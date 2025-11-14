Traumele din copilărie duc la apariția unei substanțe în creier aflată în strânsă legătură cu depresia și nu numai

23:20

Premierul Ilie Bolojan a spus, joi seară, că nu s-a ajuns la vreo soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor. Guvernul a propus ca magistrații să aibă o pensie care să ajungă la aproximativ 3.200 de euro net pe lună, în loc de 5.000