Dr. Damian Baciu anunță: Conferința COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ, interzisă de Ioan Aurel Pop și reclamată de ministrul Rogobete, se va desfășura la Parlamentul României, Vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu Orele 10.00
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Un talentat scriitor debordant pe Facebook i-a făcut ferparul regretatului (de către unii) Toader Paleologu.
Constantin Barbu: Omu’ e Florin Piersic - junior (18 iulie 1968 – 22 octombrie 2025) # ActiveNews.ro
Născut în 1954, Barbu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Craiova și a fost bursier al Guvernului Francez la Grenoble. A fost lăudat de mari nume precum Constantin Noica, Emil Cioran și Marin Sorescu, fiind considerat un gânditor de excepție al culturii române.
Vineri, 28 noiembrie, românii sunt invitați la proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie Boca de la Prislop # ActiveNews.ro
Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop, transmite Basilica:
Corriere della Sera scrie azi că în dimineața zilei de joi, 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că publicația italiană a refuzat să publice un interviu cu ministrul Serghei Lavrov, potrivit agenției de știri ruse Tass
Nicușor Dan - Una caldă, una rece. Pe lângă congelata cu penalul Vlad Voiculescu el a numit-o consilier la Administrația Prezidențială pe prezbitera Mădălina-Gabriela Fătu, soția părintelui Valentin Fătu, la rândul lui consilier al Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
În același timp, Mădălina-Gabriela Fătu este soția preotului Valentin Fătu (foto central), consilier patriarhal la Administrația Patriarhală, ceea ce o poate face un bun liant al Patriarhiei Române în Administrația Prezidențială și viceversa.
Irina Petra Stroe: Dor și sete de cuvântul și amintirea Bătrânilor noștri. ”Când s-a unit Smerenia cu Înțelepciunea, avem un om complet.” - Părintele Proclu Nicău (13 noiembrie 1928 - 28 ianuarie 2017) # ActiveNews.ro
Și dacă vă lauda careva vreodată prea tare și insistent, să stiți că așa cum vă laudă, la fel vă poate și dojeni sau judeca mâine. Voi să nu cătați (să nu luați aminte) nici la lauda lui, nici la vorbele de ocară. Și nici să-l judecați, pentru ca mai rau veți cădea”.
Guvernul demolează pentru Muzeul Holocaustului corpul principal al clădirii istorice Banloc-Goodrich de pe Calea Victoriei. Muzeul evreilor va costa puțin mai mult decât Spitalul oncologic pentru copii construit de ”Dăruiește Viață”: 54 milioane de euro # ActiveNews.ro
Guvernul va demola corpul principal al fostei fabrici de anvelope Banloc-Goodrich, clădire istorică situată pe Calea Victoriei din Capitală, în vederea construirii Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. Va fi construită o clădire nouă
„Doamna Ciceală m-a speriat îngrozitor! A scris că vrea "verde de Paris" pentru bucureșteni. Știind din copilărie ce e "verdele de Paris", inițial am vrut să-mi iau un rucsăcel și să fug cu trotineta în altă parte.
Cum să distrugi o țară în patru pași. Fostul agent KGB Yuri Bezmanov: “Scoteți-vă bananele din urechi!” # ActiveNews.ro
Interviul de mai jos a fost realizat cu un antrenat agent subversiv KGB: Yuri Bezmenov. El expune cei patru pași folosiți pentru a schimba gândirea și comportamentul unei întregi națiuni, de-a lungul generațiilor si pentru a distruge o țară aruncând-o în criză.
România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.
Președinția nu a argumentat în niciun fel decizia. Decretele privind destituirea din funcție au fost publicate miercuri în Monitorul Oficial.
Noi vești despre starea de sănătate a doamnei doctor Flavia Groșan: a fost mutată de la ATI pe secția de Pneumologie # ActiveNews.ro
Doamna doctor Flavia Groșan se află încă într-o comă profundă, de gradul 4. În cursul acestei săptămâni a fost mutată de la ATI la secția de Pneumologie a Spitalului Județean, însă schimbarea nu marchează neapărat o îmbunătățire reală a situației.
Autorul anti-Trump, Michael Wolff, pare să fi oferit sfaturi lui Jeffrey Epstein despre cum ar putea obține avantaje împotriva președintelui Donald Trump, potrivit unor e-mailuri recent făcute publice, scrie Independent Journal Review.
13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur, marele dascăl și luminător al lumii, cel mai mare predicator al Ortodoxiei și autorul celei mai des celebrate Liturghii. Ultimele cuvinte: ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia din părinți nobili: tatăl său, Secundus, era un ofițer de rang înalt în armata imperială. Tatăl său a murit la scurt timp după nașterea sa, astfel încât el a fost crescut de mama sa, Antuza, care era creștină, sărbătorită și ea tot azi.
Vai de Patriotul nostru! – Rubio: Sistemele de apărare aeriană occidentale livrate Ucrainei sunt distruse de Rusia după o săptămână # ActiveNews.ro
Washingtonul negociază cu Kievul furnizareade arme pentru protejarea sistemului energetic ucrainean, tocat sistematic deatacurile Rusiei. Însă secretarul de stat american a declarat că echipamentele livratede Occident sunt distruse aproape imediat de ruși.
13 Noiembrie - Maica Ecaterina Fermo, 3 ani de la adormire: ”Lasă-mă să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi! Aceasta a fost rugăciunea care m-a însoțit mereu”. CARTEA EI # ActiveNews.ro
Maica Ecaterina (Monica) Fermo, actrița care s-a convertit de la iudaism la ortodoxie și care a îmbrăcat rasa călugărească, renunțând la slava reflectoarelor, a trecut la cele veșnice în ziua de 13 noiembrie a anului 2022,
Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein - VIDEO # ActiveNews.ro
Casa Albă a răspuns ferm acuzațiilor lansate după publicarea unor e-mailuri ale lui Jeffrey Epstein, făcute publice de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.
Pascal Ilie Virgil: DUPĂ MALTHUS. DE LA FRICA DE SUPRAPOPULARE LA POLITICA DE DEPOPULARE # ActiveNews.ro
O privire critică asupra declinului demografic, a ingineriei sociale moderne, a imigrației și a doctrinei Kalergi. Și despre soluția reală: dezvoltarea, nu eliminarea.
După victoria lui Mamdani în alegerile pentru primăria New York-ului, pe piața americană a apărut un nou ziar intitulat The Communist, care se autointitulează „vocea comuniștilor revoluționari din America”.
Donald Trump a semnat legea de redeschidere a Guvernului SUA după 43 de zile de blocaj - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat proiectul de lege privind finanțarea guvernamentală care permite redeschiderea Guvernului după o perioadă de întrerupere record de 43 de zile, scrie Mediafax, care citează AP.
Cezar Avrămuță, propus pentru arest la domiciliu: Procurorul solicită schimbarea măsurii # ActiveNews.ro
Astăzi, în sala de judecată, s-a produs o ruptură pe care nimeni nu o mai poate ascunde: procurorul, cel care timp de luni de zile a cerut menținerea arestului preventiv pentru Cezar Avrămuță, a cerut trecerea la arest la domiciliu.
Actorul Mihai Dinvale, cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în teatru și film și fost director al Teatrului Mic din București, a încetat din viață.
Bomba din MAE: funcționară acuză ministerul condus de Oana Țoiu că a trucat concursul pentru diplomați! Cazul a ajuns în instanță! # ActiveNews.ro
O funcționară din Ministerul Afacerilor Externe aruncă o nouă umbră de îndoială asupra reformei promise de ministrul Oana Țoiu. Aceasta acuză instituția că ar fi viciat deliberat procesul de selecție pentru admiterea în Corpul Diplomatic.
Un bulgar care dispăruse de 17 ani și fusese declarat mort a fost găsit trăind ca un pustnic în pădurile din Parcul Național Pirin. Surpriza a venit când s-a aflat cine era # ActiveNews.ro
Autoritățile au raportat că bărbatul ar fi fost căutat la nivel național și internațional în 2008. După o căutare fără rezultat, a fost declarat mort în 2013. Cortul era amplasat într-o zonă izolată a parcului, departe de traseele de drumeție și de unitățile de cazare, ceea ce sugerează că alesese în mod deliberat să trăiască în izolare.
Maica Heruvima de la Petru Vodă: Un martiriu asumat. - Mărturisirea unui ieromonah. "De azi înainte avem o sfântă care să mijlocească pentru noi în Cer" # ActiveNews.ro
Dumnezeu să o odihnească în pace, iar celor care au cunoscut-o îndeaproape le sugerez să înceapă să adune informațiile necesare pentru întocmirea unui dosar de canonizare. Nu cred ca exagerez cu asta.
Oricum, sunt hotărâtă, dar și obligată să vă anunț: „Săriți, vin lupii!”. Și, chiar dacă nu mă credeți, să mor strigând: „Deșteaptă-te, Omenire!”.
Înapoi la turnătorie: Ministrul rom Daniel David spune că profesorii care răspândesc ”informații false” trebuie să fie raportați de colegi, părinți și elevi - VIDEO # ActiveNews.ro
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, transmite că profesorii care răspândesc informații false trebuie să fie raportați de colegii lor, de părinți și de elevi, inclusiv pentru că strică imaginea școlii
Acromania e un termen care definește gradul extrem de nebunie. Ei, de acromanie se dovedește că suferă agitatorii cel mai bine definiți în aceste zile în categoria suporterilor viceprim-ministrului Oana Gheorghiu. Ei cred că au găsit în această doamnă tot mai dubioasă stindardul perfect sub care să dea foc țării.
FACEBOOK L-A FĂCUT INVIZIBIL PE ION CRISTOIU. Cum ne mai cenzurează securicii de pe Facebook, complet ilegal. Pagina ActiveNews și postarea despre Ion Cristoiu și Fake News-ul BBC contra lui Trump, băgate pe invizibil - FOTO # ActiveNews.ro
Securicii pe faza - cenzură la minut pe pagina #ActiveNews. Nici n-am postat bine că suntem cenzurați ilegal de Facebook că am și fost raportați pentru - țineți-vă bine! - imagini cu violență grafică! Într-un fel au dreptate - cenzura e respingătoare. Produce scârbă!
„Dragă Isaac...”: Trump cere oficial grațierea lui Netanyahu – Nu e amestec în treburile interne, e o intervenție în numele păcii de 3000 de ani # ActiveNews.ro
Președintele SUA i-a trimis omologului săuisraelian, Isaac Herzog, o cerere de grațiere pentru Benjamin Netanyahu, acuzatîn mai multe dosare de corupție.
Fostul jurnalist Vlad Pufu ar putea deveni noul președinte al TVR pentru a aduce televiziunea națională la normalitate # ActiveNews.ro
Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului declanșează astăzi procedura de numire a noi șefi la SRTV și SRR. Tot astăzi Parlamentul începe procedura de numire și a unui nou șef al Autorității Electorale Permanente.
Noi dezvăluiri despre jaful unguresc din Transilvania pe mâna trădătorilor României - ”Tăriceanu mi-a spus personal: Procesele cu grofii unguri trebuie să le pierdem” - VIDEO # ActiveNews.ro
Profesorul univ. dr. avocat Ioan Sabău Pop dezvăluie faptul că prefectura Mureș a primit ordin chiar de la Călin Popescu Tăriceanu, când era premier, să nu se prezinte la niciun proces intentat de urmașii grofilor unguri, unii criminali de război.
Ion Cristoiu subliniază: BBC a atins nivelul banditismului. Cine a dat ordinul să manipuleze discursul lui Trump? Cel mai mare FAKE NEWS al anului, complet ignorat de site-urile securiste de ”luptă cu știrile false” # ActiveNews.ro
De subliniat că nici un site securistic de la noi de „luptă cu știrile false” nu a semnalat cel mai mare Fake News al anului, venit chiar de la instituția-etalon de presă „deontologică” a lumii. Întrebarea lui Ion Cristoiu este valabilă și la noi: Cine le dă ordin securist-soroșiștilor care manipulează adevărul pe maidanul online din România să îngroape scandalul?
Conferință de Presă În Direct de la Cotroceni - Justiția, Serviciile Secrete, Armata, Corupția, Alegerile, ONG-urile, în discuțiile cu reporterii. ACTUALIZARE - DOCUMENTUL Strategiei Naționale de Apărare # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra
Nicușor Dan îl retrage pe ambasadorul din SUA, Andrei Muraru, poreclit ”păduchele nabab”. Ce se va întâmpla cu reședința lui personală de 46 de camere pentru care plătim ”pe austeritate” 21.000 de dolari pe lună # ActiveNews.ro
Muraru, poreclit „păduchele nabab”, e cunoscut și pentru opulența pe care a abordat-o la Washington, unde și-a luat pentru o chirie de 21.000 de dolari pe lună o reședință personală de 46 de camere, care în anii 1960 și 1970 a fost locuința reprezentantului diplomatic al Iranului în Statele Unite, potrivit Washington Post.
12 noiembrie: Sfinții Martiri și Mărturisitori năsăudeni. Un român de 104 ani, tras pe roată pentru că a refuzat să treacă la catolicism. Cel mai bătrân sfânt român. BALADA LOR (VIDEO) # ActiveNews.ro
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu sunt cei patru sfinți năsăudeni care au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă, a românilor și demnitatea umană.
A murit Horia Moculescu. Interviu testamentar: În România nu a existat un holocaust. SĂ NU MĂ CENZURAȚI! Așa este și cu vaccinul. Eu sunt vaccinat de trei ori și fac un COVID. Numai Dumnezeu m-a salvat! Ce credea despre legionari - AUDIO/VIDEO # ActiveNews.ro
Compozitorul Horia Moculescu a făcut o serie de aprecieri foarte interesante despre vaccin, neomarxism, holocaust și România. Le redăm ca atare respectându-i cererea sa imperativă: SĂ NU MĂ CENZURAȚI!
Nicușor Dan a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, elemente ale Strategiei Naționale de apărare, precizând că documentul introduce conceptul de independență solidară. În acest context, șeful statului a declarat că întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în statul român și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra, transmit agențiile. „Un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului, adică nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat.Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument - statul - și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra.Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai acesta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-am făcut pe multe planuri, inclusiv economic și cu rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-a maturizat în multe aspecte”, a declarat șeful statului.
Tucker Carlson: Chemtrails sunt reale! – Haarp, secetele, uraganele și Sabotorii Climatici – Operațiunea Popeye - 11 septembrie și ingineria climatică - Planul demonic de a distruge Planeta [traducere integrală] # ActiveNews.ro
Cea mai recentă emisiune a lui Tucker Carlson este halucinantă de-adreptul. Invitatul său, un expert care studiază de 30 de ani IngineriaClimatică, a arătat că, în acest moment, există un asalt pe toate fronturileîmpotriva Pământului și a Omenirii.
Am mai stat de povești aproape o oră. Când să ne despărțim, am împăturit atent batista și i-am întins-o. Mi-a strâns-o în pumn, mi-a șters cu degetul o lacrimă care mi se rostogolea rebelă pe obraz și s-a îndepărtat.
Serghei Lavrov incriminează direct Marea Britanie cu privire la prezumtivul mega-atentat pus la cale împreună cu Ucraina pentru atacarea bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu din România. Rusia: O ”spirală necontrolată de tensiune” # ActiveNews.ro
Rolul Londrei este de a provoca în diverse situații, inclusiv în cazul recent în care FSB a dezvăluit un complot pentru a forța unul dintre piloții ruși de pe un avion de vânătoare cu rachetă Kinzhal să zboare, aparent spre baza militară de lângă Constanța, din România, cu scopul explicit de a doborî acest avion acolo, acuzând Rusia că a atacat Alianța
SE REPETĂ ISTORIA? Doamna Galina Răduleanu: Am fost arestată pentru că eu aș fi auzit sau urma să aud poeziile lui Radu Gyr... # ActiveNews.ro
„Am trăit această oroare care se numește comunism. Copil fiind, am știut că este ceva care este îngrozitor... Am scăpat de comuniști, dar nu de comunism, pentru că urmașii au aceeași mentalitate, genetic. Românul nu mai este același. Comunismul există și prin indiferența noastră față de patrie și față de cel de lângă noi.
Și așa, în noaptea napoletană, două lumi se ciocnesc și se topesc una în alta, amintindu-ne că geniile adevărate – fie ele cu sau fără Nobel dar cu milioane de vizualizări – recunosc strălucirea oriunde o găsesc. Chiar și în spatele gratiilor, cu un refren pe buze: 'O, viața mea, ca Cărtărescu nu e nimenea'...
Când Donald Trump proclamă ”Săptămâna Anticomunistă” în SUA, un ”eventual” minister de Externe românesc ar trebui să-i comunice că România este prima țară din lume a cărei Armată a învins un stat comunist, în 1919, la Budapesta # ActiveNews.ro
Desigur nimeni nu știe ”amănuntul” simbolic că Poliția Metropolitană Budapesta a interzis evenimentul Asociației Calea Neamului prin care se aniversa eliberarea Ungariei de regimul comunist Bela Kuhn, pe motivul că ”lezează națiunea maghiară”
Dr. Damian Baciu anunță: Conferința Covid se mută de la Academie la Parlament. EMISIUNE NAȘUL TV ÎN DIRECT AICI # ActiveNews.ro
Urmare a unei schimbări de ultim moment privind data de 14 noiembrie 2025, vă informez că prima ședință a "Conferinței-Dezbatere "COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ" (III) - interzisă de Academia Română - va avea loc în PARLAMENTUL ROMÂNIEI
