Becali în această iarnă. Pintilii a declarat recent că Anestis este pe placul lui, dar Valeriu Iftime declară că nu este transferabil. “Anestis a avut evoluții extraordinare, dar nu este de vânzare. Am spus însă că nu vând fotbaliști și lumea a înțeles treaba asta. Este […] The post FCSB se mai şi refuză. Primul transfer ratat de Gigi Becali: “Nu este de vânzare” appeared first on Antena Sport.
19:50
Nimeni de la CSA Steaua nu a fost prezent la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam: “Le-am dat invitaţie” # Antena Sport
Joi, 13 noiembrie, Semlac a devenit scena unui moment emoționant pentru fotbalul românesc. Statuia lui Helmut Duckadam, fostul portar legendar al Stelei, a fost dezvelită în fața publicului, la aproape un an de la trecerea sa în neființă, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Evenimentul a fost unul emoționant, iar Alexandra […] The post Nimeni de la CSA Steaua nu a fost prezent la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam: “Le-am dat invitaţie” appeared first on Antena Sport.
19:50
Incendiu la stadionul unui club de fotbal din România! Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale # Antena Sport
Un incendiu a izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă. Pe acest stadion evoluează echipa Axiopolis Cernavodă, din liga a 3-a. 3 autospeciale au intervenit. Sauna şi duşurile de la vestiare au ars pe o suprafaţă de 25 de metri pătraţi în incendiul respectiv. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit ziuaconstanta.ro, incendiul ar fi […] The post Incendiu la stadionul unui club de fotbal din România! Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale appeared first on Antena Sport.
19:20
E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! # Antena Sport
Prima mutare oficială făcută de Universitatea Craiova după ce Coleho a fost numit antrenor principal. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a confirmat că a bătut palma cu Toni Petrea, care va face parte din staff-ul tehnic al portughezului. Pe listă se mai afla și Tony da Silva. ”Am adus în staff români, ca să îi facă […] The post E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
19:10
Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea “dublei” decisive cu Bosnia şi San Marino! # Antena Sport
Dan Alexa şi Gabi Tamaş, câştigătorii Asia Express 2025, au avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce se pregătesc de “dubla” decisivă cu Bosnia şi San Marino. România o va întâlni pe Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Marţi, 18 noiembrie, tricolorii vor disputa ultimul meci din grupă, cu San Marino, în direct […] The post Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea “dublei” decisive cu Bosnia şi San Marino! appeared first on Antena Sport.
19:10
Armenia – Ungaria 0-0. Franţa – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia (21:45). Programul zilei în preliminarii # Antena Sport
Meciul Armenia – Ungaria e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 19:00. La aceeaşi oră se joacă Norvegia – Estonia şi Azerbaidjan – Islanda. De la ora 21:45 au loc meciuri tari în preliminariile World Cup 2026. Franța – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia se joacă de la 21:45. […] The post Armenia – Ungaria 0-0. Franţa – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia (21:45). Programul zilei în preliminarii appeared first on Antena Sport.
18:50
Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. “E singura…” Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru # Antena Sport
Mihai Rotaru plânge şi acum despărţirea de Mirel Rădoi. El crede că dacă tehnicianul rămânea la echipă, şansele să câştige campionatul erau foarte mari. Totodată, patronul crede că singura echipă pe care Mirel Rădoi o va mai antrena în România este tot Universitatea Craiova! „La sfârșit, când Mirel a decis să plece, pot să zic […] The post Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. “E singura…” Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
18:30
Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări # Antena Sport
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, tocmai a intrat în istorie. După ce în sezonul trecut a câștigat titlul atât la ea în țară, în Sudan, cât și în Mauritania, Al-Hilal a debutat într-o nouă ediție de campionat. Formația lui Reghecampf evoluează în această stagiune în campionatul din Rwanda, țară aflată în estul Africii, […] The post Echipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări appeared first on Antena Sport.
18:20
Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. “Regele” are totuşi o condiţie # Antena Sport
Gheorghe Hagi a renunţat la banca tehnică a Farului Constanţa, formaţie pe care o patronează, şi îşi caută echipă. Între timp, el a rămas activ la club, unde se ocupă de problemele administrative ale clubului. Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul […] The post Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. “Regele” are totuşi o condiţie appeared first on Antena Sport.
18:10
Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), s-a înţeles cu o echipă din Golf şi va reveni pe bancă în iarnă. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Edi Iordănescu a bătut palma în proporţie de 90% cu formaţia din Golf. Antrenorul român e liber de contract după despărţirea de Legia Varşovia. Edi Iordănescu semnează în Golf […] The post Edi Iordănescu şi-a găsit echipă! Când revine pe bancă fostul selecţioner al României appeared first on Antena Sport.
17:40
Emiratele Arabe Unite – Irak, 18:00, LIVE SCORE. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup # Antena Sport
Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak e în format LIVE SCORE pe AS.ro. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Emiratele Arabe Unite – Irak […] The post Emiratele Arabe Unite – Irak, 18:00, LIVE SCORE. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup appeared first on Antena Sport.
17:30
Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: “Trofeul vieţii”! Au promis o sărbătoare cu multă băutură # Antena Sport
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au susţinut că, în ciuda numeroaselor trofee pe care le-au câştigat ca fotbalişti, trofeul Asia Express este cel mai valoros pentru ei. Tamaş şi Alexa i-au învins în finala Asia Express – Drumul Eroilor pe actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au anunţat că vor […] The post Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: “Trofeul vieţii”! Au promis o sărbătoare cu multă băutură appeared first on Antena Sport.
17:30
De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar # Antena Sport
În spaţiul public s-a discutat intens ca stadionul Steaua să poarte numele regretatului Helmut Duckadam. Alexandra Duckadam, soţia fostului portar al Stelei, crede că nu este oportună o astfel de decizie. “Important e ceea ce simțim noi în suflet și respectul pe care i-l purtăm. Amintirea lui trebuie să rămână așa în memoria colectivă, asta […] The post De ce soția lui Helmut Duckadam refuză ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:00
Adi Mutu şi Walter Zenga au ajuns la cuţite. “Rasism! Tentă de desconsiderare față de o nație” # Antena Sport
Adi Mutu şi Walter Zenga au avut un duel la distanţă pe tema venirii lui Cristi Chivu la Inter. Primul care a făcut declaraţii a fost italianul, care, în momentul în care Chivu a instalat, a oferit câteva declaraţii presei care nu-l favorizau pe român. Ce a spus Walter Zega? După meciul Inter – Juventus, […] The post Adi Mutu şi Walter Zenga au ajuns la cuţite. “Rasism! Tentă de desconsiderare față de o nație” appeared first on Antena Sport.
17:00
Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update 1. Probleme pentru CFR Cluj CFR Cluj riscă să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Neluţu Varga este însă convins că va rezolva problemele: “Aveţi răbdare! Nu moare nimeni”, a declarat patronul din Gruia. 2. Statuia lui Duckadam Mihai Stoica a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:40
Atacantul Rapidului, Elvir Koljic (30 de ani), a fost întrebat ce vârf a atins un nivel mai înalt, Adrian Mutu (46 de ani) sau Edin Dzeko (39 de ani). Dzeko e încă în activitate. Căpitanul Bosniei se pregăteşte de duelul cu România, de sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. După meciul cu Bosnia tricolorii […] The post Adrian Mutu sau Edin Dzeko? Răspunsul lui Elvir Koljic şi reacţia “Briliantului” appeared first on Antena Sport.
16:30
Credit pentru Gino Iorgulescu. Cluburile au decis că poate candida şi la viitoarele alegeri LPF # Antena Sport
Joi, 13 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală convocată de LPF, în cadrul căreia s-a discutat modificarea statutului forului, care să îi permită lui Gino Iorgulescu (69 de ani) să candideze pentru al patrulea mandat consecutiv. În urma votului, cluburile au decis să-l lase pe actualul şef al LPF să candideze din nou. Astfel, în […] The post Credit pentru Gino Iorgulescu. Cluburile au decis că poate candida şi la viitoarele alegeri LPF appeared first on Antena Sport.
16:00
New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive # Antena Sport
Echipa New York Rangers a învins cu scorul de 7-3 formaţia Tampa Bay Lightning, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara la Tampa (Florida). Cei mai buni jucători ai oaspeţilor au fost Vincent Trocheck şi Willy Cuylle, ambii cu câte două goluri marcate, şi Artemi Panarin, autorul a […] The post New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive appeared first on Antena Sport.
15:50
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român # Antena Sport
Inter Milano, pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, se confruntă cu o decizie legată de poartă pentru următorul sezon, existând incertitudine legată de viitorul lui Yann Sommer și Josep Martinez, conform portalului Football Italia. Sommer rămâne în prezent prima opțiune de portar, dar acesta nu poate să întinerească, iar contractul său se va încheia în luna iunie, astfel că formația italiană […] The post Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român appeared first on Antena Sport.
15:20
Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială” # Antena Sport
Antrenorul italian Carlo Ancelotti s-a declarat convins că atacantul portughez Cristiano Ronaldo, fostul său elev de la Real Madrid, va atinge borna de 1.000 de goluri marcate până la finalul carierei sale. “Va reuşi, sunt sigur de asta. Nu am nicio îndoială că o va face”, a declarat Ancelotti, actualul selecţioner al Braziliei, într-un interviu acordat cotidianului spaniol AS. Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge […] The post Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială” appeared first on Antena Sport.
15:10
Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Echipa naţională de fotbal a Argentinei, condusă de căpitanul Leo Messi, a fost aclamată, joi, de peste 20.000 de spectatori, marea majoritate argentinieni, în timpul antrenamentului deschis publicului, desfăşurată pe stadionul Martinez Valero din Elche (estul Spaniei), foarte aproape de locul unde este cazată în aceste zile. Clubul Elche, deţinut de agentul de fotbal Christian Bragarnik, a organizat o sesiune de antrenament, premergătoare amicalului de vineri din Angola, rezervând […] The post Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase appeared first on Antena Sport.
14:30
Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural” # Antena Sport
Adrian Mutu nu crede foarte mult în şansele de calificare ale României la World Cup 2026. Tricolorii joacă sâmbătă în Bosnia, după care vor întâlni San Marino la Ploieşti. Partida cu San Marino e marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Matematic, România mai are şanse chiar şi de […] The post Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural” appeared first on Antena Sport.
14:20
Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate” # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La aproape un an de la decesul lui Helmut Duckadam, în memoria sa a fost ridicată o statuie în comuna Semlac, din Arad, locul în […] The post Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate” appeared first on Antena Sport.
13:40
LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers şi al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a efectuat primul său antrenament complet, după ce a ratat debutul sezonului din cauza problemelor medicale, informează Reuters. “King James” s-a antrenat miercuri alături de componenţii formaţiei South Bay Lakers din liga inferioară G-League, a anunţat franciza californiană. LeBron James […] The post LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers appeared first on Antena Sport.
13:40
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală # Antena Sport
Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul de 35.000 de euro, după finala în care i-au învins pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. A doua zi după finala de la Antena 1, soția […] The post Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală appeared first on Antena Sport.
13:10
Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter: „Asta se remarcă la toate meciurile echipei” # Antena Sport
Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român i-a preluat pe nerazzurri în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi, și a avut un parcurs foarte bun până în prezent. Inter e lider în Serie A, cu 24 de puncte acumulate după 11 meciuri jucate, fiind la egalitate cu AS Roma. După pauza internațională, […] The post Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter: „Asta se remarcă la toate meciurile echipei” appeared first on Antena Sport.
13:00
Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după suspendarea atacantului: “Cât să îi dea? O mie de etape?” # Antena Sport
Fostul arbitru Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după evenimentele care au avut loc în timpul meciului Hermannstadt – FCSB, scor 3-3. Atacantul campioanei României a văzut două cartonaşe galbene în decurs de câteva minute pentru că a protestat. Patronul Gigi Becali l-a criticat pe atacantul său şi a anunţat că schimbă […] The post Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după suspendarea atacantului: “Cât să îi dea? O mie de etape?” appeared first on Antena Sport.
12:40
Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express # Antena Sport
Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internațional au obținut marele trofeu al competiției care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Gabi Tamaș și Dan Alexa au pus mâna pe trofeu și pe premiul de 35.000 de euro după ce i-au […] The post Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
12:00
UEFA a anunţat cine va conduce meciul Bosnia – România! Un arbitru de top din Premier League a fost delegat # Antena Sport
Englezul Michael Oliver (40 ani) va arbitra meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Bosniei-Herţegovina, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi au fost delegaţi Stuart Burt şi James Mainwaring, iar al […] The post UEFA a anunţat cine va conduce meciul Bosnia – România! Un arbitru de top din Premier League a fost delegat appeared first on Antena Sport.
11:50
Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc” # Antena Sport
Ioan Andone a oferit un verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu din Liga 1. Acesta consideră că giuleștenii au mult noroc și jocul lor nu este unul de primul loc în Liga 1. După 16 etape, Rapid este lider în campionat cu 35 de puncte. Giuleștenii au un avans de trei puncte față […] The post Verdict despre șansele Rapidului în lupta la titlu: „Nu joacă de primul loc, au mult noroc” appeared first on Antena Sport.
11:50
Michael Oliver va arbitra meciul Bosnia – România, meciul crucial al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Englezul Michael Oliver (40 ani) va arbitra meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Bosniei-Herţegovina, care va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi au fost delegaţi Stuart Burt şi James Mainwaring, iar al […] The post Michael Oliver va arbitra meciul Bosnia – România, meciul crucial al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
11:40
Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu au suportat” # Antena Sport
La mai bine de un an după finala controversată de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, Jordan Chiles face acuzaţii incredibile. Gimnasta din Statele Unite ale Americii invocă rasismul şi atacă TAS-ul, după ce a pierdut medalia de bronz în faţa româncei Ana Bărbosu. Jordan Chiles a încheiat pe locul 5 finala […] The post Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu au suportat” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.