Bolojan: Pensia medie în magistratură e de 5.000 euro, de 9 ori mai mare decât cea din România
Jurnalul.ro, 14 noiembrie 2025 00:50
O pensie medie în magistratură este de aproape 5.000 de euro, în timp ce pensia medie în România este de 550-600 de euro. Premierul Ilie Bolojan explică necesitatea reformei pensiilor magistraților, subliniind diferența uriașă față de pensia medie din România.
Vineri, Luna se află în opoziție cu Saturn, un aspect astrologic care aduce seriozitate, claritate și un imbold de a depăși fricile care ne țin pe loc. Este un moment în care Universul ne invită să vedem adevărul așa cum este și să ne eliberăm de vechile atașamente.
00:20
Nicușor Dan a candidat la alegerile locale din 2020 sub sloganul „Fără penali în funcții publice”. Nicușor Dan l-a numit ieri în funcția de consilier prezidențial onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană pe Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA în „Dosarul vaccinurilor de un miliard de euro”. Numirea a avut loc la nici 24 de ore de când același Nicușor Dan a reintrodus corupția ca vulnerabilitate la siguranța statului, în strategia națională de apărare
Ministrul Dezvoltării propune ca reforma administrației să fie promovată prin asumarea răspunderii # Jurnalul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță că își dorește ca reforma administrației publice să fie promovată în Parlament prin asumarea răspunderii.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că prezența militară a Alianței în Europa transmite un mesaj clar de fermitate față de orice adversar, subliniind că fiecare centimetru de teritoriu aliat va fi apărat.
Aeroporturile din România, în topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian. Băneasa, locul 3 în Europa # Jurnalul.ro
România a fost clasată de Airports Council International - Europe în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie, informează joi, printr-un comunicat, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
Premierul Ilie Bolojan a declarat că implementarea sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra Lukoil ar putea complica activitatea companiei în România și a declarat: „dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut”.
Cinci zodii dau lovitura financiară la final de noiembrie! Norocul le surâde în carieră și bani! # Jurnalul.ro
Află care sunt zodiile răsplătite de astre la final de noiembrie 2025. Taurii, Leii, Scorpionii, Capricornii și Peștii atrag bani, succes și stabilitate în ultimele două săptămâni ale lunii.
Dacian Fall 25 s-a încheiat la Cincu. Nicușor Dan: Întărim apărarea NATO la Marea Neagră # Jurnalul.ro
Militari români și din alte nouă state aliate NATO au participat la exercițiul „Dacian Fall 25”, desfășurat la Cincu între 20 octombrie și 13 noiembrie. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că exercițiul consolidează postura de descurajare și apărare a Alianței pe Flancul Estic.
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat joi seară câți oameni vor fi angajați prin dezvoltarea industriei de armament în România. „Ar trebui să fie mii de locuri de muncă noi", a răspuns premierul, refuzând să dea cifre exacte înainte de finalizarea negocierilor cu partenerii europeni.
Zelenski, după discuția cu cancelarul german Merz: Ajutorul Germaniei a salvat mii de vieți # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, pe platforma X, că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre situația de pe front și despre noi pași pentru întărirea apărării Ucrainei, mulțumindu-i pentru sprijinul militar și politic oferit de Germania.
Bruxelles-ul deschide un nou dosar împotriva Google. Comisia Europeană suspectează că Google defavorizează în mod nedrept rezultate din știri, încălcând Legea piețelor digitale.
Guvernul asigură finanțare închiderii iazurilor miniere până în 2028 prin Fondul pentru Mediu # Jurnalul.ro
Guvernul a aprobat continuarea finanțării lucrărilor de închidere și ecologizare a iazurilor de decantare din sectorul minier până la finalul anului 2028 , prin Fondul pentru Mediu, asigurând astfel siguranța mediului.
Bolojan: România plătește anual concedii medicale de 6 miliarde de lei. În sistem există numeroase abuzuri! # Jurnalul.ro
Statul plătește anual concedii medicale de aproximativ 6 miliarde de lei și că există „îmbolnăviri programate”.
Zi neagră la Spitalul Floreasca: medici ridicați de procurori din sala de operație, un copil de 2 ani mort după o intervenție stomatologică # Jurnalul.ro
Spitalul Floreasca se confruntă cu două situații grave care au zguduit opinia publică într-un interval de doar 48 de ore: doi medici au fost ridicați din sala de operație și audiați într-un dosar de corupție, iar separat, un copil de numai doi ani a murit după o anestezie administrată într-o clinică privată și transferat ulterior la unitatea medicală din Capitală.
Energia Porcului de Foc aduce abundență și iubire pe 14 noiembrie 2025, pentru aceste zodii chinezești # Jurnalul.ro
Pe 14 noiembrie 2025, energia cosmică se aliniază în favoarea a șase zodii chinezești, aducându-le noroc, stabilitate și oportunități neașteptate.
CSM, reacție după ce viceprimarul Timișoarei a spus că judecătoarele sunt şantajabile de interlopi # Jurnalul.ro
Afirmațiile viceprimarului Timișoarei, Ruben Lațcău, cum că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi, depășesc limitele libertății de exprimare afectează independența judecătorilor, a transmis, joi, Consiliul Superior al Magistraturii.
Cel mai mare târg universitar de joburi, POLIJobs, pe 18-19 noiembrie, la Bucureşti şi 20-21 noiembrie, la Piteşti # Jurnalul.ro
Zeci de companii de top îşi lansează ofertele de angajare şi le prezintă studenţilor şi absolvenţilor beneficiile şi cerinţele unui loc de muncă tehnic. Târgul oferă mii de oportunităţi de angajare, internship şi colaborare pentru cei aflaţi la început de carieră sau pentru cei caută noi perspective profesionale.
Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din SUA. „Jaful secolului”, propunerea României pentru Oscar, va deschide evenimentul # Jurnalul.ro
Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 și 16 noiembrie 2025, cea de-a șasea ediție a Festivalului de Film Românesc de la Washington / Romanian Film Festival of Washington, D.C., devenit cel mai mare eveniment de acest gen din spațiul nord american.
Europa este din ce în ce mai îngrijorată de dependența sa de tehnologia străină. Germania interzice Huawei din viitoarea rețea 6G, a anunțat joi cancelarul Friedrich Merz.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, intervine în scandalul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Scandalul a izbucnit după ce un cardiolog a acuzat conducerea spitalului că vrfea ca medicii să refuze 180 de pacienți.
Murăturile – deliciul care îți curăță organismul! Ce se întâmplă dacă mănânci zilnic castraveți și varză murată # Jurnalul.ro
Descoperă cât de sănătos este să mănânci murături, ce beneficii aduc pentru digestie și imunitate și de ce trebuie consumate cu moderație. Află care sunt cele mai sănătoase legume murate și cum să le prepari corect.
Tânără din București, răpită de fostul iubit pentru a o duce în județul Mureș. Cum a reușit să scape # Jurnalul.ro
O tânără în vârstă de 18 ani a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța în județul Mureș. Într-o benzinărie din Predeal, fata a reușit să le spună angajaților din stație că este răpită și aceștia au sunat la 112.
Ce garanții există că România va cheltui 10,7 miliarde în nouă luni? Răspunsul lui Pîslaru # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat ce garanții există că România va cheltui 10,7 miliarde de euro din PNRR în următoarele nouă luni.
Manole: Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene # Jurnalul.ro
Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene, aceasta fiind o veste bună pentru mii de familii care trăiesc cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil, a anunţat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.
Ministrul Ionuţ Moşteanu: Dacian Fall 2025 - un exerciţiu care a arătat cât de puternic este NATO # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, că exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 2025), desfăşurat pe teritoriul României şi Bulgariei, a arătat din nou cât de puternic este NATO.
Ciprian Ciucu despre bugetul și taxele locale:Trebuie să fie aplicat referendumul, dar să vedem cum # Jurnalul.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aplicarea referendumului propus de Nicușor Dan privind redistribuirea fondurilor între Primăria Generală și primăriile de sector trebuie realizată etapizat și predictibil.
Te trezești noaptea cu senzația că mori de foame? Află adevăratul motiv și ce trebuie să faci! # Jurnalul.ro
Te trezești noaptea înfometată? Află de ce apare senzația de foame în timpul somnului, ce spun studiile recente și ce recomandă specialiștii pentru a scăpa de poftele nocturne.
Salariații Televiziunii Române își aleg, vineri, reprezentanții în Consiliul de Administrație # Jurnalul.ro
Salariaţii Televiziunii Române îşi aleg, vineri, reprezentanţii în Consiliul de Administraţie, informează un comunicat al Compartimentului Comunicare al TVR.
Comisia Europeană a lansat joi o investigaţie antitrust pentru a evalua dacă compania austriacă producătoare de băuturi energizante Red Bull a restricţionat în mod ilegal concurenţa în sectorul băuturilor energizante, încălcând reglementările UE care interzic abuzul de poziţie dominantă, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Magistrații nu au ajuns la un acord cu Nicușor Dan, după ce au mers la Președinție cu un acord „de pace” privind pensiile speciale. CSM a propus ca și pentru magistrați să fie stabilită o soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net din timpul activității.
De obicei, Mercur retrograd este sinonim cu haosul: telefoane care se blochează, întârzieri, mesaje înțelese greșit și oameni din trecut care reapar brusc.
Rezultate Loto 6/49 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Află ultimele noutăți despre tragerile Loto din 13 noiembrie 2025! După câștigul uriaș de 49 milioane lei la Loto 6/49, Loteria Română anunță reporturi record la Joker, Noroc și Loto 5/40. Vezi sumele puse în joc!
Teatrul Dramaturgilor Români vă propune, în acest an, cu ocazia Zilei Dramaturgiei Românești, spectacolele Stop the tempo! de Gianina Cărbunariu, regia Mara Oprea, Anticlimax de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, și tripticul sorescian Setea muntelui de sare: Iona – coordonare scenică Victor Ioan Frunză, Paracliserul – regia Marcel Țop, Matca – regia Alexander Hausvater. În perioada 12-16 noiembrie 2025, vă invităm să (re)descoperiți câțiva dintre dramaturgii români care au definit scena contemporană, într-o căutare filosofică și provocatoare a sinelui, a celuilalt, a lumii.
ANAF va intensifica acţiunile de control la marii contribuabili, în perioada imediat următoare # Jurnalul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, în perioada imediat următoare, mai multe controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică, a anunţat, joi, instituţia.
Trucuri naturale pentru a scăpa de pungile de sub ochi: soluții simple care chiar funcționează # Jurnalul.ro
Descoperă cele mai eficiente metode naturale pentru a estompa pungile de sub ochi. Află cum poți avea o privire luminoasă și odihnită prin remedii simple, testate și recomandate de specialiști.
Pregătește-te: telefoanele sună, inboxurile se umplu, iar trecutul revine în forță.
Prefectul Capitalei convoacă o şedinţă pentru a clarifica situaţia străzii construite peste conductele Transgaz, în Sectorul 3 # Jurnalul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat o şedinţă pentru a clarifica situaţia străzii din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz.
Visele sunt portaluri către subconștient — un limbaj al sufletului prin care mintea ne vorbește în simboluri, emoții și imagini.
Răsturnare șocantă după 20 de ani! FDA admite că a speriat femeile degeaba: terapia hormonală pentru menopauză „salvează vieți” # Jurnalul.ro
După două decenii de avertismente, FDA își schimbă complet poziția privind terapia hormonală pentru menopauză. Mihaela Bilic comentează declarația-șoc a comisarului FDA: „Ne pare rău că v-am speriat”. Noile date arată că tratamentul este sigur și benefic.
Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci # Jurnalul.ro
Două femei în vârstă de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, au ajuns la Unitatea de Primire a Urgenţelor a Spitalului "Sfântul Spiridon" din Iaşi după ce au mâncat ciuperci culese de pe câmp.
Ministrul Economiei anunță că se vor plăti salariile la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat că angajații Șantierului Naval 2 Mai Mangalia își vor primi salariile restante. Plata va fi făcută până la finalul anului, a promis ministrul. El a mai spus că șantierul ar putea fi redresat prin mecanismul european SAFE.
Robert Treviño va dirija pentru prima oară Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în concertele vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie # Jurnalul.ro
Dirijorul Robert Treviño se va afla pentru prima oară la pupitrul Orchestrei și Corului Filarmonicii George Enescu în cele două concerte vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie. Solista Simfoniei nr. 3 de Gustav Mahler va fi mezzosoprana Justina Gringytė, una dintre cele mai impresionante voci în afirmare pe scenele lirice internaţionale.
Nevoia de atenție distruge iubirea: 10 trăsături ale oamenilor prea dependenți emoțional # Jurnalul.ro
Unii oameni au nevoie de afecțiune și confirmare mai mult decât alții. Este firesc să ne dorim iubire, sprijin și siguranță emoțională — dar atunci când aceste nevoi devin necontrolate, ele pot transforma orice relație într-un teren instabil, plin de anxietate și dependență emoțională.
Bruxelles-ul a aprobat PNRR revizuit al României. De câți bani va beneficia țara noastră pentru investiții și reforme # Jurnalul.ro
România a primit aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de joi de la Bruxelles.
Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO, Matthew Whitaker, a lăudat implicarea României în cadrul Alianței Nord-Atlantice în cadrul unei vizite oficiale la București, unde s-au purtat discuții cu mai mulți miniștri români despre consolidarea securității pe flancul estic.
Burgeri de sfeclă roșie cu orez – rețeta sănătoasă și spectaculoasă care colorează toamna în farfurie # Jurnalul.ro
Descoperă rețeta de burgeri de sfeclă roșie cu orez – un preparat sănătos, colorat și plin de savoare. Perfect pentru o cină ușoară sau o gustare de toamnă, cu gust dulceag și arome intense.
În 2023, în Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Test de personalitate. Cum ar arăta filmul vieții tale: dramă, comedie romantică, documentar sau road movie? # Jurnalul.ro
Fiecare dintre noi trăiește o poveste care merită spusă. Unele vieți par desprinse dintr-un scenariu de Hollywood, altele dintr-un film indie sensibil, cu scene tăcute și priviri care spun totul. Tu ce gen de film ai fi?
