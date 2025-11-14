Fostul preşedinte georgian Saakaşvili îi cere lui Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier” ucrainean

19:40

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi seară, că aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit reprezeintă încheierea etapei de ”stingere de incendii” cu care s-a confruntat Guvernul actual, care a avut de luat multe decizii importante şi de neevitat de la instalarea în funcţie. Ministrul a subliniat că, pe lângă renegocierea PNRR, Guvernul a lucrat şi la stabilirea unui cadrul legal predictibil, dar a fpcut şi plăţi. Din iunie până în noiembrie, afirmă ministrul, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.